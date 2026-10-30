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검찰 12·3 비상계엄 특별수사본부가 2024년 12월 27일 김용현 전 국방부장관을 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의로 구속 기소하면서, 12월 3~4일 계엄의 밤 당시 선관위 직원 체포조가 준비한 도구를 공개했다.정 재판장은 내란의 밤 선관위와 민간기관인 여론조사 '꽃'에 계엄군을 출동시킨 지휘관들도 모두 무죄를 선고했다.김정근 전 육군특수작전사령부(특전사) 3공수여단장은 내란의 밤 3공수여단의 11대대 부대원 138명을 과천 선관위 청사로 출동시켜 1층 로비를 점거하게 하고 12대대 133명을 선관위 선거연수원으로 출동시켜 그곳을 통제하던 서부경찰서 경찰들과 합류하게 해 내란중요임무종사와 직권을 남용한 혐의를 받았다.그러나 정 재판장은 "(곽종근 당시 특전)사령관으로부터 '대비테세를 철저히 하라'는 등의 지시를 받은 사실은 있으나 사령관이 예전부터 '북한 오물 풍선' 도발을 자주 언급하였으므로 다른 상황을 예상하기 어려웠을 것으로 보인다"고 말했다.이어 "출동한 병력들은 선관위 과천 청사 건물과 울타리 외곽만을 경계했으며, 선관위 선거연수원에서는 경찰과 논의 후 각 장소를 방어하기 위한 행동만 했다"며 "임무중단과 병력 출동 과정을 보더라도 정상적 명령계통을 거친 것으로 보인다"며 무죄를 선고했다.선관위 청사와 여론조사 꽃 등에 국군방첩사(방첩사) 소속 과학수사대 센터장 등 군인 115명을 출동시킨 정성우 전 방첩사 1처장도 무죄였다."여인형 전 방첩사령관으로부터 명령을 받고 법무실을 방문해 하달된 명령 적법성 등에 대해 검토했고, 사령관 명령에 이의를 제기하기도 했다"며 "이후 출동 부대원들에게 '멀리 떨어져 있어라', '들어가지 마라'는 취지로 명령하는가 하면 사령관 별도 지시 없는 상태에서 부대원들에게 복귀를 명령했다"는 게 이유였다.부대원 141명을 선관위 관악청사로 출동시켜 청사 경내를 점거시키고, 여론조사 꽃에 부대원 57명을 보내 출입을 통제한 안무성 전 특전사 9공수여단장도 무죄였다.정 재판장은 "사령관 전화로 받은 명령 자체로 (이 사건 비상계엄) 위법성을 인식하기 어려웠을 것으로 보이는 점, 선관위 관악청사에서 일부 병력이 총기를 든 채 경계를 하였을 뿐이고 나머지 인원은 버스에 탑승해 대기한 점, 꽃에서 민간인 출입을 잠시 통제한 사실은 있으나 '지침이 내려오기를 기다려달라'며 확정적으로 출입 통제를 한 것은 아닌 점" 등을 이유로 들었다.