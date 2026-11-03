이숙자

"동(同)농장에서는 소화 10년 4월부터 3천여 호의 작인 급(及, 및) 그 가족들의 보건을 위하야 자혜진료소를 설치한 후 사계(斯界)의 권위인 의학박사 이영춘 선생을 마지하야 매년 경상비 2만 원으로 일반에게 무료로 진찰 급(及) 시약을 한다는 바, 이는 조선에서의 효시로 일반은 동농장의(원문은 '동농장이') 진료소 시설에 대하여 칭송(원문은 '稱頌'이 아닌 '稱領', 조판 실수인 듯)이 자자하다."

"농촌에서 농민의 자식으로 자란 의사로서의 그의 양심은 일본인 밑에서일지라도 '우리 민족의 건강을 유지하기만 하면 어느 날인가 또 살아날 날이 있을 것이라는 것을 굳게 믿어' 흙사람들의 병든 가슴에 청진기를 대었던 것이다. 때로는 주사 맞은 어린이가 죽자, 주사 때문에 내 아들이 죽었다는 애궂은 원망도 농민들로부터 들었다.



눈 오는 추운 겨울, 자전거를 타고 진료를 나갔다가 눈 덮인 똥통에 빠져 온몸을 똥으로 뒤집어쓰기도 했다. 그는 농촌 위생을 연구하고 치료보다 예방에 주력할 수 있도록 조선농촌위생연구소를 만들도록 농장 주인을 졸라 그 일을 추진하기도 했다. 흉년을 맞은 개정국민학교 결식아동들에게 밥을 해준 것도 그에게는 잊지 못할 일! 그래서 일본 육군 군의부 주최로 열렸던 청소년 체격검사에서 개정면이 갑종 합격 8할로 군내 최우량의 성적을 올렸었다."

이영춘 가옥의 건축 내용1903년부터 한국에서 농장을 경영한 구마모토는 특이한 대지주였다. 이화여대 한국문화연구원이 발행한 <한국문화연구> 2015년 제28집에 실린 하지연 마포고등학교 교사의 논문 '일제하 일본인 지주회사의 농장 관리 조직을 통해 본 식민지 지주제의 성격'은 이 농장의 일부 지점에서 매긴 소작료율이 주변보다 높은 60% 정도였다면서, 이 농장은 "지시를 조금이라도 어기면 구타까지" 하는 곳이었다고 알려준다. 그래서 "구마모토농장은 1933년부터 1937년까지 4차례의 대규모 소작쟁의가 발생한 쟁의 다발 농장"이었다고 논문은 말한다.위 <근현대인물자료>는 구마모토에 대한 일제강점기의 인물평을 소개하는 대목에서 "세간에서 흔히 말하는 물질만능의 부호들과는 다름"이라고 말한다. 일제시기 자료에는 공공심이 크고 장학금도 많이 기부한 것으로 적혀 있다는 것이다. 거기다가 "가난한 소작인의 질병을 치료하기 위해 사재를 투입하여 웅본농장 내에 의료기관을 설치하고 전임의사를" 두기까지 했다고 한다.악덕지주인지 모범지주인지 헷갈리게 만드는 이 인물을 이해하는 데 필요한 또 다른 측면은 그가 일종의 사병 조직을 운영했다는 점이다. 의병운동이 활발한 시기에는 "농장원 모두가 무장하고 방위에 힘써 점차 업무를 확장"했다고 위 자료는 말한다.소작농들을 착취하고 구타하는 한편으로 교육 인재도 양성하고 보건에도 힘쓰고, 심지어는 사설 방위조직까지 꾸리는 모습은 그가 일종의 소왕국을 경영하는 마인드로 농장을 운영했으리라는 느낌을 갖게 만든다. 고대의 군주들이 관료를 양성할 목적으로 학교를 설치하고 농업생산성을 유지하고자 의료·보건에 신경을 쓴 점을 감안하면, 그의 마인드는 소규모 군주 비슷했다고 평할 수 있다.그런데 구마모토의 경영 방식을 활용해 혹은 거기에 편승해 훌륭한 선행을 남긴 인물이 있다. 농장에 고용된 위의 "전임의사"가 바로 그다. 이 의사의 부임은 일제강점기의 주요 언론에서도 보도됐다. 일본 연호로 쇼와(소화) 12년에 발행된 1937년 6월 19일자 <조선일보> 5면에 이런 기사가 실렸다.'이 분야 권위자'로 소개된 이영춘은 1903년에 평안남도 용강군에서 출생한 인물로, 농장 부임 당시에는 32세였다. 중등 과정인 평양고등보통학교의 본과와 사범과를 거쳐 보통학교 교사로 근무했던 그는 스물두 살 때인 1925년에 세브란스연합의학전문학교에 입학해 4년 뒤 졸업했다.1930년부터 황해도 평산군 농촌에서 일종의 공중보건의인 공의(公醫)로 활동한 그는 1933년부터 모교의 병리학 강사로 일했다. '사계의 권위'라는 영예를 얻은 것은 이로부터 얼마 뒤다.<연세대학교 의과대학·원주의과대학 총동문회> 사이트는 '명예의 전당' 코너에서 이영춘을 "한국 농촌 보건위생의 거목"으로 칭송한 뒤 "윤일선 교수의 지도로 1935년 교토대학에서 의학박사학위를 받았다"고 기술한다. 대학 졸업자도 많지 않았던 시절에 박사학위 소지자가 대형 병원이나 대학이 아닌 농장 진료소에서 일했던 것이다.소작농들의 건강을 챙기면서도 그들을 가혹하게 착취한 데서 느낄 수 있듯이, 구마모토농장이 진료소를 설치한 동기는 아름답지 않았다. 위 하지연 논문은 구마모토의 경영 방식과 관련해 "그는 소작쟁의에 대하여 식민지 공권력의 도움을 받아 직접적이고 폭압적 방법으로 제압하기도 했지만, 동시에 사전에 미리 방지하는 예방에 주안점을 두었고, 그 대표적 사례가 바로 진료소의 설치였다"고 지적한다.그런데 고용주의 의도와 관계없이 이영춘은 그곳을 아름답게 운영했다. 그는 고용주가 부여한 임무인 진료소 운영을 훨씬 뛰어넘는 활동을 펼쳤다. 진료소를 벗어나 현지 농촌을 상대로 그의 의료활동이 전개됐다.이 점은 <연세의사학> 2023년 제26권 제2호에 실린 여인석 연세대 교수의 논문 '이영춘과 한국 농촌의학 연구: 학술지 <농촌위생>을 중심으로' 등에서 확인된다. 논문은 이영춘이 진료소 인근의 개정공립심상소학교 학생들을 상대로 건강 검진을 실시했다면서 "전교생 5백여 명에 대한 체온 측정과 결핵반응검사를 실시한 결과 24.7%의 결핵 양성률을 얻었다"고 알려준다. 이런 활동은 그의 학술 발표로도 이어졌다.그가 학술적 목적으로만 아동 건강검진을 실시한 것은 아니다. 위 논문은 "이영춘은 단순히 조사에 그치지 않고 구마모토 농장주, 도지사, 총독부 학무국장 등을 만나 학교 위생의 중요성을 역설하였다"라며 "그 결과, 구마모토 농장 내에 소재한 3개 학교에 별도의 위생실 건물을 건축·기증하였고, 구마모토 농장주와 도 당국, 그리고 학교 후원회의 지원으로 양호교사도 채용할 수 있었다"고 말한다. 이 일은 학교 양호실 제도의 선구적 사례로 평가된다.이영춘은 절실한 심정으로 그런 활동을 펼쳤다. 1962년 12월 18일자 <경향신문> 7면은 아래와 같이 설명한다. 이영춘이 고백하지 않았다면 신문 기자가 알기 힘들었을 수십 년 전의 곤혹스러운 일까지 언급된 것으로 보아 이 내용에 과장이 많지는 않으리라 생각된다.