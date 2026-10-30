조선일보

10월 30일 조선일보 8면 기사."다문화가족 우대 제도 폐지를 검토하겠다"고 한 이재명 대통령의 소셜미디어 글에 오세훈 서울시장이 호응했다. 진보 성향의 신문과 정당들이 대통령 발언을 혐오·차별로 규정하고 공격하는 상황에서 대통령이 '뜻밖의 우군'을 얻은 셈이다. 오세훈은 정부의 부동산 정책을 놓고는 정부와 엇박자를 내는 상황이다.오세훈은 29일 서울시청 예산안 설명회에서 "다문화가족에 대한 복지 투자는 원칙적으로 필요하다"고 하면서도 "경쟁을 통한 지원 대상 선정 과정에서 다문화가족을 상대적으로 더 배려하게 되면 국민들이 박탈감과 불이익을 느낄 수 있다. 간부회의에서 전면적인 재검토를 지시했다"고 말했다.반면, 익명의 민주당 중진 의원은 경향신문에 "유럽 극우정당에서 하는 이야기"라며 "국민의힘이 이런 발언을 하는 건 이해를 하는데 민주당 가치와는 맞지 않는다"고 대통령 발언에 부정적인 반응을 보였다.이 대통령은 28일 서울형 안심 산후조리원의 예약 우선순위를 비판한 에펨코리아 커뮤니티 게시물을 공유한 것에 대해 재차 해명에 나섰다.이 대통령은 29일 오전 10시 25분 소셜미디어 X에 "일부 정책이 본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인 가정에 대한 역차별이 되어서도 안 된다"며 "일부 정책의 과잉을 시정하는 것이 다문화가정에 대한 일반적 차별이나 혐오 유발 조치로 오인되어서는 안 될 것"이라고 썼다. 대통령은 보수 커뮤니티 게시물에 호응했다는 비판에 대해서도 "누가 그 문제를 지적하였는지에 따라 문제의 본질이 달라지는 것도 아니고 또 그래서도 안 된다"고 못 박았다.청와대도 대통령의 문제의식에 공감한다는 입장이다. 임호근 청와대 인구정책비서관은 "산후조리원 우선 이용 제도가 더욱 절실한 산모들에게 우선적으로 혜택을 줄 수 있도록 모자보건법 시행령 개정을 검토하겠다"고 밝혔고, 강유정 청와대 수석대변인도 언론 공지를 통해 "특정 단어보다 발언의 맥락과 골자를 함께 고려해 달라"고 주문했다.진보정당들은 계속 반발했다. 조국혁신당 황현선 최고위원은 당 회의에서 "다문화가족은 인구소멸 위기 속에서 사회를 함께 지탱하는 소중한 이웃이자 여전히 보호받아야 할 사회적 약자"라며 "통합을 이끌어야 할 지도자의 발언이 갈등과 논쟁의 불씨를 지피는 땔감이 되고 있다"고 비판했다. 정의당 김나율 대변인도 "온라인 커뮤니티에 글이 올라왔다고 시행령 개정까지 언급하는 가벼움은 대통령의 자질까지 의심토록 한다"고 논평했다.TV드라마 캐릭터로 오랫동안 사랑을 받아온 '국민배우' 최불암씨가 29일 세상을 떠났다. 향년 87세로, 67년간 안방극장을 지켜온 연기자였다.연합뉴스에 따르면, 최불암은 이날 밤 10시쯤 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 숨졌다. 그는 2025년 3월 허리디스크 수술 뒤 거동이 불편해져 14년간 진행한 KBS '한국인의 밥상'에서 물러났고, 재활에 힘썼지만 건강이 급격히 나빠졌다.1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 최불암은 1967년 KBS 탤런트로 방송에 입문했다. 20대부터 노인 역을 많이 맡았던 그는 MBC '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 양촌리 김 회장 역으로 큰 사랑을 받았다. 특히 1980년 10월 21일부터 2002년 12월 29일까지 22년간 1088회 방송된 '전원일기'는 국내 최장수 드라마이고, '수사반장' 역시 18년 7개월 동안 880회 방송된 장수 드라마였다.최불암은 1992년 정주영 현대그룹 창업주의 권유로 14대 국회에서 통일국민당 비례대표 의원을 지내기도 했다. 1996년 15대 총선에서는 신한국당 후보로 서울 영등포구을에 출마했으나 김민석 민주당 대표에게 졌다. 김민석이 당시 초선 의원에 도전하면서 '최불암은 무대로, 김민석은 국회로'라는 슬로건을 내세웠다는 일화는 지금도 여의도 정치권에 회자된다.최불암은 30여년간 초록우산어린이재단 전국후원회장을 맡아 어린이와 청소년 지원에도 힘썼다. 위기 청소년을 돕는 사단법인 제로캠프 이사장도 지냈으며, 1998년 국민훈장 목련장을, 2014년 은관문화훈장을 받았다.유족으로는 아내인 배우 김민자와 아들 동녘 씨, 딸 동비 씨가 있다.최불암보다 한 살 차이인 영국 배우 패트릭 스튜어트도 28일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 자택에서 86세로 숨졌다. 로열 셰익스피어 극단 무대에서 14년간 활동한 그는 장수 TV시리즈 '스타트렉: 넥스트 제너레이션'의 피카드 함장 캐릭터로 사랑받았고, 영화 'X맨' 시리즈의 프로페서 X(찰스 자비에) 역으로 젊은 세대에게도 인상적인 연기를 펼쳤다.정부가 서울과 가까운 경기 지역 6곳에 주택 7만 6700가구를 공급하겠다고 밝혔다. 서울은 후보지에서 빠졌는데, 홍지선 국토교통부 장관은 용산 미군기지 반환 부지에 대해 "입법화와 공론화가 필요한 사항"이라고 말했다.국토교통부는 29일 김포·구리·하남·의정부·고양 등 5개 시 6곳을 신규 공공택지 후보지로 발표했다. 후보지 면적의 87.7%가 그린벨트를 해제한 땅이다.홍지선은 브리핑에서 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"고 말했다. 8·13 대책에서 발표한 2만 7200가구를 더하면 신규 택지 물량은 10만 3900가구다.정부는 발표부터 착공까지 68개월 이상 걸리던 기간을 37개월로 줄이는 '최단기 착공 모델'을 적용해 이르면 2033년 첫 입주를 목표로 한다.다만, 공급 물량의 48.2%(3만 7000가구)가 몰린 김포 아라 지구는 김포골드라인 혼잡으로 '지옥철'로 불리는 지역이어서 교통 문제 해소가 시급한 과제로 떠올랐다. 여당 소속의 이기형 김포시장은 기자회견에서 "대대적인 교통 대책이 선행돼야 한다"고 촉구했다.한국부동산원의 주간 아파트가격 동향에 따르면, 10월 넷째 주 서울 아파트값은 0.09% 올라 90주 연속 상승했다. 이번 발표가 부동산 시장 안정에 효과를 낼 수 있을지에 대해 전문가들은 회의적인 반응을 보였다.김효선 KB국민은행 부동산수석 전문위원은 동아일보에 "토지 보상이나 착공에 오랜 시간이 걸릴 것"이라며 "사실상 중장기 대책이라고 봐야 한다"고 평가했다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 중앙일보에 "당장의 수도권 집값 상승과 전월세 불안을 안정시키는 데에는 큰 영향을 주지 못할 것"이라며 "단기간 공급 해소를 위해선 선별적인 대출완화나 임대사업자 금융 지원 등 대폭적인 규제 완화도 검토할 필요가 있다"고 말했다.국내 제약사가 개발한 첫 비만치료제 '에페'의 병원 처방이 29일부터 시작됐다. 첫 4주 공급가는 마운자로 초기 공급가의 절반 수준이지만 투여용량을 올리면 값도 오른다.에페는 식욕을 줄이는 주 1회 주사제로, 지난 7일 식품의약품안전처 허가를 받았다. 한미약품은 한국인 비만 환자 448명을 대상으로 한 임상 3상 중간 분석에서 40주간 평균 9.75%의 체중 감소 효과가 나타났다고 밝혔다.첫 4주 공급가는 12만 9800원으로 마운자로 시작 용량의 절반이지만, 2mg으로 시작해 12주에 걸쳐 10mg까지 용량을 늘리는 방식이어서 13주 이후에는 4주에 29만 9200원까지 오른다. 건강보험이 적용되지 않아 환자 부담액은 병원마다 다르다.중앙일보는 "처방 첫날 서울·경기 의료기관 10곳을 취재해보니 바로 처방이 가능한 곳은 한 곳이었다"며 약국 공급 시기를 연말로 예상했다. 한미약품 관계자는 동아일보에 "사전에 주문한 병·의원을 중심으로 순차적으로 공급하고 있다"고 말했다.한미약품 관계자는 체중 감소율이 상대적으로 낮다는 반응에 대해 중앙일보에 "위고비·마운자로와 임상시험 기간과 조건이 달라 단순 비교하기는 어렵다"고 말했다.에페를 시작으로 국내 제약·바이오기업의 비만 치료제 개발 경쟁도 이어지고 있다. JW중외제약과 HK이노엔도 중국에서 도입한 후보 물질의 임상 3상을 추진하고 있다.미국 알래스카주 상원의원 선거에서 민주당 후보 캠프가 공화당 현역 의원과 이름이 같은 후보의 출마에 관여했다는 보도가 나왔다. 공화당 측은 선거 사기라며 법적 대응에 나섰지만, 민주당 측은 관여한 적이 없다고 맞서고 있다.뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) 메리 펠톨라 민주당 후보 캠프가 2025년 여름부터 알래스카에서 '댄 설리번'이라는 이름을 가진 사람을 찾는 프로젝트를 진행했다고 보도했다. 이후 어촌 마을에 사는 은퇴 교사 댄 J. 설리번이 출마를 선언해 11월 3일 중간선거 투표용지에 댄 S. 설리번 공화당 상원의원과 나란히 오르게 됐다.NYT는 공화당 현역의원과 이름이 비슷한 후보를 출마시켜 보수층의 표를 분산시키려는 프로젝트에 펠톨라 캠프 변호사들과 민주당상원선거위원회 고위 참모들도 관여했다고 전했다.동명이인 출마 논란은 지난 6월부터 제기됐는데, 알래스카주 대법원은 '댄 J. 설리번'을 투표용지에 후보를 올리는 것을 허용했다.그러나 도널드 트럼프 대통령은 이를 '선거 사기'라고 비판하며 펠톨라를 투표용지에서 삭제하고 기소해야 한다고 주장했고, 마이크 던리비 알래스카 주지사도 NYT 보도를 근거로 소셜미디어를 통해 조사를 지시했다.미국 법무부는 22일 트럼프 대통령 지시에 따라 연방법원에 소송을 냈다. 동명이인 때문에 공화당 설리번 의원이 패배하면 선거 결과 확정을 막아 달라는 내용이다.펠톨라 캠프와 민주당 상원선거위원회는 어떤 후보 영입에도 관여한 바 없다며 의혹을 부인했다. 펠톨라는 유세 중 이번 논란을 또 하나의 방해 요소라고 일축했다.▲ 경향신문 = 수도권 그린벨트 풀어 7만6700가구 공급▲ 국민일보 = "AI 혁명 대도약의 기회… 인프라·플랫폼에 달렸다"▲ 동아일보 = 540조 퇴직연금 대수술 '기금형' 전면 도입한다▲ 서울신문 = 오해·언쟁 부르는 李 폭풍 SNS '덫'▲ 세계일보 = 꽉 막힌 韓·美… 소통 창구가 안 보인다▲ 조선일보 = 北, 오전엔 확성기… 오후엔 미사일▲ 중앙일보 = K자동차, 시험대 서다▲ 한겨레 = '차별·배제' 문 열어준 대통령의 말▲ 한국일보 = 반도체 기업 못 가면 오를 수 없는 사다리'''