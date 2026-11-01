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2025년 11월 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제24회 서울카페쇼에서 한 부스 관계자가 커피를 내리고 있다. 2025.11.19이 상을 수여하는 모체가 된 '유럽 커피 심포지움(European Coffee Symposium)'은 2008년 런던에서 시작되었다. 유럽에서 활동하는 커피 분야에서 영향력 있는 사람들의 네트워크를 만들고자 하는 꿈으로부터 시작된 모임이었다. 최우수 카페를 선정한 것은 2010년 로마에서 열린 행사가 시작이었고, 현재는 무려 20개 부문으로 세분하여 최우수 업소나 기업을 선정하는 대규모 행사로 발전하였다. 2024년, 2025년 두 해 연속 독일 베를린에서 열렸고, 올해에도 오는 11월 24일부터 26일까지 베를린에서 열린다. 현재 부문별 최우수 커피 관련 업소와 업체 선정을 위한 투표가 진행 중이다.우리나라 언론에 세계적인 카페 순위가 소개되기 시작한 것은 오래전이 아니다. 기록에 따르면 2016년에 미국의 숙박 중개 플랫폼 '홈어웨이(HomeAway)'가 추천한 가볼 만한 세계 3대 커피 도시와 카페 소개가 최초였다. <경향신문> 2016년 11월 16일 자에 소개되었다.첫 번째 도시는 오스트리아 빈이었고, 소개된 첫 번째 카페는 '첸트랄(Central)'이었다. 1876년에 문을 연 빈의 3대 카페 중 하나이고, 미술작가 클림트와 연인 에밀리, 히틀러 등이 드나들었던 카페로 유명하다. 오스트리아 국민 작가 페터 알텐베그크(1859~1919)는 이곳을 아예 편지 받을 주소로 사용하였을 정도로 즐겨 찾았다. 러시아 혁명가 레프 트로츠키는 빈 망명 시절 이곳에서 체스를 두었다. 체스 손님이 많아 카페가 '체스 대학'이라는 별명을 얻었다. 나치 지배하에서 몇 년 문을 닫았던 역사도 있다. 이 카페의 시그니처 음료는 아인슈페너, 우리 식으로는 비엔나커피다.빈의 두 번째 카페는 데멜(Demel)이다. 1786년에 문을 열었고, 지역의 철학가와 부르주아들의 모임 장소로 명성을 얻었다. 커피뿐 아니라 초콜릿과 케이크 등 디저트로 유명하다. 빈의 3대 카페 중 '자허(Sacher)'는 제외되었다. 선정 기준과 배제 기준은 발표되지 않았다.두 번째로 선정된 도시는 오스트레일리아 멜버른이었다. 멜버른은 초기 이민자 중 다수를 차지하던 이탈리아인들이 유럽 커피 문화를 전수한 것이 역사적 배경이 되었다. 아메리카노의 현지 버전인 '롱블랙'이 탄생한 곳이기도 하다. '마켓레인커피'에서는 즉석에서 로스팅한 커피 원두 정보와 함께 커피가 제공된다는 점이 유명하다고 한다. 카페 '안디아모'는 커피 거리인 디그레이브스트리트 초입에 있는데, 커피와 함께 제공되는 피자와 파스타 맛으로 유명하다고 소개되었다.홈어웨이는 세 번째 커피 도시로 아시아의 대만 타이베이를 선정하였다. 중산 카페거리에 있는 '멜란지' 카페는 무역업을 하는 오너가 질 좋은 커피콩을 매입해서 우수한 커피를 제공하는 것, 13시간 동안 내리는 더치커피, 딸기 와플이 유명하다는 것도 선정 이유로 밝혔다. '카페 85˚C'는 소금커피라는 독특한 레시피로 유명하다. 소금과 생크림, 그리고 설탕이 커피와 어우러져 오묘한 맛을 내는 커피라고 소개되었다. 가격이 당시 환율로 1500원으로 저렴한 것도 매력적인 요소였다.타이베이 '필름하우스' 카페는 예쁜 정원과 실내 영화관이 결합된 문화공간형 카페로 소개되었다. 과거 미국 영사관 건물이 카페로 변신한 것이 매력 포인트 중 하나였다. 타이베이는 2012년에 미국의 유력 일간지 < USA Today >가 선정한 세계 최고 커피 도시 10곳 중 하나라는 내용도 함께 소개되어서 당시 우리나라 커피인들의 부러움을 사는 소식이었다.2025년에는 스페인에 본부를 둔 커피와 칵테일 등 음료 문화 트렌드를 다루는 글로벌 정보 플랫폼 '네오드링크스(Neodrinks)'에서 '세계 최고 커피숍 100'을 선정하여 발표하였고, 그중 13개의 아시아 지역 카페가 포함되어 눈길을 끌었다. 우리나라 카페로는 '스트럿 커피' 한 곳이 선정되었다. 2026년에는 아시아 지역 카페 14곳이 선정되었고, 우리나라 카페로는 모모스와 루리커피 두 곳이 포함되었다.2026년 11월 11일부터 시작되는 서울카페쇼에서는 '아시아·태평양 100대 커피숍'이 발표된다. 네오드링크스가 주관하는 이번 행사는 '세계 100대 커피숍'의 아시아 버전인 셈이다. 우리나라 카페 68곳이 후보에 올랐다. 일본 다음으로 많다. 아쉽게도 후보 선정 기준이나 절차가 공개되지는 않았다.순위를 중시하는 것은 우리나라에서 익숙하게 관찰되는 현상 중 하나다. 지적하고 싶은 것은 다른 사람의 선택을 품질의 증거로 받아들이기 쉬운 문화가 지닌 위험이다. 선택에는 누군가의 기준, 어느 시점의 기준이 작용한다. 그 기준은 아무리 복합적이고 다양하더라도 현실을 객관적으로 드러낼 수는 없다. 이번에 발표되는 아시아·태평양 100대 커피숍 순위에 포함되는 카페들이 누릴 영광도, 탈락하는 카페 혹은 후보에 포함되지 않은 카페들이 맛볼 실망도 절대적일 수는 없다는 얘기다.런던의 카페 '카페인'의 사례가 보여주듯이 우수한 카페로 선정된다는 것은 커피의 맛이나 서비스의 질을 지속해야 한다는 소비자들의 바람으로 받아들이는 것이 바람직할 것이다. 수익 확대를 위해 점포 수를 확대하는 명분으로 활용하거나, 긴 대기 줄을 인기의 척도로 여겨서 자만하는 오류를 범하지 말아야 한다.(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사>의 저자)