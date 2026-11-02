기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.11.02 12:02최종 업데이트 26.11.02 12:02
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
30승을 달성하면 보너스로 1억 원을 주겠다는 구단 사장의 약속이 있었고, 그 1억을 받아내기 위해 몸이 부서져라 던졌고, 그 약속이 지켜지지 않았고, 무리하느라 닳아버린 몸과 배신감에 무너진 마음이 다음 해부터 이어진 기나긴 추락의 원인이었다더라. 장명부에 관해 널리 알려진 이야기다.

물론 그런 일이 있었다. 하지만 그것은 한국에서 장명부가 거둔 극적인 성공과 실패 사이에 놓인 아주 작고 사소한 사실에 불과했다. 삼미는 장명부와 맺었던 훨씬 더 중요하고 많은 약속들을 어겼으며, 장명부는 그것보다도 훨씬 다양하고 결정적인 방법으로 스스로를 망가뜨려갔기 때문이다.


1982년 12월 26일 김포공항을 통해 입국한 장명부는 사흘 뒤인 29일 삼미 슈퍼스타즈의 허형 사장, 박현식 단장, 김진영 감독, 중재자인 장훈과 골프를 쳤다. 그리고 그 자리에서 허형 사장으로부터 계약금과 연봉 총액 5400만 엔(당시 환율 기준 1억 7500만원)을 제시받고 흔쾌히 동의했다. 전 해 일본프로야구 히로시마 도요카프에서 받은 연봉의 2.5배나 되는 거액이었고, 한국프로야구 유일의 특급선수 박철순이 받은 몸값의 3배가 넘는 파격적인 조건이었기 때문이다.

하지만 이듬해 1월 11일 한국에서의 새출발을 꿈꾸며 가족들과 함께 입국한 장명부에게 삼미가 천연덕스럽게 던진 제안은 1억 원이었고, 그나마 정식계약을 위한 협상 테이블에서는 이런저런 트집을 잡아가며 8천만 원으로 내려가기도 했다. 하기야 시장에서도 물건을 살 때 잘만 흥정하면 반값 에누리도 가능하던 시절이긴 했다. 장명부 역시 노련한 협상가였지만 이미 일본에서 프로야구 은퇴를 선언해버린 데다 가족까지 이끌고 들어와서 테이블에 앉았다는 근본적인 불리함을 안고 있었다. 처음부터 상황을 낙관해 너무 일찍 퇴로를 끊어버렸던 것이다.

그나마 당장 일본으로 돌아가겠다며 벼랑끝에서 버티는 장명부를 김진영 감독이 붙잡고 늘어지며 구단의 양보를 호소하는 양상이 한동안 이어졌고, 결국 계약금 포함 총액 4천만 엔(한화 1억 3000만원)에 입단계약이 타결됐다. 하지만 그것은 또 다른 문제의 시작이었다. 30대 중반의 노장, 혹은 퇴물에게. 그것도 '반쪽발이'(재일동포를 가리키던 멸칭)에게 지나치게 많은 돈을 안겨주었다는 비난을 두려워했던 슈퍼스타즈의 허형 사장은 총액 8천만 원(계약금과 연봉 각 4천만원)에 장명부를 영입했다고 발표했다. 그리고 대담하게도 같은 내용을 구단주인 김현철 그룹 회장에게도 보고했다.

장명부는 애초에 약속받았던 것보다 훨씬 적은 돈을, 그것도 며칠 동안 온통 애를 태우고 진을 빼는 진통 끝에 받았지만 그것보다도 훨씬 적은 돈을 받았다고 세상에 알려진 상황. 그럼에도 불구하고 퇴물 이방인에게 너무 많은 돈을 줬다는 비난에 시달리는 당황스러운 상황에 놓인 셈이었다. 물론 충분한 통역의 조력을 받지 못했던 당시에 자신을 향하는 시선이 어떤 것인지 그가 다 알 수는 없었지만 말이다.

삼미의 이중플레이

허형 사장이 '30승을 한다면 보너스 1억 원을 주겠다'고 약속했던 것도 그런 애매한 분위기의 산물이었던 것으로 보인다. 한편으로는 빠듯한 예산 안에서 선심을 쓰는 척 허풍을 치다가 정색하고 흥정을 벌이는 노련한 수를 벌여 재일동포 거물 투수를 영입했지만, 동시에 언론과 그룹 회장과 선수를 동시에 속이며 위태로운 외줄타기를 감행하던 허형 사장. 그는 얼굴을 마주한 장명부에게 미안하고 민망한 마음을 담아, 어차피 이루어질 리도 없는 '30승 1억'이라는 또 한 번의 허풍을 거하게 쳤고, 그나마 장명부가 흥미를 가지고 경기에 집중하게 하는 단기적인 성공을 거두었던 것이다.

물론 그 내기의 결과는 우리 모두가 아는 것과 같다. 장명부는 시즌 100경기 중 60경기에 등판해 427.1이닝을 던졌고 30승 16패 6세이브의 기록을 세웠다. 한국에서 프로야구가 계속되고 경기 운영에 관한 본질적인 부분이 바뀌지 않는 한 앞으로도 다시는 깨지지 않을 위대한 업적이 수립된 것이다.

그가 오로지 '보너스 1억 원'을 받겠다는 일념으로 30승을 이루어냈다고 말할 수는 없다. 그는 누구보다도 프로야구의 생리를 잘 알았고, 프로야구 선수의 힘은 성적에서 나온다는 사실도 모를 리 없었기 때문이다. 다만 20승이나 25승 쯤에서 만족하지 않고 30승까지 내쳐 달리게 했던 하나의 동기부여요인 정도로 작동한 것이 허형 사장의 약속이었다고 말하면 정확할 것이다.

독수리 장명부
독수리 장명부1986년, 인천팀과의 악연을 끝낸 장명부는 아버지의 고향 충남을 연고지로 창단한 신생팀 빙그레 이글스 유니폼을 입었다. 하지만 허리부상과 운동부족으로 기력을 소진한 그는 단 1시즌, 1승 18패라는 치욕적인 기록만을 남긴 채 선수생활을 마무리해야 했다.후쿠시 치에코

이 성적을 놓고 장명부는 당당하게 요구사항을 내밀었다. 사장이 약속한 보너스 1억 원 지급, 그리고 연봉 100% 인상이었다. 상식으로 판단한다면, 그 정도로 충분하겠는지 물어보고 감사한 마음으로 계약서에 도장을 받아내는 것이 삼미의 입장에서도 옳은 상황이었다. 그가 거둔 30승은 전년도에 팀 전체가 만들어낸 승수의 두 배였고, 그 해에도 팀 승수의 절반이 넘었다. 연봉 총액 6억 원짜리 구단에서 팀 전력의 절반 이상을 담당하며 꼴찌에서 우승경쟁권으로 순위를 끌어올린 공로에 1억 원의 보상은 결코 많다고 할 수 없었다.

하지만 애초에 돈도 없고 마음도 없었던 삼미 구단의 대응은 한심했다. 1억 원의 약속은 모르는 일이고, 연봉인상은 KBO의 지침이 25%의 상한선을 두고 있으니 따르지 않을 도리가 없다는 것이었다. 말하자면 장명부에게 30승의 대가로 제공할 수 있는 경제적 보상은 625만 엔의 연봉인상이 전부라는 이야기였다.

두 겹의 거짓말, 믿음이 깨지다

연봉과 보상에 대한 이견으로 진통이 심하다는 언론의 보도가 이어지자 구단주인 김현철 삼미그룹 회장이 나섰다. 선수의 요구대로 연봉을 100% 인상해주라는 지시였다. 김 회장은 지난해 장명부의 연봉이 4000만 원이라고 보고받은 터였고, 그래서 그가 생각한 100% 인상이란 4000만 원이 오른 8000만 원을 의미했다. 하지만 실제로 장명부가 받은 연봉은 2500만 엔(한화 8000만 원)이었기 때문에 100% 인상을 해준다면 5000만 엔(1억 6천만 원)이 필요했다.

결국 허형 사장이 머리를 쥐어짜낸 끝에 얻은 묘수는 이랬다. 김현철 회장에게는 100%를 인상한 8000만 원을 주겠다고 설명한 후, 장명부에게는 KBO의 규제 때문에 25% 밖에는 인상해줄 수 없다는 이유로 6000만 원 정도로 통보하는 것. 하지만 그대로 호락호락 넘어갈 리 없는 장명부에게 '대신 코치를 겸직하는 것으로 처리하고, 코치 연봉을 따로 주겠다'며 1000만엔(3400만원)을 얹어주고, 김현철 회장에게도 같은 내용을 보고해 추가예산을 얻어내는 방식이었다.

결국 김현철 회장과 언론을 향해서는 '장명부의 끈질긴 요구에 이기지 못하고 100%라는 예외적이고 파격적인 연봉 인상에 동의해주었다'고 엄살을 부려놓고, 장명부에게는 '그룹과 KBO의 고지식한 규정 때문에 어쩔 수 없이 25%만 인상하지만, 코치직 겸임이라는 편법을 통해 어느 만큼의 액수는 보전해준다'고 이중플레이를 펼친 것이다.

일시적으로나마 모두가 만족할 만한 해법이었다고, 허형 사장은 만족했을지도 모른다. 하지만 장명부는 '당장 짐을 싸서 일본으로 돌아가겠다'며 폭발하기 직전의 불만상태에서 정지했을 뿐이었고, 팬들은 '구단으로서 최선을 다한 특별대우를 받고도 그만한 성적을 꾸준히 내지 못한다면 그 때 다시 두고 보자'며 벼르기 시작했다. 그 무렵부터 장명부에겐 '돈을 지나치게 밝히는 음흉한 남자'란 이미지가 씌워졌고, 장명부에게 한국이란 '너무 쉽게 거짓말을 되풀이하는 나라'로 인식되었다. 삼미와 허형 사장이 비난의 사각지대로 감쪽같이 숨어버린 것은 물론이었다.

'돈 밝히는 너구리'의 속사정

많은 이들의 구부러진 기억과 달리 장명부가 그 한 해 반짝하고 사라진 것은 아니었다. 그는 이듬해인 1984년에 45경기에 나와 261.2이닝을 던졌고 1985년에도 역시 45경기에서 246이닝을 던졌다. 한국에서의 첫 해에 자신이 기록한 것과 비교하면 절반 정도에 불과했지만 장명부는 여전히 한국에서 가장 많은 이닝을 소화하는 투수였던 셈이다. 성적이 떨어진 것은 사실이지만, 그것도 그 자신이 세워놓은 기념비와 비교하는 한에서만 그랬다. 1984년에는 3.30의 평균자책점과 13승 20패 7세이브. 1985년에는 5.30의 평균자책점과 11승 25패 5세이브를 기록했다. 승률 3할 남짓의 최하위권 팀에서 투수에게 기대할 수 있는 합리적인 수준에 못 미쳤다고 하기 어렵다.

특히 1983년에 무려 36경기를 완투했던 장명부는 그 뒤 2시즌에도 각각 15경기와 10경기를 완투했다. 그런 그에게서 '의욕을 상실하고 대충 던진 투수'의 모습을 찾아내기는 어렵다. 단지 33세에 한국으로 건너온 장명부의 나이가 35세까지 늘어나고 있었고, 이미 일본에서부터 안고 있던 허리 통증이 해결되지 못한 채 점점 더 심해지고 있었다. 또한 그 사이에 (비록 장명부 자신의 주장에서 비롯된 일이기도 했지만) 또 한 명의 주력투수 임호균을 떠나보냈고, 감독이 해임되고 구단이 매각되는 소동을 이어가며 점점 더 약해진 팀의 상황이 그의 하락세에 부채질을 했음도 분명하다.

그리고 해마다 계약 과정에서 겪은 진통이 그의 정신을 피폐하게 만들었다. 연봉 인상률을 놓고 이해할 수 없는 실랑이를 벌였던 1983년, 구단의 요구를 받아들이지 않을 도리가 없던 장명부는 1984년과 1985년의 연봉을 고정시킬 것을 요구해 관철시켰다. 한 해 뒤 또다시 그런 불쾌한 과정을 되풀이하고 싶지 않다는 의지의 표현이었다. 대신 일정 승수를 기준으로 넘어서면 보너스를, 미달하면 페널티를 부과하는 방식으로 성과를 반영하기로 합의했다. 하지만 1984년 성적이 떨어지자 구단은 일방적으로 연봉 삭감을 통보했다. 연봉 계약을 담당하는 직원이 바뀌었기 때문에 어쩔 수 없다는, 비상식적 이유였다.

연봉 계약 때마다 장명부가 무리한 요구를 한다는 소문이 파다했지만, 정작 무리한 요구를 하는 것은 구단이었다. 반면 장명부는 버티다 못해 일방적이고 불공정한 요구를 수용했고, 대신 새로운 조건 하나를 덧붙이는 선에서 자존심을 지키는 패턴의 반복이었다. 예컨대 1985년 연봉 삭감을 받아들일 수밖에 없던 장명부는 '1985년 이후 재계약을 하게 되면 다시 계약금을 지급할 것'과 '만약 구단이 매각된다면 자유계약선수로 풀어줄 것'을 요구해 약속받았다. 하지만 1985년 시즌 중 실제로 구단이 청보로 매각됐을 때, 청보 측에서는 '장명부에 대한 보유권도 인수 대상에 포함된다'며 일축했고 삼미 측에서는 '매각이 완료됐으므로 관여하지 않는다'며 발을 뺐다. 그 외의 모든 계약내용 역시 무효화되었지만, 유독 성적 하락에 대한 페널티만은 이전 계약서대로 집행되고 말았다.

1985년 시즌 뒤 청보 핀토스와 계약 종료에 합의하며 인천구단과의 인연을 끝낸 장명부는 아버지의 고향인 충청도를 연고로 창단한 신생팀 빙그레 이글스로 이적했다. 하지만 그는 이미 빠르게 성장한 한국의 타자들을 압도할 수 있는 투수가 아니었다. 나이는 30대 후반으로 접어들고 있었고, 3년간 쌓인 무리가 4년째 심화되기만 한 허리의 부상과 겹쳐 기술을 충분히 발휘하기 어려웠다. 그리고 그 해 창단한 빙그레 이글스는, 4년 전의 삼미 슈퍼스타즈에 비할 것은 아니라 해도 별 수 없는 약체였다.

하지만 더 중요한 것은 그가 내리막길을 안전하게 걸을 통찰과 성숙함을 가지지 못했다는 점이다. 그가 존경하고 의지했던 코바 다케시 감독(히로시마 도요카프) 같은 지도자의 영향과 관리 아래서 성장했던 일본 시절과 달리 오직 혼자 계획하고 수행해야 했던 한국에서도 충분한 절제와 노력을 이어나갈 수 있을 만큼의 성실함이 그에게는 없었다. 그는 한국에서 많은 경기에 출장해 많은 공을 던졌고 나름의 기술훈련을 이어갔지만, 기초체력훈련과 단체훈련을 무시했고 유흥과 일탈을 절제하지도 않았다.
마약과 구속
마약과 구속1990년 시즌 뒤 롯데 자이언츠 투수코치 자리에서 해임되며 장명부는 야구계에서 실질적으로 발붙일 곳을 잃게 된다. 언제 처음 시작했는지는 정확히 알 수 없지만, 코치직에서 해임된 뒤 마약에 더욱 의존하게 된 것은 분명해 보인다. 가까웠던 동료 이영구는 '익사할 것 같은 상황에서 잡은 지푸라기 같은 것이 아니었을까' 라며 안타까워했다.경향신문 1991년 5월 23일자 캡쳐

내리막길에서 넘어지다

빙그레 이글스의 유니폼을 입고 1승 18패라는 끔찍한 성적을 냈던 1986년을 끝으로 그는 마운드를 떠나야 했다. 그 뒤 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠에서 잠깐씩 인스트럭터와 코치의 역할을 맡기도 했지만 별다른 성과를 내지 못한 채 쫓겨나는 신세가 되기도 했다. 혼자 힘으로 한 팀의 운명을 바꿀 수 있는 괴력이 사라진 그에게, 이제 '돈만 밝히는 퇴물 이방인'이라는 어두운 이미지만이 남겨졌다. 그리고 거액의 연봉이 사라지고도 방탕한 씀씀이를 줄이지 못한 결과는 빚더미와 독촉, 그리고 하나씩 멀어지는 가장 소중했던 이들의 뒷모습이었다.

그래서 그 시절에 그가 의지했던 것은 술, 담배, 여자, 도박, 끝내는 마약 같은 것들이었다. 그리고 1991년 5월, 마약 흡입 적발로 구속되어 유죄판결을 받았고, 얼마 뒤에는 빚을 갚지 못해 사기혐의로 피소되어 죄가 불어났다. 결국 그 해 겨울, 한국으로부터 추방되는 동시에 한국야구위원회로부터 영구제명을 처분받고 말았다.

그의 성공이 누구보다 그의 것인 것처럼, 그의 추락 역시 무엇보다도 그 자신에게서 비롯되었다. 그는 무절제했고, 방탕했으며, 무책임했다. 그로 인해 그 자신을 망쳤고, 그를 사랑했던 가족과 팬들에게 상처를 남겼다. 하지만 그저 남 이야기하듯 그를 비난하고 흉보기만 해도 되는 정당성이, 그 시절의 한국 사회에 있었는지는 의문이다. 그의 야구 기술을 최대한 싼 값에 써먹기 위해 그와 팬들 사이를 갈라 놓고 양쪽을 모두 속였던 구단은 떳떳한지. 그의 괴력에는 열광했지만 그 나머지 부분에 대해서는 무관심했거나 편견 가득했던 시선은 당당한지. 그래서 장명부를 향한 대중의 시선이 비틀어진 것과 한국 사회를 향한 장명부의 마음이 좀더 비뚤어진 것은 서로 별 관계 없는 일이었던지. 한 번쯤 곱씹어볼 만 하다. (계속)

사인볼
사인볼선수 시절 동료들의 사인이 적혀있는 야구공들. 몇 개는 아들의 이름이 적혀있어, 야구장을 찾은 아들을 위해 마련한 선물로 보인다.김은식


덧붙이는 글 미개봉 다큐멘터리 영화 <야쿠자 그리고 슈퍼스타>(감독 이영곤)의 촬영 과정에 동행하며 취재했고, 제작진이 확보한 자료의 도움을 받았습니다. 이 기사는 장명부의 삶을 추적하고 그 의미를 찾아보는 후속편으로 이어집니다.
#장명부 #삼미 #빙그레
프리미엄

김은식의 야구팬의 탄생
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김은식 (punctum) 내방

독자의견

목차33 첫화부터 읽기>
이전글 동대문운동장 앞 기묘한 만남, '괴물' 투수에게 남긴 파장