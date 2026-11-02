후쿠시 치에코

1986년, 인천팀과의 악연을 끝낸 장명부는 아버지의 고향 충남을 연고지로 창단한 신생팀 빙그레 이글스 유니폼을 입었다. 하지만 허리부상과 운동부족으로 기력을 소진한 그는 단 1시즌, 1승 18패라는 치욕적인 기록만을 남긴 채 선수생활을 마무리해야 했다.이 성적을 놓고 장명부는 당당하게 요구사항을 내밀었다. 사장이 약속한 보너스 1억 원 지급, 그리고 연봉 100% 인상이었다. 상식으로 판단한다면, 그 정도로 충분하겠는지 물어보고 감사한 마음으로 계약서에 도장을 받아내는 것이 삼미의 입장에서도 옳은 상황이었다. 그가 거둔 30승은 전년도에 팀 전체가 만들어낸 승수의 두 배였고, 그 해에도 팀 승수의 절반이 넘었다. 연봉 총액 6억 원짜리 구단에서 팀 전력의 절반 이상을 담당하며 꼴찌에서 우승경쟁권으로 순위를 끌어올린 공로에 1억 원의 보상은 결코 많다고 할 수 없었다.하지만 애초에 돈도 없고 마음도 없었던 삼미 구단의 대응은 한심했다. 1억 원의 약속은 모르는 일이고, 연봉인상은 KBO의 지침이 25%의 상한선을 두고 있으니 따르지 않을 도리가 없다는 것이었다. 말하자면 장명부에게 30승의 대가로 제공할 수 있는 경제적 보상은 625만 엔의 연봉인상이 전부라는 이야기였다.연봉과 보상에 대한 이견으로 진통이 심하다는 언론의 보도가 이어지자 구단주인 김현철 삼미그룹 회장이 나섰다. 선수의 요구대로 연봉을 100% 인상해주라는 지시였다. 김 회장은 지난해 장명부의 연봉이 4000만 원이라고 보고받은 터였고, 그래서 그가 생각한 100% 인상이란 4000만 원이 오른 8000만 원을 의미했다. 하지만 실제로 장명부가 받은 연봉은 2500만 엔(한화 8000만 원)이었기 때문에 100% 인상을 해준다면 5000만 엔(1억 6천만 원)이 필요했다.결국 허형 사장이 머리를 쥐어짜낸 끝에 얻은 묘수는 이랬다. 김현철 회장에게는 100%를 인상한 8000만 원을 주겠다고 설명한 후, 장명부에게는 KBO의 규제 때문에 25% 밖에는 인상해줄 수 없다는 이유로 6000만 원 정도로 통보하는 것. 하지만 그대로 호락호락 넘어갈 리 없는 장명부에게 '대신 코치를 겸직하는 것으로 처리하고, 코치 연봉을 따로 주겠다'며 1000만엔(3400만원)을 얹어주고, 김현철 회장에게도 같은 내용을 보고해 추가예산을 얻어내는 방식이었다.결국 김현철 회장과 언론을 향해서는 '장명부의 끈질긴 요구에 이기지 못하고 100%라는 예외적이고 파격적인 연봉 인상에 동의해주었다'고 엄살을 부려놓고, 장명부에게는 '그룹과 KBO의 고지식한 규정 때문에 어쩔 수 없이 25%만 인상하지만, 코치직 겸임이라는 편법을 통해 어느 만큼의 액수는 보전해준다'고 이중플레이를 펼친 것이다.일시적으로나마 모두가 만족할 만한 해법이었다고, 허형 사장은 만족했을지도 모른다. 하지만 장명부는 '당장 짐을 싸서 일본으로 돌아가겠다'며 폭발하기 직전의 불만상태에서 정지했을 뿐이었고, 팬들은 '구단으로서 최선을 다한 특별대우를 받고도 그만한 성적을 꾸준히 내지 못한다면 그 때 다시 두고 보자'며 벼르기 시작했다. 그 무렵부터 장명부에겐 '돈을 지나치게 밝히는 음흉한 남자'란 이미지가 씌워졌고, 장명부에게 한국이란 '너무 쉽게 거짓말을 되풀이하는 나라'로 인식되었다. 삼미와 허형 사장이 비난의 사각지대로 감쪽같이 숨어버린 것은 물론이었다.많은 이들의 구부러진 기억과 달리 장명부가 그 한 해 반짝하고 사라진 것은 아니었다. 그는 이듬해인 1984년에 45경기에 나와 261.2이닝을 던졌고 1985년에도 역시 45경기에서 246이닝을 던졌다. 한국에서의 첫 해에 자신이 기록한 것과 비교하면 절반 정도에 불과했지만 장명부는 여전히 한국에서 가장 많은 이닝을 소화하는 투수였던 셈이다. 성적이 떨어진 것은 사실이지만, 그것도 그 자신이 세워놓은 기념비와 비교하는 한에서만 그랬다. 1984년에는 3.30의 평균자책점과 13승 20패 7세이브. 1985년에는 5.30의 평균자책점과 11승 25패 5세이브를 기록했다. 승률 3할 남짓의 최하위권 팀에서 투수에게 기대할 수 있는 합리적인 수준에 못 미쳤다고 하기 어렵다.특히 1983년에 무려 36경기를 완투했던 장명부는 그 뒤 2시즌에도 각각 15경기와 10경기를 완투했다. 그런 그에게서 '의욕을 상실하고 대충 던진 투수'의 모습을 찾아내기는 어렵다. 단지 33세에 한국으로 건너온 장명부의 나이가 35세까지 늘어나고 있었고, 이미 일본에서부터 안고 있던 허리 통증이 해결되지 못한 채 점점 더 심해지고 있었다. 또한 그 사이에 (비록 장명부 자신의 주장에서 비롯된 일이기도 했지만) 또 한 명의 주력투수 임호균을 떠나보냈고, 감독이 해임되고 구단이 매각되는 소동을 이어가며 점점 더 약해진 팀의 상황이 그의 하락세에 부채질을 했음도 분명하다.그리고 해마다 계약 과정에서 겪은 진통이 그의 정신을 피폐하게 만들었다. 연봉 인상률을 놓고 이해할 수 없는 실랑이를 벌였던 1983년, 구단의 요구를 받아들이지 않을 도리가 없던 장명부는 1984년과 1985년의 연봉을 고정시킬 것을 요구해 관철시켰다. 한 해 뒤 또다시 그런 불쾌한 과정을 되풀이하고 싶지 않다는 의지의 표현이었다. 대신 일정 승수를 기준으로 넘어서면 보너스를, 미달하면 페널티를 부과하는 방식으로 성과를 반영하기로 합의했다. 하지만 1984년 성적이 떨어지자 구단은 일방적으로 연봉 삭감을 통보했다. 연봉 계약을 담당하는 직원이 바뀌었기 때문에 어쩔 수 없다는, 비상식적 이유였다.연봉 계약 때마다 장명부가 무리한 요구를 한다는 소문이 파다했지만, 정작 무리한 요구를 하는 것은 구단이었다. 반면 장명부는 버티다 못해 일방적이고 불공정한 요구를 수용했고, 대신 새로운 조건 하나를 덧붙이는 선에서 자존심을 지키는 패턴의 반복이었다. 예컨대 1985년 연봉 삭감을 받아들일 수밖에 없던 장명부는 '1985년 이후 재계약을 하게 되면 다시 계약금을 지급할 것'과 '만약 구단이 매각된다면 자유계약선수로 풀어줄 것'을 요구해 약속받았다. 하지만 1985년 시즌 중 실제로 구단이 청보로 매각됐을 때, 청보 측에서는 '장명부에 대한 보유권도 인수 대상에 포함된다'며 일축했고 삼미 측에서는 '매각이 완료됐으므로 관여하지 않는다'며 발을 뺐다. 그 외의 모든 계약내용 역시 무효화되었지만, 유독 성적 하락에 대한 페널티만은 이전 계약서대로 집행되고 말았다.1985년 시즌 뒤 청보 핀토스와 계약 종료에 합의하며 인천구단과의 인연을 끝낸 장명부는 아버지의 고향인 충청도를 연고로 창단한 신생팀 빙그레 이글스로 이적했다. 하지만 그는 이미 빠르게 성장한 한국의 타자들을 압도할 수 있는 투수가 아니었다. 나이는 30대 후반으로 접어들고 있었고, 3년간 쌓인 무리가 4년째 심화되기만 한 허리의 부상과 겹쳐 기술을 충분히 발휘하기 어려웠다. 그리고 그 해 창단한 빙그레 이글스는, 4년 전의 삼미 슈퍼스타즈에 비할 것은 아니라 해도 별 수 없는 약체였다.하지만 더 중요한 것은 그가 내리막길을 안전하게 걸을 통찰과 성숙함을 가지지 못했다는 점이다. 그가 존경하고 의지했던 코바 다케시 감독(히로시마 도요카프) 같은 지도자의 영향과 관리 아래서 성장했던 일본 시절과 달리 오직 혼자 계획하고 수행해야 했던 한국에서도 충분한 절제와 노력을 이어나갈 수 있을 만큼의 성실함이 그에게는 없었다. 그는 한국에서 많은 경기에 출장해 많은 공을 던졌고 나름의 기술훈련을 이어갔지만, 기초체력훈련과 단체훈련을 무시했고 유흥과 일탈을 절제하지도 않았다.