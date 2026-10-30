목수정

"모든 학생은 존엄한 환경에서 평등하게 교육 받을 권리가 있습니다. 그래야만 우리는 함께 나아갈 수 있습니다."

"청년들은 사그라지지 않기 위해 불타고 있다" 정부에 맞서 격렬히 제 권리를 주장하고 있는 청소년들의 마음을 대변하는 한 소녀의 피켓도 만날 수 있었다.지난 24일 집회는 각별했다. 정부는 군대 동원 가능성을 거론하며 압박했으며, 노조가 주최하지 않는 집회는 불법으로 간주하겠다는 취지의 발언도 나온 터였다. 바스티유 광장에서 열릴 예정이었던 집회는 전날 파리 남동부 외곽순환도로 인근으로 장소가 변경됐다. 격앙되던 집회 분위기를 공포로 질식시키려는 정권의 의지가 엿보였다. 17일 집회에서 깨진 상가 유리창과 약탈 장면을 부각하며 평화적인 시위의 목소리를 지워버리려는 시도는 보기 좋게 빗나갔다. 오히려 사람들은 더 많이 거리로 나왔다. 파리에서만 25만 명, 전국에서 80만 명이 다시 거리에 섰다."SIAMO TUTTI ANTIFASCISTI, (시아모 투티 안티파시스티 - 우리는 모두 반파시스트다)" 일군의 학생들이 수시로 이 구호를 외치며 지나갔다. 이탈리아 반파시스트 운동의 역사와 연결된 구호를 100년 뒤 파리의 고교생들이 이탈리아어 그대로 외치고 있었다. 그 소리는 파시즘이 프랑스 사회의 문턱에 다가와 있다는 아이들의 경고였다. "파시즘은 제 권리를 주장하기 두려워하는 순간 시작된다"는 피켓도 보였다. 권력의 억압 앞에서 우리의 주장을 결코 접지 말자는 서로의 다짐이었다.파리의 명문고 루이 르그랑 학생들이 파리 외곽지대의 학생들의 항의와 그들이 겪은 폭력을 보고 연대 파업에 나서며 했던 말이다. 연대는 놀라운 속도로 번졌다. 교사 부족 문제가 없는 학교들, 가톨릭계 사립 고교, 최고 명문으로 꼽히는 학교까지 파업에 동참했다. 이처럼 10월 초에는 전국 약 1000개 고교가 이 싸움에 가담했다. 13일에는 전국 대학의 90%가 이 움직임에 참여했다.정부는 사태 수습을 위해 대체교사 3000명을 투입했다. 3700개 고교 가운데, 대체 교사가 심각하게 부족한 고교가 114곳에서 21곳으로 줄었다. 그러나 싸움은 여기서 끝나지 않았다. 낙후 지역에서 극단적으로 드러난 교육 불평등은, 지난 수십 년간 이어진 긴축 압박 속에서 공공서비스 전반에 축적된 모든 문제들을 환기시켰기 때문이다. 프랑스 교육제도를 고발하는 학생들이, 역설적으로 그 교육제도가 길러낸 가장 훌륭한 시민들일 수 있음을 이들의 싸움이 보여주고 있다.지칠 줄 모르는 아이들이 든 등불을 따라 대학생들과 어른들이 나섰다. 마크롱 집권 말기에 이르러, 이땅의 민주주의는 집회의 권리마저 걱정해야 할 만큼 후퇴했고, 경찰은 권력의 사병처럼 행동했으며, 공공서비스는 곳곳에서 무너지고 있다는 자각이 선명해졌다. 아이들을 따라 거리에 나선 사람들이 제시하는 해법은 '분배의 정의'를 바로 세우는 것이었다. 이 불길은 유럽 전역(벨기에, 이탈리아, 독일, 그리스, 알바니아)로 번지고 있다. 유럽연합이라는 하나의 이름으로 묶인 뒤, 이들이 공유하는 고민과 갈등은 비슷한 것이 되었기 때문이다.깨진 유리창, 털리는 루이뷔통 매장, 불타는 쓰레기통으로 도배된 세기말 같은 장면들이 프랑스인들을 주눅 들게 하지는 못했다. 더 발랄하고 더 흥겨워진 24일 집회에는 "프랑스 최대의 파괴자는 마크롱", "마크롱이 깨부순 나라, 마크롱이 고쳐 놔라" 같은 구호가 넘쳐났다. 저항의 원인이 된 '제도적 폭력'을 지목하는 목소리다. "청년들은 사그라지지 않기 위해 불타오르고 있다"는 뭉클한 고교생의 구호도 보였다."평등을 향한 열망은 뜨겁고, 결코 충족되지 않으며, 영원하다"는 정치철학자 토크빌의 말도 등장했다. 거리는 저마다의 상상력과 직관, 현실 인식이 부딪치며 서로를 일깨우는 살아 있는 정치·사회 교육의 현장이었다.반면 한국에서는 마크롱의 전략이 제법 잘 먹혔던 것 같다. 한국 유튜버들뿐 아니라 소위 진보언론들까지 험악한 사진과 함께 '프랑스 끝났다', '프랑스 붕괴' 같은 선정적인 제목을 앞다투어 내걸었다. 사회적 갈등을 이해해야 할 정치적 현상이 아니라 구경하고 조롱할 대상으로 바꿔버린 것이다. 단순한 선정주의를 넘어 타국의 혼란을 자국의 우월성을 확인하는 기회로 삼으려는 시선도 읽혔다. 복지 과다가 부른 종말이라고도 했고, 이민자를 너무 많이 받아들여 벌어진 재앙이라고도 했다. 심지어 프랑스는 그 많은 부채를 어떻게 감당할 거냐며 내게 따져 묻는 이들도 있었다. 이에 대한 적절한 답을 피케티가 들려주고 있다.토마 피케티는 <21세기 자본>에서 국가부채에 관한 통찰을 설파한 바 있고, 그의 생각은 프랑스 시민들 사이에 상당히 퍼져 있는 상식이다. '국가의 부채는 종종 소득 재분배를 거꾸로 작동하게 한다. 국가가 부유층에 세금을 부과하는 대신 그들에게 돈을 빌리면, 국가는 결국 그들에게 이자를 지급해야 한다. 그런데 그 이자를 지급하는 재원은 전체 국민이 납부한 세금에서 나온다. 그렇게 되면 국가가 부유층에게 과세할 수 있었던 돈을 오히려 그들에게 이자까지 붙여 돌려주는 구조가 발생한다.'마크롱 집권기의 재정정책은 정확하게 이같은 원리로 작동했다. 이렇게 되면 국가부채는 공공서비스 축소를 정당화하는 압박 수단이 된다.프랑스인들의 기억 속에는, 피케티 같은 경제학자의 혜안 이전에도, '자발적 복종'을 거역할 용기를 주는 역사적 경험이 남아 있다. 제2차 세계대전으로 폐허가 된 프랑스가 전쟁 직후 가장 먼저 추진한 일이 사회보장제도의 구축이었다는 사실이다. 당시 국가 재정과 민간 경제 모두 심각한 어려움에 처해 있었다. 그러나 프랑스는 부유층에 대한 높은 과세와 사회적 연대를 바탕으로 공공제도를 확충했고, 이후 이른바 '영광의 30년'이라는 호황을 누릴 수 있었다.