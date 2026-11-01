권우성

"서울지검은 24일 '민족해방인민민주주의 혁명론'을 정립, 이 이론을 학원 및 노동계에 전파시켜 민족해방노동자당을 결성키로 하고 친북괴·반미 공산혁명을 음모한 김영환(24, 일명 강철, 서울대 공법 4 제적) 등 13명을 국가보안법 위반(이적단체 구성 등) 혐의로 구속기소했다고 발표했다."

"안기부 수사관 구○○는 '처음에는 심진구가 김○○ 상부선쯤 되는 줄 알고 연행 직후 이틀 정도 집중적으로 새벽까지 조사했다. 처음에 군복으로 갈아 입히고 큰소리를 질러 (심진구가) 바짝 얼었을 것이다. 그리고 쿠사리 주면서 조사하였다. 심진구가 노동자라 '니가 학생들 끼는 데 왜 끼냐?'며 꿀밤을 때린 정도지, 고문은 있지 않았다. 김○○이나 다른 피의자 수사관들도 심진구가 노동자면서 도대체 왜 거기(서울대생) 끼었냐고 쿠사리를 주었다. 연루자가 모두 서울대생인데 심진구만이 유일하게 노동자로, 어떻게 보면 곁다리도 되지 않아 조사꺼리가 없었다. 그래서 심진구는 조사할 게 거의 없어서 힘을 뺄 필요가 없었다'고 진술하였고"

서울 서초구 서울중앙지법 청사.과거사 재심 재판에서 무죄가 확정돼도 불법행위 공무원들을 처벌할 길이 마땅치 않은 이 같은 현실을 감안하면, 2020년 6월 24일의 일은 다소 이례적이다.이날 서울중앙지방법원 형사10단독 변민선 부장판사는 1986년 당시에 무고한 청년을 영장 없이 연행해 고문하는 일에 가담해놓고도 2012년 4월의 재심 법정에서 그 사실을 부인한 전직 국가안전기획부 수사관 구아무개씨에게 징역 1년 6개월을 선고하고 법정에서 구속시켰다.이는 1986년 당시의 불법 수사에 대한 처벌이 아니라 그 불법 수사를 부인한 위증행위에 대한 처벌이었다. 그렇지만 국가범죄에 가담한 일이 계기가 되어 이 처벌이 이뤄졌다는 점에서 이례적인 사건이었다.구아무개가 관련된 시국사건은 '13명 구속, 24명 수배'라는 부제목과 함께 1987년 2월 하순에 보도됐다. 박종철 고문치사(1.14)로 민주화진영과 정권의 대립이 첨예해지는 속에서 박종철 49재 행사인 3·3 평화대행진을 앞두고 긴장이 고조되던 그해 2월 24일, <매일경제> 11면은 이렇게 보도했다.구아무개의 위증은 구속자 13명 중 1인인 심진구씨의 재심 재판에서 있었다. 위 기사는 심진구가 27세의 전직 삼립식품 노동자라면서 "검찰은 김씨 등이 작성한 입북루트 지도를 심진구 씨의 집 안방 비닐장판 밑에서 찾아냈다"고 보도했다.2012년의 재심 무죄 선고와 2013년의 재심 판결 확정에 의해 심진구의 민족해방노동자당 결성 음모 참여와 이적표현물 관련 혐의는 무죄로 판명됐다. 그래서 위와 같은 당시 검찰의 발표는 심진구에 관한 부분만큼은 믿을 수 없게 됐다.그러나 2014년 11월에 췌장암으로 별세한 심진구가 살아생전에 부정하지 않은 것이 있다. 김영환의 저작인 '강철 서신'의 일부가 실은 그의 작품이었다는 점이다.언론보도에 따르면, 반미·민족자주 및 노동자 조직 건설 등을 촉구한 강철 서신의 일부인 '선진적 노동자의 임무'는 심진구의 작품이다. 강철 서신의 나머지 부분과 달리 이 부분은 강철이 아닌 박무산이라는 필명으로 발표됐다. 심진구는 함께 자취했던 3세 연하의 김영환이 자신의 동의도 없이 그 글을 강철 서신에 넣었다고 말했고, 김영환은 자신이 동의를 구했는데도 심진구가 그 사실을 기억하지 못했다고 말했다.심진구는 1980년에 고등학교를 졸업하고 1984년에 군 복무를 마친 뒤 25세 때인 1985년에 삼립식품에 입사했고, 그 후 서울 구로공단 지역에서 노동운동을 했다. 보도에 따르면, 이문세의 '별이 빛나는 밤에'를 틀려고 라디오 채널을 돌리던 그는 우연히 흘러나온 북한 방송을 그 뒤로도 계속 청취하면서 북한에 관한 정보를 얻었다.하지만 그가 북한의 대남적화혁명에 동조할 목적으로 이적단체 구성을 음모하고 이적표현물을 소지·취득했다는 1987년의 수사 결과를 뒷받침할 증거는 존재하지 않는다. '진실·화해를 위한 과거사정리위원회'의 <2010년 상반기 조사보고서> 제9권 '심진구 국가보안법 위반 사건' 편은 자백 외에는 증거가 없었으며 그나마 이 자백도 불법 수사의 결과라고 지적했다.진실화해위원회는 "국가안전기획부는 1986. 12. 10.경 심진구를 영장 없이 연행한 후 구속영장이 집행될 때까지 21일 동안 변호인의 접견을 차단한 채 구금한 상태에서 구타 등 가혹행위의 강압적 조사를 가하"였다고 지적한다. 그런 상태에서 수사기관이 자백을 받고 1심 법원이 징역 2년 및 자격정지 2년과 집행유예 4년을 선고(1987.4.20)했다.심진구의 항소 포기로 확정된 위 판결은 25년 뒤부터 재심 법정에서 부정됐다. 2012년 11월 20일 서울중앙지방법원 형사5단독 이성용 판사는 "진실화해위원회의 결정문과 증인들의 법정 진술 등에 비춰보면, 지난 1986년 심씨가 불법구금을 통해 고문을 받음으로써 허위자백을 한 사실이 인정된다", "심씨가 제작했다는 이적표현물도 그 제작은 인정되나 실제 이적단체와의 연관성이나 사회불안감 등을 조성하는 등의 목적성도 없는 것으로 판단된다"고 판시했다. 이에 대해 검찰이 상소했지만, 대법원은 2013년 7월 11일 무죄를 확정지었다.유죄를 인정할 확실한 증거물이 없었던 이 사건에서 심진구가 유죄선고를 받은 것은 고문을 못 이겨 허위자백을 했기 때문이다. 그런데 구아무개를 비롯한 당시 수사관들은 꿀밤 정도 때렸을 뿐 고문은 없었다고 부인했다. 이들이 진실화해위원회에서 어떻게 진술했는지를 위 보고서는 아래와 같이 알려준다. 괄호 속 내용은 원문 그대로다.구아무개는 재심 재판 때도 고문 사실을 부인했다. 이는 재판부가 위증죄 유죄를 선고하면서 그를 법정구속시키는 상황을 낳았다. 위증죄 선고 시점에는 고문행위로 인한 공소시효가 만료돼 있었다. 그래서 그가 솔직히 시인했다면, 위증죄로 구속될 일은 없었다. 고문 사실을 부인한 일이 새로운 범죄가 되어 뒤늦게 감옥에 가게 된 것이다. 구아무개는 항소했지만, 항소가 기각돼 1년 6월형이 유지됐다.