서울중앙지방법원/공동취재사진

계엄을 수단으로

곧 폭동의 협박

법원이 그 요건을 심사

왼쪽은 지난해 2월 19일 서울중앙지방법원에서 열린 윤석열에 대한 내란 우두머리 혐의 재판에서 지귀연 부장판사가 선고 요지를 설명하고 있는 모습이고, 오른쪽은 내란특검의 조은석 특별검사가 지난해 12월 15일 서울 서초구 서울고검 기자실에서 12.3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있는 모습이다.내란특검(특별검사 조은석)이 윤석열씨 사형을 재차 구형하면서, 1심을 맡았던 지귀연 재판부에 대해 "대법원이 세운 법리를 반쪽만 적용하고 내란 준비 시기와 목적을 좁게 잡아 내란의 전모를 남김없이 밝혀 죄에 상응하는 책임을 묻지 못했다"고 비판했다.29일 서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사) 심리로 열린 내란우두머리 사건 항소심에서 특검은 피고인들 구형에 앞서 최종의견을 통해 지난 2월 서울중앙지방법원 형사합의25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)의 1심 판결 내용을 조목조목 반박했다.특검은 지귀연 재판부가 대법원의 내란죄 법리를 따르지 않고 새로운 기준을 세워 "자가당착에 (빠졌다)"고 지적했다. 형법상 내란죄는 ① 대한민국 영토 전부 또는 일부에서 ② 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 ③ 폭동을 일으킨 경우여야만 성립한다.특검 이찬규 검사는 전두환 반란수괴·내란수괴 사건 대법원 판결을 거론하며 "국헌문란 목적을 가진 자가이용하면 그 계엄 조치가이 되고, (비상계엄의) 위헌·위법함이 명백한 계엄이면할 수 있다고 봤다"고 말했다.이어 "(그러나) 원심은 윤석열의 비상계엄 선포가 실체적·절차적 요건을 모두 갖추지 못했다 판단하고도, 내란죄 성립 부분에 이르러 (비상계엄) 요건을 갖추었는지 대통령이 '나름 판단을 할 수 있는' 영역으로 보고 스스로의 판단을 뒤집었다"며 "요건을 갖추지 못한 계엄에는 탄핵 같은 정치적 책임을 물으면 된다고 한 것"이라고 비판했다.이 검사는 "대신 원심은 '실력 행사'라는 새로운 기준을 세웠다"며 "대법원은 국헌문란의 목적으로 이용된 계엄이면 그 계엄 자체가 폭동이라고 했는데, 원심은 (선포에서 더 나아간) 별개의 실행이 더 있어야 한다고 본 것"이라고 질타했다. 즉, 요건을 전혀 갖추지 못한 위헌·위법한 비상계엄을 선포해도 국회의 군부대 투입 등 '실력 행사'만 하지 않으면 형사책임을 지지 않을 수 있다는 것이다.이 검사는 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 항소심 판결(징역 15년)에서 "비상계엄 선포와 그에 따른 병력 동원 등이 국헌을 문란케 할 목적으로 일으킨 폭동에 해당하면, 그 가담자 또한 내란죄로 처벌한다고 봤다"며 "이는 이 사건 원심(지귀연 재판부)이 '비상계엄 선포가 곧 내란죄 구성요건을 충족한다 볼 수 없다'고 한 것과 다르다"고 꼬집었다.특검은 지귀연 재판부가 국회에 대한 군의 침탈은 국헌문란으로 인정해 판결해놓고 중앙선거관리위원회에 대한 군의 침탈은 판단하지 않았다고 지적했다.이 검사는 "원심은 피고인 윤석열 등이 국회의원과 선거관리위원회 관계자들을 강압해 그 권능 행사를 불가능하게 하고 의회제도를 부인하며 영장주의 등 헌법 기능을 소멸시킬 목적으로 폭동을 모의했다고 봤다"면서도 "판결 이유에서는 형법 제91조 제2호가 적용되는 국헌문란 목적 내란죄에서 국회에 대한 국헌문란 목적만 판단했다"고 짚었다.그러면서 "원심은 선관위에 대한 행위는 국회에 대한 (국헌문란) 목적을 뒷받침하는 사정만으로 고려했다"며 "범죄사실(선관위 침탈, 기자 주)에 적어 놓은 목적을 판결 이유에서 판단하지 않은 것은 판단을 빠뜨린 것으로 판결에 영향을 미친 잘못"이라고 주장했다.