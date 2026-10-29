기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.29 17:13최종 업데이트 26.10.29 17:13
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
왼쪽은 지난해 2월 19일 서울중앙지방법원에서 열린 윤석열에 대한 내란 우두머리 혐의 재판에서 지귀연 부장판사가 선고 요지를 설명하고 있는 모습이고, 오른쪽은 내란특검의 조은석 특별검사가 지난해 12월 15일 서울 서초구 서울고검 기자실에서 12.3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있는 모습이다.
왼쪽은 지난해 2월 19일 서울중앙지방법원에서 열린 윤석열에 대한 내란 우두머리 혐의 재판에서 지귀연 부장판사가 선고 요지를 설명하고 있는 모습이고, 오른쪽은 내란특검의 조은석 특별검사가 지난해 12월 15일 서울 서초구 서울고검 기자실에서 12.3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있는 모습이다.서울중앙지방법원/공동취재사진

내란특검(특별검사 조은석)이 윤석열씨 사형을 재차 구형하면서, 1심을 맡았던 지귀연 재판부에 대해 "대법원이 세운 법리를 반쪽만 적용하고 내란 준비 시기와 목적을 좁게 잡아 내란의 전모를 남김없이 밝혀 죄에 상응하는 책임을 묻지 못했다"고 비판했다.

29일 서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사) 심리로 열린 내란우두머리 사건 항소심에서 특검은 피고인들 구형에 앞서 최종의견을 통해 지난 2월 서울중앙지방법원 형사합의25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)의 1심 판결 내용을 조목조목 반박했다.

"위법 비상계엄 선포만 해도 내란인데 '실력행사' 기준 추가해"

특검은 지귀연 재판부가 대법원의 내란죄 법리를 따르지 않고 새로운 기준을 세워 "자가당착에 (빠졌다)"고 지적했다. 형법상 내란죄는 ① 대한민국 영토 전부 또는 일부에서 ② 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 ③ 폭동을 일으킨 경우여야만 성립한다.


특검 이찬규 검사는 전두환 반란수괴·내란수괴 사건 대법원 판결을 거론하며 "국헌문란 목적을 가진 자가 계엄을 수단으로 이용하면 그 계엄 조치가 곧 폭동의 협박이 되고, (비상계엄의) 위헌·위법함이 명백한 계엄이면 법원이 그 요건을 심사할 수 있다고 봤다"고 말했다.

이어 "(그러나) 원심은 윤석열의 비상계엄 선포가 실체적·절차적 요건을 모두 갖추지 못했다 판단하고도, 내란죄 성립 부분에 이르러 (비상계엄) 요건을 갖추었는지 대통령이 '나름 판단을 할 수 있는' 영역으로 보고 스스로의 판단을 뒤집었다"며 "요건을 갖추지 못한 계엄에는 탄핵 같은 정치적 책임을 물으면 된다고 한 것"이라고 비판했다.

이 검사는 "대신 원심은 '실력 행사'라는 새로운 기준을 세웠다"며 "대법원은 국헌문란의 목적으로 이용된 계엄이면 그 계엄 자체가 폭동이라고 했는데, 원심은 (선포에서 더 나아간) 별개의 실행이 더 있어야 한다고 본 것"이라고 질타했다. 즉, 요건을 전혀 갖추지 못한 위헌·위법한 비상계엄을 선포해도 국회의 군부대 투입 등 '실력 행사'만 하지 않으면 형사책임을 지지 않을 수 있다는 것이다.

이 검사는 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 항소심 판결(징역 15년)에서 "비상계엄 선포와 그에 따른 병력 동원 등이 국헌을 문란케 할 목적으로 일으킨 폭동에 해당하면, 그 가담자 또한 내란죄로 처벌한다고 봤다"며 "이는 이 사건 원심(지귀연 재판부)이 '비상계엄 선포가 곧 내란죄 구성요건을 충족한다 볼 수 없다'고 한 것과 다르다"고 꼬집었다.

"국회 침탈은 심리하고, 선관위 침탈은 국헌문란 심리서 빠져"

특검은 지귀연 재판부가 국회에 대한 군의 침탈은 국헌문란으로 인정해 판결해놓고 중앙선거관리위원회에 대한 군의 침탈은 판단하지 않았다고 지적했다.

이 검사는 "원심은 피고인 윤석열 등이 국회의원과 선거관리위원회 관계자들을 강압해 그 권능 행사를 불가능하게 하고 의회제도를 부인하며 영장주의 등 헌법 기능을 소멸시킬 목적으로 폭동을 모의했다고 봤다"면서도 "판결 이유에서는 형법 제91조 제2호가 적용되는 국헌문란 목적 내란죄에서 국회에 대한 국헌문란 목적만 판단했다"고 짚었다.

그러면서 "원심은 선관위에 대한 행위는 국회에 대한 (국헌문란) 목적을 뒷받침하는 사정만으로 고려했다"며 "범죄사실(선관위 침탈, 기자 주)에 적어 놓은 목적을 판결 이유에서 판단하지 않은 것은 판단을 빠뜨린 것으로 판결에 영향을 미친 잘못"이라고 주장했다.

내란 준비 시점도 9개월 차이… 1심은 2024년 12월, 특검은 3월

지난 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다.
지난 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다.서울중앙지방법원

특검은 12.3 내란을 "우발적 사건이 아닌 윤석열을 정점으로 한 권력 장기 독점용 친위쿠데타"라고 규정하며, 그 준비 시기를 2024년 3월까지 앞당겼다. 반면 지귀연 재판부는 1심에서 "적어도 2024년 12월 1일 무렵에 '더는 참을 수 없다. 무력을 동원해서라도 국회를 제압해야겠다'라고 결심했기 때문이라고 보는 것이 이 사건의 실체에 부합하다"고 판단한 바 있다.

특검 장지영 검사는 "여인형 당시 국군방첩사령관이 '2024년 3월 강호필이 대장으로 진급해 합참 차장으로 가야하니 진급 방안을 검토하라'고 지시해 나승민 당시 방첩사 신원보안실장(대령)이 2024년 3월 19일 문건을 작성해 보고했고, 같은 해 4월 24일자로 강호필이 대장으로 승진해 비상계엄 시 업무를 주도할 수 있는 합참 차장으로 보직됐다"고 말했다.

이어 "이 문건에는 계엄령 선포 시 (당시 김명수) 합참의장이 배제되고 합참 차장이 군에 대한 모든 지휘와 통제를 전담하는 것으로 돼 있었는데, 실제 전쟁이 발발하면 합참의장은 지휘통제실에서 전쟁 지휘에 전념한다"며 "합참의장이 군 지위에서 배제돼 군사외교 등 대외활동에 전념한다는 것은 상상도 할 수 없는 일이므로 (문건에서처럼) 합참 차장에게 이 같은 역할이 부여가 가능한 경우는 평시 계엄뿐"이라고 지적했다.

장 검사는 "여 전 사령관이 2023년 11월 취임한 직후부터 계엄사령부 합동수사본부 시행계획에 구체적 수정방향을 지시하고, 2024년 3월경 (한미연합연습) 프리덤실드(FS) 훈련에서도 예년과 달리 실질적 소집 훈련 등을 진행했다"며 "이를 토대로 수정된 시행계획안을 작성해 정식 작전으로 확정하려고 했다"고 설명했다.

또 "이 과정에서 국방부 조사본부와 수도방위사령부(수방사) 병력들이 방첩사 연병장에 사열하는 등 합동수사기능 수행을 위한 체계를 사전에 준비했다"며 "방첩사는 방첩사, 군사경찰, 경찰, 해양경찰로 구성된 혼성 합동수사팀을 편성·운영하고, (해당 기관) 인원이 방첩사로 파견돼 임무를 수행하도록 계획했다"고 부연했다.

장 검사는 "2024년 10월 1일 대통령 관저에서 윤석열, 김용현(국방부 장관), 여인형(방첩사령관), 곽종근(육군특수전사령관), 이진우(수도방위사령관)가 회합한 뒤 (대북 도발) 무인기 작전이 본격 개시됐다"며 "무인기 작전 후 북한이 도발하면 비상계엄을 선포하면 출동할 부대도 특정됐다. 이 무렵 비상 대응 계획이 확정되어 있었다는 사실은 2024년 11월 5일자 여인형 메모를 통해 분명하게 확인할 수 있다"고 강조했다.

이찬규 검사도 "원심이 2024년 11월 9일 이 사건 사령관들이 '피고인 윤석열 비상계엄'에 동조·참여하기로 결의했다고 인정해 놓고 피고인 윤석열이 같은해 12월 1일에야 (비상계엄 선포) 결심을 굳혔다고 했다"며 "원심의 사실관계 정리는 원심 범죄사실과 양립할 수 없다"고 가세했다.

[관련 기사]
[단독] 여인형, '내란 준비 문건' 내부 반발에 격노... 회의 박차고 나갔다
[단독] 2024년 초 내란 준비 의혹 문건에 '용현파' 개입 정황
[단독] '2024년 1월' 충암파 해경 간부, 합수부 파견 확정...내란 준비 정황 확인
[단독] 특검, 여인형 '내란 준비 문건' 직권남용 기소 검토
#내란특검 #장지영검사 #내란우두머리 #윤석열 #김용현
프리미엄

12·3 내란 형사재판
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
김화빈 (hwaaa) 내방

독자의견

목차295 첫화부터 읽기>
이전글 특검 "윤석열은 반역자... 사형 주저할 이유 없다"