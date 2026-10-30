사진공동취재단

명태균 여론조사비 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고기일에 출석하며 응원 나온 국민의힘 의원과 지지자들과 인사를 나누고 있다.범여권 지지자들은 요즘 걱정이 늘었다. 정치생명이 끝난줄 알았던 오세훈 서울시장이 기사회생해서다. 서울시장 자리를 탈환할 절호의 기회였던 보궐선거는 고사하고 졸지에 보수 진영의 대선 후보군이 늘어났으니 신경이 쓰일 만하다.보수 야권은 벌써부터 정권 교체 기대감에 부푼 모습이다. 오세훈, 한동훈, 장동혁 등 유력 대선주자들이 보수를 든든하게 지탱하고 있다고 보는 것이다. 이들 사이 치열한 합종연횡이 궁극적으로 보수의 파이를 키워 집권 가능성을 높일 것이라 믿고 있다.진보 진영에도 얼마전까지만해도 차기 대선주자들이 즐비했다. 한때는 '7인 체제'니 '8인 체제'니 하는 말이 돌았다. 하지만 지금은 눈을 씻고 봐도 이렇다할 대선 후보군이 없다. 차기 대선주자 여론조사에서 보수 주자들은 저마다 두각을 나타내고 있지만 진보 주자들은 존재감이 미미하다. 김민석 더불어민주당 대표 홀로 보수 야권 주자들에 끼여 힘겨운 경쟁을 벌이는 형국이다.보수·진보 진영 대선주자 역전은 이재명 대통령과 민주당 지지율 동반 하락을 빼놓고는 생각할 수 없다. 대통령 지지율이 높을 때는 그 주위에 있는 인물의 주목도도 높아진다. 국무총리나 청와대 참모, 여당 지도부 인사들이 자연스레 차기 대선 후보군을 형성하게 된다. 그러나 정권의 지지가 떨어지면 그 반대 현상이 나타난다. 특출난 능력이나 자질이 돋보이는 경우가 아니고선 지지율 상승이 만들어낸 거품은 꺼지기 마련이다.대통령에 대한 국민적 지지가 높으면 대통령이 특정 인물을 골라 띄울 수도 있지만, 지지율 하락세에서는 그마저 통하지 않는다. 이 대통령은 집권 후 자신이 눈여겨 본 인사들을 점찍어 '대통령 픽'을 만들었지만 이젠 그럴 힘이 없다.이 대통령의 낙점을 받은 이들도 지방선거 패배로 뒤편으로 물러났다. 아무리 대통령이라고해도 후계자만큼은 억지로 만들 수는 없는 노릇이다. 국가를 이끌 최소한의 자질이나 역량을 보여주지 않고는 유권자들의 마음을 얻기 힘들다는 것을 뼈저리게 느꼈을 것이다.진보 정치권의 대선주자 기근에는 보다 근본적인 문제가 있다. 진영 내부의 갈등과 분열이다. 전통 지지층과 친명 세력 사이의 충돌은 서로를 향한 공격과 비방으로 이어졌고, 지방선거와 국회의원 재보궐선거에서 절대로 져서는 안될 곳까지 내줬다. 이 과정에서 몇 명의 대선주자급 인물이 날개를 펴지 못한 채 추락했다. 진보 진영 후보군을 축소시켰을뿐 아니라, 되레 보수 진영 후보군은 늘리는 중대한 과오를 범한 셈이다.