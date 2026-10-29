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자료사진2019년 11월 7일 오후 3시 10분, 판문점에서 북한 주민 두 사람이 군사분계선 너머로 넘겨졌다. 닷새 전 동해 북방한계선(NLL) 인근에서 우리 해군의 추적을 피해 숨바꼭질을 하다가 나포된 이들이었다. 이들은 오징어잡이배에서 선장을 포함한 동료 16명을 도끼로 살해하고 도주하던 중대범죄자들이었다.7년 뒤인 2026년 10월 21일, 서울고등법원은 이들을 북한으로 추방하기로 결정했던 국가안보 관계자들에게 실형을 선고했다. 이 사건의 경과를 돌이켜보면 여전히 남는 질문이 있다. 법이 말하지 않는 공백의 지점이 있다. 여기서 발생한 사건을 두고 국가는 국민을 지키기 위해 무엇을 해야 하는지에 대한 물음이다.당시 정부 발표를 따라가 보자(필자는 당시 국가안보실 통일비서관으로서 추방 전후로 이 과정을 이해할 수 있는 위치에 있었다).배는 2019년 8월 중순 함경북도 김책항을 떠났다. 선장의 가혹 행위에 반발한 선원 세 명이 선장을 도끼를 이용해서 잔혹한 방법으로 살해했다. 범행을 숨기려고 나머지 선원 15명까지 살해하고 시신은 바다에 버렸다. 15명의 선원들은 자급자족을 위해 배를 처음 탄 노동자들이었다. 세 사람은 김책항으로 돌아와서 도주를 궁리하던 중에 한 명이 붙잡히자 남은 두 명이 바다로 달아났다. 그들은 도주 중에 동해 NLL인근에서 우리 해군 함정에게 발각되었다. 해군은 이들에게 매뉴얼대로 조치를 취했지만 이들은 아무런 의사표시를 하지 않았다. 해군은 경고 사격을 했지만 이들은 도주를 멈추지 않았고 NLL을 넘나드는 도피행각을 계속했다. 나흘 만에 해군은 이들을 나포했다.두 사람은 합동정보조사를 받았다. 당시 정부는 두 사람을 분리해 조사했고 범행 진술이 일치했다. 당국은 범죄 행위를 의심할 여지가 없었다고 말했다. 떨어져서 분리 조사받은 두 사람이 같은 살인행위들을 같은 흐름으로 털어놓았다. 이들은 동료 16명을 살해한 후, 도피 중에 동해 NLL인근을 배회했던 것이다. 귀순목적이나 대공혐의점은 희박했다.이들을 추방한 것에 대해 항소심이 유죄판결을 내린 근거는 대한민국의 영토를 한반도와 그 부속도서로 정하고 있는 헌법 제3조다. 이에 기초해서 항소심 재판부는 논리를 전개했다. 이미 대법원은 이 조항을 근거로 북한 주민도 대한민국 국민이라고 판단해 왔다. 그렇다면 잔혹하게 살인을 저지른 두 사람도 국민이다. 그 국민을 북한으로 추방하는 것은 두 사람의 신체의 자유와 거주이전의 자유, 재판받을 권리를 빼앗은 것이다. 그래서 이들을 추방한 것은 '직권남용'이라는 것이다. 항소심 법원은 그 위법의 정도가 민사책임이나 징계로 그칠 수준을 넘어 형사처벌에 이른다고 보았다. 징역형의 집행유예를 선고한 것이다.헌법의 영토조항에 따라 북한 주민은 태어날 때부터 대한민국 국민이라는 오래된 법리를 현실에 그대로 옮겨 놓으면 설명하기 어려운 장면들이 생기고 큰 혼란이 벌어진다.2018년 평창 동계올림픽 때 북한 선수단과 응원단이 내려왔다. 해당 판결의 논리대로라면 그들도 모두 대한민국 국민이다. 대회가 끝나고 그들이 북한으로 돌아갔는데, 이것은 국가는 국민을 지키지 못한 것인가. 국민들은 그렇게 생각하지 않는다. 헌법과 현실의 사이에서 북한 주민들은 이중적인 지위에 있기 때문이다. 이중적인 지위를 부정하면 그들도 대한민국 국민이기 때문에 그들이 북한으로 돌아가는 것을 막아야 한다. 그들을 구출해야 하는 논리까지 도달할 수 있는 것이다.여기서 당사자들의 의사가 중요하다. 북한 주민이 보호를 원한다는 뜻을 밝히고, 국가가 이를 심사해 받아들이는 절차를 거쳐야 한다. 북한이탈주민법에 따라 보호 신청과 보호 결정, 가족관계 등록 창설이 그 절차다. 북한 선수단과 응원단은 선수들은 돌아가기를 원했고, 이 추방 사건의 두 사람은 남기를 원했다는 것이다. 바로 그 점에서 정밀하게 검토해야 할 사안이 있다.남한 땅에 입국한 북한 스포츠 선수단과 응원단이 우리 국민이라면 그들이 북한으로 돌아가는 것에 대해서는 그들의 의사를 직접 확인해야 한다. 하지만 그럴 수 없는 것이다. 헌법 3조만으로 북한 사람을 대한민국 국민으로 간주하고 국가가 자동으로 보호조치를 시작해야 하는 것은 아니다.1심 재판부는 이 점에 대해 국가가 필요에 따라 국민을 선택적으로 선별할 수 있는 위험성이 있다고 경계했다. 하지만 국가의 선택이나 판단을 기준이 분명해야 한다. 무엇보다도 그들의 의사표시가 선행되어야 한다. 의사표시가 없는데도 우리 국민이라고 전제하고 북한으로 돌아가는 스포츠 선수단을 붙잡을 수는 없는 것이다.중대 범죄를 저지르고 도피한 두 사람은 보호를 원한다는 뜻을 몇 차례 표시했다. 여기서 다른 문제가 발생한다. 그 의사표시에 대한 진정성 문제이다. 두 사람은 범행 뒤 북한 내륙의 자강도로 숨으려 했다. 일행이 북한 당국에 붙잡히자 바다로 도망 나왔던 것이다. 해군의 여러 차례 조치에도 불구하고 달아났고, 제압된 뒤에야 귀순의사를 말했다. 대한민국 국민으로 받아들이기에는 귀순의 진정성에서 의심할만한 정황이 있었던 것이다.항소심 재판부는 이들을 추방한 결정이 국민의 생명과 안전을 지키려는 목적이었다 해도 수단이 상당하지 않았다고 했다. 국내에서 수사하고 재판할 길이 막혀 있었다고 볼 수 없다고 보았다. 법적 근거가 없기 때문에 신중한 검토가 필요하다는 의견이 있었는데도 나포 이틀 만에 북송을 결정하고 닷새 만에 집행한 절차도 정당하지 않았다는 것이다. 대한민국 국민의 생명과 안전 보장'이라는 이익은 추상적인 반면 이 사건으로 침해된 북한주민들의 기본권은 직접적이고 구체적이란 것이다.국가안보는 국민의 안전을 바탕에 두고 있는 개념이고 행위이다. 안전은 깨지기 전까지 언제나 추상적이다. 예방이란 원래 아직 일어나지 않은 일을 다루는 일이다. 그래서 우리 법에는 추상적 위험을 다루는 장치가 여럿 있다. 출입국관리법은 "대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해치는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는" 외국인의 입국을 막는다. 감염병 환자는 누굴 감염시켰느냐의 여부와 상관 없이 격리된다. 성범죄자에게 전자발찌를 채우는 것은 재범의 위험성 때문이다.물론 이 장치들에는 모두 법률의 근거가 있다. 우리 법은 추상적 위험을 다루는 도구를 여럿 만들어 두었지만, 이 사건 같이 중대범죄를 저지른 북한사람에 대한 근거를 만들어 두지는 않았다.동료 16명을 살해한 북한사람이 처벌을 피해 넘어와 국민이 되겠다고 할 때, 그리고 그를 법정에 세워 처벌할 길이 사실상 막혀 있을 때, 국가가 무엇을 할 수 있는지에 대해서 어느 법도 말하지 않았다. 여기에 공백이 있었다.항소심 재판부는 그들에 의해 발생할 수 있는 위험을 추상적이라고 했다. 그러나 그 두 사람과 이웃해 살게 될지도 모를 시민들에게는 그 위험이 추상적일 수가 없다. 헌법 제10조는 국가가 개인의 기본적 인권을 "확인하고 이를 보장할 의무를 진다"이다. 그 의무의 맨 앞에 생명과 안전이 있다. 위험이 구체적인 피해가 된 뒤에야 움직이는 국가를 두고 국민을 지켰다고 말하기는 어렵다.항소심 재판부는 국내에서 재판하면 된다고 판단했다. 물론 북한 주민이 북한 밖에서 저지른 범죄도 우리 법정에서 다룰 수 있다. 하지만 이 사건의 경우는 피해자 16명은 모두 숨졌고 시신은 바다에 있다. 피해자의 신원을 확인해야 하지만 피해자가 누구인지조차 특정하기 어려운 상황이다. 더구나 남북 사이에는 형사사법공조 체계가 없다. 선박은 이미 매뉴얼에 따라서 북한으로 돌려보낸 상태이다. 선박에 묻은 혈흔은 이미 이들이 제거했고, 정밀 검사를 한다고 하더라도 사망자의 DNA를 확보하기 어려운 상태였다. 두 사람이 법정에서 입을 닫거나 진술을 뒤집으면 무죄가 나올 수도 있다. 무죄로 풀려난 뒤 그들을 사회와 떼어 놓을 수단은 없다. 보호감호 제도는 이미 폐지되었다.개별 법률이 남북관계의 특수성을 고려해 북한 주민을 "외국인에 준하는 지위에 있는 자"로 규정할 수 있다고 본 대법원 판결이 있다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2004도4044 판결). 길은 열려 있었지만, 그 길을 실제로 법률에 새겨 둔 입법은 없었다. 하지만 기준이 전혀 없었던 것은 아니다. 여러 법이 추구하는 방향은 같았다.난민협약은 피난국에 들어오기 전 그 나라 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저질렀다고 볼 중대한 이유가 있는 사람을 난민 보호에서 제외한다. 출입국관리법은 공공의 안전을 해칠 염려가 있는 사람의 입국을 막는다. 이 법들은 흉악범을 보호의 예외로 두고, 국경이 처벌을 피하려는 사람의 피난처가 되지 않게 한다. 북한이탈주민법도 살인 등 중대 범죄자를 보호하지 않을 수 있다고 정했다. 물론 이 법은 국민으로 받아들인 이후 보호에 대한 것을 명기한 것이기 때문에 국민으로 볼 것인가와는 다른 차원의 문제를 발생시킨다.당시 정부는 북한이탈주민법의 수용 절차를 적용하지 않았고, 출입국관리법과 북한 선박·인원 월선 관련 매뉴얼을 준용했다고 밝혔다. 법의 공백을 이웃한 법들의 취지로 메운 것이다.항소심 재판부는 이 준용을 받아들이지 않았다. 헌법 제37조 제2항은 국가안전보장과 질서유지를 위해 기본권을 제한할 수 있다고 하면서, 그 제한은 법률로 하라고 요구한다. 하지만 이 사건에 해당하는 법률이 없었기 때문에 문제가 발생했던 것이다. 법의 공백 영역에서 법이 미처 내다보지 못한 상황이 발생했을 때 국가안보를 담당하는 국가공무원들이 최우선으로 해야 할 것은 당연히 국민의 생명과 안전을 보호하는 것이다.공직자의 판단이 범죄가 되는 직권남용의 영역은 직권 행사의 주된 목적이 사적 이익이나 청탁, 불법 목적의 실현에 있거나, 권한 행사의 형식을 갖추려고 자료를 만들어 내거나 숨긴 사례에 해당한다.이 사건에서 사적 이익을 챙겼다는 혐의를 받은 사람은 없다. 흉악범 두 사람이 이웃이 될 수 있다는 국민의 불안을 헤아린 것을 사적 동기라 부르기는 어렵다. 검찰이 문제 삼은 보고서 허위 작성 혐의는 1심과 2심 모두 무죄였다.검찰은 2021년 11월 이 사건을 불기소했다. 2022년 5월 정권이 바뀌었고, 7월 국가정보원이 전임 원장을 고발했다. 검찰은 이듬해 기소했다. 2025년 12월 국정원은 자체 감사에서 고발 과정의 사실관계 오인과 무리한 법리 적용을 확인했다며 고발을 거둬들였다. 하지만 항소심 재판부는 이것만으로 검찰의 공소권 남용이라 단정할 수 없다고 했지만, 분명 다툼의 여지가 있는 대목이다.물론 국제인권법에서 지적하는 것은 무겁게 받아들일 수 있다. 고문방지협약 제3조는 고문당할 위험이 있다고 믿을 만한 상당한 근거가 있는 나라로 사람을 추방하거나 송환하지 못하게 한다. 이 조항에는 흉악범 예외가 없다. 2019년 당시 국제앰네스티 한국지부와 휴먼라이츠워치도 국제인권 규범과 고문 금지 원칙을 들어 북송을 비판했다. 북한의 사법 현실을 생각하면 가볍게 넘길 수 없는 지적이다.그 모든 원칙을 지키면서 국민도 지킬 수 있는 길 사이에서 대립과 고뇌가 있었다. 그들을 받아들여 재판을 했는데 증거가 없어서 무죄가 나면 그들을 격리할 수단이 없다. 돌려보내면 고문 금지 원칙과 부딪힌다. 제3국 이송도 현실적인 선택지로 보기 어려웠다. 이 갈등 사이에서 선택한 행위를 재는 저울은 형법이 아니라 정치적 책임과 입법이어야 한다.국회는 2023년 12월 북한이탈주민법을 고쳤다. 중대범죄를 저지른 탈북민에 대해 협의회 심의를 거쳐 수사를 의뢰하거나 필요한 조치를 할 수 있는 근거를 둔 것이다. 이 북송사건이 계기였다. 2019년의 법에 공백이 있었다는 것을 인정한 셈이다. 그러나 증거가 북한에 있어 수사가 막혔을 때 국가가 무엇을 할 수 있는지에 대한 구체적인 절차는 여전히 비어 있다.우리가 보완해야 할 입법조치는 세 가지다. 첫째, 중대범죄 혐의가 있는 북한 주민의 신병을 법원의 통제 아래 일정 기간 확보하고 수사할 수 있는 특례다. 둘째, 귀순 의사의 진정성을 독립적으로 심사하고 당사자가 결정에 대해 의사를 표할 수 있게 하는 절차다. 셋째, 국제기구와 협의하거나 남북 사이 형사사법공조를 여는 통로다.이 세 가지가 갖춰지면 국가안보를 담당하는 공직자는 법 밖에서 홀로 결단하지 않아도 된다. 법원 역시 그 결단을 뒤늦게 형벌로 심판하지 않아도 된다. 이 같은 조치가 없는 공백상태에서 취한 공직자들의 결정에 대해 대법원이 현명하게 판단하여야 법의 공백을 메울 후속 조치들을 마련할 수 있다.공자는 정치의 요체로 넉넉한 식량과 넉넉한 군비, 그리고 백성의 믿음을 꼽았다. 어쩔 수 없이 버려야 한다면 군비를, 그다음엔 식량을 버리라고 했다. 끝까지 남겨야 할 것은 믿음이었다."백성의 믿음이 없으면 나라는 설 수 없다(民無信不立)."(<논어> 안연편)이 사건에는 국민들의 두 개의 믿음이 자리 잡고 있다. 국가가 나를 지켜 줄 것과 국가가 법 안에서 움직일 것이라는 믿음이다.항소심 판결은 국가가 법안에서 움직일 것이라는 국민의 믿음을 지키려 했다. 그러나 법의 공백 상태에서 국가가 국민을 지켜줄 것이라는 믿음을 지키려 했던 공직자들을 처벌한다면 다른 믿음 역시 결코 온전할 수 없다.법의 공백으로 국가안보에 빈 틈이 있었다. 이를 메우기 위한 정책적 판단을 형벌로 처리해서는 안된다. 빈자리는 입법이 채워야 한다. 그렇게 해서 백성의 믿음은 온전해진다.