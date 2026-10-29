서울중앙지방법원

사형에 반대하는 가장 무거운 이유는 혹시나 모를 오판의 가능성입니다. 이 사건에서는 그럴 여지가 없습니다 . 피고인 윤석열은 텔레비전 생중계로 비상계엄을 선포하였습니다. 국민은 특전사 헬기가 국회에 착륙하고, 총을 든 채 완전 무장한 군인들이 망치와 총으로 국회의사당 유리창을 깨고 들어가는 장면을 실시간으로 시청하였습니다. 원심도 내란 우두머리의 죄를 인정한 바 있습니다.

사형은 지금도 우리 형법이 예정하고 있는 형벌입니다. 헌법재판소는 1996년과 2010년 두 차례 사형제도가 헌법에 위반되지 않음을 확인한 바 있습니다. 사형은 집행되지 않고 있을 뿐, 폐지된 적이 없습니다. 내란 우두머리에게 사형을 정한 형법 제87조도 그대로입니다. 사형을 집행하지 않는 관행이, 사형을 선고하지 않을 이유가 될 수는 없습니다.

우리 국민은 피고인 윤석열의 내란을 겪으며 국사범을 단호하게 처벌하지 못한 무원칙한 온정주의의 역효과를 절감하고 있습니다.

근대 입헌주의의 초석을 다진 존 로크는 '무력을 동원해 입법부의 기능을 정지시키는 자들이야말로 진정한 반역자이다.'라고 통렬히 지적한 바 있습니다 . 아울러 '통치자든 신민이든, 힘으로 정당한 정부의 헌정질서를 전복할 기초를 놓는 자는 인간이 저지를 수 있는 가장 큰 범죄를 저지르는 것이다. '라고도 하였습니다.

그러한 의미에서 피고인 윤석열은 대한민국의 헌정질서를 부정하고 전복하려 한 반역자 라고 할 것입니다. 자신의 권력 확대를 위해 북한의 도발을 유인하는 무모한 군사작전을 계획하고 실행시켰습니다. 사욕을 채우기 위해 대한민국이 또다시 전쟁의 불길에 휩싸일 수도 있는 위험조차 아랑곳하지 않았던 것입니다.

헌법질서를 무너뜨리기 위해 군대를 동원한 행위는 단순한 정치적 실책이나 직권남용이 아니라, 국민의 신뢰를 배신한 최고 수준의 반역 행위 이자 최악의 국가 파괴 범죄라고 할 것입니다.

피고인 윤석열의 내란 범행에서 민주공화국인 대한민국을 지켜낸 것은 민주주의 제도나 헌법 그 자체가 아닙니다. 그날 밤 생명의 위험을 무릅쓰고 총구 앞에 의연히 맞선 국민의 용기가 없었다면, 우리는 오늘 피고인 윤석열의 독재 정권을 마주하고 있을 것입니다.

국민의 저항이 헛되지 않도록, 제2의 윤석열이 나오지 않도록, 법에 정해진 가장 단호한 판결을 내려 주십시오. 또다시 내란을 최고의 형벌로 다스리지 않는 과오를 후대에 남길 수는 없습니다.

앞서 피고인 윤석열에게 별도로 확정된 징역 7년이 이 사건 양형에 고려되어서는 안 될 것입니다. 내란 우두머리의 죄책은 그 자체로 온전히 물어야 마땅합니다.

이에 원심 판결 중 피고인 윤석열에 대한 부분을 파기하시고, 사형을 선고하여 주시기 바랍니다.

1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다.내란특검(특별검사 조은석)은 1심에 이어 항소심에서도 윤석열씨에 대해 사형을 구형했다.29일 오전 서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사) 심리로 열린 내란우두머리 사건 항소심 공판에서 특검은 최종의견을 통해 윤씨에게 사형을 선고해달라고 재판부에 요청했다.앞서 특검은 1심에서도 사형을 구형했지만, 지난 2월 1심 재판부(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)는 윤씨에게 무기징역을 선고했다.특검 서성광 부부장검사는 "사형에 반대하는 가장 무거운 이유는 혹시나 모를 오판의 가능성이다. 이 사건에서는 그럴 여지가 없다"면서 "국민은 특전사 헬기가 국회에 착륙하고, 총을 든 채 완전 무장한 군인들이 망치와 총으로 국회의사당 유리창을 깨고 들어가는 장면을 실시간으로 시청했다"라고 밝혔다."피고인 윤석열은 대한민국의 헌정질서를 부정하고 전복하려 한 반역자"라면서 "헌법질서를 무너뜨리기 위해 군대를 동원한 행위는 단순한 정치적 실책이나 직권남용이 아니라, 국민의 신뢰를 배신한 최고 수준의 반역 행위이자 최악의 국가 파괴 범죄"라고 설명했다.이어 "그날 밤 생명의 위험을 무릅쓰고 총구 앞에 의연히 맞선 국민의 용기가 없었다면, 우리는 오늘 피고인 윤석열의 독재 정권을 마주하고 있을 것"이라고도 했다."국민의 저항이 헛되지 않도록, 제2의 윤석열이 나오지 않도록, 법에 정해진 가장 단호한 판결을 내려달라. 또다시 내란을 최고의 형벌로 다스리지 않는 과오를 후대에 남길 수는 없다"라고 강조했다.다음은 특검의 최종 구형의견 가운데 '사형의 선고를 주저할 이유가 없습니다' 부분 전문이다.