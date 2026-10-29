중앙일보

10월 29일 중앙일보 14면 기사.유시민 전 보건복지부 장관이 28일 유튜브 채널에 출연해 이재명 대통령 비판을 재개했다. 유시민은 "대통령이 국민의 신임을 잃으면 언제든지 배가 물 위에서 엎어질 수 있다"며 이 대통령을 탄핵으로 임기를 채우지 못한 윤석열 전 대통령에 빗대기도 했다.유시민은 이날 유튜브 '박시영TV'에 출연했는데, 9월 22일 미디어오늘 유튜브 채널 출연 후 36일 만이다. 유시민을 인터뷰한 박시영은 정청래 전 민주당 대표와 가까운 유튜버로, 6·3 지방선거 때 추미애 경기도지사가 선거 컨설팅 비용으로 21억원을 지불한 업체의 대표이기도 하다.유시민은 방송에서 "오늘은 (프랑스의 곤충학자) 파브르 선생님처럼 중립적으로 관찰하겠다. 파브르의 입장에서 보면, 많은 동물들이 자해를 하기도 한다. 돌고래 떼가 모래밭으로 몰려들어서 떼죽음을 당하는 것과 같은 현상들이 관찰된다"며 "그분들을 보면 죽는 길로 가는데, 왜 그런지는 모르겠다"고 했다. 이데일리와 조선일보 등 상당수 언론은 '그분'을 이 대통령과 대통령의 열렬 지지층으로 해석했다. 유시민은 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데 지금 정부와 이재명 대통령에 대해서 (동일한 관찰을) 해본다"고도 했다.또한 유시민은 대통령 지지율이 30%대에 머무는 현상을 언급하며 "역류를 만난 배와 같다. 대통령이 국민의 신임을 잃으면 그때부터는 언제든지 배가 물 위에서 엎어질 수 있다"고 말했다. 유시민은 이를 "사람·노선·정책에 다 문제가 생긴 상황"이라며 "가장 큰 문제는 진영의 해체다. 뉴이재명 성향 스피커들이 활동을 많이 할수록 대통령은 고립되게 돼 있다"고 진단했다.반면, 최근 일부 여론조사에서 지지율이 상승한 조국혁신당에 대해서는 "쇄빙선에서 이제는 민주진보세력의 구명정으로 사람들이 인식하는 것"이라며 "(민주당) 노선이 마음에 안 들어서 난파할 것 같으니 구명정으로 갈아탈 생각을 하는 것"이라고 짚었다.유시민은 김민석 민주당 대표에 대해서는 "민티07 같은 걸 만들어서 당대표가 계속 진영을 박살내는 일에 앞장서고 있다"고 혹평했다. 그는 "머지않은 미래에 당원들이 주권을 행사해야 하는 상황이 올 수도 있을 것 같다"고 지도부 교체 가능성을 시사했다.이재명 대통령이 보수성향 온라인 커뮤니티 '에펨코리아(펨코)' 글을 공유하며 다문화가족 우대 제도의 폐지 여부를 검토하겠다고 밝혔다.이 대통령은 28일 소셜미디어 X에 "서울시 등 지방정부들이 다문화 가족을 우대하는 제도가 문제되고 있다"며 "우대까지 할 필요성이 큰지, 우대 제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"고 썼다.이 대통령이 거론한 공공 산후조리원 규정은 2016년 마련된 모자보건법 시행령을 근거로 한다. 대통령이 공유한 펨코 게시물은 서울형 안심 산후조리원 예약에서 다문화가족 산모가 국가유공자, 보호대상 탈북 주민, 다자녀 가정 등과 같은 2순위인 점을 문제 삼았다.서울시 복지 분야 관계자는 한겨레에 "다문화가족은 대체로 결혼이주 여성이 한국 남성과 결혼한 경우로, 그 부부 사이에 태어난 자녀는 대한민국 국적자"라며 "다문화가족을 이질적으로 바라보면 안 된다"고 말했다.익명의 수도권 의원도 "최근 일부 극단적 보수 성향 청년들이 다문화 정책을 집중적으로 문제 삼고 있는데, 그 기저에는 인종차별적 인식이 깔려 있다. 대통령의 말도 이런 시각에서 비롯된 것은 아닌지 우려스럽다"고 말했다.이 대통령이 '펨코'의 글을 게시한 것도 논란거리다. 경향신문은 "이 대통령이 보수 성향이 강한 에펨코리아의 글을 인용한 것은 취임 이후 처음"이라고 의미를 부여했다.신경아 한림대 사회학과 교수는 이 신문에 "대통령이 지지율이 낮으니 포퓰리즘적인 발언을 한 것"이라며 "외국인과 한국인을 분리시키려는 정서를 불러일으키는 것은 서구의 극우 정치의 핵심"이라고 말했다.한 이용자가 "펨코 얘기는 지적으로 듣는데, 여태 지켜준 지지자랑은 싸운다"고 하자 이 대통령은 "누가 하든 좋은 지적은 좋은 지적이며 고칠 건 고쳐야 한다. 네 편 내 편을 떠나 잘못은 시정해야 한다"고 반박하기도 했다.이 대통령은 이어 "진영이 중요한 건 가치와 지향 때문일 뿐 좌든 우든 극단적 진영주의는 경계해야 한다"며 "우리 편이면 잘못도 눈감아야 하고, 우리 편이 아니면 잘한 것도 비난해야 한다면 대한민국은 극단적 대결과 적대가 무한 확장돼 미래가 어두워진다"고 덧붙였다.선관위 의혹을 수사하는 특별검사팀이 서울 올림픽공원에 보관 중인 6·3 지방선거 투표지 247만장을 28일 공개 검증했다.검증은 이날 오전 11시 49분 시작해 특검 관계자 110여 명과 선관위 직원 500여 명이 투표지를 한 장씩 확인하는 방식으로 진행됐다. 이상이 의심되는 투표지는 따로 골라 정밀 분석하고, 이상 없는 투표지는 선관위가 지정한 창고로 옮길 예정이다.검증은 국민의힘 측 참관인이 개별 촬영을 요구하면서 3시간 가량 늦어졌다. 김민수 국민의힘 최고위원이 "국민적 관심 속에서 진행되는 검증에서 참관인의 사진·영상 촬영이 금지돼선 안 된다"고 주장하자 이태한 특별검사는 "개인 촬영을 허용한다면 보안상 문제가 야기돼 원칙적으로 불허한다"고 일축했다. 결국 특검은 방송사 2곳의 녹화와 여야 참관인 1명씩의 촬영을 허용했다.오후 2시 30분쯤 1800여 명(경찰 추산)이 모여 "선관위 전원 구속" 등을 외쳤지만 물리적 충돌은 없었다.참관인 100여 명은 이의를 제기할 수 있었지만 투표지를 직접 만질 수는 없었다. 한국일보에 따르면, 한 참관인이 오후 6시 50분쯤 "지금까지 사기극이었습니다. 우리는 철수합니다"라고 말하자 일부 참관인은 경기장을 떠났다. 실랑이를 수습하던 한 특검보가 "특검도 못 믿으신다는 겁니까?"라고 묻자 이진숙 국민의힘 의원은 "국민이 못 믿는다고요"라고 답하기도 했다.29일 0시 38분경 검증이 종료되자 이태한은 "참관인들의 이의 제기를 존중해 특정 투표지 박스 전체를 임의 제출받았으며, 추가 분석이 필요하다고 판단한 투표지 상당수를 선별해 추후 정밀분석할 예정"이라고 밝혔다.선관위가 새벽 4시경 검증이 끝난 투표지를 이송하려고 했지만 국민의힘이 "해소되지 않은 의혹이 있다"고 이의를 제기해 이송 절차가 잠시 지연되기도 했다.27일(현지시간) 실시된 이스라엘 총선이 베냐민 네타냐후 총리의 집권당과 야권 모두 과반 의석을 얻지 못하는 분위기로 흘러가고 있다. 이에 따라 아랍계 정당들이 연립정부 협상의 캐스팅보트를 쥘 가능성이 높아졌다.28일 이스라엘 중앙선거위원회 집계(개표율 85.6%)에 따르면 네타냐후 진영은 크네세트(의회) 120석 중 53석을 얻었다. 가디 아이젠코트 전 이스라엘군 참모총장이 이끄는 야권은 48석, 아랍계 정당 '라암'과 '공동명부'는 19석이다. 2022년 총선에서 64석을 확보했던 여권은 여전히 최다 의석을 보유하지만 과반(61석)을 놓치게 됐다.아이젠코트의 야샤르당이 이끄는 야권은 2023년 10월 하마스 기습을 막지 못한 책임론을 앞세웠지만, 우경화된 민심을 충분히 끌어오지는 못했다. 반면 아랍계 정당들은 기존 10석에서 19석으로 의석을 늘리며 존재감을 키웠다.문제는 여야 모두 아랍계 정당들과 손잡기를 꺼린다는 점이다. 네타냐후는 지지자들 앞에서 "아랍계 정당의 지지를 받는 정부는 있을 수 없다"고 말했고, 아이젠코트도 아랍계와의 연정에 부정적인 입장이다.이츠하크 헤르초그 대통령은 연정 구성 가능성이 가장 큰 후보에게 정부 구성권을 주고, 후보는 42일 안에 과반 연정을 꾸려야 한다. 연정에 실패하면 재선거가 불가피하며, 이 경우 네타냐후 총리가 과도정부 수반으로 자리를 지킨다. 로이터통신은 정권이 바뀌어도 대이란 정책은 크게 달라지지 않을 것으로 전망했다.스페인 중부에서 고속열차 두 대가 추돌해 최소 68명이 숨졌다. 올 1월 46명이 숨진 열차 참사 이후 9개월 만에 또다시 대형 사고가 터지면서, 한 달 앞으로 다가온 총선에도 파장이 예상된다.스페인 신문들에 따르면, 28일 오전 9시경(현지시간) 마드리드에서 남쪽으로 약 120㎞ 떨어진 톨레도주 우르다 인근에서 국영 렌페 고속열차가 앞서가던 민영 이리오 열차의 후미를 들이받았다. 충격으로 이리오 열차 객차 2량이 선로를 이탈해 비탈 아래로 떨어졌다. 스페인 신문 엘파이스에 따르면 탑승객 수는 렌페 열차 397명, 이리오 열차 147명 등 544명으로 집계됐다.사고 열차에 탑승한 한국인 10명 중 2명이 다쳤다. 주스페인 대사관은 "1명은 경상, 1명은 턱을 다쳐 병원에서 치료받고 있으며 나머지 8명은 다치지 않았다"고 밝혔다.사고 원인으로는 관제 과정의 실수가 거론된다. 오스카르 푸엔테 교통장관은 기자회견에서 신호 시스템 오류로 구간 내 열차 6대가 멈춘 뒤, 이 중 한 대가 운행을 재개해 약 25㎞를 달리다 정차 중이던 열차를 들이받았다고 설명했다. 스페인 주요 정당들은 이날 예정된 유세를 모두 취소했다. 이번 사고가 고물가와 주택난으로 지지율이 떨어진 중도 좌파 성향의 페드로 산체스 총리에게 총선에서 부담이 될 수 있다는 분석이 나온다.▲ 경향신문 = 한쪽서만 올린 '축포' 결국 터진다, 분노로▲ 국민일보 = 기업 때리니 로펌 대박 공정위發 기이한 호황▲ 동아일보 = 北 IP, 하루 440만번 금융권 해킹 시도했다▲ 서울신문 = "AX 초자율 사회, 해법은 사람이다"▲ 세계일보 = 금융권 해킹 도미노 北 IP 440만건 포착▲ 조선일보 = SCM 내년초로 연기 전작권 이견 못 좁혀▲ 중앙일보 = 이슈마다 참전하는 대통령▲ 한겨레 = "단일 패권국 저물고, 협력·연대의 시대 올 것"▲ 한국일보 = 'AI 해킹' 덮친 금융권… 北 IP서 공격 첫 확인