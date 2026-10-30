방현석

1935년 6월 7일(음 5월 7일) 김명주는 리태근, 이영춘과 손잡고 또다시 17명의 결사대를 조직한 후 간수들이 단오 명절을 쇠는 기회를 타 족쇄를 끊어버리고 일본지도관과 감옥장을 처단한 후 감방문을 짓부수고 수백 명의 수감자들을 해방하여 파옥에 성공하였다. 이 파옥은 항일전쟁 시기 동북의 많은 감옥투쟁 가운데서 유일하게 성공한 투쟁이다. 65성상이 지난 오늘 지난날의 연길감옥자리는 연변인민의 예술전당으로 되었다. 혁명영웅들의 업적을 추모하고 이를 후세에 길이 전하기 위해 이 비석을 세운다.



연길감옥투쟁에서 영용히 희생된 선렬들이여 영생불멸하리!

연변조선족자치주인민정부 세움

2000년 6월 7일

"저는 왜 이 이야기를 처음 들을까요?"

"아, 연길대교에 이런 사연이 있는 줄 저도 몰랐습니다. 그것도 모르고 저는 이 다리를 수없이 건너다녔단 말입니다."

김훈이 부르하통하에 수장된 뒤 이를 잊지 않기 위해 리진은 연길감옥가를 만들었다. 그리고 김명주는 이 노래를 현실로 만들었다.뒷면 아래에는 연길감옥가를 악보와 함께 새겨두었다.연길감옥은 1924년에 수건되었으며 길림성 제4감옥이라고 불렀다. 1931년 <9.18>사변 후 일본침략자들이 감옥을 접수하고 <연길모범감옥> (간칭 연길감옥)이라고 고쳤다. <연길감옥가>는 리진 동지가 지은 후 사형장으로 가면서 부르던 노래이다. 후에 이 노래는 감옥 안에서 널리 불렸다.예술극장과 공원으로 바뀐 옛 연길감옥. 나는 예술극장과 공원 사이에 서 있는 기념비 앞에 서 다시 김훈, 리진, 김명주를 생각했다.연길감옥 투쟁은 서로 다른 시간을 책임진 세 사람의 역사다. 아니다. 17인 결사대의 역사다. 49인 전사들의 역사다. 살기 위해서가 아니라 싸우기 위해 목숨을 걸고 탈옥을 감행한 300명의 역사다.연길감옥에 남겨진 그들의 역사가 우리에게 묻는다.감옥이란 무엇인가. 사람을 가두는 가장 강력한 감옥은 어쩌면 사람이 더 이상 아무것도 할 수 없다고 믿게 만드는 절망일 것이다. 그런 의미에서 김훈은 감옥을 두 번 탈옥에 실패했지만, 이미 감옥을 넘어선 사람이었다. 감옥 안에서 절망이 아닌 불굴의 희망을 조직한 사람이었다.리진 역시 감옥에서 죽었지만 감옥을 넘어섰다. 그의 노래가 죽은 김훈과 김명주가 이끄는 17인의 결사대를 연결시켰다. 그의 노래는 아무리 높은 담장으로도 아무리 날카로운 철조망으로도 가둘 수 없었다. 김명주는 마침내 육체마저 감옥 밖으로 끌어냈다. 그렇게 세 사람의 투쟁은 하나로 완성되었다. 김훈은 시작했고, 리진은 목숨을 바쳐 다리를 놓았으며, 김명주는 그 다리를 넘어 끝내 문을 부쉈다.연길감옥 탈옥투쟁을 단순히 '1935년의 탈옥사건'이라고 부르면 이 긴 역사가 보이지 않는다. 그것은 1931년 김훈이 감옥 안에 비밀조직을 만드는 순간부터 시작되었다. 두 번의 실패가 있었다. 두 번의 배신이 있었다. 그리고 마지막으로 김명주와 17인의 결사대가 있었다. 살해되고 수장되었다. 그러나 희망이 살아남았다. 1935년 6월 7일 연길감옥이 열린 것은 단지 쇠문 몇 개가 아니었다. 죽은 사람과 살아 있는 사람 사이의 문이 열렸다.실패와 성공 사이의 문이 열렸다. 그래서 연길감옥은 패배의 공간이 아니다.감옥이 어떻게 학교가 되고,학교가 어떻게 조직이 되고,조직이 어떻게 노래가 되고,노래가 어떻게 현실이 되고,마침내 그 행동이 어떻게 희망의 길을 열어가는지를 보여주는 장소가 여기 연길감옥이다. 범도루트가 여기를 빼놓지 않는 이유다.건물은 사라졌다. 감방도 사라졌다. 철문도 사라졌다. 그러나 노래가 남아 있고, 세 사람의 이름이 남아 있다. 다시 버스에 오른 다음 누군가 물었다.연길을 세 번이나 왔었다는 분이 조심스럽게 물었다. 대답은 나 대신 현지 가이드 엄 선생이 해주었다.연길대학을 나온 현지 가이드 엄 선생이 젖은 눈가를 훔치며 망연히 연길대교를 돌아보았다. 우리 역사가 기록하지 않고 아무도 가르치지 않은 것을 연길에서 살았다고 해서 어찌 알겠는가. 우리를 태운 버스가 연길대교 위로 올라섰다. 이번에는 김훈이 수장당한 다리를 남쪽에서 북쪽으로 건너갔다. 의자에 등을 붙인 사람이 아무도 없다. 이 다리 아래에서 누가 얼음구덩이에 수장당했는지 안다면, 어떻게 이 다리 위를 아무렇지도 않게 편히 등을 기대고 앉아서 건널 수 있겠는가. 한국인이라면 그럴 수가 없다.우리 역사가 항일무장투쟁사를 어떻게 외면하고 지우고, 덮어버렸는지 몇 마디 말로 어찌 설명이 가능하겠는가. 백 년의 시간을 얼음장 밑으로 흘려보낸 연길대교를 건넌 버스가 사거리에서 국제호텔 방향으로 우회전한다.