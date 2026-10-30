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26.10.30 17:07최종 업데이트 26.10.30 17:07
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김훈, 리진과 함께 기억해야 할 투사가 김명주다. 연길감옥투쟁위원회를 이끈 인물이다. 1935년 단오절, 김명주와 17인의 결사대는 결국 감방문을 부수고 탈옥에 성공해 항일무장투쟁 전선에 합류했다.[기자말]
김명주. 김훈과 리진에 이어 연길감옥 탈옥투쟁을 이끈 것이 김명주였다. 김훈과 리진, 김명주로 이어지는 세 사람의 이야기는 단순한 인물열전이 아니다. 사람에서 사람으로 이어진 항전의 역사다. 김훈을 죽일 수 없는 노래로 만든 것이 리진이었다면, 리진의 노래를 현실로 만든 것이 김명주였다. 1935년 6월 7일, 김명주가 이끄는 17인의 결사대는 기어코 감옥문을 열었다. 김명주는 연길감옥가를 노래로 끝나지 않게 만들었다.

일제놈과 주구들아 안심 말어라
70만리 넓은 들에 적기 날리고
4억만의 항일 대중 돌격 소리에
열린다 감옥 문이 자유세계로

<연길감옥가> 7절은 마침내 현실이 되었다. 6월 7일은 봉오동전투 승전 15주년, 바로 그날이기도 했다. 연길감옥 파옥투쟁은 항일독립투쟁기에 대규모 집단 탈옥에 성공한 유일무이한 사건이었다.

1935년 초여름 김명주는 중요한 정보를 입수했다. 단오절을 맞아 연길현에서 대규모 운동대회가 열리고, 야간에 벌어지는 술자리에 간수들 대다수가 참가한다는 것이었다. 간수들끼리 나누는 대화를 엿들은 김명주는 준비해오던 파옥투쟁을 감행하기로 결심했다.


그해 6월 7일은 단오절이자, 봉오동 승전 15주년이 되는 승리의 날이었다. 김명주와 17인의 결사대는 목공작업장에서 숨겨 들여온 도끼로 족쇄를 찍어냈다. 삼으로 만든 노끈으로 위장을 했다. 이를 눈치챈 간수 하나가 있었다. 결사대는 간수를 덮쳐 포박했다.

1분 1초가 다급한 상황에서도 17인의 파옥결사대는 자신들만 무사히 탈옥하는 길을 선택하지 않았다. 진압에 나선 간수들을 제압하고 소총 50정과 수류탄 10여 발을 노획한 결사대원들은 길게 늘어선 감방문을 도끼로 내려치며 차례로 열었다. 악귀와 같았던 감옥장 하승림을 사살했다. 결국 300여 명이 탈출하는 전무후무한 초유의 승리를 거두었다.

무려 300명이 탈옥에 성공했다. 소총과 탄환을 빼앗아 추격해오는 일본군과 교전을 벌이며 모아산을 넘었다. 김명주를 비롯한 49명이 최종적으로 항일무장투쟁 전선에 합류했다. 그들이 바로 국내진공작전에 나선 동북항일연군의 주역이 되었다.

함경북도 명천에서 태어난 김명주는 어린 시절 부모를 따라 연길로 이주한 청년혁명가였다. 청년단 활동 중에 징역 6년을 선고받고 복역하던 김명주는 17인의 결사대와 함께 최후의 일전을 준비했고, 마침내 승리했다. 연길감옥가의 마지막 7절을 부르며 결의를 다지고 또 다진 그였다.

김훈과 오세국에 이어 연길감옥투쟁위원회를 이끈 김명주가 치명적인 고문을 당하게 만든 사건이 일어난 곳도 우리가 지나온 연길대교 아래였다. 김명주가 연길대교 아래의 오물처리장에 노역을 나온 날이었다. 노역장 곁을 지나가던 일본인 아이 하나가 손에 들고 있던 꿀떡을 떨어뜨렸다. 그 아이를 데리고 가던 일본 여인이 오물이 잔뜩 묻은 꿀떡을 나무꼬챙이로 찍어 수인들에게 먹으라고 집어던졌다. 김명주는 조선인을 개돼지로 여기는 여인을 향해 들고 있던 똥바가지를 끼얹었다.
김명주는 김훈처럼 부르하통하에 수장되지 않았지만, 그에게 돌아온 대가는 혹독했다.

'승냥이'라고 불리는 악명 높은 리간수는 상부로부터 질책을 받고, 김명주에게 무자비한 폭행과 고문을 가했다. 죽음의 문턱을 넘나드는 김명주를 치료조차 하지 않고 감방에 내던졌다. 연길감옥의 투사들은 김명주마저 김훈과 리진, 오세국처럼 떠나보내지 않기로 했다. 그들은 일반 재소자들까지 설득해 세 가지 요구를 내걸고 집단 단식투쟁에 들어갔다.

- 김명주를 치료하라.
- 악질 리간수를 파면하라.
- 위생환경을 개선하고 급식량을 늘려라.

감옥의 모든 질서가 마비될 정도로 완강한 단식이 이어지고, 일반 재소자들까지 동조하면서 사태가 걷잡을 수 없이 악화되자 형무소장은 세 가지 조건을 모두 수용했다. 감옥투쟁의 지도자 김명주를 죽음의 위기에서 구출하고, 승리를 이끌어낸 것은 17인의 결사대와 연길감옥 재소자 모두였다.

백두산으로 간 49인의 전사들

17인의 파옥결사대는 추격에 나선 일본군을 분산시키기 위해 김명주와 이태근이 지휘하는 두 개 부대로 나누었다. 김명주의 부대는 모아산에서 일본군 추격대의 공격을 받았다. 세 차례에 걸친 전투가 벌어졌고, 열혈투사 이영춘이 전사했다. 김명주도 부상당했다. 그들은 격전을 벌이며 일본군 추격대를 물리치고 안도현 차창자 항일근거지에 당도했다. 이태근도 며칠 동안의 격전 끝에 부대원을 이끌고 도착했다.

살아남아 항일무장투쟁에 합류한 부대원은 49명이었다. 탈옥한 300여 명 중 49명이 기어코 항일무장투쟁 전선에 복귀한 것이다. 그들은 동북인민혁명군 제2군의 주축이 되었다. 파옥결사대의 지도자 김명주는 제2군 6사에서 활동했다. 2군 6사는 핵심 간부와 병사 대부분이 조선인이었다. 연길, 화룡, 왕청, 훈춘을 기반으로 백두산 유격 근거지를 건설에 나선 그들은 더 큰 감옥을 부수기 위해 싸웠다. 조선이나 중국이나 나라를 빼앗긴 민족에게는 온 나라가 다 감옥이었다. 1936년 무송현성전투의 선봉에서 적을 타격한 그들은 백두산 일대의 일본군을 공포에 빠뜨렸다.

연길감옥파옥투쟁결사대가 맹활약 한 동북인민혁명군은 국내진공작전의 교두보를 마련했고, 동북항일연군으로 개편된 뒤에도 일본으로부터 나라를 되찾기 위해 한중연합군으로서 투쟁을 선도했다. 연길감옥 파옥투쟁은 제국주의 침략자에 맞서 싸웠던 세계 각국의 독립투쟁사에서 전무후무한 일이었다. 그토록 끈질기고 용맹하게 싸워 제국주의 침략자의 감옥을 부수고 300명이 탈옥에 성공했다. 그런 승리의 역사를 가진 나라는 우리가 유일했다. 다른 어떤 나라에서 이런 일이 있었던가. 이 웅장한 승리의 기록을 우리 역사는 왜 외면해왔을까.

연길감옥 터를 떠나며 나는 돌아보고 또 돌아보았다. 김훈과 리진, 오세국, 김명주, 17인의 결사대, 기어코 항일무장투쟁전선에 복귀한 49인의 전사들... 그들은 살기 위해 탈옥을 감행한 사람들이 아니었다. 그들은 살아남기 위해서가 아니라 싸우다 죽기 위해서 탈옥을 감행했고, 조국을 위해 싸우다 죽었다. 연길은 바로 그런 사람들의 도시였다.

연길감옥을 떠나기 전에 기념비의 네 면을 모두 찍었다. 유족과 연변조선족자치주 정부가 세운 연길감옥기념비의 비문은 내가 본 어떤 기념비보다 자세하다. 직사각형의 석조 기념비의 정면 상단에는 파옥투쟁 광경을 새겼다. 뒷면 상부에는 파옥투쟁의 과정과 의미를 담은 비문을 새겼다.
연길감옥항일투쟁기념비 뒷면에 새겨진 연길감옥가
연길감옥항일투쟁기념비 뒷면에 새겨진 연길감옥가김훈이 부르하통하에 수장된 뒤 이를 잊지 않기 위해 리진은 연길감옥가를 만들었다. 그리고 김명주는 이 노래를 현실로 만들었다.방현석

1935년 6월 7일(음 5월 7일) 김명주는 리태근, 이영춘과 손잡고 또다시 17명의 결사대를 조직한 후 간수들이 단오 명절을 쇠는 기회를 타 족쇄를 끊어버리고 일본지도관과 감옥장을 처단한 후 감방문을 짓부수고 수백 명의 수감자들을 해방하여 파옥에 성공하였다. 이 파옥은 항일전쟁 시기 동북의 많은 감옥투쟁 가운데서 유일하게 성공한 투쟁이다. 65성상이 지난 오늘 지난날의 연길감옥자리는 연변인민의 예술전당으로 되었다. 혁명영웅들의 업적을 추모하고 이를 후세에 길이 전하기 위해 이 비석을 세운다.

연길감옥투쟁에서 영용히 희생된 선렬들이여 영생불멸하리!
연변조선족자치주인민정부 세움
2000년 6월 7일

뒷면 아래에는 연길감옥가를 악보와 함께 새겨두었다.

연길감옥은 1924년에 수건되었으며 길림성 제4감옥이라고 불렀다. 1931년 <9.18>사변 후 일본침략자들이 감옥을 접수하고 <연길모범감옥> (간칭 연길감옥)이라고 고쳤다. <연길감옥가>는 리진 동지가 지은 후 사형장으로 가면서 부르던 노래이다. 후에 이 노래는 감옥 안에서 널리 불렸다.

예술극장과 공원으로 바뀐 옛 연길감옥. 나는 예술극장과 공원 사이에 서 있는 기념비 앞에 서 다시 김훈, 리진, 김명주를 생각했다.

그러나 노래가 남았다

연길감옥 투쟁은 서로 다른 시간을 책임진 세 사람의 역사다. 아니다. 17인 결사대의 역사다. 49인 전사들의 역사다. 살기 위해서가 아니라 싸우기 위해 목숨을 걸고 탈옥을 감행한 300명의 역사다.
연길감옥에 남겨진 그들의 역사가 우리에게 묻는다.

감옥이란 무엇인가. 사람을 가두는 가장 강력한 감옥은 어쩌면 사람이 더 이상 아무것도 할 수 없다고 믿게 만드는 절망일 것이다. 그런 의미에서 김훈은 감옥을 두 번 탈옥에 실패했지만, 이미 감옥을 넘어선 사람이었다. 감옥 안에서 절망이 아닌 불굴의 희망을 조직한 사람이었다.

리진 역시 감옥에서 죽었지만 감옥을 넘어섰다. 그의 노래가 죽은 김훈과 김명주가 이끄는 17인의 결사대를 연결시켰다. 그의 노래는 아무리 높은 담장으로도 아무리 날카로운 철조망으로도 가둘 수 없었다. 김명주는 마침내 육체마저 감옥 밖으로 끌어냈다. 그렇게 세 사람의 투쟁은 하나로 완성되었다. 김훈은 시작했고, 리진은 목숨을 바쳐 다리를 놓았으며, 김명주는 그 다리를 넘어 끝내 문을 부쉈다.

연길감옥 탈옥투쟁을 단순히 '1935년의 탈옥사건'이라고 부르면 이 긴 역사가 보이지 않는다. 그것은 1931년 김훈이 감옥 안에 비밀조직을 만드는 순간부터 시작되었다. 두 번의 실패가 있었다. 두 번의 배신이 있었다. 그리고 마지막으로 김명주와 17인의 결사대가 있었다. 살해되고 수장되었다. 그러나 희망이 살아남았다. 1935년 6월 7일 연길감옥이 열린 것은 단지 쇠문 몇 개가 아니었다. 죽은 사람과 살아 있는 사람 사이의 문이 열렸다.

실패와 성공 사이의 문이 열렸다. 그래서 연길감옥은 패배의 공간이 아니다.
감옥이 어떻게 학교가 되고,
학교가 어떻게 조직이 되고,
조직이 어떻게 노래가 되고,
노래가 어떻게 현실이 되고,
마침내 그 행동이 어떻게 희망의 길을 열어가는지를 보여주는 장소가 여기 연길감옥이다. 범도루트가 여기를 빼놓지 않는 이유다.

건물은 사라졌다. 감방도 사라졌다. 철문도 사라졌다. 그러나 노래가 남아 있고, 세 사람의 이름이 남아 있다. 다시 버스에 오른 다음 누군가 물었다.

"저는 왜 이 이야기를 처음 들을까요?"

연길을 세 번이나 왔었다는 분이 조심스럽게 물었다. 대답은 나 대신 현지 가이드 엄 선생이 해주었다.

"아, 연길대교에 이런 사연이 있는 줄 저도 몰랐습니다. 그것도 모르고 저는 이 다리를 수없이 건너다녔단 말입니다."

연길대학을 나온 현지 가이드 엄 선생이 젖은 눈가를 훔치며 망연히 연길대교를 돌아보았다. 우리 역사가 기록하지 않고 아무도 가르치지 않은 것을 연길에서 살았다고 해서 어찌 알겠는가. 우리를 태운 버스가 연길대교 위로 올라섰다. 이번에는 김훈이 수장당한 다리를 남쪽에서 북쪽으로 건너갔다. 의자에 등을 붙인 사람이 아무도 없다. 이 다리 아래에서 누가 얼음구덩이에 수장당했는지 안다면, 어떻게 이 다리 위를 아무렇지도 않게 편히 등을 기대고 앉아서 건널 수 있겠는가. 한국인이라면 그럴 수가 없다.

우리 역사가 항일무장투쟁사를 어떻게 외면하고 지우고, 덮어버렸는지 몇 마디 말로 어찌 설명이 가능하겠는가. 백 년의 시간을 얼음장 밑으로 흘려보낸 연길대교를 건넌 버스가 사거리에서 국제호텔 방향으로 우회전한다.
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