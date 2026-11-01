넷플릭스

▲영화 <건지 감자껍질파이 북클럽> 넷플릭스

편지에 깊은 인상을 받은 줄리엣은 도시가 궁금해했던 찰스 램의 '셰익스피어 이야기'를 직접 보낸다. 이후, 도시는 그녀에게 '건지 감자껍질파이 북클럽'을 소개하고 자신들이 겪었던 일들을 나지막이 알려 주기 시작했다. 전쟁 중 섬에서 일어났던 일을 비로소 알게 된 줄리엣. 작가로서 호기심이 발동했던 것일까. 그녀는 직접 그곳으로 가보기로 결심한다.



건지섬에 도착한 줄리엣은 그곳에 흐르는 이상한 침묵을 느끼기 시작한다. 도시를 비롯해 에벤, 이솔라, 아멜리아, 북클럽 멤버들은 그녀를 반기지만 더 깊숙이 들어오려 할 때마다 보이지 않는 벽을 만들며 밀어냈다.



건지 사람들은 과거를 언급하는 것을 꺼리고 회피하고 있었다. 겉으로 보이는 일상은 평온했지만, 뒤로는 알 수 없는 배척과 분열이 존재하고 있었다. 그리고, '건지 감자껍질파이 북클럽'에서 한 사람, 엘리자베스가 보이지 않았다. 도대체 그녀는 어디 있는 것일까?



자유라는 형벌



도시에게는 킷이라는 딸이 있었다. 줄리엣은 그 아이가 엘리자베스의 아이인 것을 알아냈다. 그리고 진짜 아빠는 독일군의관, 크리스티안이었다는 사실도.



마을 사람들은 그런 여자들을 '제리백'(Jerry bag), 독일군에게 몸을 파는 여자라고 멸칭하며 손가락질했다. 심지어 1995년 가디언 기자 매들린 번팅은 <모범적인 점령>이라는 책을 통해 섬사람 다수가 독일의 점령에 순응했다고 주장하기도 했다. 그런데, 그런 주장과 비난이 과연 옳은 것일까?



처칠 내각의 비무장화는 섬사람들의 관점에선 '국가라는 보호막의 증발'로 다가왔을 것이다. 무려 1만 명이 넘는 적군을 언제 끝날지 모르는 전쟁 속에서 매일 마주해야 한다는 현실은 그들에게 생존을 위해 어떤 선택을 해야 하는지 실존적 물음을 던졌을 테다.



혹자는 이런 논리를 들어 일제 강점기 친일파를 방어하기도 하지만, '생존을 위한 일상적인 선택'과 '권력과 결탁한 부역'은 엄연히 다른 이야기다. 식민 권력에 부합하여 동포의 희생을 대가로 자신의 부, 권력, 이익을 획득하고 유지했던 친일파는 여기서 말하는 '실존'과 결을 완전히 달리한다.



엘리자베스는 영화가 던지는 실존적 고민을 고스란히 품은 인물이다. 그녀는 크리스티안을 침략군이 아닌 한 인간으로 마주했기에 기꺼이 사랑하고 아이까지 낳았다. 그러면서도 섬의 강제 수용소에서 탈출한 폴란드인을 숨겨주다 발각되어, 어린 킷을 도시에게 맡긴 채 독일 수용소로 추방당했다.



나치의 억압에 저항하다 끌려갔지만, 적국의 남자를 사랑해 아이를 낳은 사람. 엘리자베스는 건지섬이 품은 아이러니한 역사가 체화된 존재였다. 줄리엣은 그런 엘리자베스를 이해하면서 비로소 변하기 시작한다.



대저택, 화려한 파티, 부유한 약혼자. 사실 그녀가 런던에서 누리고 있는 삶은 타인의 기준에 맞춘 것들이었다. 줄리엣은 이 모두를 버리고 스스로 선택한 삶을 향해 걸어간다. 기꺼이 사르트르의 '자유라는 형벌'을 받아들이며 비로소 실존적 인간으로 거듭나고 있었다.



프로세스 맥주



▲자유기념탑. 독일군으로부터 해방된 날을 기념해서 만든 기념탑 위키피디아

건지섬 세인트피터포트 근처의 한 펍, 줄리엣이 메모를 정리하고 있다. 우연을 가장한 필연이었을까. 마침 펍의 문을 열고 들어오는 도시. 킷이 도시의 딸이 아니라는 사실을 알고 난 후, 그녀는 도시를 더 알고 싶었던 것 같다.



서로 나눴던 편지 이야기를 하며 줄리엣은 편지 속의 남자와 눈앞에 있는 남자가 동일한 사람임을 확인한다. 타인의 아픔을 보듬고 킷을 자신의 아이처럼 키우는 도시는 따뜻하고 책임감 있는 사람이었다.



둘 앞에는 거품 없는 앰버 색 에일이 놓여있었다. 전쟁이 막 끝난 1946년, 나는 이 장면 속 맥주가 영국 본토에서 가져온 것이라고 생각했다. 하지만, 건지섬에는 건지 브루어리(1856년)와 랜달스 브루어리(1868년)가 존재했다. 19세기 중반 이미 술 판매점이 150개가 넘었다고 하니, 맥주는 일상을 책임지는 음료로 중요한 역할을 하고 있었다.



독일 점령기, 랜달스는 재료 부족으로 양조를 멈출 수밖에 없었지만, 건지 브루어리는 기를 쓰고 생산을 이어갔다. 그 중심에 수석 양조사 로이 히그스가 있었다. 그는 점령을 하나의 도전으로 받아들였다. 양조를 이어가야 직원들의 일자리를 지키고, 독일군이 설비를 고철로 뜯어 가는 것도 막을 수 있다고 여겼다.



방법은 처절했다. 전쟁 초부터 보관이 쉬웠던 전화당과 홉을 쟁였고, 조금씩 도수도 낮췄다. 맥아가 바닥나자 전화당과 홉만으로 맥주를 빚었다. 겨울에는 캐러멜로 색과 바디를 더한 포터도 만들었다. 전화당까지 부족해지자 히그스는 사탕무에서 얻은 설탕으로 끝까지 양조장을 지켜냈다. 사람들은 이 맥주를 가공 공정을 거쳤다는 의미에서 '프로세스 비어'라고 불렀다.



돼지고기구이, 감자 껍질파이, 프로세스 비어는 고립과 배고픔 속에서 나온 건지 사람들의 작은 반항이었다. 다른 곳에서 감자는 파이의 본질이 될 수 없지만, 건지에서는 될 수 있었다. 맥주도 마찬가지다. 맥아 대신 설탕과 캐러멜로 빚은 술을 어디서 맥주라 부를 수 있을까. 그러나 1940년대 건지에서 그것은 분명 맥주였다. 본질을 정한 건 재료가 아니라 사람들이 부여한 의미였다.



줄리엣은 런던으로 돌아와 온 힘을 다해 건지섬 이야기를 쓴다. 남기지 않으면 견딜 수 없는 작가의 본능이었을 게다. 완성된 원고를 출간하는 대신 그녀는 그 책을 건지 섬 사람들에게 헌정했다.



모든 폭풍이 지고 난 후, 줄리엣과 도시 그리고 킷이 햇살이 내리쬐는 정원에 나란히 누워있었다. 전쟁으로 부모를 잃은 여자, 점령기를 버텨낸 남자, 영국인과 독일인 사이에서 태어난 아이는 스스로의 선택으로 새로운 가족이 되었다. 건지섬의 상처는 그렇게 아물어 가고 있었다.



그나저나, 영화를 보는 내내 궁금했던 감자 껍질 파이의 맛은 어떠려나? 건지 에일과 곁들이면 조금 나으려나? 이제 건지 브루어리는 사라졌지만 대신 섬을 지키고 있는 랜달스 맥주를 위해, 건배. #맥주 #영화맥주 #건지감자껍질파이북클럽 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 외국의 비웃음 날려버린 한국 자동차, 이 남자 닮았네 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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영화 <건지 감자껍질파이 북클럽> 포스터건지섬(Guernsey Island), 프랑스 노르망디에서 불과 50km 떨어진 채널 제도(Channel Islands)에 떠 있는 이 섬은 영국의 왕실령이다. 울릉도보다 조금 작아 한 시간이면 차로 섬 한 바퀴를 돌 정도의 면적이지만 6만 명의 인구가 살고 있다.지금은 휴양지로 사랑 받고 있는 건지섬은 사실 2차 세계대전 중 독일에게 점령 당한 영국 땅이라는 아픈 역사를 가지고 있다. 1940년 6월, 됭케르크 철수 작전이 극적으로 마무리되면서 영국 정부는 건지섬을 방어선에서 제외해 버렸다. 자치령이었음에도 군사적으로 가치가 없다고 판단 되자 비무장화하기로 한 것이다.영국은 독일군이 섬을 장악하기 전 대피 작전을 실행했다. 당시 건지섬에 살고 있던 4만 명의 사람 중 대부분 어린아이를 포함해 1만 7천 명이 피난길에 올랐다. 하지만 절반 이상의 사람들은 터전을 지키기 위해 섬에 남기를 선택했다.대피령이 내려진 지 열흘 후, 수천 명이 넘는 독일군이 섬으로 들어왔다. 함께 끌려온 전쟁 포로와 강제 노동자들은 동물 이하의 취급을 받으며 건지섬 요새화에 동원되었다. 그리고 1945년 5월 9일까지 무려 5년간, 주민들은 독일군 치하에서 숨죽인 채 살아야 했다. 거의 잊힌 존재로 취급받은 채.2018년 넷플릭스에 공개된 <건지 감자껍질파이 북클럽>은 전쟁이 끝난 1946년, 건지섬에 얽힌 아픔과 비밀 그리고 희망을 그리고 있는 작품이다. 영화 초반, 독일군에게 걸린 네 명의 남녀는 사실 독서 모임이 아니라 돼지고기구이를 먹고 오던 중이었다.독일은 배급제와 통행금지를 통해 주민들의 숨통을 쥐고 흔들었다. 가축은 독일군 재산으로 귀속되었고 작은 촛불도 허용되지 않는 등화관제도 실시되었다. 혹독한 환경과 암울한 미래 속에서도 언제나 작은 희망이 있는 법. 몰래 돼지를 키우던 아멜리아는 돼지 요리를 해 먹는 일탈을 벌이기로 한다.그녀가 처음 부른 사람은 돼지를 치던 도시 아담스(Dawsey Adams)였다. 오랜만에 고기 맛을 본 두 사람은 이웃들을 부르기로 마음먹는다. 아멜리아가 딸처럼 여기고 있는 엘리자베스, 직접 담근 진(gin)을 들고 온 이솔라 그리고 우체국장 에벤이 모임에 합류했다. 이때, 빈손으로 올 수 없었던 에벤이 들고 온 음식이 바로 감자껍질 파이였다.이용할 수 있는 재료가 감자밖에 없었기에 에벤은 감자 파이라는 이상한 음식을 껍질로 장식하는 위트를 발휘해 사람들에게 웃음을 선사했다. 이렇게 돼지고기구이 모임에서 우연히 탄생한 '건지 감자껍질파이 북클럽'은 희망을 잃어버린 다섯 멤버에게 '의미'가 되었다. 일주일 한 번씩 모여 책을 낭독하며 일상을 누리는 시간은 무엇보다 소중했다.1946년 런던, '이지 비커스태프'라는 필명으로 쓴 유머 칼럼 모음집이 대박이 났다. 작가의 이름은 줄리엣. 한때 무명이었지만 이제는 대저택을 알아보고 고급 사교 파티에 다닐 정도로 잘 나가고 있다. 하지만 성공을 의미하는 이 모든 것이 그녀에겐 어딘가 불편하고 어색하게 다가왔다.그러던 어느 날, 그녀에게 편지가 한 통 도착한다. 보낸 이는 건지섬의 도시 아담스. 버려진 서점에서 우연히 구한 찰스 램의 '엘리아 수필집'에 감명받은 후, 책 간지에서 이전 소유자 줄리엣의 이름과 런던의 주소를 발견하곤 램의 책을 구할 수 있는 서점을 문의하기 위해 편지를 보낸 것이었다.