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자유기념탑. 독일군으로부터 해방된 날을 기념해서 만든 기념탑위키피디아
건지섬 세인트피터포트 근처의 한 펍, 줄리엣이 메모를 정리하고 있다. 우연을 가장한 필연이었을까. 마침 펍의 문을 열고 들어오는 도시. 킷이 도시의 딸이 아니라는 사실을 알고 난 후, 그녀는 도시를 더 알고 싶었던 것 같다.
서로 나눴던 편지 이야기를 하며 줄리엣은 편지 속의 남자와 눈앞에 있는 남자가 동일한 사람임을 확인한다. 타인의 아픔을 보듬고 킷을 자신의 아이처럼 키우는 도시는 따뜻하고 책임감 있는 사람이었다.
둘 앞에는 거품 없는 앰버 색 에일이 놓여있었다. 전쟁이 막 끝난 1946년, 나는 이 장면 속 맥주가 영국 본토에서 가져온 것이라고 생각했다. 하지만, 건지섬에는 건지 브루어리(1856년)와 랜달스 브루어리(1868년)가 존재했다. 19세기 중반 이미 술 판매점이 150개가 넘었다고 하니, 맥주는 일상을 책임지는 음료로 중요한 역할을 하고 있었다.
독일 점령기, 랜달스는 재료 부족으로 양조를 멈출 수밖에 없었지만, 건지 브루어리는 기를 쓰고 생산을 이어갔다. 그 중심에 수석 양조사 로이 히그스가 있었다. 그는 점령을 하나의 도전으로 받아들였다. 양조를 이어가야 직원들의 일자리를 지키고, 독일군이 설비를 고철로 뜯어 가는 것도 막을 수 있다고 여겼다.
방법은 처절했다. 전쟁 초부터 보관이 쉬웠던 전화당과 홉을 쟁였고, 조금씩 도수도 낮췄다. 맥아가 바닥나자 전화당과 홉만으로 맥주를 빚었다. 겨울에는 캐러멜로 색과 바디를 더한 포터도 만들었다. 전화당까지 부족해지자 히그스는 사탕무에서 얻은 설탕으로 끝까지 양조장을 지켜냈다. 사람들은 이 맥주를 가공 공정을 거쳤다는 의미에서 '프로세스 비어'라고 불렀다.
돼지고기구이, 감자 껍질파이, 프로세스 비어는 고립과 배고픔 속에서 나온 건지 사람들의 작은 반항이었다. 다른 곳에서 감자는 파이의 본질이 될 수 없지만, 건지에서는 될 수 있었다. 맥주도 마찬가지다. 맥아 대신 설탕과 캐러멜로 빚은 술을 어디서 맥주라 부를 수 있을까. 그러나 1940년대 건지에서 그것은 분명 맥주였다. 본질을 정한 건 재료가 아니라 사람들이 부여한 의미였다.
줄리엣은 런던으로 돌아와 온 힘을 다해 건지섬 이야기를 쓴다. 남기지 않으면 견딜 수 없는 작가의 본능이었을 게다. 완성된 원고를 출간하는 대신 그녀는 그 책을 건지 섬 사람들에게 헌정했다.
모든 폭풍이 지고 난 후, 줄리엣과 도시 그리고 킷이 햇살이 내리쬐는 정원에 나란히 누워있었다. 전쟁으로 부모를 잃은 여자, 점령기를 버텨낸 남자, 영국인과 독일인 사이에서 태어난 아이는 스스로의 선택으로 새로운 가족이 되었다. 건지섬의 상처는 그렇게 아물어 가고 있었다.
그나저나, 영화를 보는 내내 궁금했던 감자 껍질 파이의 맛은 어떠려나? 건지 에일과 곁들이면 조금 나으려나? 이제 건지 브루어리는 사라졌지만 대신 섬을 지키고 있는 랜달스 맥주를 위해, 건배.
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