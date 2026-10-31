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'훌륭한 어머니라는 개념은 문화적으로 만들어졌다. 사람이 만들었지 자연의 법칙은 아니다. (…) 모성의 신화를 벗김으로써 교육·정책·정신요법·도덕을 통해 우리가 원하는 환경을 만드는 통제의 가능성을 확대할 수 있다. 가족 환경 안에서 공동선을 위한 개인 희생이 있을 수 있지만, 언제나 어머니만이 희생하지는 않을 것이다. 희생은 공유될 것이다.'

에곤 실레 <엄마와 아기> 1912년 / 1908년오스트리아 화가 에곤 실레(1890~1918)의 <엄마와 아기>는 성장기의 갈등이 평생 냉랭한 관계로 고착된 사례를 보여준다. 여러 해에 걸쳐 같은 주제의 그림을 꽤 많이 남겼다. 그런데 하나 같이 통념적으로 떠올리는 따뜻한 분위기와 상당히 다르다. 모성은커녕 팽팽한 긴장이 감돈다. 서로 경계하고 불신하는 마음이 바닥에 깔려 있다.두 그림만 봐도 경계와 불안의 느낌이 짙게 묻어난다. 왼쪽 그림은 어머니가 껴안고 얼굴을 바짝 대고 있는데, 아기는 두려움에 가까운 표정과 손동작을 보인다. 오른쪽 그림은 어머니의 모습이 인상적이다. 음산한 기운이 느껴질 만큼 숨겨진 의도가 담긴 느낌이다. 두 손으로 아이 머리를 감싸고 있어서 마치 어머니의 의도대로 짜 맞추는 강압적 분위기를 풍긴다.실레와 어머니의 관계가 그림에 반영된 듯하다. 어려서부터 갈등이 깊었다. 제일 문제가 된 것은 아이의 미술 재능이었다. 실레는 일찍부터 예술적 열정에 사로잡혔다. 하지만 어머니는 아이의 꿈을 이해하지 못했고, 가족을 부양할 안정적인 직업인으로 자라길 요구했다. 화가의 길을 걷자 어머니는 저주가 담긴 편지를 보냈고, 실레는 어머니에 대한 증오를 지닌 채 살았다. 성장기부터 축적된 갈등이 원망 가득한 그림으로 이어진 것으로 보인다.현재 한국에서 아이의 성향이나 꿈과 무관하게 초등생부터 혹독한 입시 경쟁으로 내모는 어머니가 적지 않다는 점을 고려할 때, 정도의 차이는 있겠지만 우리 현실의 한 단면이기도 하다. 진정 바람직한 관계는 아이의 성향과 꿈, 자율적인 선택을 존중하고 뒷받침하려는 노력에서 생긴다. 우리는 이를 자식에 대한 '부모'의 애정과 역할이라고 부르면 된다.여기에 굳이 부모의 사랑과 별도로 '모성'이라는 거창하고 모호한 개념을 만들고, 여성을 규정짓는 가장 중요한 정체성이자 의무로 부과할 필요가 있을까? 미국의 심리학자 샤리 서러는 <어머니의 신화>에서 다음과 같은 문제의식을 밝힌다.모성이 자연적 본성이 아니라 문화적으로 만들어졌다고 한다. 문화의 산물이라는 말은 역사적으로 특정한 단계에서 사회의 요구에 따라 인위적으로 강조되고 유포된 관념에 불과하다는 뜻이다. 서러는 몇 가지 역사적 변화를 통해 설명한다. 신화시대에 어머니 여신은 출산뿐만 아니라 변화·죽음·부활을 관장할 만큼 전지전능한 존재였다. 자연적 삶에 가장 가까웠던 선사시대 어머니들은 자녀를 양육했지만, 자녀에 속박되지는 않았다.근대 이전만 해도 어머니는 생산 활동에 중요한 한 부분으로 참여했기에 육아·가사에 특화되어 있지 않았다. 자본주의와 함께 여자의 노동 가치가 추락하고, 가정 내 남자의 권위가 강해지면서 모성이 강조되었다고 한다. 그러한 의미에서 서러는 모성이 자연 본성이 아니라 역사상 큰 변화를 겪었으며 특정한 의도를 갖고 만들어진 관념이라는 것이다.영국 사회학자 페이스 엘리엇도 <가족 사회학>에서 모성의 변화를 검토하며 유사한 근거를 제시한다. 그에 따르면 산업화 이전에는 가사 노동과 생산 노동은 쉽사리 분리될 수 없었다. 어머니들은 생산 활동에 널리 참여했기에 육아·가사는 가족 구성원 전체에 분담되었다.엘리엇은 산업화와 함께 어머니는 주부로서 육아·가사에서의 역할이 확대되었다고 한다. 공장 중심의 생산 체계가 자리 잡은 결과, 생산 활동과 가족 활동이 분리되면서 성별 분업이 심화한 점이 크게 작용했다. 즉 자본주의 산업화와 동시에 나타난 여성의 경제적 의존에 따라 육아·가사를 어머니의 지배적인 역할로 고정했다. 이를 여성 스스로 받아들이도록 모성을 일종의 도덕률로 유포하는 경향이 뚜렷해졌다는 것이다.서러는 모성이 신화임을 밝혀냄으로써, 어머니에게 희생을 요구하는 사회적 관행과 도덕률을 극복하고, 양육과 가사에 동반되는 희생을 공유하는 계기가 마련될 수 있다고 한다. 어머니 개인의 책임이 아니라, 개별 가족 구성원 전체는 물론이고 사회적 대응을 마련하는 일이다. 인간에게 자연 본성이 있다면 서로를 돌봐주는 능력이 아닐까? 인간의 아이는 긴 성장기를 가짐으로써 뇌의 기능이 고도로 발전하도록 진화했기에 오랜 기간 보살핌이 필요로 됐고, 이를 위해 육아·가사에서의 협력이라는 특성이 형성되었다고 봐야 한다.