▲
제임스 맥닐 휘슬러 <화가의 어머니> 1871년퍼블릭 도메인
미국 화가 제임스 맥닐 휘슬러(1834~1903)의 <화가의 어머니>는 미국에서 숭고한 모성을 상징하는 그림으로 통한다. 워낙 유명해져서 다양한 패러디 작품이 나왔다. 아무런 정보 없이 작품을 접하면 평범해 보인다. 노년기 초입에 들어선 여인이 단정한 차림으로 의자에 앉아 있다. 특이하다면 측면 모습을 담았다는 점 정도일 것이다.
숭고한 어머니의 표상이 된 그림
게다가 휘슬러의 어머니 초상이니 특별한 사정이 있을 게 없기도 하다. 사실 그녀를 모델로 그리게 된 이유도 무언가 기대하던 감상자들에게는 맥이 빠진다. 나중에 어머니의 편지에 따르면, 어느 날 예정된 모델이 사정이 생겨 그의 작업실에 오지 못했다고 한다. 할 수 없이 작업실에 있던 어머니에게 초상화를 그려주겠다고 제안하여 만들어진 작품이다.
화가도 모델이 누구냐에는 주목하진 않았던 듯하다. 원래의 작품 제목이 '회색과 검은색의 배열'이었으니 말이다. 그러고 보면 얼굴과 손의 혈색 말고는, 온통 회색과 검은색 계열이다. 무채색을 바탕으로 벽과 바닥의 사각형과 인물의 곡선이 대비된다. 다양한 크기와 비율의 사각형이 배열되어 있다. 액자는 가로로 긴 사각형이고, 흰색·회색과 검은 테두리의 조합이다.
커튼은 세로로 길게 벽면을 가르며 율동감을 준다. 어머니의 검은색 옷은 중심을 잡아 주는 역할을 한다. 색채와 형태의 조화에 초점을 맞추었고, 어머니는 조형적 요소의 하나로 다루어진 느낌이다. 평소에 "예술은 자연 세계의 사실적 묘사가 아니라 본질상 조화로운 색채의 배열에 관심을 두어야 한다"라고 했던 그의 예술관이 반영된 배치였다.
건조한 느낌을 주는 그림이었기에 1872년 영국 왕립 미술 아카데미에 전시되었을 때 비평가와 대중에게 깊은 인상을 주지 못했다. 그도 그럴 게 당시 영국에서는 장식적·감상적 요소를 중심으로 한 이른바 '빅토리아 양식'이 유행하고 있었다. 빅토리아 여왕이 통치하던 시기(1837~1901)에 건축·가구·미술 등 다양한 예술 분야에서 유행한 양식이었다.
과거의 고딕·로코코·르네상스 양식에서 세밀한 형태, 풍부한 곡선, 강렬한 원색 등을 선택해 화려하게 연출했다. 풍부한 서사와 감정이 담긴 문학이나 전설을 소재로 삼아 흥미를 돋우었다. 미술에서는 세밀한 묘사, 장식적 표현과 원색을 선호한 '라파엘 전파'가 대표적이었다.
대다수 평론가와 대중의 선호가 여기에 쏠려 있었으니 무채색과 사각형 구성이고, 서사나 감정이 배제된 휘슬러의 이 그림이 눈에 들어왔을 리 만무했다. 그는 감상이나 도덕적 관념의 표현을 반대하고, 조형적 매력 중심의 '예술을 위한 예술'을 지향했다. 어머니의 삶이라든가 모성의 표현은 그의 예술관과 한참 거리가 있었기에 관심의 대상이 아니었다.
그림이 전시된 영국에서 차가운 반응이었으니, 대서양 건너 미국에서는 더했다. 오랜 기간 잊힌 작품이었다가 전혀 예상치 못한 계기로 대중의 눈에 들어왔다. 제1차 세계 대전 중에 모병 포스터를 비롯한 전쟁 관련 홍보물에 이 그림이 사용되면서 갑자기 명성을 얻었다. 숭고한 모성 이미지를 통해 군인들에게 가족의 가치를 상기시키고, 가족을 지키기 위해 전쟁에 적극적으로 나서도록 촉구하려는 의도였다.
1929년에 시작된 미국 대공황 시기에 다시 한번 사람들의 이목을 집중시켰다. 1932년에 뉴욕 현대미술관에서 이 그림을 빌려 2년간 미국 18개 도시를 순회하며 전시회를 열었다. 이 기간에 무려 200만 명이 넘는 관람객이 전시장을 찾았다. 이즈음 열린 시카고 만국 박람회에서도 주요 작품으로 전시되었다.
어려움에 굴하지 않고 아이를 지키는 강인한 어머니의 이미지를 통해 경제적 어려움에 신음하던 미국인에게 용기를 주고자 했다. 아예 이 그림을 활용한 우표도 발행했다. 우표에는 "미국의 어머니들을 기리고 추모하며"라는 문구가 있었다. 몇 년 후에는 이 그림이 펜실베이니아주에서 대형 공공 조형물의 주제로 선정되었다. 이후 미국에서 숭고한 모성의 상징이 되었다.
모성의 보편적인 기준이 있는가?
모성과는 별 관련이 없이 형식적인 조형미에 초점을 맞추었던 그림이 어느 날 모성의 상징으로 변신하는 마법이 벌어진 것이다. 국가가 모성의 가치를 유포해 국민의 관심이 가족에 머물게 함으로써 사회적 불만을 잠재우려 했다. 또한 전쟁 시기에 모성을 국가주의 강화의 수단으로 삼았다. 모성과 가족이 일종의 이데올로기 역할을 했다.