문화일보 제공

8월 25일 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 한동훈 무소속 의원이 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 만나 인사하고 있다.차기 대선 후보 적합도를 조사한 결과(조원씨앤아이, 10월 20일)를 보면 지금 전체 1위를 달리는 한동훈이 이념 성향상 중도층에서 1위, 보수층에서 2위 주자입니다. 지지 정당에서 무당층 1위도 한동훈입니다. 그러니 오세훈은 당 안에선 장동혁에게, 당 밖에선 한동훈에게 밀립니다. 더욱이 그는 시장이라 활동무대가 국회가 아닙니다. 당에 자신을 따르는 의원도 별로 없습니다.정국에 큰 변화를 불러오는 건 결국 선거입니다. 당내 선거인 전당대회는 내년 8월입니다. 우선 여기서 장동혁 체제가 버틸지가 1차 관건입니다. 그다음 고비는 2028년 총선입니다. 이 두 관문을 다 통과하면 장동혁이 대선 후보 자리를 굳힙니다. 전대에서는 한동훈의 진입만 막으면 연임도 가능할 겁니다. 전대에서 당권을 확보한 장동혁은 총선 공천권을 십분 활용해 '친장계'를 구축하겠지요.한동훈이나 오세훈은 이런 상황까지 가면 기회조차 없습니다. 국회의원에게 공천은 모든 것이나 다름없는 정치 시대가 되었습니다. 분명히 공천권을 당 지도부의 손에서 당원의 손으로 옮긴다고 옮겼는데 이상하게(?) 당 대표의 입김이 더 세져 버렸습니다.모든 당이 다 그렇습니다. 당원들이 제일 강경합니다. 1.5선에 불과한 정치 초년병이었던 장동혁이 국민의힘 역대 최장수 당 대표라는 기사가 났습니다. 윤어게인파 당원 덕분입니다. '그래도 계엄은 안 되지' 하던 당원들도 하릴없이 그 뒤를 따르고 있습니다.요컨대 12.3 내란을 겪으며, 한국 정치에 어떤 순환구조가 완성된 듯합니다. 일반 국민, 혹은 무당층은 어떤지 몰라도 이제 각 당의 지지층은 상대 당과 당원에 대해 거의 적대감을 느끼는 듯합니다. 그러면서 ① 적극적 당원들이 전당대회에서 당 대표를 결정한다, ② 대표는 당 노선에 앞장서 행동하는 정치인에게 공천을 준다, ③ 이들이 당선되어 당 대표 계파를 형성한다, ④ 당 대표 덕분에 효능(승리)감을 만끽한 당원과 공천을 받았던 의원의 지지에 힘입어 대선 후보가 된다, ⑤ 대선에선 각 진영 총결집 전략을 통해 박빙의 대결을 벌인다, 대개 이런 패턴입니다.옳은가, 아닌가는 별개의 문제입니다. 이게 현실 정치입니다. 그걸 인정해야 차기 대선 주자들이 왜 저렇게 행보하는지가 이해됩니다. 왜 승자가 되고서도 패자를 끌어안는 통합적 행보를 하지 않는지, 왜 '작은집'을 자처하면서 '큰집'을 저리 때리는지, 왜 광역단체장이 되고도 여전히 중앙 정치에 관심이 많은지, 왜 당 대표씩이나 되어 부정선거론자들 집회에 나가 북을 쳐대는지, 검찰 출신 아니랄까 봐 왜 허구한 날 폭로에만 열중하는지... 그들의 적나라한 대권 야망 외에 도대체 어떤 정치를 하는지 찾아볼 수 없습니다.진짜 질문입니다. 이런 순환구조가 속에서 오세훈은 어떻게 기회를 잡을 수 있을까요? 핵심은 공천권입니다. 제 생각엔, 3자를 한동훈-오세훈 연합 후보로 밀 가능성이 가장 큽니다. 공약은 '상향식 공천'으로 걸겠지요. 당 대표의 영향력이 작으면, 당원과 지지자를 이미 갖고 있는 현역 의원들이 유리해집니다. 이게 성공하면 한동훈은 총선 전 복당이 가능합니다. 오세훈도 자기 계파를 당내에 확보할 수 있습니다.이런 전략을 장동혁 측에서 간파하지 못할 리 없습니다. 무슨 수를 쓰든 한-오 연합을 저지하려 들 겁니다. 방법이 없지는 않습니다. 무슨 수를 쓰든 쫓겨난 한동훈과 주변을 서성일 수밖에 없는 오세훈에게 문을 안 열어주면 됩니다. 중요한 건 이 과정에서 국민의힘 내부 긴장이 고조된다는 사실입니다. 특히 오세훈은 당이 조용히 흘러가면 죽도 밥도 안 됩니다. 당이 시끄러워야 합니다. 불안정해질수록 좋습니다.오세훈의 정치자금법 2심 재판은, 선거를 많이 치러본 저로선 헛웃음이 나올 정도로 엉터리입니다. 재판부가 실제 선거판이 어떻게 돌아가는지 전혀 모르거나, 모르는 척하는구나 싶을 뿐입니다.요즘 광역단체장 이상 큰 선거에 여론조사보다 중요한 건 없습니다. 여론조사는 세 군데에서만 할 수 있습니다. 정당, 언론사, 여론조사기관입니다. 후보는 못 합니다. 정당(중앙당)은 특정 후보의 편의를 봐주면 안 되니 안 알려줍니다. 언론사는 지지율 등락 외 선거 전략 수립에 별 도움 안 됩니다.묘한 건 조사기관입니다. 조사 결과를 공표해도 되고, 안 해도 됩니다. 비용 문제만 해결되면 조사기관 한 군데는 끼고 선거 치르고 싶은 게 모든 캠프의 바람입니다. 경선이든 본선이든 전략을 기민하게 '나만' 짤 수 있기 때문입니다. 조사 회사는 흔히 컨설팅도 겸업합니다. 손대는 족족 이기는 선거를 도왔다고 하면 이 회사는 그냥 대박 납니다. 후보와 조사 회사는 무관한 척, 유관하면 막강입니다.고민은 비용입니다. 돈이 아무리 많아도 캠프는 못 줍니다. 줬다가 들키면 바로 아웃입니다. 그러면 어떻게 하겠습니까? 이리 답이 뻔한 걸 재판부는 뭘 그리 복잡하게 이리 꼬고 저리 비트는지, 머리 참 많이 썼다 싶습니다.명태균 관련 재판 결과를 보고 있자면, 앞으로 캠프 전략 담당은 얼마나 좋을까 싶습니다. 후보한테 말 안 하고 조용히 스폰서 구해서 조사 회사랑 연결만 해주면 끝입니다. 윤석열처럼 재산상의 이익을 얻은 것도 아니고, 오세훈처럼 직접 지시한 증거만 없으면 걱정할 게 없습니다.