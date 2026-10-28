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2026년 10월 1일, 튀르키예 이스탄불 주재 중국 영사관 인근에서 위구르족 시위대들이 중국 국경절을 맞아 시위에 참여하고 있다.REUTERS/연합뉴스
튀르키예인들과 중국인들이 역사논쟁을 벌이고 있다. 카자흐스탄·키르키스스탄·타지키스탄과 맞닿는 중국 신장위구르자치구의 현지 여성이 튀르크족인가 중국인인가 하는 데서 발단된 논쟁이다. 중국 소수민족의 정체성 문제가 이 논쟁의 출발점이다.
싱가포르의 중국어 조간지인 27일자 <연합조보>에 실린 '신장 문제가 중국과 튀르키예의 논쟁을 유발'
이라는 기사는 "튀르키예의 한 네티즌이 신장위구르족 여자의 자기정체성에 관해 올린 게시물이 최근 중국과 튀르키예 네티즌의 온라인 논쟁을 유발했으며, 논쟁은 자기정체성에서 시작해 역사 및 영토 귀속 문제로까지 확대되고 있다"고 한 뒤, 논쟁의 발단 상황을 이렇게 요약한다.
"이달 초, 이 튀르키예 네티즌이 게시물을 올려 자기가 신장위구르족 여성을 만난 일을 설명하면서, 이 여자가 중국인처럼 보이지 않았는데도 스스로를 튀르크인으로 생각하느냐는 질문에 '아니요. 나는 중국인입니다'라고 답했다고 썼다. 게시자는 그 여성에게 '자신의 뿌리로 돌아오라'로 촉구했다."
<연합조보>에 따르면, 위 게시물은 지난주 금요일 오후까지 200만 회 이상 조회됐다. 이 상황은 엑스(트위터)를 무대로 양국 네티즌들이 논쟁을 확대하는 단계로 이어졌다.
중국 네티즌들은 위구르 여성이 스스로를 중국인으로 밝혔으니 그 의사를 존중해야 한다면서, 외부인들이 그의 정체성을 규정하는 것은 부당하다고 주장한다. 튀르키예 네티즌들은 위구르족은 튀르크계 민족이고 튀르키예와 언어·문화적 뿌리를 공유한다면서, 위구르인을 중국인으로만 규정하는 것은 그들의 뿌리를 부정하는 것이라고 주장한다.
또 중국인들은 위구르인들을 튀르크인들의 세계에 포함시키는 것은 중국의 영토와 역사에 대한 침해라는 논리를 내세운다. 튀르크인들은 신장위구르에 대한 중국의 영유권이 역사적으로 자명하거나 오래된 것은 아니라고 맞선다.
2024년에 튀르키예 교육부는 중앙아시아라는 용어 대신 투르키스탄(투르크인들의 땅)이라는 용어를 쓰겠다는 새로운 교육 방침을 발표했다. 튀르키예가 이처럼 중앙아와 자신들의 역사적 연계를 강조하는 상황에서 이번 논쟁이 발생했으므로 중국인들로서도 보다 적극적으로 논쟁에 임할 수밖에 없게 됐다
신장위구르 향해 '러브콜' 보내는 튀르키예인들
청나라가 신장위구르 땅을 정복하기 시작한 것은 건륭이라는 연호 때문에 건륭제로 불리는 고종황제(재위 1735~1795) 때부터다. 조선의 영조·정조와 재위기간이 거의 비슷하게 겹치는 건륭제는 1755년에 이 지역 일부를 장악했다.
하지만, 그로 인해 청나라의 직접 지배가 확실히 관철된 것은 아니다. 일부 지역에서 직접 지배와 간접 지배가 복합되는 양상이 나타났다. 청나라가 신장성이라는 행정기구를 설치해 이곳을 중국 내지처럼 다루기 시작한 것은 조선에서 갑신정변이 일어난 1884년이다.
지금의 논쟁에서 나타나듯이, 튀르키예인들은 동쪽 멀리 있는 신장위구르를 향해 '우리는 동족'이라고 외치고 있다. 튀르키예인들이 이런 '러브콜'을 보내는 데는 사연이 있다. 이는 당나라와의 경쟁 과정에서 중앙아시아를 떠난 일부 투르크인들의 역사와 관련이 있다.
오늘날의 튀르크인들은 서기 552년을 튀르크라는 이름의 국가가 세워진 원년으로 기억한다. 552년은 남중국 및 북중국 왕조들의 상호 대립으로 중국대륙이 어수선하던 남북조시대(420~589)의 끝무렵이다. 그해에 몽골초원의 튀르크족은 유연족의 지배에서 벗어나 독립국가를 세웠다. 이때 수립된 나라가 괵튀르크(하늘의 튀르크)다. 한국과 중국의 사료에는 이 나라가 '돌궐'로 표기됐다.
그 뒤 동아시아 국제관계의 주요 행위자로 성장한 이 유목민족은 중국대륙이 분열기를 지나 수습 단계에 들어선 이후에 시련을 겪었다. 남북조의 혼란을 잠재웠지만 단명 국가로 사라진 수나라에 뒤이어 당나라가 영향력 팽창을 개시한 이후의 일이다.
당나라 역사서인 <구당서>의 돌궐열전 및 회흘열전(위구르열전)과 토번열전(티베트 관련)에 나오는 전쟁 기록을 종합하면, 서기 618년부터 755년까지 서북 유목민족과 중국 사이에는 최소 61건의 전쟁이 있었다.
양귀비의 남편으로 유명한 현종 때(재위 712~756)는 22건의 전쟁이 일어났다. 고종의 황후였던 무측천(측천무후)이 당나라 간판을 내리고 주나라를 경영할 때인 690~705년에는 10건이 발생했다. 그다음으로 많았던 때가 668년에 고구려를 멸망시킨 고종 재위기의 8회다.
이처럼 빈번했던 전쟁은 중국인들에게도 당연히 고통을 줬지만, 중국으로부터 비단이나 식량을 확보해야 했던 튀르크족에도 고통을 안겼다. 강력한 통일왕조가 중국에 들어서고 이 나라가 돌궐족과의 전쟁을 불사하는 상황은 튀르크족 일부가 수세기에 걸쳐 서쪽으로 이동하는 원인이 됐다.
그렇게 해서 장기간에 걸쳐 진행된 튀르크족의 이동 과정에서 이들이 이슬람교 개종을 통해 현지화를 단행하고 새로운 정착지에서 강대국을 경영하는 일들이 일어났다. 이 민족이 세운 셀주크 투르크는 11세기부터 중동의 강자가 되고, 1922년까지 존속될 오스만 투르크는 14세기부터 지역 최강이 됐다.
실제 분쟁으로 비화될 가능성은?