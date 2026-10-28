연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 30일 오후 베이징 인민대회당에서 열린 제77주년 국경절 리셉션에서 연설하고 있다.중동과 중앙아시아로 나뉜 튀르크족 사이에서는 현대 세계에 들어 상호 연계를 시도하는 모습이 나타났다. 중국이 일본의 압박을 받던 시절 혹은 중국이 국공내전에 시달리던 시절, 지금의 신장위구르 경내에서 수립된 제1차 동투르키스탄공화국(1933~1934)과 제2차 동투르키스탄공화국(1944~1949)에서는 튀르키예인들과의 연계를 모색하는 움직임이 있었다.그랬기 때문에 중국 정부는 튀르키예와 신장·위구르의 연계 가능성을 경계한다. 세계적인 탈냉전 속에서 민족분쟁이 많았던 1990년대 중반에는 중국이 경제·군사 협력을 지렛대로 튀르크인들과 위구르족의 연계를 견제하는 일이 많았다. 2023년에는 튀르키예 주재 중국 대사관이 신장위구르 독립운동단체의 행사에 참여하는 튀르크 정부 인사들의 활동을 비판한 일도 있었다.중국의 견제가 만만치 않은데도 튀르크인들이 신장·위구르와의 역사적 연고를 강조하는 데는 현실적 이익도 있다. 신장위구르의 독립이 당장에 실현되지 않더라도, 튀르키예가 중앙아시아에 경제적·정치적 영향력을 확대하는 데는 도움이 된다. 이 지역이 중앙아시아가 아니라 투르키스탄이라는 점을 부각시키면, 중동 강대국인 튀르키예가 중앙아시아로 영향력을 투사하는 데 유리하다.역사분쟁이나 역사전쟁은 정치상황에 따라 일종의 선행 지표가 될 수도 있다. 이런 현상이 지속적으로 일어나는 지역에서는 전쟁을 정당화하고 국수적 민족주의를 부추기는 분위기가 고조될 가능성이 커진다.가까운 사례로는 1990년 8월에 일어난 이라크의 쿠웨이트 침공이 있다. 사담 후세인 정권이 쿠웨이트를 침공하기 전에 이라크 내에서는 '오스만 투르크 시절에 쿠웨이트는 우리와 같은 행정구역에 속했다'는 주장이 제기됐다. 이 논리는 후세인 정권의 걸프전쟁 개전에 활용했다.먼 사례로는 당나라 태종의 고구려 침공이 있다. 또 다른 당나라 역사서인 <신당서>의 고구려 열전에 따르면, 당태종은 고구려 침공 전에 수도인 장안성의 원로들을 모아놓고 "요동은 옛날에 중국 땅이었다"는 연설로써 고구려 땅에 대한 역사적 연고권을 주장했다.지금, 중국을 둘러싸고 전개되는 역사분쟁은 한둘이 아니다. 튀르키예인들뿐 아니라 한국·일본·대만·베트남 사람들도 역사문제를 놓고 중국과 갈등을 겪고 있다. 이런 현상이 지속적으로 전개되는 것은 중국이 자신의 힘을 전 세계에 투사할 역사적 명분을 찾고자 하기 때문이기도 하고 이웃나라들이 그런 중국을 견제하고자 하기 때문이기도 하다.이 상황이 실제 분쟁으로 비화될 가능성은 얼마든지 존재한다. 대만과의 분쟁, 신장위구르나 티베트를 둘러싼 분쟁은 휘발성을 특히 강하게 띤다. 그래서 중국과 제3국의 역사 갈등도 한반도 운명에 큰 영향을 끼칠 수 있다.