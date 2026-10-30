SBS

"너 지금 잘했다는 거야?"

"저는 환자를 위해 최선을 다했다고 생각합니다."

2016년 방영된 SBS 드라마 <낭만닥터 김사부> 한 장면.서현진을 두고 딕션이 좋은 배우라고들 한다. 본인은 역할에 따라 발음이 다소 뭉개져야 할 때조차 딕션이 명확해서, 발음을 뭉개기 위한 노력을 별도로 해야 하는 게 힘들다고 할 정도다. 하지만 그의 대사가 시원하게 들리는 이유를 발음만으로 설명할 수는 없다. 상대의 기세에 눌려 말끝을 흐리지 않는 태도까지 실려 있기 때문이다.SBS 드라마 <낭만닥터 김사부>(2016년 방영)에서 김사부(한석규 분)가 윤서정(서현진 분)을 나무라는 장면에서도 그랬다.상사에게 이런 얘기를 들으면 '죄송합니다. 잘못했습니다'라는 말을 깔고 갈 법도 한데, 윤서정은 시선을 똑바로 마주하며 또렷하게 말한다.날이 선 상사의 말에 싸우자고 덤벼드는 대신, 자신이 그런 행동을 한 이유를 군더더기 없이 깔끔하게 전달한다. 정말이지 배우고 싶은 스킬이다.역할을 벗어난 서현진은 어떨까. 2025년 유튜브 채널 TEO <살롱드립> 118회 에서 서현진은 40대가 되면서 달라진 점으로, 좋은 게 좋은 거라며 넘어가지 않고 할 말을 하게 되었다는 점을 꼽았다. 자신의 편의를 위해서가 아니라 함께 일하는 나이 어린 스태프들을 위해서 목소리를 낸다. 다른 사람이 피해를 보는 상황을 모른 척할 수 없어서.<러브 미>의 준경도, <낭만닥터 김사부>의 윤서정도 '까칠하다'는 수식어를 달고 살 법하다. 곁에 있다면 그놈의 성질머리 좀 죽이고 살라며 잔소리를 하게 될지도 모른다. 그런데 그 까칠함을 적시에, 명확하게 전달하는 얼굴을 보고 있노라면 '언니' 소리가 절로 나온다.예능이나 인터뷰에서 자기 이야기를 할 때도 서현진은 할 말은 한다. 다만 드라마나 영화의 배역과 달리, 할 말을 명확하게 해놓고는 살짝 수줍어하는 듯한 모습을 보인다.지난 27일 방영된 SBS 예능 <틈만나면,>에서도 그랬다. 다른 방송사인 MBC의 새 드라마 <라이어>를 홍보하는 유연석의 용기에 힘을 보태듯, 서현진은 '10월 30일, 금요일 밤 9시 50분'이라며 방송 날짜와 시간까지 또박또박 말한다. 그러고는 손으로 입을 가리며 웃는다.그 모습을 보며 나도 모르게 따라 웃었다. 아, 이 사람도 용기를 끌어모아 해야 할 말을 하고 있었던 건 아닐까. 화면 속 인물처럼 언제나 거침없고 당당해서 어떤 말이든 쉽게 하는 사람이라고 생각했는데, 자신의 말이 필요한 순간을 알고 용기를 내는 사람일지도 모르겠다. 그렇게 생각하니 더 끌렸다.서현진이 연기하는 인물들도 마냥 단단하기만 한 것은 아니다. 무례한 소개팅 상대에게 쏘아붙일 수 있다고 해서 상처받지 않는 사람은 아니다. 가까운 관계 앞에서는 흔들리고, 자기 마음을 제대로 전하지 못해 내뱉은 말을 후회하고, 눈물짓기도 한다.