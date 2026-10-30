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26.10.30 17:52최종 업데이트 26.10.30 17:52
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스타의 매력은 단순한 외모나 화제성만으로 설명되기 어렵습니다. 오히려 어떤 장면에서 어떤 태도가 드러나는지, 그 순간들이 인물에 대한 호감으로 이어지는 경우가 많습니다. 예능, 영화, 드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠 속 인물을 하나씩 살펴보며 그 사람이 왜 지금 호감을 얻고 있는지, 그리고 그 매력이 어떤 순간에 드러나는지를 관찰해 봅니다.[편집자말]
"나이 서른여섯, 연대 졸업했고, 병원 닥터에다가 가족 관계는 부모님, 남동생 하나, 키는 167에, 체중은 듣던 것보다는 좀…"

호텔 레스토랑, 마주 앉은 소개팅남이 준경의 신상을 줄줄 읊는다. 시간 낭비할 것 없다며 위층에 잡아둔 방의 룸키를 슬쩍 준경 쪽으로 밀어놓는다.


기가 찬 표정으로 상대방의 말이 끝나기를 기다리던 준경은 뭔가 결심한 듯 입을 뗀다. '뭔가 오해가 있으셨나 본데요' 같은 에둘러 하는 말은 생략하고, 옆 테이블에 있는 사람들이 모두 들을 수 있는 정확한 발음으로 짚어준다.

"그러니까 지금 나랑, 섹.스를 하자는 거죠? 만난 지 한 시간도 안 되었는데."

JTBC 드라마 <러브 미>(2025년 방영) 에서 서현진이 연기한 의사 서준경의 소개팅 장면이다. 커뮤니티 게시판에 '무례한 소개팅남에게 대처하는 법'이라는 제목으로 올라올 법한 이야기다.

속이 시원했다. 지금도 알고리즘에 이 장면이 쇼츠 영상으로 뜨면 몇 번이고 돌려본다. 무례함이 치고 들어오면 보통은 버벅거리게 된다. 상대의 의도를 알아차리고, 불쾌함을 느끼고, 마음속에 떠오르는 말들을 문장으로 만들어 입 밖에 내기까지. 수많은 필터링과 시뮬레이션을 거치는 동안 상대의 무례함은 저만치 달려간다.

그날 그 자리에서 그 사람에게 했어야 했던 말은 집에 돌아와 울분을 삼키며 샤워를 하고, 잠자리에 들어서야 생각나곤 한다. 웃지 말았어야 했는데. 그렇게나 무례한 사람의 기분을 살필 필요는 없었잖아. 이미 끝난 대화를 머릿속에서 끊임없이 반복 재생하며 뒤늦게 떠오른 말을 내뱉어보지만, 그 말을 들었어야 하는 상대는 내 앞에 없다.

서현진이 연기하는 인물을 볼 때 나도 모르게 '과몰입'하게 되는 이유다. 내가 하고 싶었던 말을 그 자리에서, 확신을 가지고 또박또박 내뱉는다.

상대의 기세에 눌려 말끝을 흐리지 않는 태도

2016년 방영된 SBS 드라마 <낭만닥터 김사부> 한 장면.
2016년 방영된 SBS 드라마 <낭만닥터 김사부> 한 장면.SBS

서현진을 두고 딕션이 좋은 배우라고들 한다. 본인은 역할에 따라 발음이 다소 뭉개져야 할 때조차 딕션이 명확해서, 발음을 뭉개기 위한 노력을 별도로 해야 하는 게 힘들다고 할 정도다. 하지만 그의 대사가 시원하게 들리는 이유를 발음만으로 설명할 수는 없다. 상대의 기세에 눌려 말끝을 흐리지 않는 태도까지 실려 있기 때문이다.

SBS 드라마 <낭만닥터 김사부>(2016년 방영)에서 김사부(한석규 분)가 윤서정(서현진 분)을 나무라는 장면에서도 그랬다.

"너 지금 잘했다는 거야?"

상사에게 이런 얘기를 들으면 '죄송합니다. 잘못했습니다'라는 말을 깔고 갈 법도 한데, 윤서정은 시선을 똑바로 마주하며 또렷하게 말한다.

"저는 환자를 위해 최선을 다했다고 생각합니다."

날이 선 상사의 말에 싸우자고 덤벼드는 대신, 자신이 그런 행동을 한 이유를 군더더기 없이 깔끔하게 전달한다. 정말이지 배우고 싶은 스킬이다.

역할을 벗어난 서현진은 어떨까. 2025년 유튜브 채널 TEO <살롱드립> 118회 에서 서현진은 40대가 되면서 달라진 점으로, 좋은 게 좋은 거라며 넘어가지 않고 할 말을 하게 되었다는 점을 꼽았다. 자신의 편의를 위해서가 아니라 함께 일하는 나이 어린 스태프들을 위해서 목소리를 낸다. 다른 사람이 피해를 보는 상황을 모른 척할 수 없어서.

<러브 미>의 준경도, <낭만닥터 김사부>의 윤서정도 '까칠하다'는 수식어를 달고 살 법하다. 곁에 있다면 그놈의 성질머리 좀 죽이고 살라며 잔소리를 하게 될지도 모른다. 그런데 그 까칠함을 적시에, 명확하게 전달하는 얼굴을 보고 있노라면 '언니' 소리가 절로 나온다.

예능이나 인터뷰에서 자기 이야기를 할 때도 서현진은 할 말은 한다. 다만 드라마나 영화의 배역과 달리, 할 말을 명확하게 해놓고는 살짝 수줍어하는 듯한 모습을 보인다.

지난 27일 방영된 SBS 예능 <틈만나면,>에서도 그랬다. 다른 방송사인 MBC의 새 드라마 <라이어>를 홍보하는 유연석의 용기에 힘을 보태듯, 서현진은 '10월 30일, 금요일 밤 9시 50분'이라며 방송 날짜와 시간까지 또박또박 말한다. 그러고는 손으로 입을 가리며 웃는다.

그 모습을 보며 나도 모르게 따라 웃었다. 아, 이 사람도 용기를 끌어모아 해야 할 말을 하고 있었던 건 아닐까. 화면 속 인물처럼 언제나 거침없고 당당해서 어떤 말이든 쉽게 하는 사람이라고 생각했는데, 자신의 말이 필요한 순간을 알고 용기를 내는 사람일지도 모르겠다. 그렇게 생각하니 더 끌렸다.

서현진이 연기하는 인물들도 마냥 단단하기만 한 것은 아니다. 무례한 소개팅 상대에게 쏘아붙일 수 있다고 해서 상처받지 않는 사람은 아니다. 가까운 관계 앞에서는 흔들리고, 자기 마음을 제대로 전하지 못해 내뱉은 말을 후회하고, 눈물짓기도 한다.

몰입도가 좋은 배우

2026년 10월 30일부터 방영되는 MBC 드라마 <라이어> 관련 이미지.
2026년 10월 30일부터 방영되는 MBC 드라마 <라이어> 관련 이미지.MBC

<라이어>를 연출한 조영민 감독은 서현진을 "몰입도가 좋은 배우"라고 평했다. 캐릭터의 감정에 깊이 들어가 그 감정을 시청자가 고스란히 느끼도록 전달하는 능력이 있다는 것이다. 어쩌면 시청자의 과몰입은 배우가 역할에 깊이 몰입한 결과물이 아닐까. 나는 서현진이 연기한 인물의 말을 듣는 동안, 그 말을 하게 된 마음까지 받아들이고 있었던 것 같다.

오는 30일 첫 방송되는 <라이어>는 첫 데이트 이후 같은 사건을 두고 정반대의 주장을 하는 두 남녀의 심리 스릴러다. 유연석이 연기하는 민준호는 '사실을 말하는 남자', 서현진이 연기하는 강지선은 '진실을 주장하는 여자'라는 문구로 소개된다.

사실과 진실 사이에는 어떤 차이가 있을까. 한쪽은 말하고, 다른 한쪽은 주장한다고 표현한 이유도 궁금하다. <낭만닥터 김사부>에서 연인으로 호흡을 맞췄던 두 배우가 10년 만에 다시 만난다. 좋아하는 남녀 배우를 한 명씩 꼽으라면 유연석과 서현진을 고를 나로서는, 두 사람이 이번에는 어떤 호흡을 보여줄지도 궁금하다.

백재영 작가는 이 작품이 누가 거짓말을 하는지 추적하면서 동시에, 우리가 왜 어떤 말을 진실이라고 믿게 되는지 파고드는 이야기라고 설명했다. 그 말을 읽고 나니 서현진이 보여줄 '진실을 주장하는' 모습이 어떻게 드러날지 궁금해진다.

그동안 나는 서현진의 또렷한 목소리를 들으며 고개를 끄덕였다. 맞아, 저렇게 말해야지. 저 말은 해줘야지. 현실에서는 미처 꺼내지 못한 말을 대신해 주는 인물에게 과몰입해 기꺼이 마음을 주곤 했다.

그런데 이번에는 고개를 끄덕이다가도 멈칫하게 될 것 같다. 나는 왜 저 사람의 말을 믿고 있을까. 믿어도 되는 걸까.

나는 벌써 서현진의 편을 들 준비가 되어 있는데, <라이어>는 그 마음부터 의심하게 할 모양이다.
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.
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