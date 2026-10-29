이승훈

조희대 대법원장이 지난 27일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.더불어민주당이 조희대 대법원장의 권한 남용과 정치 개입 의혹에 대한 국정조사를 실시하기로 했지만 의미 있는 성과를 내기 위해서는 넘어야 할 산이 많습니다. 조 대법원장을 비롯한 주요 증인들의 출석 여부, 의혹의 실체 규명에 필요한 자료 확보 등이 난관으로 지적됩니다.사상 초유의 대법원장 국정조사 개최에 여론의 호응을 이끌어낼 수 있느냐는 것도 주요 과제입니다. 민주당은 국정조사를 통해 조 대법원장 탄핵의 명분을 찾겠다는 계획이지만 '맹탕' 국정조사가 될 경우 탄핵은커녕 여론의 역풍이 불 수 있다는 게 정치권의 시각입니다. 민주당 의원들이 실체적 진실 규명을 위해 얼마나 철저하고 치밀하게 준비하느냐에 국정조사의 성패가 달린 셈입니다.이번 국정조사의 가장 큰 난관은 당사자인 조 대법원장의 출석 여부입니다. 제기되는 모든 의혹의 중심에 조 대법원장이 있기에 그가 출석하지 않으면 효과적인 국정조사가 될 수 없습니다. 하지만 현재로선 조 대법원장이 국정조사장에 나올 가능성은 희박합니다.조 대법원장은 국정조사 추진 소식이 전해진 뒤 침묵을 이어가며 불편한 심기를 나타내는 모습입니다. 조 대법원장은 지난해 이재명 대통령 사건 파기환송 관련 청문회 당시에도 사법권 독립 침해를 이유로 출석을 거부한 터라 이번에도 같은 대응을 할 거란 예상이 지배적입니다.문제는 조 대법원장의 불출석에 대응할 수단이 마땅치 않다는 점입니다. 국회증언감정법에 따르면 정당한 이유 없이 출석하지 않은 증인 등에 대해 형사고발을 거쳐 3년 이하 징역 또는 수천만원의 벌금에 처하도록 규정하고 있지만, 법원이 이를 인정할 리 만무합니다. 불출석한 증인에게 동행명령장을 발부할 수도 있지만 강제 구인은 할 수 없어 실질적인 효과를 얻기 어렵습니다.여기에 조 대법원장뿐 아니라 증인으로 채택될 것으로 보이는 다수의 대법원과 법원행정처 소속 인사들도 국회에 나오지 않을 공산이 큽니다. 지난해 청문회에도 대법관 12명과 수석·선임재판연구관, 법원행정처 관계자 등 총 16명이 증인으로 채택됐지만, 전원이 불출석했습니다. 증인 없는 국정조사가 될 우려가 큰 셈입니다.조 대법원장의 의혹을 밝힐 자료를 충분히 확보할 수 있는지도 관건입니다. 국정조사에서 다뤄질 것으로 예상되는 사안은 이 대통령 선거법 사건 파기환송, 대법관 후보자 재제청 거부, 격려금 지급과 업무추진비 집행 의혹, 12·3 비상계엄 당시 헌법 수호 책무 이행 여부 등입니다.이들 쟁점은 국정감사와 특검 수사 등을 거치기는 했지만, 아직 실상이 뚜렷이 규명되지는 않은 상태입니다. 이 대통령 선거법 파기환송만 해도 6만쪽에 달하는 사건기록을 4일동안 읽고 선고할 수 있느냐는 의문은 풀리지 않았습니다. 대법원은 판결 당시 전자문서로 6만 페이지 가량의 기록에 접근했다는 '로그 기록' 공개 요구에 여태껏 응하지 않고 있습니다.대법원의 내란 동조 의혹도 마찬가지입니다. 조 대법원장은 지난 6일 국감에서 비상계엄 당시 대법원이 연루됐다는 의혹에 처음으로 직접 선을 그었지만 의문이 사라졌다고 보기는 어렵습니다. 특검에서 조 대법원장의 내란중요임무종사 혐의 고발 사건에 대해 불기소 또는 각하 처분을 내렸으나, 대법원의 일방적 진술에 의존한 것이어서 한계가 있다는 지적이 제기됩니다.내란 당일 조 대법원장이 주재한 심야 회의 관련 기록과 보고문건, 메신저 대화 등을 통해 사실 관계를 규명해야 한다는 목소리가 높습니다. 논란이 된 업무추진비도 예산 사용 내역과 증빙자료, 집행 근거 등을 확보해 검증할 수 있느냐가 관건이 될 전망입니다.