유니트리

베이징 톈탄(天壇) 기년전 앞에서 집단 무술 시연을 하는 유니트리 G1(2026년 2월 유니트리 공개 영상 갈무리). G1 시리즈는 유니트리 휴머노이드 출하의 주력 모델이다.인간과 기계가 대화하는 방식은 키보드에서 터치로, 터치에서 음성으로 옮겨 왔습니다. 에이전트 시대에 기계는 점점 더 많은 일을 스스로 해냅니다. 그러면 남는 병목은 인간의 뜻을 기계에 전하는 통로입니다. BCI는 그 통로의 마지막 형태를 겨냥합니다.중국 정부는 이 기술을 미래 산업의 중심에 올려두었습니다. BCI는 올해 처음으로 정부업무보고에 들어갔고, 양자, 피지컬 AI, 6G와 함께 15차 5개년 계획의 6대 미래산업으로 지정됐습니다. BCI와 피지컬 AI가 같은 바구니에 담겼다는 점이 중요합니다. 정책 설계 단계에서부터 두 기술의 결합을 전제하고 있다는 뜻입니다.돈이 들어오는 경로도 함께 설계되고 있습니다. 지난 9월 항저우에서는 <국가의료보장국>과 저장성이 공동 주최한 BCI×의료보험 혁신 대회가 열렸습니다. 기술을 실험실 밖으로 끌어낼 뿐 아니라, 의료보험이라는 지불 구조와 처음부터 연결하겠다는 설계입니다.산업 규모도 빠르게 커지고 있습니다. 2025년 중국 내 시장 규모는 38.3억 위안이었고, 2026년 첫 넉 달의 투자 유치액이 이미 2025년 한 해 전체를 넘어섰습니다. 항저우가 그 중심에 있습니다. 저장성이 보유한 BCI 유효 발명특허 1,058건 가운데 90% 이상이 항저우에 있습니다.다만 비침습형 뇌파는 아직 신호가 약하고, 사람마다 맞춤 조정이 필요합니다. 그래서 BCI 단독으로는 정교한 로봇 제어가 어렵습니다. 바로 이 약점 때문에 대모델과의 결합이 필연이 됩니다. 뇌는 뜻만 보내고, 나머지는 에이전트가 채우는 구조입니다.유니트리는 이미 상장사입니다. 다음 차례는 딥시크와 브레인코입니다. 딥시크는 오랫동안 외부 투자를 받지 않는 회사로 알려져 있었습니다. 그런데 올해 첫 외부 투자를 유치한 뒤 상장 준비에 들어갔습니다.보도에 따르면, 딥시크는 중신증권을 주관사로 선임해 과창판 상장을 준비하고 있습니다. 올해 말 상장을 신청하고 2027년 거래를 시작하는 것이 목표입니다. 제도도 길을 열어주었습니다. 6월 증감회 주석은 과창판의 제5 상장 기준, 즉 이익을 내지 못한 기술기업도 상장할 수 있는 기준을 AI 분야로 넓히겠다고 밝혔습니다.브레인코도 같은 길에 섰습니다. 올해 초 약 20억 위안을 조달했는데, BCI 분야에서 Neuralink 다음으로 큰 규모입니다. 이어 홍콩 증시에 비공개로 상장을 신청했고, 중금(CICC)과 UBS가 주관을 맡은 것으로 전해집니다.세 회사가 모두 상장사가 되면 지금의 협력은 공시와 주주라는 더 단단한 끈으로 묶일 수 있습니다. 딥시크가 유니트리 IPO에 들어간 방식이 브레인코 IPO에서 되풀이되지 말라는 법은 없습니다. 시장은 이미 이 연결에 반응하고 있습니다. 10월 22일 행사 다음 날, 유니트리 주가는 13% 넘게 올랐고 거래대금은 27억 위안을 웃돌았습니다.텔레파시는 하나의 기술이 아니라 하나의 생태계입니다. 각각 따로 발전하던 기술은 결국 5년 안에 하나로 수렴합니다. 뜻을 읽는 BCI, 뜻을 계획으로 바꾸는 대모델, 계획을 실행하는 휴머노이드와 정밀 손입니다. 이것은 인간 능력의 증강에서 노동력과 서비스, 국방으로까지 이어지는 하나의 시나리오입니다.첫 번째 갈래는 인간 능력의 증강입니다. 손과 발을 쓰기 어려운 사람이 생각만으로 돌봄 로봇에게 일을 맡기는 데서 시작해 결국 누구나 자기 몸 바깥에 또 하나의 몸을 갖는 방향으로 나아갑니다.두 번째는 노동과 서비스입니다. 한 사람이 뜻을 보내고 여러 대의 휴머노이드가 작업을 나눠 처리하는 구조가 가능해집니다. 노동의 단위가 '사람 한 명의 손'에서 '사람 한 명의 뜻'으로 바뀝니다.세 번째는 국방입니다. 말과 손을 거치지 않는 지휘는 무인 체계의 반응 속도를 바꿉니다. 기술이 가장 빠르게, 그리고 가장 조용히 흘러갈 수 있는 영역이기에 윤리와 통제의 설계가 함께 가야 하는 영역이기도 합니다.비교해볼 만한 그림이 있습니다. 일론 머스크는 뉴럴링크(Neuralink), 옵티머스(Optimus), xAI라는 같은 세 층을 한 사람의 소유 아래 수직으로 쌓고 있습니다. 항저우는 소유가 서로 다른 세 회사를 투자, MOU, 생태 파트너십, 그리고 곧 자본시장으로 느슨하지만 겹겹이 엮습니다.한쪽은 한 회사가 만드는 텔레파시이고, 다른 쪽은 한 도시가 만드는 텔레파시입니다. 중국식이 정답이라고 말하려는 것은 아닙니다. 다만 한국이 BCI, 피지컬 AI, 프론티어 모델을 각각의 정책 과제로 따로 다루고 있다면 그 사이를 잇는 설계가 누구의 몫인지 물어볼 시점입니다.텔레파시는 결국 두 존재 사이에 통하는 길입니다. 항저우는 지금 그 길을 사람과 기계 사이에 놓고 있습니다. 그리고 그 길의 이름은 기술이 아니라 생태계입니다.