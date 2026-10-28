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26.10.28 11:25최종 업데이트 26.10.28 11:25
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2026 세계 피지컬 AI 대회 겸 유니트리 파트너 생태대회 현장(10월 22일, 항저우 국제박람센터 2기). 브레인코 부스의 개수대 앞에서 휴머노이드 시연이 진행되고 있다.
2026 세계 피지컬 AI 대회 겸 유니트리 파트너 생태대회 현장(10월 22일, 항저우 국제박람센터 2기). 브레인코 부스의 개수대 앞에서 휴머노이드 시연이 진행되고 있다. 브레인코

인간과 휴머노이드 사이에도 텔레파시가 통할 수 있을까요. 그것도 에이전트급 능력을 지닌 휴머노이드에게 말이죠. 머지않아 가능할지도 모릅니다. 항저우에서는 이미 이 실험을 현실에서 진행하고 있습니다.

지난 10월 22일, 항저우 국제박람센터에서 '2026 세계 피지컬 AI(Physical AI) 대회 겸 유니트리 파트너 생태대회'가 열렸습니다. 3000명이 넘는 참석자가 모였고, 메인 포럼 1개와 분과 포럼 7개, 40여 개 전시가 마련됐습니다. 사람들의 시선을 끈 장면은 머리에 뇌파 장치를 쓴 연구원이 아무 말 없이 서 있는데, 맞은편 휴머노이드가 팔을 움직이는 모습이었습니다. 조이스틱도 음성 명령도 없었습니다.


제가 주목하는 것은 이 장면의 신기함이 아닙니다. 이 한 장면 뒤에 서로 다른 세 회사가 각자 한 층씩 맡고 있다는 사실입니다. 인간의 뇌를 읽는 회사, 의도를 플랜으로 바꾸는 회사, 플랜을 몸으로 실행하는 회사입니다. 텔레파시는 한 회사의 기술이 아닌 한 도시가 설계한 연결입니다. 이제 미래를 현재에서 미리 볼 수 있는 도시로 갑니다.

유니트리와 브레인코의 협업 — 뇌를 읽는 손이 몸을 얻다

2026 세계 피지컬 AI 대회 겸 유니트리 파트너 생태대회 현장(10월 22일, 항저우 국제박람센터 2기). 브레인코 부스에서 열린, 브레인코 뇌 제어 로봇 연구 플랫폼과 유니트리 휴머노이드 연동 시연.
2026 세계 피지컬 AI 대회 겸 유니트리 파트너 생태대회 현장(10월 22일, 항저우 국제박람센터 2기). 브레인코 부스에서 열린, 브레인코 뇌 제어 로봇 연구 플랫폼과 유니트리 휴머노이드 연동 시연. 브레인코

브레인코(BrainCo)는 원래 장애인을 위한 지능형 의수로 이름을 알린 비침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface) 기업입니다. 이번 행사에서 브레인코는 유니트리(Unitree)의 생태 파트너 자격으로 두 가지를 내놓았습니다.

첫째는 뇌 제어 로봇 연구 플랫폼입니다. 뇌파 센서, 소프트웨어, 로봇 실행부를 하나로 묶어 뇌파 수집부터 신경 해독, 제어 매핑, 로봇 동작까지 한 흐름으로 처리합니다. 연구자가 실험 장비를 처음부터 조립할 필요 없이 화면에서 설정만 하면 됩니다.

둘째는 덱스트러스 핸드 (정밀 손)입니다. 브레인코의 손은 이미 유니트리 로봇에 들어가 있고 신형 Revo 3는 능동 자유도 21개와 손바닥 전체의 촉각 감지를 갖췄습니다.

이 결합은 단계적으로 향상되었는데 올해 7월 상하이 세계인공지능대회에서 플랫폼을 처음 공개했고 8월 베이징 세계로봇대회에서는 처음으로 휴머노이드를 실행 주체로 삼아 뇌파 수집, 의도 인식, 로봇 실행의 전 과정을 시연했습니다.

그리고 최근 10월 유니트리 생태계 안으로 들어왔습니다. 석 달 사이에 시연용 기술이 플랫폼의 부품으로 자리를 옮긴 셈입니다. 브레인코는 사람의 뜻이 들어오는 입구(뇌파)와 로봇이 세상을 만지는 출구(손)를 동시에 쥐고 있습니다.

유니트리와 딥시크의 투자와 MOU — 피지컬에 진정한 AI두뇌를 약속하다

브레인코 Revo3 정밀 손. 능동 자유도 21개, 손바닥 전체 촉각 감지.
브레인코 Revo3 정밀 손. 능동 자유도 21개, 손바닥 전체 촉각 감지.브레인코

입구와 출구 사이에는 생각하는 층이 필요합니다. 뇌파가 전하는 것은 "컵을 집고 싶다" 정도의 거친 뜻입니다. 그 뜻을 "팔을 뻗고, 각도를 맞추고, 손가락을 오므린다"는 맥락으로 풀어내는 일은 AI모델의 몫입니다.

이 자리를 예약한 회사가 딥시크(DeepSeek)입니다. 지난 8월 유니트리가 상하이 과창판에 상장할 때, 딥시크는 전략 투자자로 참여해 93.34만 주, 금액으로 1.41억 위안을 배정받았습니다. 더 의미 있는 것은 조건입니다. 보호예수 기간이 36개월로, 산업 투자자로서는 이례적으로 깁니다. 단기 차익이 아니라 3년간 묶이겠다는 약속입니다.

두 회사는 AGE(범용인공지능) 공동 연구개발, 고성능 범용 로봇 협력, AI 대모델 협력이라는 세 갈래의 MOU를 맺었습니다. 딥시크는 피지컬 AI 사업을 할 때 유니트리 로봇을 우선 고려하고, 유니트리는 대모델을 쓸 때 딥시크를 우선 고려합니다. 딥시크는 여기에 더해 모델 설계와 연산 클러스터 구축까지 지원합니다.

유니트리의 몸체는 이미 시장에 깔려 있습니다. 대표 제품 G1은 2024년 5월 출시 이후 전 세계에서 가장 많이 팔린 휴머노이드가 됐고, 누적 생산량은 1만에서 2만 대에 이릅니다. 두뇌는 딥시크가, 몸은 유니트리가, 뜻과 손은 브레인코가 맡는 구도가 이렇게 완성됩니다. 세 회사 사이에 아직 삼자 계약은 없지만 두 개의 선이 이미 같은 점(유니트리)에서 만나고 있습니다.

BCI가 향후 5년의 핵심 기술로 떠오른 이유 — 인터페이스의 마지막 관문

베이징 톈탄(天壇) 기년전 앞에서 집단 무술 시연을 하는 유니트리 G1(2026년 2월 유니트리 공개 영상 갈무리). G1 시리즈는 유니트리 휴머노이드 출하의 주력 모델이다.
베이징 톈탄(天壇) 기년전 앞에서 집단 무술 시연을 하는 유니트리 G1(2026년 2월 유니트리 공개 영상 갈무리). G1 시리즈는 유니트리 휴머노이드 출하의 주력 모델이다.유니트리

인간과 기계가 대화하는 방식은 키보드에서 터치로, 터치에서 음성으로 옮겨 왔습니다. 에이전트 시대에 기계는 점점 더 많은 일을 스스로 해냅니다. 그러면 남는 병목은 인간의 뜻을 기계에 전하는 통로입니다. BCI는 그 통로의 마지막 형태를 겨냥합니다.

중국 정부는 이 기술을 미래 산업의 중심에 올려두었습니다. BCI는 올해 처음으로 정부업무보고에 들어갔고, 양자, 피지컬 AI, 6G와 함께 15차 5개년 계획의 6대 미래산업으로 지정됐습니다. BCI와 피지컬 AI가 같은 바구니에 담겼다는 점이 중요합니다. 정책 설계 단계에서부터 두 기술의 결합을 전제하고 있다는 뜻입니다.

돈이 들어오는 경로도 함께 설계되고 있습니다. 지난 9월 항저우에서는 <국가의료보장국>과 저장성이 공동 주최한 BCI×의료보험 혁신 대회가 열렸습니다. 기술을 실험실 밖으로 끌어낼 뿐 아니라, 의료보험이라는 지불 구조와 처음부터 연결하겠다는 설계입니다.

산업 규모도 빠르게 커지고 있습니다. 2025년 중국 내 시장 규모는 38.3억 위안이었고, 2026년 첫 넉 달의 투자 유치액이 이미 2025년 한 해 전체를 넘어섰습니다. 항저우가 그 중심에 있습니다. 저장성이 보유한 BCI 유효 발명특허 1,058건 가운데 90% 이상이 항저우에 있습니다.

다만 비침습형 뇌파는 아직 신호가 약하고, 사람마다 맞춤 조정이 필요합니다. 그래서 BCI 단독으로는 정교한 로봇 제어가 어렵습니다. 바로 이 약점 때문에 대모델과의 결합이 필연이 됩니다. 뇌는 뜻만 보내고, 나머지는 에이전트가 채우는 구조입니다.

딥시크와 브레인코의 상장 — 자본시장이 세 회사를 잇는다

유니트리는 이미 상장사입니다. 다음 차례는 딥시크와 브레인코입니다. 딥시크는 오랫동안 외부 투자를 받지 않는 회사로 알려져 있었습니다. 그런데 올해 첫 외부 투자를 유치한 뒤 상장 준비에 들어갔습니다.

보도에 따르면, 딥시크는 중신증권을 주관사로 선임해 과창판 상장을 준비하고 있습니다. 올해 말 상장을 신청하고 2027년 거래를 시작하는 것이 목표입니다. 제도도 길을 열어주었습니다. 6월 증감회 주석은 과창판의 제5 상장 기준, 즉 이익을 내지 못한 기술기업도 상장할 수 있는 기준을 AI 분야로 넓히겠다고 밝혔습니다.

브레인코도 같은 길에 섰습니다. 올해 초 약 20억 위안을 조달했는데, BCI 분야에서 Neuralink 다음으로 큰 규모입니다. 이어 홍콩 증시에 비공개로 상장을 신청했고, 중금(CICC)과 UBS가 주관을 맡은 것으로 전해집니다.

세 회사가 모두 상장사가 되면 지금의 협력은 공시와 주주라는 더 단단한 끈으로 묶일 수 있습니다. 딥시크가 유니트리 IPO에 들어간 방식이 브레인코 IPO에서 되풀이되지 말라는 법은 없습니다. 시장은 이미 이 연결에 반응하고 있습니다. 10월 22일 행사 다음 날, 유니트리 주가는 13% 넘게 올랐고 거래대금은 27억 위안을 웃돌았습니다.

텔레파시는 하나의 기술이 아니라 하나의 생태계입니다. 각각 따로 발전하던 기술은 결국 5년 안에 하나로 수렴합니다. 뜻을 읽는 BCI, 뜻을 계획으로 바꾸는 대모델, 계획을 실행하는 휴머노이드와 정밀 손입니다. 이것은 인간 능력의 증강에서 노동력과 서비스, 국방으로까지 이어지는 하나의 시나리오입니다.

첫 번째 갈래는 인간 능력의 증강입니다. 손과 발을 쓰기 어려운 사람이 생각만으로 돌봄 로봇에게 일을 맡기는 데서 시작해 결국 누구나 자기 몸 바깥에 또 하나의 몸을 갖는 방향으로 나아갑니다.

두 번째는 노동과 서비스입니다. 한 사람이 뜻을 보내고 여러 대의 휴머노이드가 작업을 나눠 처리하는 구조가 가능해집니다. 노동의 단위가 '사람 한 명의 손'에서 '사람 한 명의 뜻'으로 바뀝니다.

세 번째는 국방입니다. 말과 손을 거치지 않는 지휘는 무인 체계의 반응 속도를 바꿉니다. 기술이 가장 빠르게, 그리고 가장 조용히 흘러갈 수 있는 영역이기에 윤리와 통제의 설계가 함께 가야 하는 영역이기도 합니다.

비교해볼 만한 그림이 있습니다. 일론 머스크는 뉴럴링크(Neuralink), 옵티머스(Optimus), xAI라는 같은 세 층을 한 사람의 소유 아래 수직으로 쌓고 있습니다. 항저우는 소유가 서로 다른 세 회사를 투자, MOU, 생태 파트너십, 그리고 곧 자본시장으로 느슨하지만 겹겹이 엮습니다.

한쪽은 한 회사가 만드는 텔레파시이고, 다른 쪽은 한 도시가 만드는 텔레파시입니다. 중국식이 정답이라고 말하려는 것은 아닙니다. 다만 한국이 BCI, 피지컬 AI, 프론티어 모델을 각각의 정책 과제로 따로 다루고 있다면 그 사이를 잇는 설계가 누구의 몫인지 물어볼 시점입니다.

텔레파시는 결국 두 존재 사이에 통하는 길입니다. 항저우는 지금 그 길을 사람과 기계 사이에 놓고 있습니다. 그리고 그 길의 이름은 기술이 아니라 생태계입니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도> <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
#딥시크 #유니트리 #브레인코 #항저우시나리오 #중국AI미래지도
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