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생계급여 중지 사유와 65세 이상 수급자 현황. 2026년 수치는 6월 기준으로, 연간 수치와 비교할 때 집계 기간의 차이를 고려해야 한다. 뉴스1 <[단독] 일하는 생계급여 수급자 57% 늘었는데…'탈수급'은 오히려 줄었다> 2026년 10월 7일 보도 참고. ChatGPT를 활용해 재구성·편집.보건복지부 제출자료
2026년 6월 기준, 사망으로 수급이 종료된 사람은 4만 7297명으로 소득 증가나 신규 취·창업에 따른 수급 종료 인원 4만 43명보다 7254명 많았다. 지난해에도 사망에 따른 수급 종료 인원은 7만 8014명으로, 소득 증가와 신규 취·창업에 따른 탈수급자 6만 6976명을 넘어섰다.
이러한 현상이 나타나는 대표적인 원인은 수급자의 고령화다. 65세 이상 수급자는 2021년 85만2396명에서 2025년 121만2262명으로 42.2% 증가했다. 이는 단순히 노인 수급자가 늘었다는 사실을 넘어, 수급자에게 노동을 통한 탈수급이라는 하나의 경로만을 요구할 수 없는 현실을 보여준다.
일할 수 있는 수급자에게 일을 통해 빈곤에서 벗어날 수 있도록 자활의 기회를 제공하는 것은 중요하다. 그러나 연령과 건강 상태, 노동시장 경험, 가족관계가 서로 다른 사람들에게 같은 방식의 자립을 기대할 수는 없다. 제도의 목표와 지원 방식도 이러한 차이를 반영해야 한다.
최근 자활사업은 참여자 개인의 상황과 여건을 반영하는 방향으로 변화하고 있다. 보건복지부가 2026년 7월부터 실시한 '맞춤형 자활지원체계 개편' 1차 시범사업이 대표적이다.
개편의 핵심은 참여자를 역량과 관계없이 사업단에 배치하고 취·창업이라는 공통 목표를 부여하던 방식에서 벗어나서, 근로능력과 자활의지 등 자립역량과 생활 여건을 살펴 개인별 목표와 참여경로를 설정하는 데 있다. 모든 참여자에게 동일한 경로를 요구하기보다 각자의 여건과 준비 정도에 맞는 지원을 제공하겠다는 전환이다.
취업만으로 자활의 성공을 판단할 수 없다
자활의 경로가 달라지면 참여자별 목표와 기대하는 변화도 달라진다. 성과 역시 다양한 관점에서 평가해야 한다. 참여자의 성장과 자활 과정에서 나타나는 변화를 살피는 질적 성과평가가 이루어지고 있다는 점은 의미가 있다.
다만 성과를 다양하게 측정하는 것만으로는 충분하지 않다. 무엇을 성공적인 자활로 볼 것인지에 대한 이해도 넓어져야 한다.
같은 취업이라도 고용이 얼마나 안정적인지, 일을 통해 어느 정도의 소득을 확보하는지, 얼마나 오랜 기간 일할 수 있는지에 따라 개인의 삶에 미치는 영향은 다르다. 취업 여부만으로 빈곤에서 벗어날 가능성까지 판단하기 어려운 이유다.
오랫동안 단절되었던 일상을 회복하고, 자신감을 되찾아 노동시장에 참여할 준비를 갖추는 것 역시 중요한 과정이자 성과다. 결국 맞춤형 자활은 사람마다 출발점과 여건이 다르다는 사실을 인정하고, 그에 맞는 목표와 성공의 기준을 세우는 데까지 나아가야 한다.
탈수급과 탈빈곤은 다르다