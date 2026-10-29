연합뉴스

한 시민이 폐지를 실은 리어카를 끌고 있다 (기사 내용과 관계 없음).이러한 관점에서 제도의 성과도 다시 생각해야 한다. 기초생활보장제도는 빈곤한 이들의 기본적인 생활을 보장하는 동시에 자립을 지원한다. 소득 증가나 취·창업을 통한 탈수급은 그 성과를 보여주는 지표로 활용되어 왔다.그러나 탈수급이 곧 탈빈곤을 의미하는 것은 아니다. 탈수급은 수급 자격이 종료되는 행정적 상태의 변화다. 소득이나 재산의 증가 등으로 선정기준을 벗어나면 수급이 종료되며, 사망도 수급 종료 사유에 포함된다.반면 탈빈곤은 실제로 빈곤의 위험에서 벗어나 안정적인 삶을 이어갈 수 있는 상태를 뜻한다. 수급이 끝났다는 사실만으로 이후의 고용과 소득, 생활까지 안정되었다고 볼 수는 없다.따라서 제도의 성과는 수급을 벗어난 인원에 머물러서는 안 된다. 당사자가 빈곤의 위험에서 얼마나 벗어났는지, 수급 종료 이후에도 안정적으로 살아갈 수 있는지를 함께 살펴야 한다.기초생활보장제도가 우리 사회의 '안전매트'라면, 빈곤으로 삶이 무너졌을 때 다시 일어설 수 있는 기반을 제공하고 생활을 지탱하는 역할을 해야 한다. 근로능력이 있는 사람에게 자활의 기회를 제공하는 것과 함께, 노동을 통해 충분한 소득을 얻기 어려운 사람에게는 실질적인 소득보장을 제공해야 한다.2025년 기준 65세 이상 수급자가 일반수급자의 44.4%에 이른다는 사실은 이러한 역할의 중요성을 보여준다. 수급자의 고령화를 고려하지 않은 채 취업과 탈수급만 강조한다면 제도가 보호해야 할 사람들의 현실을 놓칠 수 있다.이를 위해 필요한 사람이 제도에 진입할 수 있도록 엄격한 선정기준을 완화하고, 실질적인 최저생활을 보장하도록 급여의 보장성을 강화해야 한다.정부는 복지 사각지대를 줄이고 안전망을 강화하겠다고 강조한다. 그러나 도움이 필요한 사람이 제도를 이용할 수 있도록 문턱을 낮추는 데에는 여전히 미온적이다. 생계급여와 의료급여에 남아 있는 부양의무자 관련 기준과 제한도 살펴야 한다. 제도의 문턱은 그대로 둔 채 사각지대를 찾아내는 데만 집중하거나, 자활을 통한 탈수급 중심으로 성과를 평가한다면 최후의 안전망으로서 제 역할을 다하기 어렵다.기초생활보장제도의 목적은 '수급자를 줄이는 것'이 아니라 '가난으로 인해 삶을 포기할 수밖에 없는 이들을 줄이는 것'이 되어야 한다. 이를 위해 제도는 탈수급 이후의 삶까지 함께 아우르는 방향으로 변화해야 한다. 개인의 조건과 상황에 맞게 자활의 기회를 다양화하고, 노동이 어려운 이들에게는 두터운 보장을 제공해야 한다. 자활 지원과 소득보장은 빈곤에서 벗어나 안정적으로 살아갈 기반을 마련한다는 하나의 목표 아래 함께 추진되어야 한다.수급에서 벗어나는 경로와 속도는 사람마다 다를 수 있다. 중요한 것은 그 과정과 이후의 삶이 빈곤에서 벗어나 존엄하게 살아가는 방향으로 나아가고 있는가이다. 정부가 추진하는 제도의 변화가 이러한 방향으로 이어지기를 기대한다.