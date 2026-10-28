한국일보

10월 28일 한국일보 1면 기사.청와대가 이르면 11월 경찰이 이끌고 중대범죄수사청(중수청)이 조력하는 형태의 내란사건특별수사본부(특수본)의 출범을 검토하고 있다. 이미 여러 차례 수사한 내란 관련 사건을 다시 파헤친다는 비판이 나오는 상황에서 조희대 대법원장을 겨냥한 수사라는 관측도 나온다.청와대의 한 관계자는 27일 한국일보에 "경찰이 팀을 짜서 수사할 여지가 있는 부분은 하고, 중수청이 지원할 부분이 있으면 하는 것"이라며 "조만간 (내란 특수본과 관련한) 메시지가 나올 가능성이 있다"고 말했다. 익명의 여권 핵심관계자도 "중수청 포함 여부 등을 검토하고 있다"며 "다음 달 중 결정될 것"이라고 말했다.JTBC가 9월 23일 청와대가 내란 세력이 완전히 뿌리 뽑히지 않았다고 판단해 '내란 사건 특별수사본부'를 구성하는 방안을 검토 중이라고 보도한 바 있는데, 한 달 가량 지나서 후속 보도가 나온 셈이다.권창영 특별검사의 2차 종합특검팀이 8월 24일 경찰청 국가수사본부에 넘긴 사건 46건 관련자 150명이 수사대상이 될 것으로 보인다. 노상원 전 국군정보사령관 수첩에 적힌 정치인 납치·감금·살해 계획 관련 사건도 이첩 대상에 들어 있다. 권창영은 당시 수사결과를 발표하며 "내란 세력은 의지를 보존하고 있어 다음 기회가 있으면 내란을 일으킬 수 있고 성공 가능성도 있다"며 "각종 수사기관이 합동으로 참여하는 특별수사본부를 설치해 상설조직 형태로 체계적이고 장기적인 수사를 이어가는 것이 타당하다"고 제안한 바 있다.이근우 가천대 법학과 교수는 여권의 내란특수본 구상에 대해 "그간 결론을 내지 못한 것은 이유가 있기 때문일 텐데, 그 사건들을 다시 들여다보겠다는 것"이라며 "결국 (여권의) 성에 찰 때까지 파고들겠다는 것 아닌가"라고 말했다.다만, 청와대 관계자는 내란 특수본이 조희대를 겨냥했다는 것은 "억측"이라고 일축했다. 앞서 내란 특검과 종합특검 모두 조희대에 대한 내란 중요 임무종사 혐의 고발 사건을 "새로운 사실관계가 확인되지 않았다"며 각하했다.그러나 한상희 건국대 법학전문대학원 교수는 "수사 대상을 법으로 엄밀하게 정하는 특검과 달리 특수본은 대상과 구성 인력 등을 지침으로 정한다"며 "얼마든지 수사 대상이나 규모를 바꿀 가능성이 크다"고 말했다.민주당이 27일 의원총회를 열어 조희대에 대한 국정조사를 추진하기로 하고 11월 5일 본회의 보고를 목표로 잡았다.범여권 의원들은 이에 앞서 대법원장이 대통령에게 올리는 임명 예정 대법관 수를 두 배 이상으로 제청하도록 하는 법안을 26일 발의했다. 대통령이 고를 폭을 넓히자는 취지인데, 법조계에서는 '사법권 침해'라는 비판이 나온다.김용민 민주당 의원이 대표발의한 법원조직법 개정안은 대법관 1명을 임명할 때 2명 이상을 제청하도록 의무화하는 내용이다. 김용민은 제안 설명에서 "대통령의 대법관 임명에 관한 실질적 선택권을 보장하고 대법원장의 제청권에 대한 견제와 균형을 강화하려는 것"이라고 밝혔다.법안 발의자 11명 중 6명이 국회 법제사법위원회 소속이다. 서영교 법사위원장과 법사위 민주당 간사를 맡은 김의겸 의원, 같은 당 김남희 의원과 박은정 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원 등이 참여했다.대법관은 대법원장 제청과 국회 동의를 거쳐 대통령이 임명한다. 대법관후보추천위원회가 후보자를 3배수 이상 추천하면 대법원장이 제청하지만, 제청 인원을 정한 규정은 없다. 조희대 대법원장이 8월 18일 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사를 올린 것에 대해 청와대가 재제청을 요구하고 조희대가 다시 거부하면서 대법관 결원 사태가 장기화되고 있다.김희균 서울시립대 법학전문대학원 교수는 아시아투데이에 "대법관 임명 절차는 삼권분립에 따른 견제와 균형을 도모하는 구조"라며 "후보자 의무 제청은 대법원장의 제청권에 대한 영향력은 축소하고 대통령의 선택권만 늘리겠다는 것으로, 헌법과 삼권분립 원칙에 비춰 볼 때 부적절하다"고 말했다.최윤철 건국대 법학전문대학원 교수도 한국일보에 "대법관 제청인 수를 따로 제한하는 것이 형식적으로 문제가 아니라고 해도 헌법적으로 논란이 될 여지가 있다"며 "사법권 독립 측면에서 바람직한 현상은 아니다. 현 상황을 타개하기 위한 미봉책에 불과하다"고 짚었다.민주당의 조희대 국정조사 추진에도 여당과 법조계 양쪽에서 부정적 반응이 나온다. 익명의 수도권 법원 판사는 동아일보에 "헌법상 권한인 대법관 제청권이 국정조사 대상이 맞는지 의문"이라며 "정치적 조사 아니겠냐"고 말했다. 한 민주당 의원도 경향신문에 "민생 메시지가 앞서야 하는데 집권여당이 대법원만 자꾸 거론하는 것은 좋지 않다"며 "탄핵은 할 수 없으니 타협점으로 국정조사로 가는 것 아니겠냐"는 반응을 보였다.직장인이 월급을 받은 다음 날 통장에 월급의 57%만 남는다는 금융회사의 분석이 나왔다. 나이가 어릴수록 통장 잔액이 줄어드는 속도도 빨랐다고 한다.NH농협은행이 2026년 상반기 자사 입출금통장으로 세후 급여 100만원 이상을 받은 고객을 분석해 27일 내놓은 결과다. 이에 따르면 월급 대비 남은 돈은 닷새 뒤 35%, 열흘 뒤 22%, 한 달 뒤 3%였다. 다만, 저축이나 투자를 위해 다른 계좌로 옮긴 돈도 있어 잔액 감소가 모두 소비 때문이라고 단정할 수는 없다.급여일 통장 잔액을 100%로 놓았을 때 20대는 하루 만에 잔액의 25%가 빠져나갔고 한 달 뒤엔 통장 잔액의 48%가 남았다. 60대 이상은 한 달 뒤에도 잔액이 76%를 유지했고, 40대는 57%였다.열흘 뒤 잔액이 100만원 이하인 고객은 20대 61.6%, 30대 44.1%, 40대 37.6%, 60대 이상 23%였다.급여액을 순서대로 나열했을 때 월급 중앙값은 50대(469만원)가 가장 높았고, 20대와 30대는 각각 303만원, 364만원에 그쳤다.한국보건사회연구원의 10월 보고서에 따르면 2024년 말 기준 청년층(19~34세) 대출자 약 410만명 중 58.9%가 대출을 2건 이상 갖고 있다. 특히 20대 대출자 10명 중 4명(39.0%)은 학자금 대출을 안고 있었다.김대종 세종대 경영학부 교수는 중앙일보에 "청년층은 학자금 대출 상환과 월세 등 주거비 부담이 큰 데다 자기계발과 사회활동에 필요한 지출도 많아 물가 상승 속에 월급이 빠르게 소진된다"며 "양질의 일자리 확대와 함께 청년층의 고정지출 부담을 덜어주는 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.비인가 장치로 테슬라의 자율주행 기능을 강제로 켜서 사용한 운전자 80명이 경찰에 적발됐다. 국내에서는 미국산 차량만 쓸 수 있는 기능을 중국산 등에서 억지로 푼 것이다.서울경찰청 교통범죄수사팀은 5월부터 10월 초까지 테슬라의 감독형 주행보조장치(FSD)를 무단으로 활성화한 혐의(자동차관리법 위반)로 80명을 공소청(기소를 맡는 기관)에 송치하고 장비 21개를 압수했다고 27일 밝혔다. 경찰에 따르면 피의자들은 중국과 유럽에서 구입한 비인가 장치를 차에 연결했고, 일부는 온라인 커뮤니티에서 차량에 기록을 남기지 않는 방법도 공유했다. 자동차관리법을 어기면 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.장종태 민주당 의원이 테슬라코리아로부터 받은 자료에 따르면 9월 기준 국내 등록 테슬라 23만 8968대 중 FSD를 쓸 수 있는 미국산은 22.4%인 5만 3477대다. 한미 자유무역협정(FTA) 특례로 미국산은 국내 인증이 면제되지만, 국토교통부는 중국산은 국내 기준에 맞지 않는 것으로 본다. 차로 변경 때 운전자가 방향지시등을 켜는 것을 전제로 한 규정에 FSD가 맞지 않는다는 이유다.경찰은 제조사가 걸어둔 소프트웨어 기능 제한을 강제로 푸는, 이른바 '탈옥'이 교통 안전을 위협한다고 보고 엄정하게 단속한다는 방침이다.서울청 교통범죄수사팀 관계자는 "무단으로 활성화한 FSD는 정식 업데이트를 제때 받지 못해 차량이 주행 상황을 제대로 인식하지 못하는 등 오작동 위험이 있다"고 설명했다. 다만, 경찰은 현재까지 FSD 활성화로 인한 사고 사례는 없는 것으로 파악했다.애플이 출시 사흘 만에 화면을 접고 펴는 첫 아이폰 '아이폰 듀오'의 내부 디스플레이 문제를 인정하고 교체를 안내했다. 다만 원인과 문제가 생긴 제품의 규모는 밝히지 않았다.애플은 26일(현지시간) 9to5Mac 등에 보낸 성명에서 "소수의 아이폰 듀오 제품에서 내부 디스플레이에 영향을 미치는 문제가 발생하고 있다는 사실을 인지하고 있다"며 "문제가 발생하는 경우 애플케어(애플의 제품 보증·수리 지원 서비스)에 문의해 교체받길 바란다"고 밝혔다. 이 제품은 23일 국내에 출시됐다. 출고가는 256GB가 329만원, 2TB가 509만원이다.출시 직후부터 레딧 등 온라인 커뮤니티에는 접히는 부분에 금이 가거나 화면 중앙에 밝은 선이 생겼다는 글이 올라왔다.애플은 교체 대상의 판정 기준을 공개하지 않았고, 제품 결함의 원인이나 리콜 등의 향후 조치 여부도 아직 밝히지 않았다.▲ 경향신문 = 미, 전작권 평가에 '통신 성능 강화' 요구▲ 국민일보 = 초유의 대법원장 국조… 재판 불만 터트린 與▲ 동아일보 = 與 "조희대 국조 실시 내달 5일 본회의 상정"▲ 서울신문 = "조희대 의혹 규명" 초유의 국조 연다▲ 세계일보 = 세제도 통상도… 길 잃은 국가정책▲ 조선일보 = 高성장이라는데, 삶은 고달프다▲ 중앙일보 = 여당, 대법원장 국조 초유의 사법부 압박▲ 한겨레 = 민주, 헌정사 첫 대법원장 국정조사 결정▲ 한국일보 = '내란 특수본' 내달 발족… 중수청 참여 가닥