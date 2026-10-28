바람세찬 남북 만주 광막한 들에

붉은기에 폭탄 차고 싸우던 몸이

연길감옥 갇힌 뒤에 몸은 시들어도

혁명으로 끓는 피야 어찌 식으랴

"연길감옥에 갇힌 이 몸이 시든다고 우리의 정신마저 어찌 시들 줄 아는가!"

간수놈의 볼멘소리 높아만 가고

때마다 먹는 밥은 수수밥이라

밤마다 새우잠에 그리운 꿈에

내 사람 여러 동지 안녕하신가



기다리던 면회기가 돌아오면

슬프도다 그물 속의 그의 얼굴이

희미하게 비치는 눈물뿐일세

간수놈이 가라 하니 서러운 눈물



금전에 눈 어둡고 권리에 목맨

군벌들과 추수뱅이 아편쟁이들

꿈속의 잡소리로 무리한 판결

청춘을 옥중에서 시들게 한다

너희는 짐승같은 강도놈이다

우리는 평화사회 찾는 혁명군

정의의 총칼은 용서 없나니

정당히 판결하라 죄인이 누구냐를



팔다리에 족쇄 차고 자유 잃은 몸

너희놈들 호령에 굴복할소냐

오늘 비록 놈들에게 유린당하나

다음날엔 우리들이 사회의 주인

연길감옥투쟁을 이끈 김훈1932년. 김훈은 36인의 결사대를 조직하고, 탈옥투쟁에 나섰다. 그러나 이번에도 마지막 순간에 배신자가 발생했다. 형기가 짧아 행동이 상대적으로 자유로운 박준식에게 연락책을 맡긴 게 실책이었다. 탈옥에 실패하면 형기가 늘어날 것이 두려워진 박준식이 결정적인 순간에 돌아선 것이었다.두 번 탈옥에 실패한 김훈은 죽음보다 더한 고문을 당했다. 그러나, 그는 실패했을지언정 패배하지 않았다. 결코 포기하지 않았다. 포기하지 않는 한 그는 패배가 아니었다. 패배를 모른 인간, 김훈의 의지와 지도력을 두려워한 일본군은 그를 살해하기로 했다.1934년 12월 16일, 일본은 김훈을 살해했다. 부르하통하가 깡깡 얼어붙은 한겨울이었다. 우리가 걸어 넘어가고 있는 바로 이 다리 아래 차디찬 얼음구덩이 속에 그를 밀어 넣어 수장시켜버렸다.그해 그 혹한의 겨울에, 패배를 모르는 북간도의 항일전사 김훈은 이 다리 밑에서 그렇게 수장되었다.나는 잠시 연길대교 가운데 멈춰서서 다리 아래를 내려다보았다. 90년 전 깡깡 얼어붙은 저 부르하퉁하 얼음장 밑에 수장당한 김훈의 뜨거웠던 청춘과 얼음보다 차가웠을 최후가 떠올라 새삼 등줄기가 시렸다. 나는 얼음장 밑으로 흘려보낸 90년의 시간을 숨긴 채 오늘도 고요하게 흐르고 있는 부르하퉁하를 말없이 바라보았다.김훈은 부르하통하 얼음장 밑에 수장되었지만, 그의 동지들은 그를 떠나보내지 않았다. 김훈을 죽지 않는 노래로 되살려놓은 것은 리진이었다.리진이 만든 이 연길감옥가 1절은 김훈이 남긴 절규였다. 모진 고문으로 쓰러진 김훈은 살해당하기 전에 외쳤었다.연길감옥에 수감된 항일전사들은 리진이 만든 연길감옥가를 부르며 김훈의 투쟁을 이어갔다.김훈이 수장된 연길대교를 북쪽에서 남쪽으로 걸어서 건넌 우리의 눈앞에 연변 예술극장이 보인다. 바로 김훈과 리진이 수감되었던 연길감옥 자리다. 재건축에 들어간 연변예술극장은 높은 가벽으로 둘러싸여 있다. 안이 보이지 않는 연변예술극장을 끼고 왼쪽으로 갔다. 다행히 연길감옥투쟁기념비는 건재하다. 옆과 뒤가 가벽으로 둘러싸인 기념비 앞에 준비해온 꽃을 바쳤다. 묵념을 올리고 연길감옥가 1절을 함께 불렀다.연길감옥의 정식 명칭은 원래 '길림4감옥'이었다. 1932년 만주를 점령한 일본은 길림4감옥을 '연길모범감옥'으로 이름을 바꾸었다. 여기서 모범은 항일투사들을 '무자비'하게 고문하고 '악랄'하게 전향시키는 '모범'이었다. 1920년의 봉오동, 청산리전투 이후로 우리의 항일무장투쟁이 소멸한 것처럼 이야기하는 것은 전혀 사실이 아니다. 그 명백한 반증이 바로 이 '연길모범감옥'이다.1930년대 초·중반, 연길모범감옥에는 1천 명에 달하는 조선과 중국의 항일전사들이 수감되어 있었다. 그들의 다수는 김훈과 같이 만주의 항일무장투쟁 전선에서 포로가 된 전사들이었다. 일본의 식민사관을 따르는 자들의 주장대로 1930대 들어 항일무장투쟁이 소멸했다면 대체 이 감옥에 수감된 1천 명에 달하는 전사들은 어디에서 왔다는 것인가.리진이 있어 김훈은 죽지 않는 노래로 살아남았다. 리진이 만든 연길감옥가와 함께 김훈의 이름이 감옥의 담을 넘어 바깥세상으로도 알려졌다. 그만큼 리진은 더 위험해졌다. 리진은 자신에게 죽음이 다가오고 있다는 것을 알았지만 김훈의 뒤를 이었다.결국 적들은, 죽은 김훈을 다시는 죽일 수 없는 노래로 만든 리진을 죽였다. 리진과 함께 김훈의 뒤를 이어 연길감옥 투쟁을 이끌어가던 오세국, 윤범, 신춘도 살해당했다. 그러나 김훈의 죽음이 죽음으로 끝나지 않았듯이, 그들의 죽음도 죽음으로 끝나지 않았다. 리진은 죽었지만 그가 짓고 가락을 붙인 연길감옥가는 감방과 감방을 잇는 슬프고도 비장한 노래로 이어졌다.일본은 김훈을 노래로 되살린 리진을 죽였지만 연길감옥가는 끝나지 않는 노래가 되었다. 리진마저 죽어나간 다음 연길감옥의 전사들은 슬픔과 분노, 원한에 찬 가사를 덧붙여나갔다.2절과 3절, 4절로 이어지는 이 노래는 누구 한 사람이 지은 것이 아니었다. 연길감옥에 수감된 항일전사들이 너나없이 리진이 남긴 가락에 다른 사연을 덧붙여 흥얼거리면서 연길감옥가는 수십수백 개의 노래가 되었다. 노역장에서 만난 수인들은 이 감방의 노래를 저 감방으로, 저 감방의 노래를 이 감방으로 가져갔다. 그 많은 노래가 감방을 넘나들며 합쳐지고 다듬어졌다.나는 <범도>를 쓰면서 리진의 출생지와 감옥에 들어오기 전의 이력을 알아보려고 했지만, 국내의 어디서도 확인하지 못했다. '리진이 형장으로 끌려가며 연길감옥가를 소리높여 불렀다'고 전해지는 이야기도 <연길신문>과 중국 <인민망> 기사에 나와 있다. 그러나 사실이라고 확신할 만한 근거를 찾지는 못했다. 사형을 집행하려면 정식 재판과정이 있어야 하고, 재판을 거치면 기록이 남는다. 재판기록이 없다해도 리진의 비중으로 볼 때 신문에 보도되었을 것인데, 찾을 수 없는 것으로 보아 '형장으로 끌려가' 사형을 당한 것은 아닌 것으로 보인다.연길감옥투쟁위원회 간부들이 잇따라 살해당했지만, 투쟁은 끝나지 않았다. 노래도 끝나지 않았다. 감옥당국은 재소자들을 분리 관리하려는 의도로 한 달에 몇 번씩이나 감방을 바꾸었지만, 결과는 정반대였다. 분리는 확산의 기폭제가 되었다. 감옥투쟁위원회의 영향력은 일반 재소자들에까지 미쳤다. 그들을 이어준 가장 큰 무기는 노래였다. 고요한 밤마다 이 감방에서 저 감방으로 이어지는 낮고도 완강한 감방 노래대항전이 벌어졌고, 연길감옥가는 5절과 6절로 이어졌다.