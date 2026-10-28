기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.28 18:00최종 업데이트 26.10.28 18:00
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
우리 역사가 기억하지 않는 한 청년 유격대장을 찾아 연길대교로 갔다. 명동촌에서 태어난 북간도의 전설적 유격대장, 김훈을 만나기 위해서다. 유격대장 김훈은 연길감옥에 수감된 다음에도 투쟁을 이어갔다. 감옥 안에 투쟁위원회를 조직하고 탈옥투쟁을 주도했다. 결국 탈옥은 실패했지만 결코 포지 않았으므로 김훈의 투쟁은 패배가 아니었다. 일본군은 김훈의 의지와 지도력을 두려워한 나머지 그를 깡깡 얼어붙은 부르하통하로 밀어 넣어 수장시켰다.[기자말]
우리를 태운 차가 연길감옥으로 향했다. 와룡동에서 연길감옥으로 가려면 연변대학 앞을 지나 연길대교를 건너야 한다. 우리 일행은 연길대교를 앞두고 모두 차에서 내렸다. 나는 차에서 내리기 전에 일행들에게 이 다리를 건너면서 발을 쿵쿵거리지 말라고 부탁했다. 우리가 건너가는 이 다리 아래에서 누가 어떻게 죽어갔는지를 아는 한국인이라면 함부로 발걸음을 디딜 수 없다.

연길대교의 옛 이름은 하남다리다. 하남다리는 연길 시내를 관통하는 강, 부르하퉁하에 놓인 첫 번째 다리였다. 부르하통하는 만주어로 버드나무강이라는 뜻이다. 버드나무가 우거졌던 이 강을 가로지르는 하남다리 아래에서 우리 역사가 기억하지 않는 한 청년 유격대장이 최후를 마쳤다. 김훈.

연길대교 위 필자
연길대교 위 필자부르하통하를 가로지르는 연길대교를 건너며 유격대장 김훈을 생각한다.방현석

감옥 안의 유격대장, 김훈

김훈은 용정 명동촌 출신의 유격대장이었다. 명동촌은 윤동주와 송몽규, 문익환과 같은 시인과 목사만 길러낸 것이 아니었다. 이 연길다리 아래에서 최후를 마친 김훈은 명동촌에서 태어난 북간도의 전설적 유격대장이었다.


김훈은 양아버지 김순문을 따라 연길 북쪽 마을로 떠날 때까지 명동촌에서 자랐다. 그가 소학교를 다닌 의란구는 대한국민회 군대의 기지였다. 대한국민회는 한때 만주에서 가장 강대한 항일투쟁조직이었다.

의란구에서, 소년 김훈은 보았다. 일본군이 마을을 불태우고 주민들을 무차별 살해하는 현장을 직접 목격했다. '경신학살'의 과정에서 그의 양아버지 김순문을 포함한 열다섯 명이 그의 눈앞에서 도륙당했다. 그의 큰아버지이자 양아버지였던 김순문은 명동중학의 교감을 지낸 목사였다. 양아버지를 잃은 16세의 김훈은 용정으로 나와 대성중학에 들어갔다.

대성중학을 졸업한 김훈은 연해주로 건너갔다. 블라디보스토크에 살던 외삼촌의 도움으로 2년 동안 대학에서 공부하고 다시 만주로 돌아왔다. 왕청현 대감자로 가서 유격대를 조직했다. 김좌진 부대가 주둔하다 떠난 항전의 땅 왕청현을 기반으로 게릴라전을 벌였다. 왕청현을 거쳐간 두 명의 김훈이 있었다.

소설 <범도>에 나오는 북로군정서 소대장 김훈과 왕청현 유격대장 김훈은 전혀 다른 인물이다. 둘은 서로 다른 시간에 같은 왕청현에서 총을 들었던 동명이인이다. 앞의 김훈은 평양 출신으로 1920년 왕청현에 주둔했던 서로군정서 소대장이었다. 뒤의 김훈은 앞의 김훈이 떠난 10년 뒤에 왕청현에 들어와 활약한 유격대장이었다.

유격대장 김훈은 용맹하고 과감했다. 대원들을 이끌고 적을 포위해 소총과 탄약을 빼앗았다. 주민들을 조직해 일본영사관 앞에서 시위를 벌였다. 젊은 유격대장 김훈이 체포된 것은 1931년 1월이었다.

김훈은 연길감옥에 수감된 다음에도 투쟁을 멈추지 않았다. 일본은 그를 감옥에 집어넣으면 그의 활동도 끝날 것으로 기대했지만, 아니었다. 김훈은 정반대로 행동했다. 일반 죄수들은 물론 간수들로부터도 존경과 신망을 얻은 그는 연길감옥 안에 선전, 감찰, 군사부... 11개 부로 구성된 투쟁위원회는 조직했다. 이진이 조직을 맡고 오세국이 선전을 맡았으며 윤범이 군사부장을 맡았다. 군사부 산하에는 탈옥투쟁을 주도할 무장대, 폭파대, 방화대, 탈취대를 편성했다. 감옥 안에서 '유격대'를 재조직한 것이다.

심지어 그를 존경하는 간수 여보원도 포섭하여 외부와 연결하는 연락원으로 삼았다. 연길감옥 1등 간수 여보원은 김훈과 감옥 밖을 연결시켜주었다.

투쟁위원장 김훈은 처우와 식사 개선을 요구하는 옥중 단식투쟁을 벌이며 일반 재소자들의 폭넓은 지지를 얻어냈다. 그가 주도한 1931년 여름의 첫 번째 탈옥투쟁은 배신자의 밀고로 실패했다. 그는 가혹한 대가를 치렀다. 그의 연락책 1등 간수 여보원도 밀고 당해 징역 6년을 선고받았다. 그러나 김훈은 포기하지 않았다. 그는 패배를 모르는 인간이었다. 그의 연락책 여보원은 동료 간수를 포섭해 김훈에 붙여주었다.

연길감옥투쟁을 이끈 김훈
연길감옥투쟁을 이끈 김훈

1932년. 김훈은 36인의 결사대를 조직하고, 탈옥투쟁에 나섰다. 그러나 이번에도 마지막 순간에 배신자가 발생했다. 형기가 짧아 행동이 상대적으로 자유로운 박준식에게 연락책을 맡긴 게 실책이었다. 탈옥에 실패하면 형기가 늘어날 것이 두려워진 박준식이 결정적인 순간에 돌아선 것이었다.

두 번 탈옥에 실패한 김훈은 죽음보다 더한 고문을 당했다. 그러나, 그는 실패했을지언정 패배하지 않았다. 결코 포기하지 않았다. 포기하지 않는 한 그는 패배가 아니었다. 패배를 모른 인간, 김훈의 의지와 지도력을 두려워한 일본군은 그를 살해하기로 했다.

1934년 12월 16일, 일본은 김훈을 살해했다. 부르하통하가 깡깡 얼어붙은 한겨울이었다. 우리가 걸어 넘어가고 있는 바로 이 다리 아래 차디찬 얼음구덩이 속에 그를 밀어 넣어 수장시켜버렸다.
그해 그 혹한의 겨울에, 패배를 모르는 북간도의 항일전사 김훈은 이 다리 밑에서 그렇게 수장되었다.

나는 잠시 연길대교 가운데 멈춰서서 다리 아래를 내려다보았다. 90년 전 깡깡 얼어붙은 저 부르하퉁하 얼음장 밑에 수장당한 김훈의 뜨거웠던 청춘과 얼음보다 차가웠을 최후가 떠올라 새삼 등줄기가 시렸다. 나는 얼음장 밑으로 흘려보낸 90년의 시간을 숨긴 채 오늘도 고요하게 흐르고 있는 부르하퉁하를 말없이 바라보았다.

죽은 김훈을 다시는 죽일 수 없는 노래로 만든 리진

김훈은 부르하통하 얼음장 밑에 수장되었지만, 그의 동지들은 그를 떠나보내지 않았다. 김훈을 죽지 않는 노래로 되살려놓은 것은 리진이었다.

바람세찬 남북 만주 광막한 들에
붉은기에 폭탄 차고 싸우던 몸이
연길감옥 갇힌 뒤에 몸은 시들어도
혁명으로 끓는 피야 어찌 식으랴

리진이 만든 이 연길감옥가 1절은 김훈이 남긴 절규였다. 모진 고문으로 쓰러진 김훈은 살해당하기 전에 외쳤었다.

"연길감옥에 갇힌 이 몸이 시든다고 우리의 정신마저 어찌 시들 줄 아는가!"

연길감옥에 수감된 항일전사들은 리진이 만든 연길감옥가를 부르며 김훈의 투쟁을 이어갔다.

김훈이 수장된 연길대교를 북쪽에서 남쪽으로 걸어서 건넌 우리의 눈앞에 연변 예술극장이 보인다. 바로 김훈과 리진이 수감되었던 연길감옥 자리다. 재건축에 들어간 연변예술극장은 높은 가벽으로 둘러싸여 있다. 안이 보이지 않는 연변예술극장을 끼고 왼쪽으로 갔다. 다행히 연길감옥투쟁기념비는 건재하다. 옆과 뒤가 가벽으로 둘러싸인 기념비 앞에 준비해온 꽃을 바쳤다. 묵념을 올리고 연길감옥가 1절을 함께 불렀다.

연길감옥의 정식 명칭은 원래 '길림4감옥'이었다. 1932년 만주를 점령한 일본은 길림4감옥을 '연길모범감옥'으로 이름을 바꾸었다. 여기서 모범은 항일투사들을 '무자비'하게 고문하고 '악랄'하게 전향시키는 '모범'이었다. 1920년의 봉오동, 청산리전투 이후로 우리의 항일무장투쟁이 소멸한 것처럼 이야기하는 것은 전혀 사실이 아니다. 그 명백한 반증이 바로 이 '연길모범감옥'이다.

1930년대 초·중반, 연길모범감옥에는 1천 명에 달하는 조선과 중국의 항일전사들이 수감되어 있었다. 그들의 다수는 김훈과 같이 만주의 항일무장투쟁 전선에서 포로가 된 전사들이었다. 일본의 식민사관을 따르는 자들의 주장대로 1930대 들어 항일무장투쟁이 소멸했다면 대체 이 감옥에 수감된 1천 명에 달하는 전사들은 어디에서 왔다는 것인가.

리진이 있어 김훈은 죽지 않는 노래로 살아남았다. 리진이 만든 연길감옥가와 함께 김훈의 이름이 감옥의 담을 넘어 바깥세상으로도 알려졌다. 그만큼 리진은 더 위험해졌다. 리진은 자신에게 죽음이 다가오고 있다는 것을 알았지만 김훈의 뒤를 이었다.

결국 적들은, 죽은 김훈을 다시는 죽일 수 없는 노래로 만든 리진을 죽였다. 리진과 함께 김훈의 뒤를 이어 연길감옥 투쟁을 이끌어가던 오세국, 윤범, 신춘도 살해당했다. 그러나 김훈의 죽음이 죽음으로 끝나지 않았듯이, 그들의 죽음도 죽음으로 끝나지 않았다. 리진은 죽었지만 그가 짓고 가락을 붙인 연길감옥가는 감방과 감방을 잇는 슬프고도 비장한 노래로 이어졌다.

사형장으로 가는 항일무장투쟁 전사들의 행진곡

일본은 김훈을 노래로 되살린 리진을 죽였지만 연길감옥가는 끝나지 않는 노래가 되었다. 리진마저 죽어나간 다음 연길감옥의 전사들은 슬픔과 분노, 원한에 찬 가사를 덧붙여나갔다.

간수놈의 볼멘소리 높아만 가고
때마다 먹는 밥은 수수밥이라
밤마다 새우잠에 그리운 꿈에
내 사람 여러 동지 안녕하신가

기다리던 면회기가 돌아오면
슬프도다 그물 속의 그의 얼굴이
희미하게 비치는 눈물뿐일세
간수놈이 가라 하니 서러운 눈물

금전에 눈 어둡고 권리에 목맨
군벌들과 추수뱅이 아편쟁이들
꿈속의 잡소리로 무리한 판결
청춘을 옥중에서 시들게 한다

2절과 3절, 4절로 이어지는 이 노래는 누구 한 사람이 지은 것이 아니었다. 연길감옥에 수감된 항일전사들이 너나없이 리진이 남긴 가락에 다른 사연을 덧붙여 흥얼거리면서 연길감옥가는 수십수백 개의 노래가 되었다. 노역장에서 만난 수인들은 이 감방의 노래를 저 감방으로, 저 감방의 노래를 이 감방으로 가져갔다. 그 많은 노래가 감방을 넘나들며 합쳐지고 다듬어졌다.

나는 <범도>를 쓰면서 리진의 출생지와 감옥에 들어오기 전의 이력을 알아보려고 했지만, 국내의 어디서도 확인하지 못했다. '리진이 형장으로 끌려가며 연길감옥가를 소리높여 불렀다'고 전해지는 이야기도 <연길신문>과 중국 <인민망> 기사에 나와 있다. 그러나 사실이라고 확신할 만한 근거를 찾지는 못했다. 사형을 집행하려면 정식 재판과정이 있어야 하고, 재판을 거치면 기록이 남는다. 재판기록이 없다해도 리진의 비중으로 볼 때 신문에 보도되었을 것인데, 찾을 수 없는 것으로 보아 '형장으로 끌려가' 사형을 당한 것은 아닌 것으로 보인다.

연길감옥투쟁위원회 간부들이 잇따라 살해당했지만, 투쟁은 끝나지 않았다. 노래도 끝나지 않았다. 감옥당국은 재소자들을 분리 관리하려는 의도로 한 달에 몇 번씩이나 감방을 바꾸었지만, 결과는 정반대였다. 분리는 확산의 기폭제가 되었다. 감옥투쟁위원회의 영향력은 일반 재소자들에까지 미쳤다. 그들을 이어준 가장 큰 무기는 노래였다. 고요한 밤마다 이 감방에서 저 감방으로 이어지는 낮고도 완강한 감방 노래대항전이 벌어졌고, 연길감옥가는 5절과 6절로 이어졌다.

너희는 짐승같은 강도놈이다
우리는 평화사회 찾는 혁명군
정의의 총칼은 용서 없나니
정당히 판결하라 죄인이 누구냐를

팔다리에 족쇄 차고 자유 잃은 몸
너희놈들 호령에 굴복할소냐
오늘 비록 놈들에게 유린당하나
다음날엔 우리들이 사회의 주인

연길감옥항일투쟁기념비 앞 범도루트 대원들
연길감옥항일투쟁기념비 앞 범도루트 대원들연길감옥항일투쟁기념비를 찾은 범도루트 대원들은 김훈과 리진 등 항일투자들을 생각하며 다함께 묵념을 하고 있다.방현석

연길감옥항일투쟁기념비에는 사형장으로 끌려가는 항일전사들이 연길감옥투쟁가를 부르며 마지막 길을 갔다고, 새겨져 있다. 눈물을 삼키며 연길감옥가를 행진곡 삼아 당당히 사형장으로 가는 동지들의 최후를 지켜보며 연길감옥의 수인들은 다시 일어섰다.

연길감옥가는 목숨을 걸고 싸우다 적의 올가미에 걸린 항일전사들이 피눈물을 나누며 함께 만든 집단창작곡이 되었다. 이 노래는 사형장으로 가는 동지들을 떠나보내는 슬픈 장송곡인 동시에 불퇴전의 투지를 다지는 항일무장투쟁 전사들의 행진곡이었다.

한 사람이 쓰러지면 다음 사람이 그 자리에 섰고, 그 사람이 죽으면 또 다른 사람이 이어받았다.
#방현석 #범도 #범도루트 #항일무장투쟁 #연길
프리미엄

범도루트 만주
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
방현석 (bt80) 내방

독자의견

목차4 첫화부터 읽기>
이전글 잔혹한 고문... 일본군이 총 든 독립군만큼 두려워한 '존재'