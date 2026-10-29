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26.10.29 11:58최종 업데이트 26.10.29 11:58
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영빈씨는 경기지방노동위원회에 회사를 상대로 한 부당해고 구제신청을 제기했다.
영빈씨는 경기지방노동위원회에 회사를 상대로 한 부당해고 구제신청을 제기했다.unsplash

경기도의 어느 한 건설기술회사에 채용 내정된 김영빈(가명)씨는 첫 출근을 앞두고 무척이나 설렜습니다. 그동안은 부모님의 도움을 받아 대학 공부를 마치고 취업 준비를 해 왔지만 이제 자신에게도 경제활동의 기반이 생겼기 때문입니다. 바늘구멍 같은 취업시장에서 자신의 노력으로 이룬 성취에 뿌듯했습니다. 대학을 졸업하고 처음으로 자신의 가치를 인정받은 것 같은 마음에, 자신을 뽑아준 회사가 그렇게 고마울 수 없었습니다.

그러나 이러한 기대감이 무너지는 것은 순식간이었습니다. 채용 내정 후 출근일까지 정해졌던 영빈씨에게 회사가 출근 일을 며칠 앞두고 갑자기 채용 취소를 통보했던 것입니다. 채용 담당자는 회사의 인력 운용 방침이 변경되어 최종적으로 내정을 취소했다고 했습니다. 영빈씨는 "회사가 일방적으로 채용 내정을 취소한 행위가 정당한 이유 없는 해고에 해당한다"라며 경기지방노동위원회에 회사를 상대로 한 부당해고 구제신청을 제기했습니다.

노동위원회에서 만난 사회초년생 영빈씨

영빈씨는 제가 노동위원회 근로자위원으로 위촉되어 처음 만난 부당해고 피해 노동자였습니다. 해고의 정당성을 판단하기 위한 심문회의 전 노동위원회 위원들은 회사가 영빈씨에게 위로금을 지급하는 방식으로 화해할 의사가 없는지를 물었습니다. 회사는 금전 보상을 통한 화해의 의사를 밝혔으나 영빈씨는 단호하게 화해 의사가 없다고 말했습니다. 사회초년생인 그가 입은 상처의 깊이를 충분히 느낄 수 있었습니다.


영빈씨처럼 일터에서 억울한 일을 겪으면 노동위원회라는 기관을 통해 부당함을 다툴 수 있습니다. 노동위원회는 준사법적 행정기관으로 세종특별자치시에 중앙노동위원회, 그리고 전국 17개의 광역시도에 지방노동위원회가 설치되어 있습니다. 정당한 이유 없이 해고당한 노동자는 일차적으로 회사가 위치한 지역의 지방노동위원회에 '부당해고 구제신청'을 제기할 수 있습니다.

노동위원회는 60일 내에 심문회의를 개최하여 해고의 정당성 여부를 판단합니다. 해고당한 노동자의 주장이 받아들여져 부당해고로 판정되면 회사는 부당하게 해고한 노동자를 원직복직 시켜야 합니다. 해고 기간 정상적으로 일했다면 받을 수 있었던 임금상당액도 줘야 합니다. 만약 지방노동위원회의 판정에 불복한다면 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있습니다.

만약 해고 노동자가 법원에서 회사를 상대로 해고의 무효를 주장하는 소송을 제기했다면 원고에 해당하는 노동자가 피고에 해당하는 회사가 행한 해고의 부당성을 입증해야 합니다. 그러나 부당해고 피해를 입은 노동자가 노동위원회에 구제를 신청하면 회사가 해고의 정당성을 입증해야 합니다. 게다가 법원의 판결은 3심까지 길고 변호사 선임 비용도 부담입니다. 그래서 노동위원회 구제신청은 부당한 해고나 정직, 고용상의 차별로 피해를 입은 노동자에게는 신속하고 간편한 피해 구제수단이 됩니다.

노동위원회 구제절차의 장점은 법원의 사건처리 기간과 비교하면 명확하게 드러납니다. 법원에서 민사소송을 제기할 경우 1심의 판결까지 걸리는 평균 일수는 약 438일이나 됩니다. 노동위원회가 발표한 분석에 따르면 2025년을 기준으로 지방노동위원회의 초심 사건 처리 기간은 평균 46일로, 법원의 행정소송 평균처리기간 501일(1심 종결 기준)에 약 10배 이상 신속합니다.

점차 지연되는 사건처리, 해결책은?

세종특별자치시 중앙노동위원회 심판정.
세종특별자치시 중앙노동위원회 심판정. 연합뉴스

최근 일부 언론과 정치권에서는 노동위원회의 분쟁해결 속도가 느리다고 비판합니다. 실제 고용노동부의 분석에 따르면 2026년 9월 기준 초심인 지방노동위원회의 평균 사건 처리 기간은 56일로 2025년 기준 46일에 비해 늘어났습니다. 판정에 불복한 당사자가 중앙노동위원회에 재심을 신청하면 처리까지 걸리는 기간이 평균 160일 이상입니다. 2025년 기준 115일에 비하면 사건처리가 상당히 지연되고 있는 것이 사실입니다.

그럼에도 노동위원회 사건의 '분쟁해결률', 즉 당사자가 노동위원회의 판정을 수용하여 행정소송 등을 제기하지 않고 사건이 종결되는 비율이 약 97%(2025년 기준)에 달합니다. '분쟁해결률'은 지방노동위원회의 초심사건에 대해 당사자가 초심 또는 재심을 통해 판정을 받아들이거나, 화해 또는 취하를 통해 사건이 마무리되는 비율을 의미합니다. 2021년 기준 약 88%에 머무르던 분쟁해결률은 2022년 이후 95%를 넘어섰고, 2025년 기준으로는 97.4%입니다.

중앙노동위원회의 재심 사건의 처리 기간이 다소 길어진다 하더라도 구제신청 후 60일 이내에 1차 판정 결과를 확인받을 수 있어 법원의 판결에 비해 여전히 신속하며 분쟁에 대한 지방노동위원회의 판단을 당사자가 수용하는 정도도 상당히 높습니다.

하지만 개선해야 할 점도 분명합니다. 증가하는 부당해고 구제신청 사건에 따른 노동위원회 사건 조사 인력의 확충이 필수적입니다. 최근 3년간 지속하여 노동위원회의 사건처리 기간이 지연되는 이유는 상대적으로 부당해고 구제신청의 사건 수가 증가하고 있기 때문입니다. 중앙노동위원회의 조정·심판사건 통계 분석에 따르면 구제신청 사건 수는 2021년 약 1만 4천 건에서 2025년 약 2만 4천 건으로 폭증했습니다. 이는 노동자의 권리의식이 향상되었기 때문인데요.

다만 이러한 구제신청 사건의 사실관계를 조사하고 정당성을 판단해야 할 노동위원회 인력은 제대로 충원되지 못하고 있는 실정입니다. 박해철 더불어민주당 의원의 분석에 따르면, 2021년부터 2025년 사이 노동위원회 조정과 심판사건은 50% 이상 증가했음에도 같은 기간 노동위원회 조사관(현원)은 2021년 258명에서 2025년 290명으로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 늘어난 사건을 감당하기 버거워 보입니다.

여기에 더해 기존 심판위원의 효율적인 활용도 중요합니다. 부당해고와 같은 심판사건을 다루는 심판위원회는 주심인 공익위원을 포함한 공익위원 3명과 근로자위원 1명, 사용자위원 1명이 참여합니다. 중앙노동위원회의 위원 수는 사용자위원과 근로자위원이 각각 30명 공익위원이 30명으로 90명이며 지방노동위원회는 노사 각각 10~30명, 공익위원 역시 10~30명 사이에서 중앙노동위원장이 위촉합니다.

전체 위원들에게 효율적으로 사건이 배분되어야 하지만 어기구 더불어민주당 의원에 따르면 2026년 심판회의에 한 차례도 참석하지 않은 노동위원회 위원이 490여 명에 이른다고 합니다. 일부 위원들은 실제 심판사건 등을 수행하지 않으면서 노동위원회 위원이라는 자리를 경력관리의 도구로 사용하기도 합니다. 노동위원회 위원은 실질적으로 노동위원회 심판 업무의 효율적 수행이 가능한 사람을 뽑아야 하지 않을까요?

부당해고, 나의 일이 될 수도 있습니다

근로자위원으로서 저의 첫 번째 노동위원회 사건은 해피엔딩으로 끝났습니다. 영빈씨는 결국 회사로부터 금전 보상을 받는 조건으로 화해했습니다. 표면적으로 이번 사건의 쟁점은 회사의 채용 내정의 취소가 정당한지였습니다. 그러나 사건의 열쇠는 부푼 기대감으로 사회로 나선 영빈씨의 가슴에 난 생채기를 어떻게 아물게 할 것인가였습니다. 그러기 위해서는 회사가 영빈씨에게 진심어린 사과를 하는 것이 우선이었습니다.

저는 심문회의 과정에서 이를 지적했고 다행히 회사 부대표는 영빈씨에게 늦었지만 진심으로 용서를 구했습니다. 그리고 회사를 대리해 출석한 관계자들은 앞으로는 채용 계획을 신중하게 수립하여 이런 불미스러운 일이 없도록 회사를 잘 운영하겠다며, 스스로 회사의 인사노무 시스템의 개선을 다짐하기도 했습니다.

심문을 종결하고 판정을 내리기 직전, 극적으로 영빈씨는 회사의 사과와 금전보상을 받아들이고 구제신청을 취하했습니다. 이 소식을 알리기 위해 심판정으로 뛰어온 조사관은 자기 일처럼 기뻐했고 위원들은 함께 박수를 쳤습니다.

일터에서 쓸모를 부정당한 노동자들의 마음을 어떻게 살펴야 하는지를 느끼게 한 소중한 경험이었습니다. 독자 여러분들이 살아가면서 노동위원회라는 곳에서 저를 만날 가능성이 얼마나 될까요. 기술은 나날이 발전하지만 역설적으로 그래서 고용의 위기는 가속화 될 것입니다. 부당해고는 언제 내게 닥칠지 모를 일이니, 여러분도 노동위원회라는 곳을 기억해 두시길 바랍니다.
#부당해고 #노동위원회 #부당해고구제신청
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