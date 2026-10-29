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세종특별자치시 중앙노동위원회 심판정.최근 일부 언론과 정치권에서는 노동위원회의 분쟁해결 속도가 느리다고 비판합니다. 실제 고용노동부의 분석에 따르면 2026년 9월 기준 초심인 지방노동위원회의 평균 사건 처리 기간은 56일로 2025년 기준 46일에 비해 늘어났습니다. 판정에 불복한 당사자가 중앙노동위원회에 재심을 신청하면 처리까지 걸리는 기간이 평균 160일 이상입니다. 2025년 기준 115일에 비하면 사건처리가 상당히 지연되고 있는 것이 사실입니다.그럼에도 노동위원회 사건의 '분쟁해결률', 즉 당사자가 노동위원회의 판정을 수용하여 행정소송 등을 제기하지 않고 사건이 종결되는 비율이 약 97%(2025년 기준)에 달합니다. '분쟁해결률'은 지방노동위원회의 초심사건에 대해 당사자가 초심 또는 재심을 통해 판정을 받아들이거나, 화해 또는 취하를 통해 사건이 마무리되는 비율을 의미합니다. 2021년 기준 약 88%에 머무르던 분쟁해결률은 2022년 이후 95%를 넘어섰고, 2025년 기준으로는 97.4%입니다.중앙노동위원회의 재심 사건의 처리 기간이 다소 길어진다 하더라도 구제신청 후 60일 이내에 1차 판정 결과를 확인받을 수 있어 법원의 판결에 비해 여전히 신속하며 분쟁에 대한 지방노동위원회의 판단을 당사자가 수용하는 정도도 상당히 높습니다.하지만 개선해야 할 점도 분명합니다. 증가하는 부당해고 구제신청 사건에 따른 노동위원회 사건 조사 인력의 확충이 필수적입니다. 최근 3년간 지속하여 노동위원회의 사건처리 기간이 지연되는 이유는 상대적으로 부당해고 구제신청의 사건 수가 증가하고 있기 때문입니다. 중앙노동위원회의 조정·심판사건 통계 분석에 따르면 구제신청 사건 수는 2021년 약 1만 4천 건에서 2025년 약 2만 4천 건으로 폭증했습니다. 이는 노동자의 권리의식이 향상되었기 때문인데요.다만 이러한 구제신청 사건의 사실관계를 조사하고 정당성을 판단해야 할 노동위원회 인력은 제대로 충원되지 못하고 있는 실정입니다. 박해철 더불어민주당 의원의 분석에 따르면, 2021년부터 2025년 사이 노동위원회 조정과 심판사건은 50% 이상 증가했음에도 같은 기간 노동위원회 조사관(현원)은 2021년 258명에서 2025년 290명으로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 늘어난 사건을 감당하기 버거워 보입니다.여기에 더해 기존 심판위원의 효율적인 활용도 중요합니다. 부당해고와 같은 심판사건을 다루는 심판위원회는 주심인 공익위원을 포함한 공익위원 3명과 근로자위원 1명, 사용자위원 1명이 참여합니다. 중앙노동위원회의 위원 수는 사용자위원과 근로자위원이 각각 30명 공익위원이 30명으로 90명이며 지방노동위원회는 노사 각각 10~30명, 공익위원 역시 10~30명 사이에서 중앙노동위원장이 위촉합니다.전체 위원들에게 효율적으로 사건이 배분되어야 하지만 어기구 더불어민주당 의원에 따르면 2026년 심판회의에 한 차례도 참석하지 않은 노동위원회 위원이 490여 명에 이른다고 합니다. 일부 위원들은 실제 심판사건 등을 수행하지 않으면서 노동위원회 위원이라는 자리를 경력관리의 도구로 사용하기도 합니다. 노동위원회 위원은 실질적으로 노동위원회 심판 업무의 효율적 수행이 가능한 사람을 뽑아야 하지 않을까요?근로자위원으로서 저의 첫 번째 노동위원회 사건은 해피엔딩으로 끝났습니다. 영빈씨는 결국 회사로부터 금전 보상을 받는 조건으로 화해했습니다. 표면적으로 이번 사건의 쟁점은 회사의 채용 내정의 취소가 정당한지였습니다. 그러나 사건의 열쇠는 부푼 기대감으로 사회로 나선 영빈씨의 가슴에 난 생채기를 어떻게 아물게 할 것인가였습니다. 그러기 위해서는 회사가 영빈씨에게 진심어린 사과를 하는 것이 우선이었습니다.저는 심문회의 과정에서 이를 지적했고 다행히 회사 부대표는 영빈씨에게 늦었지만 진심으로 용서를 구했습니다. 그리고 회사를 대리해 출석한 관계자들은 앞으로는 채용 계획을 신중하게 수립하여 이런 불미스러운 일이 없도록 회사를 잘 운영하겠다며, 스스로 회사의 인사노무 시스템의 개선을 다짐하기도 했습니다.심문을 종결하고 판정을 내리기 직전, 극적으로 영빈씨는 회사의 사과와 금전보상을 받아들이고 구제신청을 취하했습니다. 이 소식을 알리기 위해 심판정으로 뛰어온 조사관은 자기 일처럼 기뻐했고 위원들은 함께 박수를 쳤습니다.일터에서 쓸모를 부정당한 노동자들의 마음을 어떻게 살펴야 하는지를 느끼게 한 소중한 경험이었습니다. 독자 여러분들이 살아가면서 노동위원회라는 곳에서 저를 만날 가능성이 얼마나 될까요. 기술은 나날이 발전하지만 역설적으로 그래서 고용의 위기는 가속화 될 것입니다. 부당해고는 언제 내게 닥칠지 모를 일이니, 여러분도 노동위원회라는 곳을 기억해 두시길 바랍니다.