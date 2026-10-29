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26.10.29 19:14최종 업데이트 26.10.29 19:14
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원래 이번 화에는 다른 이야기를 쓰려 준비 중이었다. 지난 9월 20일 베를린 주의회 선거 이후 좌파당·녹색당·사민당이 예비 협상을 마치고 '적·녹·적' 연정을 향해 가고 있다. 프랑스에서 시작된 젊은이들의 시위 물결도 독일로 밀려오는 중이다. 'Z세대가 일어났다'라는 이름으로 10월 31일 독일 21개 도시에서 일제히 시위가 예고되었다.

시사를 다뤄 온 칼럼이니 마땅히 이 가운데 하나를 써야 했다. 그런데 지난 일주일, 내겐 더 큰 '사건'이 있었다. 나흘 간격으로 베를린 필하모니에서 한국이 낳은 두 명장의 무대를 연달아 만나는 영광을 누린 것이다. 18일에는 스물두 살 피아니스트 임윤찬, 22일에는 데뷔 40주년을 맞은 소프라노 조수미. 베를린 연정 협상이니 시위 이야기는 일단 접어두기로 했다.

피아노와 대화 중인 임윤찬. 사진 촬영이 금지되었지만 소속사에서 사진을 충분히 제공받았다.
피아노와 대화 중인 임윤찬. 사진 촬영이 금지되었지만 소속사에서 사진을 충분히 제공받았다.IMG Artists

임윤찬의 첫 소나타가 시작되고 얼마 지나지 않아 나는 당황했다. 임윤찬의 손끝에서 피아노가 예상치 못했던 소리를 내기 시작했다. 내가 여태 피아노 소리가 어떤 건지 모르고 살았나? 당황한 나머지 '혹시 피아노가 고장 난 건 아닐까'라는 어처구니없는 생각까지 했다. 내 귀가 고장 났을지도 모르겠다는 걱정도 슬쩍 들었다.

피아노에서 오케스트라가 울리고 있었다. 은쟁반에 옥구슬 굴러가듯 또랑또랑한 모차르트 음률에 익숙했던 내 귀에 들려온 것은 페달 속에서 서로 섞이며 출렁이는 파도 소리, 휘몰아치는 폭풍이었다. 때로는 옥구슬이 어느 때보다 더 선명하게 구르다가 갑자기 한 줄기 바람이 되어 휘익 지나가기도 했다.


휴식 시간에 함께 간 성악가 친구에게 물었다. "피아노에서 어떻게 저런 소리가 나지?" 했더니 친구는 웃으며 한마디만 했다. "그러니까~."

천이백 석의 '작은' 홀

베를린 필하모니 실내악홀은 계단식 객석이 중앙의 무대를 사방에서 감싸는 구조다.
베를린 필하모니 실내악홀은 계단식 객석이 중앙의 무대를 사방에서 감싸는 구조다.고정희

이날 임윤찬은 베를린 필하모니가 주최하는 '피아노 시리즈'에 초대받아 공연했다. 임윤찬의 베를린 공식 첫 독주회였다. 왜 대공연장이 아닌 실내악홀이었을까. 1200여 석이니 결코 작은 무대는 아니다. 다른 실내악홀의 두 배에 가깝다.

베를린 필하모니의 실내악홀은 무대를 한가운데 두고 계단식 객석이 사방에서 깔때기처럼 둘러싸고 있어, 모두 연주자를 내려다볼 수 있고 어디에 앉거나 별 상관이 없는 '민주적' 무대다. 베를린의 건축가 한스 샤룬이 스케치만 남기고 세상을 떠난 뒤, 그의 제자가 1987년에 완성했다. 이때 시야뿐 아니라 소리가 반사되는 경로까지 고려하여 객석의 높낮이와 난간의 배치를 섬세하게 설계했다고 들었다.

이런 곳이라 다른 홀보다 울림이 크고 반향이 오래 남아 피아니스트라면 탐낼만한 무대이기에 혹시 임윤찬이 이곳에서 연주하겠다고 요청한 것은 아닐까 하는 생각도 들었다. 혹시나 해서 필하모니 측에 문의했더니, 피아노 시리즈는 원래 이곳에서 열리고 특히 데뷔 무대라면 이곳이 우선이라는 답이 돌아왔다.

그날 프로그램 구성을 보면 1775년 19세의 모차르트가 쓴 소나타 KV 279와 KV 284로 시작해, 어머니를 잃은 22세의 모차르트가 1778년 파리에서 쓴 a단조 소나타 KV 310으로 끝났다. 가장 어두운 모차르트로 끝난 밤이었다. 같이 갔던 친구들과는 다음을 기약하면서 말없이 헤어졌다. 마음에 담은 감동을 흐트러트리고 싶지 않았기 때문이다.

진주 대신 폭풍

소속사에서 제공받은 임윤찬의 연주 장면
소속사에서 제공받은 임윤찬의 연주 장면IMG Artists

다음 날 새벽, 평론이 실렸는지부터 살펴보았다. 베를린 일간지 <타게스슈피겔>에 실렸다! 칭찬을 아끼지 않았고 그에 더해 그날 임윤찬의 피아노에서 무슨 일이 벌어졌는지 친절하게 설명해 주었다.

모차르트 소나타는 '진주처럼' 굴러가야 한다고들 한다. 한 음 한 음이 맑고 또렷하게 들려야 하는 이른바 '쥬 페를레(jeu perlé)'는 오랫동안 모차르트 연주의 정석이었다. 임윤찬은 바로 그것을 깨뜨렸다. 페달을 아끼지 않아 음들이 섞여 하나의 공간이 되었고, 멜로디와 베이스와 가운데 성부가 오케스트라의 여러 악기처럼 따로 울렸다. '그걸 어떻게 연주하지?'라는 물음이 나왔다가 쏙 들어갔다. 내가 감당할 수 있는 경지는 아니었다. 그 외에 극단적인 강약 대비, 숨을 멈추게 하는 긴 침묵, 템포를 밀고 당기는 루바토까지.

루바토가 무엇인지, 가운데 성부가 무엇인지 몰랐다. 악보를 띄워 놓고 피아니스트들의 연주를 한 마디씩 비교하는 유튜브 분석을 몇 번씩 돌려 보며 열심히 배웠다.

그날 두어 번, 나는 그가 모차르트를 새로 작곡하는 것은 아닌가라는 생각도 해 보았다. 그런데 알고 보니 모차르트 시대에는 연주자가 즉흥적으로 다르게 연주하는 것이 오히려 관습이었다고 한다. '악보에 충실하라'는 원칙은 20세기의 산물이라고 했다. 그런 의미에서 임윤찬은 깨뜨리려는 것이 아니라 오히려 모차르트가 추구했던 자유로 돌아가고 있는지도 모른다.

머뭇거리다 터진 박수, 갈라진 비평

베를린 필하모니 실내악홀의 야간 전경
베를린 필하모니 실내악홀의 야간 전경고정희

홀은 매진이었고 젊은 아시아계 관객이 유난히 많았다. 기립박수도 나왔지만 어딘가 조심스러웠다. 나폴리에서 즉각 터졌다던 우레와 같은 갈채와 환호는 없었다. 함께 간 독일 친구는 멋쩍게 웃었다. "우리 독일 사람들은 느려." 그러자 다른 친구가 받아쳤다. "베를린 사람들은 더더욱." 그러면서 그들은 방금 들은 곡들을 다시 듣고 싶다고 했다.

이들은 소화하는 시간이 필요하다. 나처럼 자기 귀를 의심한 사람이 많았다면 환호가 늦는 것도 당연하다. 거리에서도 콘서트홀에서도, 베를린 사람들은 쉽게 폭발하지 않는다. 10월 31일 시위도 파리의 젊은이들이 보이는 폭발적인 저항이 아니라 절제되어 있을 것이 틀림없다.

비평도 갈렸다. '누가 감정을 두려워하랴'라며 열광과 '최고 수준의 피아노, 빗나간 모차르트'라며 형식이 무너졌다는 비판도 있었다. 두 비평가는 같은 페달, 같은 침묵을 들었으나 한 사람은 감정을 표현해 준 것에 대해 찬사를 보냈고, 다른 한 사람은 형식의 붕괴를 아쉬워했다. 과연 두 사람이 임윤찬의 진정한 음악 세계를 꿰뚫어 보았을까?

임윤찬은 박수를 어색해한다. 그날도 90도로 열심히 인사하긴 했지만 어딘가 조마조마했다. 인터뷰에서는 악장 사이에 박수가 터지면 힘들다는 속내도 내비쳤다. 정작 모차르트는 1778년 파리에서 교향곡을 초연할 때 1악장 도중 박수가 터지자 기뻐하며 아버지에게 자랑하는 편지를 썼다. 스물둘의 모차르트는 박수를 반겼고, 스물둘의 임윤찬은 박수를 어색해한다. 흥미로운 만남 아닌가?

베를린 공연 며칠 전, 런던의 위그모어홀에서 그는 관객이 건넨 꽃다발을 무대 위 모차르트 초상화 아래 내려놓았다. 런던의 한 비평가는 그가 '천사와 씨름한다'고 썼는데 수긍이 갔다. 그의 씨름은 모차르트를 이기고 정복하려는 것이 아니라 그 음악의 세계를 붙들고 진정한 의미를 얻어내려는 것으로 보였다.

지난 수 세기 동안 우리가 들었던 모차르트가 진정한 모차르트였을까? 이런 질문이 던져진 무대를 만날 수 있어 행복한 시간이었다.

나흘 뒤, 조수미

한복을 입고 한국 가곡을 부르는 조수미
한복을 입고 한국 가곡을 부르는 조수미주독일한국문화원

같은 건물의 대공연장. 이번에는 조수미의 국제 오페라 데뷔 40주년 기념 공연이 있었다. 주독일 한국문화원이 주최했다. 로비에서는 늦은 개천절 축하연이 벌어지고 있었다. 대한민국 개천절을 필하모니에서 맞게 될 줄이야. 개천절과 조수미의 기념 공연. 절묘한 조합이었다. 초대권을 얻은 덕에 앞에서 세 번째 줄에 앉았다. 이렇게 가까이에서 필하모니 무대를 본 적은 없었으니 이게 웬 호강인가.

조수미의 목소리는 여전히 완벽했고 청중과 소통하는 능력도 여전했다. 화려한 의상을 몇 번이나 갈아입더니 불현듯 장구를 메고 나와 관객을 웃게 했다. 생일잔치에 초대받은 느낌이라 더없이 즐거운 밤이었고, 나는 일어나 박수를 보냈다. 축하의 박수, 감사의 박수였다. 다소의 아쉬움을 덮기 위해 더 크게 쳤다.

벨리니의 노르마 중 정결한 여신을 부르는 조수미. 40년 음악 인생의 깊이가 묻어나왔다.
벨리니의 노르마 중 정결한 여신을 부르는 조수미. 40년 음악 인생의 깊이가 묻어나왔다.주독일한국문화원

나는 무엇을 기대했던 걸까. 아마도 한 음악가의 40년 결산, 그 음악이 얼마나 깊어졌는지를 듣는 시간이라고 여겼던 것 같다. 박수를 피해 거의 피아노 속으로 들어가려던 스물두 살의 데뷔 무대. 박수를 위해 무대를 꾸민 40주년 축제가 공존하는 오 마이 베를린!

마지막 곡으로 조수미는 벨리니의 노르마 중 '정결한 여신(Casta diva)'을 불러 주었다. 비로소 무대가 고요해졌을 때, 나는 기다렸던 조수미를 드디어 만났다. 그 목소리를 마음에 담고 나오며 그의 데뷔 50주년 기념 무대도 찾으리라 생각했다. 그땐 장구가 아니라 꽹과리를 메고 나온다고 해도 가서 축하해 주련다.
#베를린 #필하모니 #임윤찬 #조수미
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