고정희

베를린 필하모니 실내악홀의 야간 전경홀은 매진이었고 젊은 아시아계 관객이 유난히 많았다. 기립박수도 나왔지만 어딘가 조심스러웠다. 나폴리에서 즉각 터졌다던 우레와 같은 갈채와 환호는 없었다. 함께 간 독일 친구는 멋쩍게 웃었다. "우리 독일 사람들은 느려." 그러자 다른 친구가 받아쳤다. "베를린 사람들은 더더욱." 그러면서 그들은 방금 들은 곡들을 다시 듣고 싶다고 했다.이들은 소화하는 시간이 필요하다. 나처럼 자기 귀를 의심한 사람이 많았다면 환호가 늦는 것도 당연하다. 거리에서도 콘서트홀에서도, 베를린 사람들은 쉽게 폭발하지 않는다. 10월 31일 시위도 파리의 젊은이들이 보이는 폭발적인 저항이 아니라 절제되어 있을 것이 틀림없다.비평도 갈렸다. '누가 감정을 두려워하랴'라며 열광과 '최고 수준의 피아노, 빗나간 모차르트'라며 형식이 무너졌다는 비판도 있었다. 두 비평가는 같은 페달, 같은 침묵을 들었으나 한 사람은 감정을 표현해 준 것에 대해 찬사를 보냈고, 다른 한 사람은 형식의 붕괴를 아쉬워했다. 과연 두 사람이 임윤찬의 진정한 음악 세계를 꿰뚫어 보았을까?임윤찬은 박수를 어색해한다. 그날도 90도로 열심히 인사하긴 했지만 어딘가 조마조마했다. 인터뷰에서는 악장 사이에 박수가 터지면 힘들다는 속내도 내비쳤다. 정작 모차르트는 1778년 파리에서 교향곡을 초연할 때 1악장 도중 박수가 터지자 기뻐하며 아버지에게 자랑하는 편지를 썼다. 스물둘의 모차르트는 박수를 반겼고, 스물둘의 임윤찬은 박수를 어색해한다. 흥미로운 만남 아닌가?베를린 공연 며칠 전, 런던의 위그모어홀에서 그는 관객이 건넨 꽃다발을 무대 위 모차르트 초상화 아래 내려놓았다. 런던의 한 비평가는 그가 '천사와 씨름한다'고 썼는데 수긍이 갔다. 그의 씨름은 모차르트를 이기고 정복하려는 것이 아니라 그 음악의 세계를 붙들고 진정한 의미를 얻어내려는 것으로 보였다.지난 수 세기 동안 우리가 들었던 모차르트가 진정한 모차르트였을까? 이런 질문이 던져진 무대를 만날 수 있어 행복한 시간이었다.