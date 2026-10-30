연합=OGQ

스마트폰. 자료사진진료 예약과 비대면 진료를 중개하는 플랫폼은 병원과 약국을 찾는 또 하나의 창구로 자리 잡아 가고 있다. 앱으로만 접수를 받는 동네 의원이 생겨났고, 대표적인 예약 앱 똑닥은 2023년 유료 멤버십으로 전환했다.그럼에도 정부안에는 이런 의료 플랫폼 기업이 관리전문기관이 되는 것을 제한하는 기준은 없다. 실제로 비대면 진료 플랫폼 나만의닥터는 이미 의료 분야 전문기관으로 지정되었고, 법이 시행되면 별도의 심사 없이 그 지위를 이어간다. 예약과 진료 과정에서 쌓인 이용 기록에 다른 병원과 약국의 진료·조제 기록, 공공기관이 가진 건강검진 정보까지 한 기업에 모일 수 있는 것이다.의료 정보가 한 기업에 모였을 때 어떤 일이 생길 수 있는지는 미국 사례가 보여준다. 체인지헬스케어는 미국 전역의 병원·약국과 보험사 사이에서 진료비 청구를 중개하며 환자 기록 세 건 중 한 건을 다루던 회사였다. 2024년 이 회사가 해킹당하자 전국 병원과 약국의 청구와 결제가 수 주 동안 마비되었고, 약 1억 9000만 명의 병력과 보험 청구 정보가 한꺼번에 유출되었다.정부는 가명 처리를 안전장치로 내세우지만, 이름을 가린 정보도 다른 정보와 결합하면 다시 누구인지 알아낼 수 있고, 이용 기록을 많이 가진 플랫폼일수록 결합할 정보도 많다. 실제로 2016년 호주 보건부가 이름을 가린 채 공개한 약 250만 명의 진료·처방 청구 데이터는 암호화의 허점이 드러나 한 달여 만에 회수되었고, 연구진은 공개된 정보와 대조해 전·현직 국회의원 등 7명의 기록을 찾아낼 수 있었다고 밝혔다.그런데도 정부안에는 내 의료 정보를 2차 활용에서 빼 달라고 요구할 권리, 이른바 옵트아웃이 없다. 유럽연합은 2025년 제정한 유럽건강데이터공간(EHDS) 규정에서 시민이 이유를 밝히지 않고도 언제든 2차 활용해서 빠질 수 있도록 했고, 영국은 2018년부터 환자가 자신의 의료 정보를 연구와 정책 수립에 쓰지 못하게 하는 국가 데이터 옵트아웃 제도를 운영하고 있다. 의료 정보는 한번 밖으로 나가면 되돌릴 수 없다는 점을 제도로서 인정한 것이다.사고가 났을 때의 안전망도 허술하다. 정부안은 이 법에 따른 의료 정보를 상업적 목적으로 쓰지 못하게 하는 원칙을 두었지만, 이를 어겼을 때의 처벌이나 과태료, 시정명령은 법안에 없다. 또 이 원칙은 '이 법에 따라' 처리하거나 제공받은 정보에만 적용되어, 플랫폼이 의료 이용을 중개하는 과정에서 쌓인 정보에는 미치지 않는다. 앞서 본 닥터나우의 마케팅 활용도 이 원칙으로는 막을 수 없는 것이다.결국 피해 구제는 개인정보보호법의 일반 규정에 맡겨지는데, 피해자 전체를 대표해 배상을 청구하는 집단소송 제도가 없다. 2025년 쿠팡에서 약 3755만 명의 정보가 유출된 뒤 소비자분쟁조정위원회가 신청자 50명에게 1인당 10만 원 배상을 결정했지만, 쿠팡이 이를 거부하면서 피해자들은 결국 각자 소송에 나서야 하는 처지가 되었다. 즉 되돌릴 수 없는 의료 정보를 다루는 특별법이면서도 처벌과 피해 구제는 일반 개인정보보다 나을 것이 없는 셈이다.공공의 대안도 늦다. 비대면 진료를 제도화한 개정 의료법은 오는 12월 24일 시행되지만, 국민건강보험공단이 구축하는 공공 비대면 진료 지원시스템과 전자처방 전달시스템은 2027년 시범 운영을 거쳐 2028년에야 본격 운영될 예정이다. 그 사이 환자와 병원·약국을 잇는 창구는 민간 플랫폼이 먼저 차지하게 되고, 정부안이 지금 모습대로 통과되면 이 플랫폼에 여러 병원과 약국의 진료·조제 기록과 검진 정보까지 모일 수 있게 된다.의료법과 약사법이 진료기록과 조제기록을 엄격히 보호해 온 것은 환자가 의사와 약사 앞에서 증상과 병력을 있는 그대로 말할 수 있어야 제대로 된 진료와 조제가 가능하기 때문이다. 내 진료 내용이 어디에 쓰일지 모른다면 환자는 증상을 덜 말하거나 진료를 미룰 수 있고, 그 피해는 환자 자신과 공중보건으로 돌아온다. 디지털 시대에 의료 정보를 다루는 법안은 기술의 발전과 함께 이 신뢰 또한 반드시 지킬 수 있어야 할 것이다.국정감사를 마치고 다시 심사에 나설 국회가 물어야 할 것은 그래서 단순하다. 이 법으로 환자는 무엇을 더 얻는가. 내 의료 정보가 병원과 약국에서 내 치료에 먼저 쓰이는가, 원하지 않는 활용을 거절할 수 있는가, 진료를 받으려고 거쳐야 하는 기업이 내 의료 기록을 광고와 영업, 자사 서비스 개발에 쓰지 못하도록 막을 수 있는가, 사고가 났을 때 제대로 배상 받을 수 있는가.지금의 정부안은 어느 물음에도 분명하게 답하지 못한다. 한번 쌓인 데이터와 한번 자리 잡은 플랫폼의 영향력은 나중에 되돌리기 어려운 만큼, 국회의 심사는 이 물음들에 답하는 데서 출발해야 한다.