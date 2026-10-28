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오세훈 서울시장과 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 47주기 추모식에 참석해 인사를 나누고 있다. 2026.10.26오세훈 서울시장 무죄 선고 이후 보수 진영에서 통합과 연대의 목소리가 높아지면서 보수 정치권의 지형 변화 여부에 관심이 쏠립니다. 그 중심에 선 인물은 기사회생한 오 시장으로 연일 보수 통합을 외치며 세력화에 나서는 모습입니다. 보수 언론을 비롯한 외곽에서도 '오이한'(오세훈·이준석·한동훈), '장한오'(장동혁·한동훈·오세훈) 등의 네이밍을 하며 보수 통합에 힘을 싣고 있습니다.하지만 정치권에선 실제 보수 통합이 성사될 수 있을지 회의적인 시각이 많습니다. 일각에서는 보수 통합을 주장하기에 앞서 윤석열 옹호로 퇴행된 보수 가치와 비전부터 세우는 게 먼저라는 지적도 제기됩니다.국힘의힘 안팎에서 여러 보수 통합 시나리오가 쏟아지지만 가능성이 크지 않다고 보는 이유는 거론되는 이들이 모두 대권 주자라는 점에서입니다. 오 시장과 한동훈 무소속 의원, 장동혁 국민의힘 대표는 물론 이준석 개혁신당 전 대표도 2030년 대선을 내다보고 있습니다. 국민의힘의 지도 체제 개편에 대해서는 이해가 일치할지 몰라도 대선을 놓고서는 협력이 아닌 경쟁 상대일 수밖에 없는 구조입니다.이들이 주장하는 보수 통합이라는 것도 자신을 중심으로 한 통합을 의미하는 것이어서 현실성이 떨어집니다. 오히려 서로 존재감을 과시하는 과정에서 갈등과 분열이 커질 수 있다는 전망도 나옵니다.당장 야권의 주도권을 둘러싼 세력화 경쟁이 치열해지는 양상입니다. 상대적으로 당내 기반이 취약한 오 시장은 선고 당시 법원을 찾은 의원들을 시장 공관으로 초대해 '식사정치'에 나섰습니다. 참석자들 가운데는 오세훈계로 분류되는 몇몇 의원들 외에 구주류와 당권파에 속하는 의원들도 포함됐습니다.이에 맞서 국민의힘 대표로 최장수 기록을 깬 장 대표는 올림픽공원 시위 참석 등 부정선거 이슈에 집중하며 강성 지지층 결집에 한층 신경을 쓰는 모습입니다. 한 의원의 경우 겉으로는 오 시장 무죄를 반기면서도 내심 경계하는 분위기가 역력합니다. 오 시장 선고 당시 법정에 친한계 의원들이 전혀 얼굴을 드러내지 않은 것이 이를 대변합니다.보수 진영에서 가장 유력한 대선 주자로 꼽히는 오 시장과 한 의원의 관계는 복잡미묘합니다. 이른바 '중수청'(중도·수도권·청년) 등 정치 기반이 겹치는 터라 보수의 대표로 자리매김하려는 경쟁이 통합의 가장 큰 걸림돌이라는 지적이 많습니다.두 사람은 이전부터도 서로 돕고 협력하기보다는 상대방 견제에 치중해왔습니다. 오 시장은 한 의원이 당원게시판 사태와 제명 조치로 곤경에 처했을 때 별다른 지지를 보내지 않았습니다. 한 의원이 국민의힘 복당을 간절히 원하지만 이에 힘을 실어주는 발언도 없었습니다. 한 의원도 오 시장이 '명태균 게이트'로 위기에 놓였을 때 오히려 정치 브로커를 엄정 수사하라고 거듭 주장해왔습니다. 두 사람 간에 감정의 골이 적지 않게 패어 있다는 얘기가 국힘 안팎에서 나옵니다.