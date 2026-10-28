기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.28 07:05최종 업데이트 26.10.28 07:22
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
인사하는 오세훈 서울시장·장동혁 대표
인사하는 오세훈 서울시장·장동혁 대표오세훈 서울시장과 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 47주기 추모식에 참석해 인사를 나누고 있다. 2026.10.26연합뉴스

오세훈 서울시장 무죄 선고 이후 보수 진영에서 통합과 연대의 목소리가 높아지면서 보수 정치권의 지형 변화 여부에 관심이 쏠립니다. 그 중심에 선 인물은 기사회생한 오 시장으로 연일 보수 통합을 외치며 세력화에 나서는 모습입니다. 보수 언론을 비롯한 외곽에서도 '오이한'(오세훈·이준석·한동훈), '장한오'(장동혁·한동훈·오세훈) 등의 네이밍을 하며 보수 통합에 힘을 싣고 있습니다.

하지만 정치권에선 실제 보수 통합이 성사될 수 있을지 회의적인 시각이 많습니다. 일각에서는 보수 통합을 주장하기에 앞서 윤석열 옹호로 퇴행된 보수 가치와 비전부터 세우는 게 먼저라는 지적도 제기됩니다.

치열해질 보수 내 대권 경쟁

국힘의힘 안팎에서 여러 보수 통합 시나리오가 쏟아지지만 가능성이 크지 않다고 보는 이유는 거론되는 이들이 모두 대권 주자라는 점에서입니다. 오 시장과 한동훈 무소속 의원, 장동혁 국민의힘 대표는 물론 이준석 개혁신당 전 대표도 2030년 대선을 내다보고 있습니다. 국민의힘의 지도 체제 개편에 대해서는 이해가 일치할지 몰라도 대선을 놓고서는 협력이 아닌 경쟁 상대일 수밖에 없는 구조입니다.


이들이 주장하는 보수 통합이라는 것도 자신을 중심으로 한 통합을 의미하는 것이어서 현실성이 떨어집니다. 오히려 서로 존재감을 과시하는 과정에서 갈등과 분열이 커질 수 있다는 전망도 나옵니다.

당장 야권의 주도권을 둘러싼 세력화 경쟁이 치열해지는 양상입니다. 상대적으로 당내 기반이 취약한 오 시장은 선고 당시 법원을 찾은 의원들을 시장 공관으로 초대해 '식사정치'에 나섰습니다. 참석자들 가운데는 오세훈계로 분류되는 몇몇 의원들 외에 구주류와 당권파에 속하는 의원들도 포함됐습니다.

이에 맞서 국민의힘 대표로 최장수 기록을 깬 장 대표는 올림픽공원 시위 참석 등 부정선거 이슈에 집중하며 강성 지지층 결집에 한층 신경을 쓰는 모습입니다. 한 의원의 경우 겉으로는 오 시장 무죄를 반기면서도 내심 경계하는 분위기가 역력합니다. 오 시장 선고 당시 법정에 친한계 의원들이 전혀 얼굴을 드러내지 않은 것이 이를 대변합니다.

보수 진영에서 가장 유력한 대선 주자로 꼽히는 오 시장과 한 의원의 관계는 복잡미묘합니다. 이른바 '중수청'(중도·수도권·청년) 등 정치 기반이 겹치는 터라 보수의 대표로 자리매김하려는 경쟁이 통합의 가장 큰 걸림돌이라는 지적이 많습니다.

두 사람은 이전부터도 서로 돕고 협력하기보다는 상대방 견제에 치중해왔습니다. 오 시장은 한 의원이 당원게시판 사태와 제명 조치로 곤경에 처했을 때 별다른 지지를 보내지 않았습니다. 한 의원이 국민의힘 복당을 간절히 원하지만 이에 힘을 실어주는 발언도 없었습니다. 한 의원도 오 시장이 '명태균 게이트'로 위기에 놓였을 때 오히려 정치 브로커를 엄정 수사하라고 거듭 주장해왔습니다. 두 사람 간에 감정의 골이 적지 않게 패어 있다는 얘기가 국힘 안팎에서 나옵니다.

진정한 보수 통합의 전제 조건

한동훈 무소속 국회의원(왼쪽)과 이준석 개혁신당 국회의원
한동훈 무소속 국회의원(왼쪽)과 이준석 개혁신당 국회의원연합뉴스

2028년 총선 공천 등 당 장악력과 관련해서도 잠재적 대선 주자들 간에 갈등이 커질 가능성이 높습니다. 광역단체장인 오 시장은 총선과 공천에서 힘을 쓰기 어려운 상황입니다. 한 의원도 복당이 되지 않는 한 당의 일에 관여할 수 없어 존재감이 떨어질 수밖에 없습니다. 오 시장과 한 의원이 내년 국민의힘 전당대회에서 대리인을 내세울 거라는 관측도 있지만 장 대표가 이를 좌시할 리가 만무합니다.

이런 사정을 감안하면 현재 당을 장악하고 있는 장 대표가 유리한 고지를 선점하고 있다고 볼 수 있습니다. 당권파 측에서는 장 대표 연임이 되는 순간 관망하던 의원들도 장 대표 쪽으로 줄을 설 것이란 기대가 나옵니다.

한편에서는 바로 이런 상황 때문에 오세훈과 한동훈의 잠정적 연대 가능성을 점치기도 합니다. 총선까지는 오 시장과 한 의원이 한팀처럼 움직이고 이후에 각자 대선 경쟁을 펴자는 전략입니다. '반장동혁 노선'을 구축해 당내에서 강경파를 제거하고 중도·개혁파의 몸집을 키우자는 계산이 담겨있습니다.

친한계측에선 오 시장이 한 의원의 복당을 돕고 총선 때 공천권을 같이 행사하는 시나리오도 거론됩니다. 이런 구상은 보수 진영 내에서 장 대표 체제로 총선에서 이길 수 있겠느냐는 여론이 형성되면 가능할 수 있습니다. 하지만 이 과정에서 보수 진영 내 강성 지지층과 온건 지지층 사이에서 격렬한 갈등과 충돌이 불가피할 것으로 보입니다.

정치권과 시민사회에선 백가쟁명식으로 쏟아지는 보수 통합 시나리오에 불편한 기색이 역력합니다. 보수 통합 논의가 오로지 몸집과 외연 확장을 통한 정권 교체에만 매몰돼있지 왜 보수가 정권을 잡아야 하는 지에 대한 고민이 빠져 있어서입니다. 보수 진영으로서는 통합이 급선무일지 모르나 국민들 눈에는 '그 나물에 그 밥'인 정치공학적 계산에 불과하다는 인식이 팽배합니다.

보수 세력은 박근혜·윤석열 두 번의 보수 대통령 탄핵으로 국민에게 실망과 분노를 안겨줬습니다. 그런데도 보수 정권의 국정 실패를 반성하거나 제대로 청산하려는 노력조차 하지 않고 있습니다. 낡은 종북 이데올로기와 사사건건 정부 발목을 잡고 늘어지는 구태정치로는 결코 대안세력이 될 수 없습니다. 통합 이전에 보수의 진정한 가치와 비전부터 제시하는 게 국민에 대한 예의이자 의무라는 지적에 귀기울여야 합니다.
#오세훈 #장동혁 #한동훈 #이준석
프리미엄

이충재의 인사이트
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이충재 (h871682) 내방

독자의견

목차904 첫화부터 읽기>
이전글 '조작기소'와 '공소취소' 사이에서 길 잃은 여권