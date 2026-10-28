▲
이진숙 국민의힘 의원이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에 참석하고 있다.유성호
5·18 광주 학살은 우리 사회의 상처로 기억되고 있고, 피해자들 중에는 지금의 중장년층도 적지 않다. 현대 한국인들의 상처를 다루는 의료 드라마에서 이 소재를 다루는 것이 잘못됐다거나 정치적인 일이라고 보기는 어렵다.
대한민국 국가권력의 무오류성을 주장하는 사람들
물론 여느 드라마와 마찬가지로 스토리 전개가 과도하거나 엄연한 사실관계를 왜곡했다면 비판을 받는 게 당연하다. 그런데 지금 이 드라마에 대한 비판은 그런 종류가 아니다. 정치권이 가세해 '특정 진영의 메시지 전달'이라며 비판을 가하고, 제작진의 국회 출석이 운운되고, 드라마 방영 중단을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 시청자 입장에서 드라마의 문제점을 지적하는 목소리뿐 아니라 5·18 자체에 대해 부정적인 사람들의 목소리도 들어가 있는 것이다.
메디컬 드라마에서 한국전쟁 당시의 남북한 전투나 그 후의 북한 무장공비 침투로 인한 상처나 트라우마를 다룬다면, '드라마를 내려라', '국회에 출석시켜라' 같은 과도한 비판이 나오기는 힘들다.
반면, 근래에 발생한 주요 사회적 참사들은 물론 5·18민주화운동, 부마항쟁, 4·3항쟁, 여순항쟁(여순사건) 등이 드라마에서 묘사되면 지금 같은 논란이 벌어지지 않으리라고 장담하기 어렵다.
한국전쟁 중에 식량과 의복을 제대로 공급받지 못한 국민방위군(예비병력) 병사들이 아사하거나 동사해서 5만~8만(진실화해위원회 추산) 혹은 9만여 명(일부 백과사전)이 희생된 것으로 추정된다. 국민방위군 사건을 언급하는 보수적 지식인들 중에는 사건 자체의 참혹성은 인정하면서도 이승만 대통령의 책임만큼은 부정하는 이들도 있다. 이들은 신성모 국방부 장관이 책임을 져야 한다고 주장한다. 국방부 장관이 책임을 질 일이면 당연히 대통령에게도 책임이 귀속되기 마련이지만, 이들은 국가권력의 정점에 있는 대통령의 책임을 인정하지 않는다.
한국전쟁 개전이나 무장공비 대남 침투는 대한민국 정권이 벌인 일이 아니다. 반면, 5·18이나 4·3 혹은 여순, 또는 국민방위군 사건 등은 대한민국 정권이 벌였거나 아니면 책임져야 할 사안들이다. 후자를 다루는 드라마에서 책임 소재나 당시 대통령이 언급되면 이번과 같은 논란이 벌어질 가능성이 있다.
이번 사안은 국가 절대주의적 사고가 한국 현대사의 주요 비극에 대한 평가에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 보여준다. 대한민국 국가권력의 무오류성을 전제하고 그 죄악을 들춰내는 것을 거부하는 사고방식이 이번 논란에 끼어들어 있다.
국가범죄에 대한 사과, 헌법 전문 명기가 필요한 까닭