연합뉴스

5·18민주화운동 46주기를 하루 앞둔 지난 5월 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 고(故) 김갑진 열사의 아내 정정희(72)씨가 남편의 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.17단순히 드라마 서사 전개의 문제점을 지적하는 수준을 뛰어넘어 이를 정치적 쟁점으로 발달시키려는 사람들의 눈에는 이 드라마가 5·18 피해자의 아픔을 절절히 묘사하고 이에 대한 전(前) 대통령의 책임을 노출시킨 것이 불편할 수도 있다. 대통령의 책임을 인정하는 것은 국가의 잘못을 명확히 인정하는 것이 되므로 국가의 무오류성을 신봉하는 사람들은 이것을 불편하게 받아들인다.국가의 오류나 범죄를 인정하기를 꺼리는 사람들이 우리 사회에서 여전히 왕성하게 활동한다는 점은, 김광동 전 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회' 위원장(재임 2022~2024)의 과거 발언에서도 확인된다.그는 나라정책연구원장 명의로 참석한 2009년 2월 18일의 호국·안보 세미나에서 제주 4·3사건에 대해 "경찰에 대한 정당한 항거행위로 규정짓는 것이나 대한민국의 건국저지 투쟁에 나서고, 군·경을 공격한 사람들까지 명예를 회복시키는 것은 대한민국 역사의 정당성과 정통성을 훼손하는 것"이라고 발언했다. 대한민국과 군·경에 대한 저항을 바라보는 그의 시각을 반영하는 대목이다.그는 노무현 대통령이 4·3에 대한 '정부의 과잉 학살행위'를 사과한 부분에 대해 "정부 공권력에 의한 과도한 행위를 근거로 4.3 사건의 실체를 부정·곡해하고 대한민국의 건국을 추진했던 행위를 부정한다면 대한민국의 정당성과 정통성을 훼손시키고자 하는 의도를 가진 세력에게 직간접적으로 휘둘리는 것일 뿐"이라고 비판했다. 국가권력의 '과도한 행위'를 인정하면서도 그 일을 사과하는 것에 대해서는 부정적인 관점을 표시한 것이다.이 땅의 비극에 대한 대한민국 국가권력의 책임을 부정하는 관점이 논란에 끼어들면, 이번처럼 드라마나 영화에 대한 비판이 과도하게 확대되는 일이 벌어질 수 있다. 그렇게 되면 우리 사회가 5·18을 포함해 4·3과 여순과 부마항쟁 등의 실상을 드라마나 영화를 통해 공유할 기회는 그만큼 제약된다.이런 가능성을 줄이는 방법 중 하나는 대한민국 국가권력이 국민들 앞에서 책임을 인정하고 제대로 사과하는 모습을 만들어내는 것이다. 대한민국이 저지른 주요 국가범죄들을 헌법 전문에 명기하는 것도 하나의 방법이다. 국가권력이 헌법을 통해 자신의 잘못을 시인하는 구도를 만들어내는 것은 국가의 잘못이 드라마나 영화에 묘사되는 것에 대한 반발이 힘을 얻지 못하게 하는 데도 도움이 된다.