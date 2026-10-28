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<닥터X : 하얀 마피아의 시대>의 한 장면
<닥터X : 하얀 마피아의 시대>의 한 장면SBS 홈페이지 캡처

5·18을 둘러싼 논란이 또 발생했다. 이번에는 SBS 금토드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>가 극 중에서 5·18 총상 환자와 전직 대통령을 등장시킨 일이 계기가 됐다.

천재 외과의사 계수정(김지원 분)이 의료권력의 부패에 맞서는 이야기를 보여주는 이 드라마는 지난 24일 제6회에서 5·18 당시의 광주를 비교적 상세히 묘사했다. 헬기가 공중에 뜨고 공수부대원들이 시민들을 폭행하는 장면이 있었다. 이곳에서 구두닦이 소년 오상범(하성광 분)이 머리에 총상을 입고 그 상태로 평생을 살아간다는 것이 제6회의 중심 스토리다.


오상범은 5·18 현장에서 친형이 자신을 감싸안은 채 숨을 거둔 일로 인한 부채의식과 죄책감에 시달린다. 그는 주변 사람들의 권유를 뿌리치고 치료를 거부한 채 중년의 나이에 들어선다. 그러던 그가 계수정을 비롯한 의료진의 설득을 받아들여 입원하는 장면이 제6회 후반부에 묘사됐다.

이와 동시에, 오상범이 입원한 병원에 5·18 책임자인 지두석 전 대통령이 의식불명 상태로 들어가는 모습도 나온다. 오상범은 병원 옥상으로 올라가 '원수'가 탑승한 헬기를 올려다본다.

제6회 방영분에 대해 '드라마가 정치적 소재를 담았다', '병원 부조리를 다루는 드라마에서 5·18이 등장하는 서사적 연결이 약하다', '역사적 비극이 극적 장치로 소비될 수 있다'는 등의 지적들이 나왔다. 심지어 제작진의 국회 청문회 출석과 드라마 방영 중단을 요구하는 목소리도 나오고 있다.

국민의힘도 동조하고 있다. 국민의힘 미디어위원장을 맡고 있는 이진숙 의원은 "5·18이 특정 진영이나 지역의 전유물이 돼서는 안 된다"라며 "드라마와 영화가 진영의 메시지를 전달하는 수단으로 변질되는 일이 되풀이되고 있다. 시청자와 관객이 언제까지 참고 견뎌야 하는가?"라고 <닥터X>를 비판했다.

이진숙 국민의힘 의원이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에 참석하고 있다.
이진숙 국민의힘 의원이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에 참석하고 있다.유성호

5·18 광주 학살은 우리 사회의 상처로 기억되고 있고, 피해자들 중에는 지금의 중장년층도 적지 않다. 현대 한국인들의 상처를 다루는 의료 드라마에서 이 소재를 다루는 것이 잘못됐다거나 정치적인 일이라고 보기는 어렵다.

대한민국 국가권력의 무오류성을 주장하는 사람들

물론 여느 드라마와 마찬가지로 스토리 전개가 과도하거나 엄연한 사실관계를 왜곡했다면 비판을 받는 게 당연하다. 그런데 지금 이 드라마에 대한 비판은 그런 종류가 아니다. 정치권이 가세해 '특정 진영의 메시지 전달'이라며 비판을 가하고, 제작진의 국회 출석이 운운되고, 드라마 방영 중단을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 시청자 입장에서 드라마의 문제점을 지적하는 목소리뿐 아니라 5·18 자체에 대해 부정적인 사람들의 목소리도 들어가 있는 것이다.

메디컬 드라마에서 한국전쟁 당시의 남북한 전투나 그 후의 북한 무장공비 침투로 인한 상처나 트라우마를 다룬다면, '드라마를 내려라', '국회에 출석시켜라' 같은 과도한 비판이 나오기는 힘들다.

반면, 근래에 발생한 주요 사회적 참사들은 물론 5·18민주화운동, 부마항쟁, 4·3항쟁, 여순항쟁(여순사건) 등이 드라마에서 묘사되면 지금 같은 논란이 벌어지지 않으리라고 장담하기 어렵다.

한국전쟁 중에 식량과 의복을 제대로 공급받지 못한 국민방위군(예비병력) 병사들이 아사하거나 동사해서 5만~8만(진실화해위원회 추산) 혹은 9만여 명(일부 백과사전)이 희생된 것으로 추정된다. 국민방위군 사건을 언급하는 보수적 지식인들 중에는 사건 자체의 참혹성은 인정하면서도 이승만 대통령의 책임만큼은 부정하는 이들도 있다. 이들은 신성모 국방부 장관이 책임을 져야 한다고 주장한다. 국방부 장관이 책임을 질 일이면 당연히 대통령에게도 책임이 귀속되기 마련이지만, 이들은 국가권력의 정점에 있는 대통령의 책임을 인정하지 않는다.

한국전쟁 개전이나 무장공비 대남 침투는 대한민국 정권이 벌인 일이 아니다. 반면, 5·18이나 4·3 혹은 여순, 또는 국민방위군 사건 등은 대한민국 정권이 벌였거나 아니면 책임져야 할 사안들이다. 후자를 다루는 드라마에서 책임 소재나 당시 대통령이 언급되면 이번과 같은 논란이 벌어질 가능성이 있다.

이번 사안은 국가 절대주의적 사고가 한국 현대사의 주요 비극에 대한 평가에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 보여준다. 대한민국 국가권력의 무오류성을 전제하고 그 죄악을 들춰내는 것을 거부하는 사고방식이 이번 논란에 끼어들어 있다.

국가범죄에 대한 사과, 헌법 전문 명기가 필요한 까닭

5·18민주화운동 46주기를 하루 앞둔 지난 5월 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 고(故) 김갑진 열사의 아내 정정희(72)씨가 남편의 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.17
5·18민주화운동 46주기를 하루 앞둔 지난 5월 17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 고(故) 김갑진 열사의 아내 정정희(72)씨가 남편의 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.17연합뉴스

단순히 드라마 서사 전개의 문제점을 지적하는 수준을 뛰어넘어 이를 정치적 쟁점으로 발달시키려는 사람들의 눈에는 이 드라마가 5·18 피해자의 아픔을 절절히 묘사하고 이에 대한 전(前) 대통령의 책임을 노출시킨 것이 불편할 수도 있다. 대통령의 책임을 인정하는 것은 국가의 잘못을 명확히 인정하는 것이 되므로 국가의 무오류성을 신봉하는 사람들은 이것을 불편하게 받아들인다.

국가의 오류나 범죄를 인정하기를 꺼리는 사람들이 우리 사회에서 여전히 왕성하게 활동한다는 점은, 김광동 전 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회' 위원장(재임 2022~2024)의 과거 발언에서도 확인된다.

그는 나라정책연구원장 명의로 참석한 2009년 2월 18일의 호국·안보 세미나에서 제주 4·3사건에 대해 "경찰에 대한 정당한 항거행위로 규정짓는 것이나 대한민국의 건국저지 투쟁에 나서고, 군·경을 공격한 사람들까지 명예를 회복시키는 것은 대한민국 역사의 정당성과 정통성을 훼손하는 것"이라고 발언했다. 대한민국과 군·경에 대한 저항을 바라보는 그의 시각을 반영하는 대목이다.

그는 노무현 대통령이 4·3에 대한 '정부의 과잉 학살행위'를 사과한 부분에 대해 "정부 공권력에 의한 과도한 행위를 근거로 4.3 사건의 실체를 부정·곡해하고 대한민국의 건국을 추진했던 행위를 부정한다면 대한민국의 정당성과 정통성을 훼손시키고자 하는 의도를 가진 세력에게 직간접적으로 휘둘리는 것일 뿐"이라고 비판했다. 국가권력의 '과도한 행위'를 인정하면서도 그 일을 사과하는 것에 대해서는 부정적인 관점을 표시한 것이다.

이 땅의 비극에 대한 대한민국 국가권력의 책임을 부정하는 관점이 논란에 끼어들면, 이번처럼 드라마나 영화에 대한 비판이 과도하게 확대되는 일이 벌어질 수 있다. 그렇게 되면 우리 사회가 5·18을 포함해 4·3과 여순과 부마항쟁 등의 실상을 드라마나 영화를 통해 공유할 기회는 그만큼 제약된다.

이런 가능성을 줄이는 방법 중 하나는 대한민국 국가권력이 국민들 앞에서 책임을 인정하고 제대로 사과하는 모습을 만들어내는 것이다. 대한민국이 저지른 주요 국가범죄들을 헌법 전문에 명기하는 것도 하나의 방법이다. 국가권력이 헌법을 통해 자신의 잘못을 시인하는 구도를 만들어내는 것은 국가의 잘못이 드라마나 영화에 묘사되는 것에 대한 반발이 힘을 얻지 못하게 하는 데도 도움이 된다.
#닥터X #5·18 #국가폭력 #국가범죄 #트라우마
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