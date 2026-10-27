한국일보

10월 27일 한국일보 3면 기사.루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 25일(현지시간) 플라비우 보우소나루 상원의원과의 결선에서 승리하며 사상 첫 4선에 성공했다.득표율은 룰라 51.79%, 보우소나루 48.21%였고 표 차이는 443만표를 기록했다. 1차투표에서 보우소나루가 약 222만표 앞선 결과를 뒤집은 것이다.3주 동안 룰라는 1000만표 넘게 더 얻었지만 보우소나루는 360만표 늘리는 데 그쳤다. 현지 언론들은 상파울루에 이어 두 번째로 유권자가 많은 경합주 미나스제라이스주에서 50.4%를 얻은 것이 흐름을 바꿨다고 분석했다. 룰라는 북동부 9개 주 중 8곳에서는 70% 이상 득표했다.룰라는 1차투표 패배 뒤 청년층과 저소득층을 공략했다. 영세업자 빚 탕감과 복지수당 15% 인상을 내놨다. 룰라는 대통령이 고집을 꺾고 처음으로 스마트폰을 마련해 셀피 영상을 잇달아 올리고, 왓츠앱 채널을 개설해 청년층 결집에도 공을 들였다. 18~29세 지지율은 그 사이 43%에서 52%로 올랐다.로이터통신은 "유권자들이 보우소나루의 새로움보다 룰라의 안정감을 택했다"고 분석했다. 보우소나루는 부친 자이르 보우소나루 전 대통령의 배경 아래 유력 정치인으로 성장했지만, 부친이 쿠데타 모의 혐의로 27년형을 선고받고 수감된 것이 중도층의 비호감을 키웠다. 관세 부과 등 미국의 개입이 역풍을 불렀다는 분석도 나온다. 중남미에 번진 우파 연쇄 집권에도 제동이 걸렸다.보우소나루는 룰라의 변호인 출신 크리스티아누 자닝 연방대법관이 결선 투표시간을 2시간 연장한 것을 문제 삼으며 불복 의사를 표명했다. 오후 5시였던 결선투표 마감에 임박해 오후 7시까지 투표시간을 2시간 연장한 것이 투표의 공정성을 침해했다는 주장이지만, 보우소나루 자신도 자신의 지지세가 강한 남부 폭우 등을 이유로 투표시간 연장을 요청했다. 로이터통신은 표차가 2022년 대선의 두 배 이상이라 선거무효 가능성이 낮다고 전망했다.다만, 내년 1월 5일 출범하는 룰라 4기 정부의 앞길은 순탄치가 않다. 보우소나루가 소속된 자유당과 우파 정당 연합이 룰라의 PT당을 누르고 상원과 하원에서 모두 다수를 차지했기 때문이다. 새 의회는 새 정부 출범 한 달 뒤 출범한다.룰라와 '소년공 출신'이라는 공통분모로 친분을 쌓았던 이재명 대통령은 소셜미디어 X에서 룰라에게 축하 인사를 건넸다.27일에는 세계 정세에 영향을 미칠 또 다른 주요 선거의 향방이 결정된다. 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후의 재집권이 걸린 총선 투표가 현지시간 오전 7시에 시작돼 밤 10시 마감된다. 출구조사 결과는 투표 마감 직후인 한국시간 28일 오전 5시께 나와 밤사이 개표 윤곽이 드러날 것으로 예상된다.이스라엘 역대 최장수 총리인 네타냐후에게 2019년 이후 여섯 번째로 치르는 선거인데 2023년 10월 7일 하마스 기습 이후로는 처음 치르는 총선이다.이스라엘 의회 120석 중 과반은 61석인데, 이스라엘 방송 3사 최종 조사에서 네타냐후 연임에 반대하는 야권연합은 52~56석, 집권 리쿠드당 등이 모인 여권은 50석을 얻어 양쪽 모두 과반수에 못 미치는 것으로 전망됐다. 아랍계 시민 투표율과 소수 정당의 성적이 막판 변수로 꼽힌다. 월스트리트저널에 따르면, 해외 거주 이스라엘인 6만7000명이 투표하러 귀국할 것으로 추산되는데 이들이 어떤 선택을 할지도 주목된다.과반 정당이 없으면 연정 협상에 들어가지만 협상은 수 주 동안 이어질 수 있다. 교착이 길어지면 재선거도 가능하며 그동안 네타냐후가 권한을 유지한다.정권이 바뀌어도 팔레스타인 문제에 대한 정책 기조가 크게 달라지지 않을 전망이다. 야권연합을 이끄는 가디 아이젠코트 전 참모총장도 팔레스타인의 '두 국가 해법'에는 반대하는 입장이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일 네타냐후 지지를 재차 호소했다.신천지 교단의 민주당 입당 의혹 조사의 공개 여부를 놓고 당내 계파간 갈등이 격화되고 있다. 26일 최고위원회의에서 공개를 요구하는 친정청래계와 미루는 지도부가 맞섰다.친청계 한민수 최고위원은 이날 회의에서 "3자 비밀연합이 있으면 상응하는 책임을 물어야 된다. 반대로 당권을 잡기 위해 허위 주장을 했다면 이 역시 거기에 대한 책임을 물으면 된다"고 말했다. 김민석 대표가 전당대회 과정에서 "반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 비밀연합이 있다"며 의혹을 처음 점화한 것에 대한 책임을 물은 것이다.한민수는 당원 정비 태스크포스(TF) 단장인 박선원 최고위원이 2일 최고위에서 "조사 결과라면서 자료도 제공하지 않은 채 10분간 일방적으로 설명했고, 질문도 받지 않았다"고도 했다.김민석은 14일 최고위에서 "상당한 정도의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐다"고 했다. 한민수에 따르면, 김민석은 같은 날 오후 비공개 최고위에서 "하루 이틀 사이에 처리 방안을 강구하겠다"고 밝혔다.친청계는 그로부터 2주 가량 별다른 조치가 없는 것에 대해 김민석을 추궁하는 것이다. 김민석은 한민수 발언에 특별한 대응을 하지 않았다.박성준 수석대변인은 26일 기자들과 만나 "11월 비공개 의원총회에서 조사 결과를 보고할 예정이었으나, 국정감사를 마무리하고 주요한 정치 이슈에 당력을 모아야 할 시점이라 잠정적으로 이를 유보한 것"이라고 설명했다. 그러나 친청계 최민희 최고위원은 페이스북에 "비공개 의총에서 보고하기로 최고위가 합의한 사실이 없다"고 썼다.익명의 김민석 측근 인사는 한국일보에 "조사 결과에 나름대로 근거가 있긴 하지만 100% 정확하다고 자신할 수 없는 만큼 공개적으로 발표하기 어려운 것"이라고 전했다.익명의 중진 의원은 경향신문에 "정청래 전 대표가 (신천지에) 연루됐는지, 안 됐는지 등 조사 결과를 명백히 밝히는 게 맞다"며 "지도부가 조금 민망할 수는 있어도 팩트는 밝혀줘야 한다. 이런 문제는 빠르게 봉합해야지, 이걸로 당이 통합에 어려움을 겪는 건 말이 안 된다"고 말했다.컴퓨터 전공자가 아닌 30대 남성이 인공지능(AI)으로 기업의 개인정보를 대거 빼돌리다 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청은 AI를 악용한 대규모 해킹 피의자 검거는 국내 처음이라고 밝혔다.서울경찰청 사이버수사과는 26일 해킹조직 총책 A씨(32)를 정보통신망법 위반과 공갈 혐의로 23일 구속 송치했다고 밝혔다. 공범 6명은 불구속 수사 중이다. 이들은 2025년 9월부터 2026년 10월까지 업체 90여 곳의 전산망에 침입해 개인정보와 사내 자료 820만 건 이상을 빼낸 혐의를 받는다.경찰에 따르면 A씨는 예체능 계열 학과를 나와 유튜브와 블로그로 해킹을 독학했다. 8월 31일부터 AI가 보안 허점을 찾고 공격 과정을 자동화하는 소프트웨어 '아르텍스'를 쓰면서 10월 13일까지 40여 일 동안 60곳을 뚫었다. 오규식 서울경찰청 사이버범죄수사2대장은 "목적만 입력하면 알아서 도구를 골라 (해킹) 목표에 도달하는 방식"이라고 설명했다.일당은 38개 업체에 정보를 유출하겠다고 협박하며 3억 6000만원을 요구했지만 실제로는 영세 업체 1곳만 30만원을 냈다.경찰은 국가수사본부에서 고성능 AI 컴퓨터를 지원받아 수사용 분석 도구를 자체 개발했고, 이 도구로 통화·계좌 내역 등을 분석해 총책과 공범을 특정했다. A씨는 10월 15일 체포됐고 17일 구속됐다.익명의 경찰 관계자는 한국일보에 "전문 해커 조직이 아닌 개인도 AI의 도움을 받으면 다수 기업을 상대로 대규모 해킹을 할 수 있다는 점을 보여 주는 사례"라고 말했다.SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 5·18 민주화운동 소재의 에피소드를 방송한 뒤 방영 중단 요구에 직면했다.24일 방송된 이 드라마 6화는 1980년 5·18 민주화운동 때 헬기 사격으로 형을 잃고 머리에 총알 파편이 박힌 오상범(하성광 분)의 이야기를 그렸다. 방송 직후 국회전자청원 국민동의청원에는 방영 중단 청원이 제기됐다. 청원인은 "5·18은 여야의 시각차 등 일부에서 정치적 논쟁이 이뤄지고 있고 좌우의 견해도 일정 부분 다른 엄연한 '정치적 사안'"이라며 제작진을 국회 증인으로 채택해 제작 과정을 검증하라고 요구했다.이옥규 스튜디오S 책임프로듀서는 방송 당일 인스타그램에 드라마 포스터와 함께 "no fear"(두렵지 않다)라고 썼다.정덕현 대중문화평론가는 한겨레에 "작품 자체를 향한 문제 제기보다는 5·18 민주화운동을 다뤘다는 점을 이슈화하기 위한 정치적 의도를 가진 사람들의 목소리로 보인다"며 "콘텐츠에 일종의 프레임을 씌우는 것으로, 바람직하지 않다"고 말했다. 김헌식 중원대 사회문화대 특임교수도 "과거에도 드라마 '모래시계'(1995)를 포함해 5·18을 다룬 작품들이 있었는데 당시엔 논란이 되지 않았다"고 지적했다.▲ 경향신문 = '소득 있는 곳에 과세' 실종… 신뢰 잃는 조세정책▲ 국민일보 = 각종 약물 몰아주고 "손 떨려도 버티세요"▲ 동아일보 = 반도체 주52시간제 예외 시행령 땜질한다는 정부▲ 서울신문 = 압록강 건넌 4.8억弗… 빗장 풀린 '북중 밀착'▲ 세계일보 = '옥자'서 '오겜'까지 600억 시간의 신화▲ 조선일보 = 탄핵과 특검 무한반복하는 민주당▲ 중앙일보 = "CPTPP 최종 타결 내 임기 내 어렵다"▲ 한겨레 = AI가 지운 좋은 일자리 청년만 고용의 질 악화▲ 한국일보 = 입시 영향력 악용 '그루밍' 국악 스승, 4년간 성착취'''