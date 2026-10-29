세움 제공

"법은 너의 잘못이 아니야, 너는 지원받아야 할 존재야, 라고 말해주는 가장 명시적인 장치예요. 그래서 중요하죠. 그래도 더 중요한 건 오늘 세움에 온 한 아이를 만나주는 거, 그 아이의 손을 잡아주는 거, 그 필요에 즉각 응답하는 거예요."

"세움은 아이들에게 뭘 주는 단체가 아니에요. 아이들이 원래 가진 잠재력을 알게 하고, 스스로 우리 사회에 선한 영향력을 나누게 하는 거예요. 주고받는 관계가 아니라 온전한 신뢰인 거죠."

"세움에서 제 이름을 지우는 게 소망이에요. 방울방울 없어지는 거요. 그것도 욕심이겠지만, 수용자 자녀 한 명이 당당하게 사는 세상, 그 정신만 남았으면 좋겠어요."

수용자 자녀들과 함께 한 여행지에서지난해 12월 2일 개정 형집행법이 국회 본회의를 통과했다. 세움이 문을 연 지 꼭 10년 만이다. 수용자 자녀가 처음으로 법률상 보호 대상으로 명시됐다. 교정시설장은 신입 수용자 자녀의 양육환경을 조사하고, 수용자가 동의하면 그 결과를 자녀가 사는 지자체에 알려야 한다. 접견 지원과 정기 실태조사도 법에 담겼다. 법은 올해 12월 24일부터 시행된다.그러나 이 대표는 "법제화를 위해 세움이 존재했던 건 아니"라고 잘라 말했다. 몇 년 안에 법을 만들겠다는 목표도 없었다고 했다.법 시행 뒤 지원 수요가 늘어날 수 있다는 우려에 그는 "좋은 일"이라고 했다. 세움의 활동을 모두 법으로 만들 필요는 없고, 아이가 발견되면 지역의 아동복지 전달체계, 곧 청소년상담복지센터나 드림스타트, 지역아동센터로 연계되면 된다는 것이다.그는 수용자 자녀만의 특성으로 '사회적 편견'을 꼽았다. 헌법 제13조 제3항은 친족의 행위로 불이익을 받지 않는다고 명시하지만, 정서적 연좌제는 여전히 남아 있다고 했다. 그래서 아이와 가족들은 본능적으로 숨게 된다.세움이 인식 개선에 힘을 쏟는 이유다. 세움에서 자란 청년 10명은 부모가 수감됐던 시간을 글로 써 <기억함의 용기>라는 책을 냈고, 미술을 공부하는 청년들이 그 글을 작품으로 옮긴 전시도 열었다. 이 대표는 법이 현장에서 제대로 지켜지는지 날카롭게 모니터링하는 것을 다음 역할로 꼽았다. 아산사회복지재단의 지원으로 지역 교도소와 경찰, 법원, 전문가를 잇는 네트워크를 만들고 있고, 일본 도요타재단의 지원으로 한국·일본·대만을 잇는 동아시아 수용자 자녀 지원 네트워크도 시작했다.그는 앞으로의 바람을 이렇게 말하며 인터뷰를 마무리했다.