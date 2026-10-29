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아동복지실천회 세움 이경림 대표세움 제공
1964년생인 이경림 대표는 실향민 부모 슬하에서 유복하게 자랐다. 1985년 대학을 졸업하고 직장 생활을 하던 그는 1992년 서울 금천구 시흥2동 철거 지역 달동네의 주민 공부방에서 아이들을 만나기 시작했다. 이후 부스러기사랑나눔회에서 23년간 간사, 사무국장, 사무총장, 상임이사로 일하며 공부방이 '지역아동센터'라는 이름으로 법제화되는 과정 한가운데 있었다. 그렇게 30년 넘게 아이들 곁에 있었다.
"평범하게 사는 사람들에겐 수용자 자녀라는 단어조차 떠오르지 않는 영역이잖아요. 어떻게 관심을 갖게 되셨어요?" 기자의 질문에 그는 담담하게 말했다.
"그러게요. 저는 그게 특별하지 않았거든요. 저한테는 보였거든요."
그는 90년대 공부방 이야기를 꺼냈다. 관련 법도 없던 시절, 동네에 방임된 아이들과 공부하고 밥을 먹던 공부방 자체가 당시엔 "지금의 수용자 자녀 같은 것"이었다고 했다. 아무도 사회적 관심을 두지 않던 영역이었다는 것이다. 지금은 정부가 당연하게 지원하는 10대 미혼모도 20년 전에는 다들 고개를 갸웃했다고 덧붙였다.
그 시절 만난 아이가 하나 있었다. 아버지가 수감 중이던 초등학교 5학년 아이였다. 아이는 이 대표의 집을 오가며 밥을 먹고 시간을 보내다 중학교 3학년 무렵 출소한 아버지와 함께 집으로 돌아갔다.
"아동복지가 아직 부족하긴 해도 지역아동센터, 그룹홈, 아동학대 같은 건 아동복지법 안에 들어가 있잖아요. 거기에도 못 들어가는 아이들을 위해서, 넓게보다 깊고 좁고 날카롭게, 숫자가 적더라도 그 아이들을 세우는 일이 필요하다고 생각했어요. 그때 그 친구가 생각난 거예요."
그는 수많은 아이들 가운데 유독 그 아이가 영감을 준 것을 "은혜"라고 표현했다.
뿌리는 좀 더 거슬러 올라간다. 신앙을 바탕으로 늘 나누라고 가르친 부모가 있었고, 잊지 못할 선생님이 있었다. 초등학교 5학년 겨울이었다. 엄마가 양장점에서 맞춰준 분홍색 양털 코트를 입고 학교에 갔다. 양말도 못 신고 털스웨터 한 장으로 겨울을 나는 아이들이 많았던 1970년대였다. 담임 선생님이 조용히 다가왔다. 옷이 참 예쁘지만 이 코트를 입지 못하는 친구들을 생각해 학교엔 입고 오지 않았으면 좋겠다고 했다.
"순간 너무 부끄러웠어요. 아이들한테 너무 미안하고요. 내가 누릴 수 있다고 다 누리는 건 아니라는 걸 그때 배웠어요."
그 선생님은 훗날 신문에서 제자의 기사를 보고 먼저 연락을 해왔고, 여든을 훌쩍 넘긴 지금까지 세움의 후원자로 곁을 지키고 있다.
무작정 한 교도소 사회복지과에 전화