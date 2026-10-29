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26.10.29 07:28최종 업데이트 26.10.29 07:28
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'보이지 않는 아이들' 취재를 이어가던 어느 날이었다. 자료를 찾아 검색창에 이런저런 단어를 넣어보다 낯선 키워드 하나가 눈에 걸렸다. '수용자 자녀'. 처음 보는 말이었다. 아동복지 현장을 꽤 오래 들여다봤다고 생각했는데 이 아이들은 내 시야 어디에도 없었다.

내가 이 사회를 대표할 수는 없지만 적어도 이 아이들이 우리 사회에서 제대로 조명받지 못했다는 것만큼은 분명해 보였다. 교도소, 범죄자라는 단어와 나란히 놓이는 탓에 말을 꺼내기조차 조심스러운 영역이다.


하지만 이 아이들은 그 범죄와 아무런 상관이 없다. 단지 그들의 자녀라는 이유 하나로 오히려 더 깊이 소외되고, 사회적 편견에 갇힌 사각지대에 숨겨져 있을 개연성이 컸다.

검색을 이어갈수록 짐작은 확신이 됐다. 부모의 수감으로 하루아침에 '일시적 고아'가 될 수도 있는 아이들이었다. 먹고 자고 입는 문제부터 학교 교육까지, 그리고 부모를 만나려면 지나야 하는 교도소와 접견실 문까지. 이 아이들이 넘어야 할 사회적 난관은 생각보다 많았다.

숫자도 가볍지 않았다. 국가인권위원회가 2017년 처음 실시한 실태조사는 이런 아이들이 한 해 약 5만 4000명 생겨난다고 추산했다. 법무부 집계로는 올해 5월 기준 미성년 자녀가 있는 수용자가 8740명, 그 자녀가 1만 3344명이었다. 그런데 이 아이들 가운데 실제 상담과 지원 신청으로 이어진 아이는 1325명, 열 명 중 한 명꼴에 그쳤다.

장애나 아동, 노인 같은 다른 분야는 국가 차원의 복지체계 안으로 수렴되고, 당사자 단체들이 목소리를 내며, 수많은 시민단체가 사회적 관심과 지원을 끌어낸다. 하지만 수용자 자녀에게는 그 어느 것도 없었다. 그런데 이미 십여 년 전부터 이 아이들에게 주목하고 단체를 만들어 활동해 온 유일한 곳이 하나 있었다. 사단법인 아동복지실천회 세움이었다.

무엇보다 궁금한 게 있었다. 아무도 눈여겨보지 않던 수용자 자녀에게 그는 어떻게 관심을 갖게 되었을까. 지난 8일 서울 세움 사무실에서 이경림 대표를 만났다.

깊고 좁고 날카롭게

아동복지실천회 세움 이경림 대표
아동복지실천회 세움 이경림 대표세움 제공

1964년생인 이경림 대표는 실향민 부모 슬하에서 유복하게 자랐다. 1985년 대학을 졸업하고 직장 생활을 하던 그는 1992년 서울 금천구 시흥2동 철거 지역 달동네의 주민 공부방에서 아이들을 만나기 시작했다. 이후 부스러기사랑나눔회에서 23년간 간사, 사무국장, 사무총장, 상임이사로 일하며 공부방이 '지역아동센터'라는 이름으로 법제화되는 과정 한가운데 있었다. 그렇게 30년 넘게 아이들 곁에 있었다.

"평범하게 사는 사람들에겐 수용자 자녀라는 단어조차 떠오르지 않는 영역이잖아요. 어떻게 관심을 갖게 되셨어요?" 기자의 질문에 그는 담담하게 말했다.

"그러게요. 저는 그게 특별하지 않았거든요. 저한테는 보였거든요."

그는 90년대 공부방 이야기를 꺼냈다. 관련 법도 없던 시절, 동네에 방임된 아이들과 공부하고 밥을 먹던 공부방 자체가 당시엔 "지금의 수용자 자녀 같은 것"이었다고 했다. 아무도 사회적 관심을 두지 않던 영역이었다는 것이다. 지금은 정부가 당연하게 지원하는 10대 미혼모도 20년 전에는 다들 고개를 갸웃했다고 덧붙였다.

그 시절 만난 아이가 하나 있었다. 아버지가 수감 중이던 초등학교 5학년 아이였다. 아이는 이 대표의 집을 오가며 밥을 먹고 시간을 보내다 중학교 3학년 무렵 출소한 아버지와 함께 집으로 돌아갔다.

"아동복지가 아직 부족하긴 해도 지역아동센터, 그룹홈, 아동학대 같은 건 아동복지법 안에 들어가 있잖아요. 거기에도 못 들어가는 아이들을 위해서, 넓게보다 깊고 좁고 날카롭게, 숫자가 적더라도 그 아이들을 세우는 일이 필요하다고 생각했어요. 그때 그 친구가 생각난 거예요."

그는 수많은 아이들 가운데 유독 그 아이가 영감을 준 것을 "은혜"라고 표현했다.

뿌리는 좀 더 거슬러 올라간다. 신앙을 바탕으로 늘 나누라고 가르친 부모가 있었고, 잊지 못할 선생님이 있었다. 초등학교 5학년 겨울이었다. 엄마가 양장점에서 맞춰준 분홍색 양털 코트를 입고 학교에 갔다. 양말도 못 신고 털스웨터 한 장으로 겨울을 나는 아이들이 많았던 1970년대였다. 담임 선생님이 조용히 다가왔다. 옷이 참 예쁘지만 이 코트를 입지 못하는 친구들을 생각해 학교엔 입고 오지 않았으면 좋겠다고 했다.

"순간 너무 부끄러웠어요. 아이들한테 너무 미안하고요. 내가 누릴 수 있다고 다 누리는 건 아니라는 걸 그때 배웠어요."

그 선생님은 훗날 신문에서 제자의 기사를 보고 먼저 연락을 해왔고, 여든을 훌쩍 넘긴 지금까지 세움의 후원자로 곁을 지키고 있다.

무작정 한 교도소 사회복지과에 전화

서울 영등포구 선유로에 위치한 세움 사옥
서울 영등포구 선유로에 위치한 세움 사옥세움 제공

세움은 2015년 시작됐다. 그의 나이 쉰이었다. 주변에서는 '대상이 너무 적다', '누가 수용자 자녀를 후원하겠느냐'면서 걱정했다.

"용기를 냈다기보다 그냥 삶이었던 것 같아요. 사는 데는 용기가 필요하지 않잖아요. 그냥 사는 거죠."

처음부터 투명하고 원칙적인 단체를 만들자는 생각에 바로 사단법인으로 출발했다. 단체 설립 서류 18가지를 혼자 다 준비했다. 뜻을 같이한 이사들이 법인 설립 비용을 보탰다.

단체를 설립했지만 수용자 자녀에 대한 통계는 찾아볼 수 없었다. 아이들을 만날 방법은 더 막막했다. 주민센터에 자료가 있는 것도 아니었다. 아이를 만나려면 수감된 부모가 직접 동의하고 추천해야 했다. 그는 무작정 한 교도소 사회복지과에 전화를 걸었다. 교도관이 전화를 받았다. 그게 시작이었다.

"그분이 이 일은 너무 필요한 일이라며 해주겠다는 거예요. 수용자 한 분 한 분 사정을 아시니까 가능했던 거죠."

교도관은 수용자 10명을 추천했다. 가족들에게는 "세움에서 전화가 갈 테니 받으라"고 미리 연락까지 넣어주었다. 덕분에 가족들은 모두 전화를 받았고, 찾아가겠다는 말에 기꺼이 문을 열어주었다. 자신감을 얻은 그는 법무부에 협조를 요청했다. 보수적인 조직이라 기대하지 않았지만 전국 교정시설에 공문이 나갔고, 200명가량의 아이를 추천받았다.

"될까 안 될까가 아니라 그냥 부딪혀 본 것 같아요. 아니면 말고요."

같은 해 10월 국회 토론회를 열었다. 기사가 나갔다. 이를 본 국가인권위원회 담당자가 자료집을 요청했다. 이듬해 연구용역이 올라갔고, 2017년 세움이 용역을 맡아 국내 최초로 수용자 자녀 통계를 만들었다.

세움의 문을 두드린 정말 소중한 아이

수용자 자녀들의 손
수용자 자녀들의 손세움 제공

세움은 현재 매달 500명가량의 아이를 지원한다. 지원은 구체적이다. 한 명당 10만 원 안팎의 성장지원비와 형편에 따라 30만~50만 원의 학원비를 지원한다. 많게는 매달 85만 원에 이르는 월세와 긴급 의료비도 지원한다.

매달 60~70명은 멘토링과 동아리 활동에 참여한다. 교도소 면회에 드는 교통비와 식비도 지원한다. 아이가 원하고 해가 되지 않는다면, 가족관계가 이어져야 부모가 돌아왔을 때 다시 한 가족이 될 수 있다는 생각에서다. 부모가 출소하면 새로운 출발을 응원하는 1박 2일 가족 여행을 보내고, 마음이 힘든 아이에게는 상담을 연결한다.

인터뷰 도중 기자가 무심코 '가해자의 아이들'이라는 말을 꺼내자 이 대표는 바로 고쳐 말했다.

"가해자라는 표현보다는 수용자 자녀라고 해 주세요. 가해자라고 하면 아이한테 너무…."

편견은 생각보다 가까이 있었다. 한 재단의 지원을 받아 포털과 소셜미디어에 광고를 낸 적이 있다. 그러자 "가해자 가족을 왜 돕느냐", "너도 그 피가 흐른다" 같은 댓글이 쏟아졌다. 결국 세움은 광고를 접었다. 이 대표는 전교 1, 2등을 하던 한 아이가 부모의 사건이 언론에 크게 보도되고 학교에 알려진 뒤 하루아침에 '공부만 잘하고 인성이 안 된 아이'가 됐다며 안타까워했다.

"그런 댓글을 보면 마음이 아프죠. 어른으로서, 이 사회의 한 사람으로서 아이들한테 너무 미안하죠."

현장 활동가들의 고민도 물었다. 부모의 수감 이전부터 경제적 어려움, 가정 해체, 질병 같은 복합적인 문제를 안고 오는 아이들이 많다고 했다. 우리가 이걸 한다고 이 아이의 문제가 해결될까 하는 물음이 늘 따라붙는다고 했다.

"그럴 때마다 얘기해요. 우리가 다 해결해 주는 게 아니라, 이 아이가 요구하는 그 한 가지를 정말 마음을 다해 하는 거라고요. 5만 4천 명 중에 세움의 문을 두드린 아이는 정말 소중한 아이잖아요."

수용자 자녀 한 명이 당당하게 사는 세상

수용자 자녀들과 함께 한 여행지에서
수용자 자녀들과 함께 한 여행지에서세움 제공

지난해 12월 2일 개정 형집행법이 국회 본회의를 통과했다. 세움이 문을 연 지 꼭 10년 만이다. 수용자 자녀가 처음으로 법률상 보호 대상으로 명시됐다. 교정시설장은 신입 수용자 자녀의 양육환경을 조사하고, 수용자가 동의하면 그 결과를 자녀가 사는 지자체에 알려야 한다. 접견 지원과 정기 실태조사도 법에 담겼다. 법은 올해 12월 24일부터 시행된다.

그러나 이 대표는 "법제화를 위해 세움이 존재했던 건 아니"라고 잘라 말했다. 몇 년 안에 법을 만들겠다는 목표도 없었다고 했다.

"법은 너의 잘못이 아니야, 너는 지원받아야 할 존재야, 라고 말해주는 가장 명시적인 장치예요. 그래서 중요하죠. 그래도 더 중요한 건 오늘 세움에 온 한 아이를 만나주는 거, 그 아이의 손을 잡아주는 거, 그 필요에 즉각 응답하는 거예요."

법 시행 뒤 지원 수요가 늘어날 수 있다는 우려에 그는 "좋은 일"이라고 했다. 세움의 활동을 모두 법으로 만들 필요는 없고, 아이가 발견되면 지역의 아동복지 전달체계, 곧 청소년상담복지센터나 드림스타트, 지역아동센터로 연계되면 된다는 것이다.

그는 수용자 자녀만의 특성으로 '사회적 편견'을 꼽았다. 헌법 제13조 제3항은 친족의 행위로 불이익을 받지 않는다고 명시하지만, 정서적 연좌제는 여전히 남아 있다고 했다. 그래서 아이와 가족들은 본능적으로 숨게 된다.

세움이 인식 개선에 힘을 쏟는 이유다. 세움에서 자란 청년 10명은 부모가 수감됐던 시간을 글로 써 <기억함의 용기>라는 책을 냈고, 미술을 공부하는 청년들이 그 글을 작품으로 옮긴 전시도 열었다. 이 대표는 법이 현장에서 제대로 지켜지는지 날카롭게 모니터링하는 것을 다음 역할로 꼽았다. 아산사회복지재단의 지원으로 지역 교도소와 경찰, 법원, 전문가를 잇는 네트워크를 만들고 있고, 일본 도요타재단의 지원으로 한국·일본·대만을 잇는 동아시아 수용자 자녀 지원 네트워크도 시작했다.

"세움은 아이들에게 뭘 주는 단체가 아니에요. 아이들이 원래 가진 잠재력을 알게 하고, 스스로 우리 사회에 선한 영향력을 나누게 하는 거예요. 주고받는 관계가 아니라 온전한 신뢰인 거죠."

그는 앞으로의 바람을 이렇게 말하며 인터뷰를 마무리했다.

"세움에서 제 이름을 지우는 게 소망이에요. 방울방울 없어지는 거요. 그것도 욕심이겠지만, 수용자 자녀 한 명이 당당하게 사는 세상, 그 정신만 남았으면 좋겠어요."
덧붙이는 글 *인터뷰이의 발언은 원래 뜻을 해치지 않는 범위에서 일부 줄이거나 다듬었습니다.
#보이지않는아이들 #사회복지실천회세움 #수용자자녀
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