AFP 연합뉴스

▲26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 지지자들이 재선에 성공한 노동당(PT) 대선 후보 룰라 대통령의 연설을 듣고 있다. 로이터 연합뉴스

정글의 문법



트럼프가 미국에서 대선 출마를 선언한 2015년 이후 10년 넘게, 세계는 정글의 문법을 익혀 왔다. 강자의 거래가 규범을 대신하고 관세와 장벽이 외교의 언어가 되는 사이, 약자를 돌보는 일은 비용으로 계산되기 시작했다. 미국이 지난해 국제개발처(USAID)를 사실상 해체한 것은 그 상징이다.



브라질은 그 문법이 어떻게 작동하는지 보여 준 현장이었다. 지난해 여름 트럼프는 자이르 보우소나루 재판을 마녀사냥이라 부르며 브라질산 수입품에 50% 관세를 매겼다. 다른 나라의 법정을 관세로 겨냥한 셈이다.



그러나 법정은 거래에 응하지 않았다. 두 달 뒤 브라질 대법원은, 2023년 1월 8일 지지자들의 의회·대법원·대통령궁 난입으로 이어진 쿠데타 모의에 대해 자이르 보우소나루에게 유죄를 선고했다.



문법은 국경을 넘었다. 중남미에서는 아르헨티나의 하비에르 밀레이, 지난해 12월 칠레의 호세 안토니오 카스트에 이어 올해 페루에서도 우파가 이겼고, 유럽에서는 이탈리아의 극우가 정부를 이끄는 가운데 독일과 프랑스의 극우 정당이 제1당 자리를 넘본다.



그사이 젊은 세대는 무엇을 물려받았는가. 우크라이나와 가자에서 쓰러진 이름의 대부분은 젊었고, 나토는 지난해 국방비 목표를 국내총생산(GDP)의 5%로 올렸다. 기성세대가 건넨 것은 미래가 아니라 참호였다.



이번 브라질 대선의 두 얼굴은 이 시대를 그대로 요약한다. 극우는 마흔다섯 살 아들을 내보냈고, 진보는 여든 살 대통령을 다시 내보냈다. 바통을 받을 손이 보이지 않으니 노인이 다시 달릴 수밖에 없다.



승리의 의미



▲26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 대선 결선 투표 승리 후 지지자들에게 연설을 하고 있다. 로이터 연합뉴스

룰라의 정치가 무엇을 기준으로 삼는지는 지도 한 장이 보여 준다. 첫 집권기에 그는 가난한 가정에 현금을 주되 아이를 학교에 보내고 예방접종을 받게 하는 제도를 만들었고, 브라질은 2014년 유엔 기아지도에서 이름을 지웠다.



그 이름은 2022년 다시 지도에 올랐다가, 룰라가 돌아온 뒤인 2025년 7월 다시 지워졌다. 정글의 문법이 거래의 크기를 묻는다면 이 정치는 식탁에 오를 끼니를 묻는다. 중남미 최대 경제가 바로 그 정치를 다시 택한 것이다. 정글의 문법은 필연이 아니며, 투표소에서 멈춰 세울 수 있다. 이번 승리의 의미는 정확히 거기까지다.



승리 연설에서 그는 헌법을 존중하고 모든 국민을 위해 통치하며 국민이 선출한 의회와 일하겠다고 말했지만, 그가 질 짐은 가볍지 않다. 의회는 더 보수적으로 짜였고 나라는 거의 정확히 반으로 갈렸으며, 결과가 나온 밤 달러 선물 환율은 11% 가까이 뛰었다.



보우소나루는 투표 시간 연장을 문제 삼아 선거 무효를 구하겠다고 나섰다. 4년 전 아버지가 걸었던 바로 그 길이다. 그러나 26일 트럼프가 브라질 대선에 개입하지 않겠다는 뜻을 내비치자 보우소나루도 사실상 패배를 인정하며 무효화 요구를 철회했다.



2027년 1월 시작될 임기를 마칠 때 룰라는 85세가 된다. 열네 살에 공장 일을 시작해 열일곱에 프레스 사고로 새끼손가락을 잃었고, 금속노조 지도자로 군사정권에 맞섰으며, 부패 혐의로 580일을 복역한 끝에 대법원에서 그 판결의 무효를 받아낸 사람이다.



지금 세계 정상 가운데 이런 이력과 이런 표를 함께 가진 이는 드물다. 남은 4년 동안, 바통을 받을 손을 찾을 수 있길 바란다. #룰라 #브라질대선 #보루소나루 #트럼피즘 #인본주의 프리미엄 임상훈의 글로벌리포트 이전글 루이비통 매장 털렸는데... 프랑스가 진짜 도둑 맞은 것 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 대선 결선 투표 승리 후 지지자들에게 연설을 하고 있다.룰라의 정치가 무엇을 기준으로 삼는지는 지도 한 장이 보여 준다. 첫 집권기에 그는 가난한 가정에 현금을 주되 아이를 학교에 보내고 예방접종을 받게 하는 제도를 만들었고, 브라질은 2014년 유엔 기아지도에서 이름을 지웠다.그 이름은 2022년 다시 지도에 올랐다가, 룰라가 돌아온 뒤인 2025년 7월 다시 지워졌다. 정글의 문법이 거래의 크기를 묻는다면 이 정치는 식탁에 오를 끼니를 묻는다. 중남미 최대 경제가 바로 그 정치를 다시 택한 것이다. 정글의 문법은 필연이 아니며, 투표소에서 멈춰 세울 수 있다. 이번 승리의 의미는 정확히 거기까지다.승리 연설에서 그는 헌법을 존중하고 모든 국민을 위해 통치하며 국민이 선출한 의회와 일하겠다고 말했지만, 그가 질 짐은 가볍지 않다. 의회는 더 보수적으로 짜였고 나라는 거의 정확히 반으로 갈렸으며, 결과가 나온 밤 달러 선물 환율은 11% 가까이 뛰었다.보우소나루는 투표 시간 연장을 문제 삼아 선거 무효를 구하겠다고 나섰다. 4년 전 아버지가 걸었던 바로 그 길이다. 그러나 26일 트럼프가 브라질 대선에 개입하지 않겠다는 뜻을 내비치자 보우소나루도 사실상 패배를 인정하며 무효화 요구를 철회했다.2027년 1월 시작될 임기를 마칠 때 룰라는 85세가 된다. 열네 살에 공장 일을 시작해 열일곱에 프레스 사고로 새끼손가락을 잃었고, 금속노조 지도자로 군사정권에 맞섰으며, 부패 혐의로 580일을 복역한 끝에 대법원에서 그 판결의 무효를 받아낸 사람이다.지금 세계 정상 가운데 이런 이력과 이런 표를 함께 가진 이는 드물다. 남은 4년 동안, 바통을 받을 손을 찾을 수 있길 바란다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 임상훈 (anarsh) 내방 구독하기 목차243 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 루이비통 매장 털렸는데... 프랑스가 진짜 도둑 맞은 것 맨위로 다크 26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 지지자들이 재선에 성공한 노동당(PT) 대선 후보 룰라 대통령의 연설을 듣고 있다.트럼프가 미국에서 대선 출마를 선언한 2015년 이후 10년 넘게, 세계는 정글의 문법을 익혀 왔다. 강자의 거래가 규범을 대신하고 관세와 장벽이 외교의 언어가 되는 사이, 약자를 돌보는 일은 비용으로 계산되기 시작했다. 미국이 지난해 국제개발처(USAID)를 사실상 해체한 것은 그 상징이다.브라질은 그 문법이 어떻게 작동하는지 보여 준 현장이었다. 지난해 여름 트럼프는 자이르 보우소나루 재판을 마녀사냥이라 부르며 브라질산 수입품에 50% 관세를 매겼다. 다른 나라의 법정을 관세로 겨냥한 셈이다.그러나 법정은 거래에 응하지 않았다. 두 달 뒤 브라질 대법원은, 2023년 1월 8일 지지자들의 의회·대법원·대통령궁 난입으로 이어진 쿠데타 모의에 대해 자이르 보우소나루에게 유죄를 선고했다.문법은 국경을 넘었다. 중남미에서는 아르헨티나의 하비에르 밀레이, 지난해 12월 칠레의 호세 안토니오 카스트에 이어 올해 페루에서도 우파가 이겼고, 유럽에서는 이탈리아의 극우가 정부를 이끄는 가운데 독일과 프랑스의 극우 정당이 제1당 자리를 넘본다.그사이 젊은 세대는 무엇을 물려받았는가. 우크라이나와 가자에서 쓰러진 이름의 대부분은 젊었고, 나토는 지난해 국방비 목표를 국내총생산(GDP)의 5%로 올렸다. 기성세대가 건넨 것은 미래가 아니라 참호였다.이번 브라질 대선의 두 얼굴은 이 시대를 그대로 요약한다. 극우는 마흔다섯 살 아들을 내보냈고, 진보는 여든 살 대통령을 다시 내보냈다. 바통을 받을 손이 보이지 않으니 노인이 다시 달릴 수밖에 없다.

26일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 대통령 결선 투표가 치러진 다음 날, 한 남성이 신문 가판대 앞을 지나가고 있다. 가판대에는 브라질 대통령이자 재선에 도전한 루이스 이나시우 룰라 다시우바의 승리가 1면 헤드라인으로 실려 있다. 룰라 대통령은 모든 예상을 뒤엎고 51.8%의 득표율로 재선에 성공했으며, 우파 후보인 플라비우 보우소나루 상원의원은 48.2%를 얻었으나 패배를 인정하지 않고 선거 무효화를 추진하겠다고 밝혔으나 이후 철회했다.지난 25일 오후 7시 46분(현지시간), 브라질 대통령 선거 개표 화면의 순위가 뒤집혔다. 플라비우 보우소나루 상원의원이 앞서기 시작한 것이다. 그러나 38분 만에 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 다시 앞섰고, 순위는 끝내 바뀌지 않았다.51.79% 대 48.21%, 약 443만 표 차. 이로써 룰라는 브라질 역사상 처음으로 네 번 대통령에 당선된 인물이 됐고, 바로 오늘(27일) 여든한 살이 되었다.3주 전만 해도 승자는 보우소나루였다. 쿠데타 모의로 징역 27년 3개월을 선고 받고 가택 구금 중인 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남인 그는, 1차에서 47.03%를 얻어 45.16%를 얻은 룰라를 220만 표 앞섰다. 브라질에서 1989년 직선제 복원 이후 1차 2위가 결선에서 판을 뒤집은 적은 한 번도 없었다.패인은 투표소 밖에 있었다. 1차에서 유권자 3347만 명, 다섯에 한 명꼴이 집에 머물렀으니 1998년 이후 가장 높은 기권율이었다. 룰라 캠프가 결선까지 3주 동안 붙잡으려 한 것도 바로 이들이었다.그래서 캠페인의 언어부터 바꿨다. 1차 때 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세에 맞서 주권 수호를 앞세웠다면, 결선에서는 생계를 말했다. 1차 투표 전 발표했던 빈곤가정지원금 15% 인상분을 지급했고 주말 대중교통 무료화, 연체 채무 감면과 재조정을 내걸고, 임금 삭감 없는 노동시간 단축을 약속했다.주 6일 근무제를 끝내는 노동 개혁이 결선 직전 통과된 것도 그 연장선에 있다. 빚을 제때 갚지 못하는 사람이 8400만 명에 이르는 나라에서, 이 약속들은 구호가 아니라 이번 달 살림의 문제였다.결과는 숫자로 드러났다. 3주 사이 움직인 약 1410만 표 가운데 1038만 표가 룰라에게, 372만 표가 보우소나루에게 갔다. 탈락 후보들의 표 932만에, 새로 투표소에 나온 296만과 무효·백지에서 돌아선 182만이 더해진 표였다.눈여겨볼 대목은 룰라가 늘린 표가 탈락 후보 전원의 표보다 많았다는 점이다. 기권율은 19.22%로 내려갔고, 북동부 아홉 개 주 모두에서 룰라 득표율이 5%포인트 안팎씩 올랐으며, 미나스제라이스는 승자가 바뀐 유일한 주가 됐다.반면 보우소나루가 늘린 표는 우파 후보 세 사람의 1차 득표 합에도 미치지 못했다. 숫자가 가리키는 것은 새 지지자보다 돌아온 유권자이고, 그들을 불러낸 것은 주권이라는 구호가 아니라 버스비와 빚, 노동시간이었다.