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26일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 대통령 결선 투표가 치러진 다음 날, 한 남성이 신문 가판대 앞을 지나가고 있다. 가판대에는 브라질 대통령이자 재선에 도전한 루이스 이나시우 룰라 다시우바의 승리가 1면 헤드라인으로 실려 있다. 룰라 대통령은 모든 예상을 뒤엎고 51.8%의 득표율로 재선에 성공했으며, 우파 후보인 플라비우 보우소나루 상원의원은 48.2%를 얻었으나 패배를 인정하지 않고 선거 무효화를 추진하겠다고 밝혔으나 이후 철회했다.AFP 연합뉴스
지난 25일 오후 7시 46분(현지시간), 브라질 대통령 선거 개표 화면의 순위가 뒤집혔다. 플라비우 보우소나루 상원의원이 앞서기 시작한 것이다. 그러나 38분 만에 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 다시 앞섰고, 순위는 끝내 바뀌지 않았다.
51.79% 대 48.21%, 약 443만 표 차. 이로써 룰라는 브라질 역사상 처음으로 네 번 대통령에 당선된 인물이 됐고, 바로 오늘(27일) 여든한 살이 되었다.
돌아온 사람들
3주 전만 해도 승자는 보우소나루였다. 쿠데타 모의로 징역 27년 3개월을 선고 받고 가택 구금 중인 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남인 그는, 1차에서 47.03%를 얻어 45.16%를 얻은 룰라를 220만 표 앞섰다. 브라질에서 1989년 직선제 복원 이후 1차 2위가 결선에서 판을 뒤집은 적은 한 번도 없었다.
패인은 투표소 밖에 있었다. 1차에서 유권자 3347만 명, 다섯에 한 명꼴이 집에 머물렀으니 1998년 이후 가장 높은 기권율이었다. 룰라 캠프가 결선까지 3주 동안 붙잡으려 한 것도 바로 이들이었다.
그래서 캠페인의 언어부터 바꿨다. 1차 때 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세에 맞서 주권 수호를 앞세웠다면, 결선에서는 생계를 말했다. 1차 투표 전 발표했던 빈곤가정지원금 15% 인상분을 지급했고 주말 대중교통 무료화, 연체 채무 감면과 재조정을 내걸고, 임금 삭감 없는 노동시간 단축을 약속했다.
주 6일 근무제를 끝내는 노동 개혁이 결선 직전 통과된 것도 그 연장선에 있다. 빚을 제때 갚지 못하는 사람이 8400만 명에 이르는 나라에서, 이 약속들은 구호가 아니라 이번 달 살림의 문제였다.
결과는 숫자로 드러났다. 3주 사이 움직인 약 1410만 표 가운데 1038만 표가 룰라에게, 372만 표가 보우소나루에게 갔다. 탈락 후보들의 표 932만에, 새로 투표소에 나온 296만과 무효·백지에서 돌아선 182만이 더해진 표였다.
눈여겨볼 대목은 룰라가 늘린 표가 탈락 후보 전원의 표보다 많았다는 점이다. 기권율은 19.22%로 내려갔고, 북동부 아홉 개 주 모두에서 룰라 득표율이 5%포인트 안팎씩 올랐으며, 미나스제라이스는 승자가 바뀐 유일한 주가 됐다.
반면 보우소나루가 늘린 표는 우파 후보 세 사람의 1차 득표 합에도 미치지 못했다. 숫자가 가리키는 것은 새 지지자보다 돌아온 유권자이고, 그들을 불러낸 것은 주권이라는 구호가 아니라 버스비와 빚, 노동시간이었다.