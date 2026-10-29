권우성

"다수 근로자들이 사망한 사건에서조차 가벼운 형이 선고된다면 중대재해처벌법의 입법 목적을 달성하기 어렵고, 높은 법정형의 처벌 규정을 둔 의의가 무색하게 된다.(1심 판결문)"

▲2025년 12월, 당시 법원행정처장을 역임하고 있던 천대엽 대법관 이정민

이번 판결에서 또 이해하기 어려운 것은 주심이 천대엽 대법관이라는 점이다. 지난 2021년 삼성중공업 거제조선소 크레인 충돌사고 대법원 판결에서도 천대엽 대법관이 주심이었다. 당시 대법원은 "해당 산업현장의 구체적 실태에 비추어 예상 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전조치에 이르지 못할 경우에는 안전보건규칙을 준수하였다고 볼 수 없다"며 무죄로 판단한 원심을 파기했다. 특히 "해당 산업현장에서 동종의 산업재해가 이미 발생하였던 경우에는 사업주가 충분한 보완대책을 강구"해야 한다고 강조했다.



법조문의 문언만 볼 것이 아니라 그 법이 무엇을 지키려고 만들어졌는지, 실제 현장에서 노동자가 위험으로부터 보호 받을 수 있었는지를 보라는 취지의 판결이었다. 아리셀 사건과 법리적 쟁점이 매우 유사한 재판이었다. 그러나 5년 뒤 같은 천대엽 대법관이 주심을 맡은 아리셀 사건에선 사뭇 다른 판단이 나왔다. 아리셀 항소심은 안전보건 규칙에 건물의 '각 층'마다 별도의 비상구를 설치해야 한다는 문구가 명시돼 있지 않다는 이유로 비상구 설치 의무 위반을 인정하지 않았다. 대법원은 이 판단에 잘못이 없다며 그대로 확정했다.



물론 두 사건은 서로 다른 사건이고 적용된 법률과 구체적인 쟁점도 다르다. 그러나 그렇다고 질문까지 달라지는 것은 아니다. 2021년에는 법조문의 형식보다 산업현장의 실제 위험과 법의 목적을 보아야 한다고 했던 천대엽 대법관은 왜 2026년 아리셀 사건에서는 조문의 문언을 좁게 해석한 항소심 판단을 받아들였을까. 과거 대법원이 강조했던 '실질적인 안전조치'라는 원칙과 이번 판단은 어떻게 함께 성립할 수 있을까. 대법원은 이를 충분히 설명하지 않았다.



이것은 주심인 천대엽 대법관 개인의 법리적 판단이 작용한 것일까. 아니면 중대재해처벌법과 기업 경영 책임자의 형사책임을 바라보는 지금 대법원의 태도 자체가 달라진 것일까. 어쩌면 '조희대 대법원'에서 기업의 안전 책임을 바라보는 사법부의 시선이 후퇴하고 있는 것은 아닐까.



물론 정치적인 판결이었다고 단정할 근거는 없다. 그러나 그렇지 않다면 이를 대법원이 설명해야 한다. 같은 대법원이 몇 년 전 산업안전 사건에서 강조했던 원칙과 이번 판결이 어떻게 양립하는지, 23명의 노동자가 죽은 참사에서 경영 책임자에게 징역 4년을 확정하는 것이 중대재해처벌법의 입법 목적과 어떻게 조화를 이루는지 규명해야 한다.



법은 국회가 몇 줄의 조문을 써 놓는다고 완성되지 않는다. 그 법이 법원에서 어떻게 해석되고, 현실에서 어떤 책임을 만들어내며, 사람들의 행동을 어떻게 바꾸는지까지가 법을 구성하는 것들이다. 법전에 '중대재해 처벌 등에 관한 법률'이라는 이름이 그대로 남아 있다고 그 법이 살아 있는 것은 아니다. 기업의 판단을 바꾸고, 경영 책임자가 노동자의 안전을 자신의 책임으로 받아들이게 하고, 노동자가 아침에 출근해서 저녁에 다시 집으로 돌아올 가능성을 조금이라도 높일 때 비로소 법은 법으로 작동한다.



법을 만들었으니, 이젠 법을 지켜야 한다



▲2020년 11월 24일 태안화력발전소에서 숨진 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 김용균재단 이사장이 서울 여의도 더불어민주당 당사 앞에서 열린 중대재해기업처벌법 제정을 위한 집중 집회에 참석해 정부와 더불어민주당에 중대재해기업처벌법과 전태일3법 입법을 촉구하는 모습. 유성호

단언컨대, 대법원은 중대재해 탓에 사망한 노동자들의 유가족과 지금도 위험한 현장에서 일하고 있는 노동자들이 가까스로 만든 '그 법'을 죽이려 들었다.



그러나 중대재해처벌법이 끝났다고 말하고 싶지는 않다. 애초에 이 법을 만든 것도 우리였기 때문에, 우리는 이 법이 죽지 않게 만들 수도 있기 때문이다. 김용균이 죽었을 때 우리는 뒤늦게 위험의 외주화를 발견했다. 다른 노동자들이 죽을 때마다 그들의 이름을 기억하고 불렀다. 유가족들과 함께 싸웠다. 시민들이 서명했고, 노동자들이 거리로 나왔다. 산재 피해 유가족들은 국회 앞에서 단식하고 농성했다.



'사람이 일하다 죽지 않는 것이 기업의 이윤보다 중요하다'라는 너무나 당연한 원칙 하나를 법으로 만들기 위해 우리는 오래 싸웠고, 법을 만들었다. 중대재해처벌법은 국회가 어느 날 선물처럼 내려준 법이 아니다. 죽은 노동자와 남은 유가족, 노동자와 시민들이 사회를 움직이고 정치를 움직여 만든 '우리가 만든 법'이다. 그렇다면 이 법을 지키는 일도 결국 우리가 해야 한다.



'노동자의 죽음'은 우리 사회가 무엇을 중요하게 생각하고, 무엇을 비용으로 취급하는지를 보여준다. 그래서 관심과 감시와 분노가 필요하다. 법원이 판결할 때 사람들이 지켜보고 있다는 것. 기업이 노동자를 죽게 하면 사회가 그것을 오래 기억한다는 것. 피해자와 유가족들이 싸울 때 그들만 남겨두지 않는다는 것. 왜 사람이 죽었는지 계속 질문하고, 책임을 묻는 사람이 있다는 것... 그래야만 정치가 움직이고 법도 움직인다.



아리셀 중대재해 참사 대책위와 유가족들은 이번 대법원판결에 대한 재판소원을 준비하고 있다. 김용균의 죽음 뒤 우리가 중대재해처벌법을 만들었다면, 아리셀에서 스물세 명의 노동자가 죽은 뒤 우리가 해야 할 일은 그 법을 포기하는 것이 아니다. 왜 법이 작동하지 않았는지 더 크게 묻는 일이다. 법원이 법의 의미를 지우려 한다면 우리가 다시 쓰면 될 일이다. 중대재해가 일어날 때마다 기억하고, 함께 슬퍼하고, 잊지 않고 지켜보고, 다시 묻고, 더 크게 떠들어야 한다.

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기사 제보하기 2020년 11월 24일 태안화력발전소에서 숨진 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 김용균재단 이사장이 서울 여의도 더불어민주당 당사 앞에서 열린 중대재해기업처벌법 제정을 위한 집중 집회에 참석해 정부와 더불어민주당에 중대재해기업처벌법과 전태일3법 입법을 촉구하는 모습.단언컨대, 대법원은 중대재해 탓에 사망한 노동자들의 유가족과 지금도 위험한 현장에서 일하고 있는 노동자들이 가까스로 만든 '그 법'을 죽이려 들었다.그러나 중대재해처벌법이 끝났다고 말하고 싶지는 않다. 애초에 이 법을 만든 것도 우리였기 때문에, 우리는 이 법이 죽지 않게 만들 수도 있기 때문이다. 김용균이 죽었을 때 우리는 뒤늦게 위험의 외주화를 발견했다. 다른 노동자들이 죽을 때마다 그들의 이름을 기억하고 불렀다. 유가족들과 함께 싸웠다. 시민들이 서명했고, 노동자들이 거리로 나왔다. 산재 피해 유가족들은 국회 앞에서 단식하고 농성했다.'사람이 일하다 죽지 않는 것이 기업의 이윤보다 중요하다'라는 너무나 당연한 원칙 하나를 법으로 만들기 위해 우리는 오래 싸웠고, 법을 만들었다. 중대재해처벌법은 국회가 어느 날 선물처럼 내려준 법이 아니다. 죽은 노동자와 남은 유가족, 노동자와 시민들이 사회를 움직이고 정치를 움직여 만든 '우리가 만든 법'이다. 그렇다면 이 법을 지키는 일도 결국 우리가 해야 한다.'노동자의 죽음'은 우리 사회가 무엇을 중요하게 생각하고, 무엇을 비용으로 취급하는지를 보여준다. 그래서 관심과 감시와 분노가 필요하다. 법원이 판결할 때 사람들이 지켜보고 있다는 것. 기업이 노동자를 죽게 하면 사회가 그것을 오래 기억한다는 것. 피해자와 유가족들이 싸울 때 그들만 남겨두지 않는다는 것. 왜 사람이 죽었는지 계속 질문하고, 책임을 묻는 사람이 있다는 것... 그래야만 정치가 움직이고 법도 움직인다.아리셀 중대재해 참사 대책위와 유가족들은 이번 대법원판결에 대한 재판소원을 준비하고 있다. 김용균의 죽음 뒤 우리가 중대재해처벌법을 만들었다면, 아리셀에서 스물세 명의 노동자가 죽은 뒤 우리가 해야 할 일은 그 법을 포기하는 것이 아니다. 왜 법이 작동하지 않았는지 더 크게 묻는 일이다. 법원이 법의 의미를 지우려 한다면 우리가 다시 쓰면 될 일이다. 중대재해가 일어날 때마다 기억하고, 함께 슬퍼하고, 잊지 않고 지켜보고, 다시 묻고, 더 크게 떠들어야 한다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 성지훈 (acesjh) 내방 구독하기

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지난 4월 28일 23명 노동자가 사망한 ‘아리셀 참사’ 2심 판결 과정과 선고에 대한 기자간담회가 서울 중구 민주노총 교육장에서 아리셀참사대책위와 아리셀산재피해가족협의회 주최로 열렸다. 중대재해처벌법 위반으로 기소된 박순관 아리셀 대표는 1심에서 징역 15년을 선고받았으나, 항소심에서는 원심보다 대폭 감형된 징역 4년을 선고받았다. 대법원은 항소심 판결을 확정했다.그렇게 법을 만들고 몇 년이 지났다. 여전히 매일 7명의 노동자가 퇴근하지 못하고 있다. 2024년 6월 24일. 리튬전지 생산업체 아리셀에서 화재가 발생해 23명의 노동자가 숨지는 참사가 발생했다. 참사 이전에도 아리셀에서는 크고 작은 폭발 사고와 화재가 있었다. 참사 이틀 전에도 전지 폭발 사고가 발생했다. 그러나 충분한 안전조치는 이뤄지지 않았다. 허가 받지 않은 업체를 통해 파견된 이주노동자들은 충분한 안전교육을 받지 못했다. 예견된 인재, 막을 수 있는 참사였다.1심 법원인 수원지방법원은 이런 정황과 책임을 고려해 아리셀 경영 책임자 박순관에게 중대재해처벌법 시행 이후 가장 높은 형량인 징역 15년을 선고했다. 1심 재판부는 '그동안 산업재해에 상대적으로 가벼운 형이 선고되어 온 현실에서는 형벌의 산업재해 예방 효과가 제대로 작동하기 어렵고, 다수 노동자가 사망한 사건에서도 가벼운 형이 선고된다면 중대재해처벌법이 높은 법정형을 둔 의미와 입법 목적을 달성하기 어렵다'라는 취지의 양형 이유를 밝혔다.그러나 2심 재판부는 판단을 크게 바꿨다. 박순관이 중대재해처벌법상 경영 책임자이고 안전보건 확보 의무를 위반했다는 점은 인정하면서도 일부 안전조치 의무에 대해서는 1심과 달리 판단했고, 피해자와 유족과의 합의 등을 양형에 반영해 형을 징역 15년에서 4년으로 크게 낮췄다. 대법원은 이 판결을 확정했다.형량을 사람의 목숨 수로 단순하게 나눌 수는 없다. 문제는 징역 4년이라는 숫자도 아니다. 문제는 1심 법원의 우려가 현실이 됐다는 데 있다.이번 대법원 판결이 앞으로 각급 법원이 중대재해처벌법을 해석하고 책임의 무게를 정하는 중요한 기준이 되는 판례로 남으면 이 문제는 아리셀과 박순관 한 사람의 징역 4년에서 끝나지 않는다.기업들은 다시 계산기를 두드릴 수 있게 된다. '사고가 벌어지지 않게 안전에 투자하는 비용과, 사고 이후에 변호사를 사고 합의를 하는 비용 중 무엇이 더 싸게 먹히는가?' 라는 계산.중대재해처벌법은 애초에 기업의 그 계산법을 바꾸기 위해 만든 법이었다. 안전에 투자하는 비용보다 사고가 난 뒤 피해자와 합의하고 배상하는 비용이 싸다면 기업은 안전마저 비용으로 계산한다. 그래서 사고가 난 뒤 치르는 비용보다 사고가 나지 않도록 예방하는 비용이 더 싸게 느껴지도록 만들어야 했다. 경영 책임자가 노동자의 생명과 안전을 자기 경영의 문제로 받아들이도록 만드는 것. 그것이 중대재해처벌법이 높은 형사책임을 둔 이유였다.그런데 이번 판결은 그 계산기를 다시 기업의 손에 들려줬다. 충분한 안전조치를 하지 않아 참사가 발생하더라도 이후 피해자와 합의하고 배상한 것이 형량을 크게 낮추는 요소가 될 수 있다는 판단이 대법원에서 확정됐다. 그렇다면 중대재해처벌법은 무엇을 바꿀 수 있나.