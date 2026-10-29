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지난 4월 28일 23명 노동자가 사망한 ‘아리셀 참사’ 2심 판결 과정과 선고에 대한 기자간담회가 서울 중구 민주노총 교육장에서 아리셀참사대책위와 아리셀산재피해가족협의회 주최로 열렸다. 중대재해처벌법 위반으로 기소된 박순관 아리셀 대표는 1심에서 징역 15년을 선고받았으나, 항소심에서는 원심보다 대폭 감형된 징역 4년을 선고받았다. 대법원은 항소심 판결을 확정했다.권우성
그렇게 법을 만들고 몇 년이 지났다. 여전히 매일 7명의 노동자가 퇴근하지 못하고 있다. 2024년 6월 24일. 리튬전지 생산업체 아리셀에서 화재가 발생해 23명의 노동자가 숨지는 참사가 발생했다. 참사 이전에도 아리셀에서는 크고 작은 폭발 사고와 화재가 있었다. 참사 이틀 전에도 전지 폭발 사고가 발생했다. 그러나 충분한 안전조치는 이뤄지지 않았다. 허가 받지 않은 업체를 통해 파견된 이주노동자들은 충분한 안전교육을 받지 못했다. 예견된 인재, 막을 수 있는 참사였다.
1심 법원인 수원지방법원은 이런 정황과 책임을 고려해 아리셀 경영 책임자 박순관에게 중대재해처벌법 시행 이후 가장 높은 형량인 징역 15년을 선고했다. 1심 재판부는 '그동안 산업재해에 상대적으로 가벼운 형이 선고되어 온 현실에서는 형벌의 산업재해 예방 효과가 제대로 작동하기 어렵고, 다수 노동자가 사망한 사건에서도 가벼운 형이 선고된다면 중대재해처벌법이 높은 법정형을 둔 의미와 입법 목적을 달성하기 어렵다'라는 취지의 양형 이유를 밝혔다.
그러나 2심 재판부는 판단을 크게 바꿨다. 박순관이 중대재해처벌법상 경영 책임자이고 안전보건 확보 의무를 위반했다는 점은 인정하면서도 일부 안전조치 의무에 대해서는 1심과 달리 판단했고, 피해자와 유족과의 합의 등을 양형에 반영해 형을 징역 15년에서 4년으로 크게 낮췄다. 대법원은 이 판결을 확정했다.
형량을 사람의 목숨 수로 단순하게 나눌 수는 없다. 문제는 징역 4년이라는 숫자도 아니다. 문제는 1심 법원의 우려가 현실이 됐다는 데 있다.
"다수 근로자들이 사망한 사건에서조차 가벼운 형이 선고된다면 중대재해처벌법의 입법 목적을 달성하기 어렵고, 높은 법정형의 처벌 규정을 둔 의의가 무색하게 된다.(1심 판결문)"
이번 대법원 판결이 앞으로 각급 법원이 중대재해처벌법을 해석하고 책임의 무게를 정하는 중요한 기준이 되는 판례로 남으면 이 문제는 아리셀과 박순관 한 사람의 징역 4년에서 끝나지 않는다.
기업들은 다시 계산기를 두드릴 수 있게 된다. '사고가 벌어지지 않게 안전에 투자하는 비용과, 사고 이후에 변호사를 사고 합의를 하는 비용 중 무엇이 더 싸게 먹히는가?' 라는 계산.
중대재해처벌법은 애초에 기업의 그 계산법을 바꾸기 위해 만든 법이었다. 안전에 투자하는 비용보다 사고가 난 뒤 피해자와 합의하고 배상하는 비용이 싸다면 기업은 안전마저 비용으로 계산한다. 그래서 사고가 난 뒤 치르는 비용보다 사고가 나지 않도록 예방하는 비용이 더 싸게 느껴지도록 만들어야 했다. 경영 책임자가 노동자의 생명과 안전을 자기 경영의 문제로 받아들이도록 만드는 것. 그것이 중대재해처벌법이 높은 형사책임을 둔 이유였다.
그런데 이번 판결은 그 계산기를 다시 기업의 손에 들려줬다. 충분한 안전조치를 하지 않아 참사가 발생하더라도 이후 피해자와 합의하고 배상한 것이 형량을 크게 낮추는 요소가 될 수 있다는 판단이 대법원에서 확정됐다. 그렇다면 중대재해처벌법은 무엇을 바꿀 수 있나.
5년 전과 지금은 왜 다른가?