페이스북 갈무리

고 최승복 부교육감이 사단법인 함께교육 총회에서 발표 중이다.교육부에서 함께 일한 직원은 상사였던 그에게 다른 상사에게 평소 해왔던 대로 아침인사를 하다 뜻밖의 말을 들었다고 했다. "인사하러 안 오셔도 돼요. 용건이 있을 때 말씀 주시면 돼요." 그와 일하는 동안 월요병을 잊었다는 그 직원은 고인의 인생 한 시기에 함께했다는 것 자체가 행복이었다고 회고했다.공직사회에서 관행적인 인사는 사소해 보이지만 위계의 무게를 드러내기도 한다. 그는 예우를 강요하기보다 서로를 존중하며 일하기를 바랐다. 힘들어하는 동료에게는 추위를 견디며 자라는 자작나무에 빗대어 힘을 북돋아 주었다. 동료들은 그를 '벽이 아닌 길을 만드는 사람'으로 기억한다.그의 관심은 업무의 성과표에만 머물지 않았다. 광주에서 함께 일한 동료는 급식실 노동자의 건강을 위해 '국 없는 급식'의 가능성을 논의했던 일을 회고했다. 서울시교육청에서 근무할 때 급식실 환기시설 개선에 힘썼다는 증언도 있다. 뜨거운 급식실의 노동자, 교실의 교사, 자기 가능성을 찾아가는 학생... 그는 언제나 그들의 하루를 지켜보고 신뢰 어린 지지를 보냈다.그의 교육철학은 가정이라는 가장 밀접한 삶의 공간에서도 온전히 빛났다. 두 딸을 낳았을 때, 마음에 품어둔 예쁜 순우리말 이름을 지을 수 있다며 누구보다 기뻐했던 그는, 큰딸에게 '새벽하늘의 빛나는 별'이라는 뜻의 '맑은별', 둘째 딸에게 '샘이 깊은 물'이라는 뜻의 '깊은샘'이라는 다정한 이름을 선물했다.딸이 직장에서 억울하거나 힘든 일을 겪고 전화할 때면, 밤이 깊어도 마다하지 않고 한참 동안 이야기를 들으며 자기 일처럼 함께 화를 내주고 편을 들어주던 든든한 아버지였다. 딸이 가을 야외결혼식을 고민하자 "엄마 몰래 노란 양복을 입고 가겠다"며 재미진 답으로 격려하던 유쾌한 아빠이기도 했다. 딸들의 수학 공부를 돕기 위해 직접 수능 수학 기본서를 구입해 독학하며, 아이들이 살아가는 세계를 함께 이해하고자 애썼던 '배우는 어른'이었다.조카들에게도 그는 격식 없이 고민을 들어 주고, 결혼식에서는 사회를 맡아 웃음을 선사했다. 일반적인 공직자의 모습과는 사뭇 다른 모히칸 헤어스타일의 사회자로. 추모식에서 조카는 삼촌의 에너지와 머리 모양, 미소까지 모두 좋아했다고 말했다.이런 기억 앞에서는 혁신가라는 호칭조차 잠시 뒤로 물러난다. 가족의 이야기를 들어 주고, 농담하고, 아이들과 함께 배우던 한 사람이 보인다. 가족에게는 대단한 직함보다 언제든 전화할 수 있는 아버지, 격의 없이 웃을 수 있는 삼촌이 더 소중했을 것이다. 우리가 교육에서 이야기하는 존중과 신뢰가 결국 이런 평범한 관계 속에서 시작된다는 생각도 든다. 학생을 배움의 주체로 존중하자는 그의 교육철학이 단지 책 속의 문장이 아니었음을 보여 주는 장면들이다.그는 <교육을 교육답게, 우리 교육 다시 세우기> <포노 사피엔스 학교의 탄생> <포노 사피엔스는 거꾸로 공부한다>를 집필하고, 미래학교자치연구소 회원들과는 <미래교육, 학교자치로 가는 길> <미리쓰는 미래교육>을 공동 집필했다. 그리고 어디에 근무하든 동료들과 독서모임을 이어 갔다. 기술의 변화 자체보다 그 속에서 학생과 교사가 어떤 주체로 살아갈 것인지를 물었다. 학교는 통제의 대상이 아니라 스스로 문제를 해결하는 공동체여야 한다고 생각했다.아무도 맡으려고 하지 않던 역사교과서 국정화 진상조사 팀장을 자청했던 그는 "순둥순둥하고 재밌는 성품"으로 온갖 힘든 문제를 처리해 나갔다고 한다. 팀원이 그에게 조사 방향을 물었을 때 그는 단호하게 대답했다. "돌아가지 말고, 길이 없으면 우리가 만듭시다." 새길을 낼 때, 그는 팀원의 의견을 존중하여 불필요한 형식과 업무를 과감하게 없앴다. 그리하여 팀원들에게 "캡틴"으로 불리었다.그의 공직생활이 늘 순탄했던 것은 아니다. 자청했던 이력이 문제가 되었을까, 그는 지난 정권에서 19개월 대기 발령에 감봉 처분을 당하는 고초를 겪었다. 그렇게 된 배경을 몇 마디로 잘라 설명하기는 어렵다.다만 그는 그 시간에도 배움을 놓지 않았다. 한의학을 공부해 보고 싶어 수능을 준비하기도 했고, 이후에는 사이버대학에서 데이터 사이언스를 공부했다. 새로운 세계를 향한 호기심과 배움이 그를 다시 일으켜 세우는 힘이었을 것이다. 그의 가족은 그가 세상 속에 사는 범인이 아니라 극도의 자기 절제를 수행하는 수도자의 삶을 사셨다고 회고한다.이제 우리 공직사회가 답해야 할 질문이 있다. 우리는 공직자에게 법과 원칙을 지키라고 하면서 동시에 낡은 관행을 바꾸라고 주문한다. 그러나 관행에 질문을 던지는 사람을 얼마나 보호하는가. 소신이 독선이 되지 않도록 견제하는 절차는 필요하다. 더불어 공공의 이익을 위해 책임 있게 문제를 제기하는 사람이 불이익을 두려워하지 않도록 하는 조직문화도 필요하다.좋은 공직자는 지시를 정확히 이행하는 데서 멈추지 않는다. 그 지시가 향해야 할 시민의 삶, 학생의 삶을 묻고, 자신의 판단을 설명하며 결과에 책임지는 사람이다. 최승복은 그런 질문을 일상에서 놓지 않으려 했던 공직자였다.