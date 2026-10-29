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26.10.29 17:09최종 업데이트 26.10.29 17:09
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고 최승복 부교육감
고 최승복 부교육감페이스북 갈무리

최승복 경기도교육청 제1부교육감이 향년 57세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 2026년 10월 1일, 경기도교육청에서 새로운 일을 시작하기 바로 전날이었다. 교육부 장관과 전국 각 자치단체 교육감들, 함께 일한 공직자와 현장의 교사, 함께 책을 읽고 산을 오르던 동료와 사랑하는 가족들이 그의 비보 앞에 깊이 애도했다.

최교진 교육부 장관은 "고인은 남다른 개혁 마인드로 국가 교육과 교육 자치에 크게 기여했다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이고, 학생과 교직원, 사회적 약자를 위한 따뜻한 교육 정책을 만들기 위해 노력했다"고 추모했고, 김대중 전남광주통합특별시교육감은 고인이 광주를 떠나며 "지난 2년이 참 눈부시게 즐겁고 행복한 시간이었다"고 했던 말을 전하며 "그 말씀이 마지막 인사가 됐다"고 애도했다.


장례식장에서 누군가는 그를 '비범한 혁신가'라 불렀고, 누군가는 '팍팍한 직장생활의 오아시스'이자 마음 편히 기댈 수 있는 형이라 기억했다. 또 누군가는 그가 떠난 뒤 세상이 조금 어두워졌지만, 그가 못다 한 채 맡기고 간 세상을 밝힐 빛이 될 책무를 우리가 다하자고 아파했다.

행정고시 39회로 공직에 들어간 그는 교육부 진로직업과장, 서울특별시교육청 기획조정실장, 광주광역시교육청 부교육감, 그리고 경기도교육청 제1부교육감에 이르기까지 평생 바쁜 걸음을 이어왔다. 그는 공부하는 공공 지식인이기도 했다. 미국 플로리다주립대학교에서 행정학 박사 과정을 밟을 때 공직자의 시간을 아끼느라 식사와 수면 시간을 제외한 모든 시간을 공부에 몰입한 것은 유명한 일화로 남아 있다.

왜 교수가 아니라 공무원을 하느냐고 묻자, 정책으로 더 많은 사람에게 영향을 줄 수 있어서라고 답했다는 천상 공무원인 사람. 그러나 그를 기억하는 이들은 직함보다 함께 보낸 시간의 온기를 더 짙게 기억한다. 평생 지고 살던 무거운 책임을 내려놓고 떠난 그를 보내는 자리에서 나는 그 기억들을 읽으며 묻게 되었다. 좋은 공직자란 무엇을 남기는 사람인가.

아직 시작하지 않은 일을 믿어 준 사람

그를 처음 만난 것은 약 10년 전, 내가 경기도교육청 교원정책과 장학사로서 교육장 공모제에 따른 교육장평가를 교육공감토크 방식으로 추진할 때였다. 교원과 학부모, 학생, 지역 시민 대표가 교육장을 직접 평가하는 자리였다. 당시 교육부 진로직업과장이었던 그는 평가위원으로 참여했다. 행사가 끝난 뒤 현장의 목소리와 열정을 통해 학교와 교육을 더 깊이 이해하고 배웠다며 매우 기뻐했다. 평가 방식의 혁신을 놀라워하였을 뿐만 아니라 그 자리에 모인 사람들에게서 배우려는 태도가 인상적이었다.

2020년 코로나19 팬데믹 시기, 그는 <포노 사피엔스 학교의 탄생>을 집필하며 "아이들의 삶은 비약적으로 달라졌는데 학교는 얼마나 달라졌는가", "학생에게 학교에 적응하라고 요구하기 전에 학교가 학생의 삶을 이해하고 있는가"를 물었다.

당시 선생님들이 매주 온라인으로 하던 미래학교자치교육연구회 (미래학교자치연구소 전신) 학습공동체에도 참여하였다. 미래교육을 토론할 때면 고위 공무원의 직위를 내려놓고, 자신이 모르는 것을 물어보는 데 조금의 주저함도 없는 겸손한 경청자였다.

2021년, 내가 현장 교사들과 함께 비영리 사단법인 미래학교자치연구소를 설립하며 초대 이사장직을 요청드렸다. 나는 동료 교사들과 서울시교육청 기획조정실장으로 근무하던 그의 사무실을 직접 찾아가 "수락해주시지 않으면 이 문을 나가지 않겠다"며 무리하게 청을 했다. 처음에는 고사하셨지만, 고위공무원으로서 겸직 허가와 관료 조직 내부의 시선이라는 부담이 있었을 텐데도, 결국 마음을 열고 함께 해주셨기에 미래학교자치연구소가 출범할 수 있었다.

"우리 교육의 진정한 변화는 현장의 우리가 스스로 만들어가야 한다"는 설립 취지에 깊이 공감했기 때문이었을 것이다. 당시 연구소는 설립을 막 시작한 단계라 아직 이렇다 할 성과도 기반도 없었다. 아이들이 더 나은 세상에서 살아가도록 교사들이 함께 배우고 실천하자는 뜻만 세워놓고 있던 그때, 그는 깊은 신뢰로 동행하며 약 3년 동안 아무런 대가 없이 초대 이사장으로 힘을 보탰다.

그의 헌신 덕분에 올해 6년째에 접어든 미래학교자치연구소는 3300여 명의 전국 교육자들이 함께하는 미래교육 학습플랫폼으로 성장하였다. 처음에 뜻을 세운 대로 학교너머학교로서의 미래학교를 회원들이 자치의 힘으로 만들어가고 있다. 이미 성공한 일에 이름을 얹는 것은 어렵지 않다. 아직 이루어지지 않은 꿈에 자신의 시간과 신뢰를 내어 주는 것은 특별한 일이다. 그가 보여 준 헌신적 리더십은 누군가의 가능성을 먼저 믿는 데서 시작됐다.

직위보다 사람을 앞세운 일터

고 최승복 부교육감이 사단법인 함께교육 총회에서 발표 중이다.
고 최승복 부교육감이 사단법인 함께교육 총회에서 발표 중이다.페이스북 갈무리

교육부에서 함께 일한 직원은 상사였던 그에게 다른 상사에게 평소 해왔던 대로 아침인사를 하다 뜻밖의 말을 들었다고 했다. "인사하러 안 오셔도 돼요. 용건이 있을 때 말씀 주시면 돼요." 그와 일하는 동안 월요병을 잊었다는 그 직원은 고인의 인생 한 시기에 함께했다는 것 자체가 행복이었다고 회고했다.

공직사회에서 관행적인 인사는 사소해 보이지만 위계의 무게를 드러내기도 한다. 그는 예우를 강요하기보다 서로를 존중하며 일하기를 바랐다. 힘들어하는 동료에게는 추위를 견디며 자라는 자작나무에 빗대어 힘을 북돋아 주었다. 동료들은 그를 '벽이 아닌 길을 만드는 사람'으로 기억한다.

그의 관심은 업무의 성과표에만 머물지 않았다. 광주에서 함께 일한 동료는 급식실 노동자의 건강을 위해 '국 없는 급식'의 가능성을 논의했던 일을 회고했다. 서울시교육청에서 근무할 때 급식실 환기시설 개선에 힘썼다는 증언도 있다. 뜨거운 급식실의 노동자, 교실의 교사, 자기 가능성을 찾아가는 학생... 그는 언제나 그들의 하루를 지켜보고 신뢰 어린 지지를 보냈다.

그의 교육철학은 가정이라는 가장 밀접한 삶의 공간에서도 온전히 빛났다. 두 딸을 낳았을 때, 마음에 품어둔 예쁜 순우리말 이름을 지을 수 있다며 누구보다 기뻐했던 그는, 큰딸에게 '새벽하늘의 빛나는 별'이라는 뜻의 '맑은별', 둘째 딸에게 '샘이 깊은 물'이라는 뜻의 '깊은샘'이라는 다정한 이름을 선물했다.

딸이 직장에서 억울하거나 힘든 일을 겪고 전화할 때면, 밤이 깊어도 마다하지 않고 한참 동안 이야기를 들으며 자기 일처럼 함께 화를 내주고 편을 들어주던 든든한 아버지였다. 딸이 가을 야외결혼식을 고민하자 "엄마 몰래 노란 양복을 입고 가겠다"며 재미진 답으로 격려하던 유쾌한 아빠이기도 했다. 딸들의 수학 공부를 돕기 위해 직접 수능 수학 기본서를 구입해 독학하며, 아이들이 살아가는 세계를 함께 이해하고자 애썼던 '배우는 어른'이었다.

조카들에게도 그는 격식 없이 고민을 들어 주고, 결혼식에서는 사회를 맡아 웃음을 선사했다. 일반적인 공직자의 모습과는 사뭇 다른 모히칸 헤어스타일의 사회자로. 추모식에서 조카는 삼촌의 에너지와 머리 모양, 미소까지 모두 좋아했다고 말했다.

이런 기억 앞에서는 혁신가라는 호칭조차 잠시 뒤로 물러난다. 가족의 이야기를 들어 주고, 농담하고, 아이들과 함께 배우던 한 사람이 보인다. 가족에게는 대단한 직함보다 언제든 전화할 수 있는 아버지, 격의 없이 웃을 수 있는 삼촌이 더 소중했을 것이다. 우리가 교육에서 이야기하는 존중과 신뢰가 결국 이런 평범한 관계 속에서 시작된다는 생각도 든다. 학생을 배움의 주체로 존중하자는 그의 교육철학이 단지 책 속의 문장이 아니었음을 보여 주는 장면들이다.

질문하는 공직자가 일할 수 있는 사회

그는 <교육을 교육답게, 우리 교육 다시 세우기> <포노 사피엔스 학교의 탄생> <포노 사피엔스는 거꾸로 공부한다>를 집필하고, 미래학교자치연구소 회원들과는 <미래교육, 학교자치로 가는 길> <미리쓰는 미래교육>을 공동 집필했다. 그리고 어디에 근무하든 동료들과 독서모임을 이어 갔다. 기술의 변화 자체보다 그 속에서 학생과 교사가 어떤 주체로 살아갈 것인지를 물었다. 학교는 통제의 대상이 아니라 스스로 문제를 해결하는 공동체여야 한다고 생각했다.

아무도 맡으려고 하지 않던 역사교과서 국정화 진상조사 팀장을 자청했던 그는 "순둥순둥하고 재밌는 성품"으로 온갖 힘든 문제를 처리해 나갔다고 한다. 팀원이 그에게 조사 방향을 물었을 때 그는 단호하게 대답했다. "돌아가지 말고, 길이 없으면 우리가 만듭시다." 새길을 낼 때, 그는 팀원의 의견을 존중하여 불필요한 형식과 업무를 과감하게 없앴다. 그리하여 팀원들에게 "캡틴"으로 불리었다.

그의 공직생활이 늘 순탄했던 것은 아니다. 자청했던 이력이 문제가 되었을까, 그는 지난 정권에서 19개월 대기 발령에 감봉 처분을 당하는 고초를 겪었다. 그렇게 된 배경을 몇 마디로 잘라 설명하기는 어렵다.

다만 그는 그 시간에도 배움을 놓지 않았다. 한의학을 공부해 보고 싶어 수능을 준비하기도 했고, 이후에는 사이버대학에서 데이터 사이언스를 공부했다. 새로운 세계를 향한 호기심과 배움이 그를 다시 일으켜 세우는 힘이었을 것이다. 그의 가족은 그가 세상 속에 사는 범인이 아니라 극도의 자기 절제를 수행하는 수도자의 삶을 사셨다고 회고한다.

이제 우리 공직사회가 답해야 할 질문이 있다. 우리는 공직자에게 법과 원칙을 지키라고 하면서 동시에 낡은 관행을 바꾸라고 주문한다. 그러나 관행에 질문을 던지는 사람을 얼마나 보호하는가. 소신이 독선이 되지 않도록 견제하는 절차는 필요하다. 더불어 공공의 이익을 위해 책임 있게 문제를 제기하는 사람이 불이익을 두려워하지 않도록 하는 조직문화도 필요하다.

좋은 공직자는 지시를 정확히 이행하는 데서 멈추지 않는다. 그 지시가 향해야 할 시민의 삶, 학생의 삶을 묻고, 자신의 판단을 설명하며 결과에 책임지는 사람이다. 최승복은 그런 질문을 일상에서 놓지 않으려 했던 공직자였다.

함께 오르지 못한 산, 가슴에 남아 이어지는 질문

고 최승복 부교육감의 저서 <포노사피언스는 거꾸로 공부한다>
고 최승복 부교육감의 저서 <포노사피언스는 거꾸로 공부한다>메디치미디어

그는 미래학교자치연구소 회원들과 함께 매달 전국의 산길을 걸었다. 산에서는 직함이 사라졌다. 숨이 차면 쉬고, 뒤처진 사람이 있으면 기다렸다. 지난 8월 양평 용문산 정상에 올랐을 때 우리는 9월 속리산, 10월 설악산 공룡능선, 이듬해 8월 백두산까지 함께 가자고 했다. 용문산이 그와 오른 마지막 산이 될 줄은 몰랐다.

그가 광주에서 보낸 시간을 두고 "참 눈부시게 즐겁고 행복한 시간"이라고 말했다는 회고를 읽었다. 치열하게 일한 사람이 그 시간을 행복했다고 기억하고, 함께 일한 이들도 그를 따뜻하게 기억한다. 정책의 성과는 보고서에 남지만 함께 일한 시간의 품격은 사람의 마음에 남는다는 것을 새삼 생각한다.

어떤 사람은 떠난 뒤에야 그가 차지하고 있던 자리의 크기를 비로소 알게 된다. 그 크기는 직위나 업무의 무게와 반드시 일치하지 않는다. 그가 떠난 자리에 남은 사람들이 꺼내 놓는 기억 속에서 비로소 드러난다.

그리운 최승복 부교육감님.
함께 오르기로 했던 산을 다 오르지 못했습니다.
함께 만들려던 교육의 변화도 아직 끝나지 않았습니다.
그러나 당신이 남긴 질문은 여기서 멈추지 않을 것입니다.
학교는 누구를 위해 존재하는가.
우리는 동료를 직급이 아닌 한 사람으로 존중하는가.
새로운 질문을 던지는 이가 두려움 없이 일할 수 있는가.
당신은 높은 자리만 남기고 떠난 사람이 아닙니다. 당신이 믿어 준 사람들이 남아 있습니다.
그 사람들이 또 다른 사람을 믿고, 당신이 열어 둔 길을 이어 걸을 것입니다.
당신과 함께한 시간은 우리에게도 눈부시게 행복한 시간이었습니다.
덧붙이는 글 위 기사는 피렌체의식탁에서 전문을 보실 수 있습니다. https://firenzedt.com/news/articleView.html?idxno=33291

필자 이인숙은 현재 사단법인 미래학교자치연구소 소장으로, 고 최승복 부교육감과 함께 미래교육을 앞당겨 나가던 10년의 귀한 인연을 돌아보며 이 글을 썼다. 학생이 배움을 주도하는 미래학교 실현에 많은 관심이 있다.
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