제주프랑스영화제

"저는 물론이고 부모님과 동생들, 친가와 외가 친척분들도 모두 원도심의 북초등학교를 다녔습니다. 제주4·3의 기점이 된 1947년 삼일절 기념행사가 열렸던 곳이지요. 제주의 중심이라 할 관덕정이 있는 곳이기도 합니다. 저의 수많은 추억이 쌓여 있는 곳이 원도심이죠. 1965년 준공되어 당시 최고로 모던한 건물이었던 동문시장 건물에 아버지께서 가구점을 창업했고 그 옆에 있던 동양극장은 제 놀이터나 다름없었습니다. 원도심은 신제주가 생기기 전까지만 해도 역사적으로나 문화적으로나 제주의 중심지였습니다.

오랜만에 고향으로 돌아와 보니 이 원도심이 공동화돼 가고 쇠락해진 겁니다. 그래서 뭔가를 해야겠다 마음먹고 시작한 것 중의 하나가 영화제입니다. 원도심에서 프랑스 영화제를 하니까 이곳에 와서 보라는 것이었지요. 그리고 2013년부터 '제주시 원도심 옛길 탐험 : 기억의 현장에서 도시의 미래를 보다' 행사를 시작했어요. 그해 2월에 첫 행사를 했는데, 한마디로 대박이었어요. 원로건축가 김석윤 선생님을 모시고 건축물 중심으로 4시간을 함께 돌았는데 사람들이 그토록 열광할 줄 몰랐어요. 나이 든 사람들에게는 원도심 골목골목이 모두 추억의 장소였던 겁니다.

이날 비를 맞으며 칠성통부터 관덕정 성내교회, 현대극장, 제주성곽, 오현단, 동문시장, 산지천 등지를 누볐어요. 2015년 11번째 원도심 옛길 탐험은 '잃어버린 왕국의 옛길을 찾아서'라는 주제로 열렸는데, 한국어 영어 불어 해설로 진행하기도 했어요. 외국인도 참여할 만큼 관심을 끌었던 것이지요.

원도심 지역에 고씨주택이라고 있어요. 일제강점기 근대 건축양식과 제주 민가의 전통이 융합된 독특한 구조와 과도기적 건축물로 사료적 가치가 높은 집이었는데, 탐라문화광장 사업으로 부수어질 위기에 놓였어요. 그래서 제가 2014년에 한 6개월간 원도심 옛길 탐험 행사를 할 때마다 기자들을 부르고 방송국에 연락해서 결국은 고씨주택을 살려냈습니다. 제주도가 매입, 복원해 지금은 원도심의 주요 관광자원이 됐지요."

"영화인들의 교류를 주도해 보고 싶습니다. 구체적으로는 제주 출신 영화감독들과 제주에서 활동하는 영화감독들 그리고 프랑스의 영화감독들이 여름방학 때 함께 모여 제주 청소년 영화 캠프를 하는 겁니다. 제주도에는 영화학과도 없고 영화교육도 없잖아요. 한국-프랑스 영화 캠프를 통해 청소년들에게 꿈을 심어주고 싶어요."

고영림 집행위원장은 쇠락해 가는 제주 원도심의 가치를 알리기 위해 지금까지 50여 차례의 원도심 옛길 답사를 진행해 왔다. 사진은 원도심 일대 극장의 추억과 흔적을 찾아 나선 사람들.고영림 위원장은 초중고를 제주에서 나오고 이화여대 불문과를 졸업했다. 그 후 프랑스 유학을 떠나 학사, 석사, 박사과정까지 12년을 보내게 된다. 귀국해 모교에서 프랑스어 강의를 하다 제주방언 연구 프로젝트를 맡게 돼 27년 만에 제주로 귀환했다. 고향에 대한 애착이 유달리 강했던 그는 프랑스 영화뿐 아니라 그가 나고 자란 원도심이 쇠퇴해 가는 현상에도 눈길을 돌렸다. 고 위원장이 말하는 원도심 이야기다.고 위원장과 이야기를 나누면서 그가 얼마나 프랑스 영화와 고향 제주에 진심인지가 그대로 전해져왔다. 그는 여고 시절 처음으로 프랑스어의 매력에 흠뻑 빠져들었고, 불문학도 시절에는 서울의 프랑스문화원에서, 유학 시기에는 프랑스의 극장에서 다양한 프랑스 영화에 탐닉했다. 고향 제주에 돌아와서도 프랑스 영화에 대한 관심은 변함없었다. 코로나 시기에도 비대면 온라인 상영시스템을 도입해 영화제를 계속했을 정도로 그는 고향 제주에 프랑스 영화를 보여주고 싶어 했다.고영림 집행위원장은 제30회 제주프랑스영화제까지는 해보고 싶다는 희망을 피력했다. 아마도 그때쯤이면 제주프랑스영화제가 널리 알려진 국제영화제로 발돋움해 있을지도 모르겠다. 열정적인 성품의 고 위원장이라면 충분히 기대해 볼 수 있지 않을까. 앞으로의 구상을 들어보았다.