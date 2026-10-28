▲고영림 제주프랑스영화제 집행위원장
2011년 제주에서 첫 번째 프랑스영화제를 시작한 후 지난 16년간 영화제를 이끌어온 고영림 위원장이 그동안 열렸던 제주프랑스영화제 프로그램북들을 선보이고 있다. 손으로 잡은 프로그램북이 금년도 것으로 제주 해녀와 프랑스를 상징하는 마리안이 마주 보고 있다.황의봉
지난 15일~18일, 제주시 학생문화원 대극장과 소극장에서 제주프랑스영화제가 열렸다. 국내 유일의 연례 프랑스영화제다. 인구 70만에도 못 미치는 섬에서 프랑스영화제라니! 프랑스 영화 몇 편 트는 수준이 아니다. 5일 동안 장편영화 22편, 단편영화 18편이 상영됐다. 이 제주프랑스영화제가 벌써 17회째에 이른다니 대단한 일이 아닐 수 없다.
더욱 놀라운 점은 이 영화제가 거의 한 사람의 노력으로 시작되고, 지속되고, 발전돼왔다는 점이다. 고영림 제주프랑스영화제 집행위원장이 그 주인공이다. 지난주 영화제가 막을 내리고 후속 작업에 바쁜 고 집행위원장을 만났다. 오후 2시 영화제 포스터와 팸플릿, 경쟁 부문 작품 투표현황판, 각종 영화서적 등으로 꽉 찬 사무실에서 만난 그는 아직 점심식사도 못 하고 있다고 했다.
이번 영화제 이야기를 시작하기 전에 우선 가장 궁금한 점부터 물었다. 어떤 생각에서 제주라는 작은 섬에서 프랑스영화제라는 어찌 보면 다소 무모하면서도 거창한 일을, 그것도 혼자 힘으로 벌이게 되었을까.
혼자 힘으로 시작한 프랑스영화제... 어느덧 17회