연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 북중 우호조약 체결 65주년을 계기로 방북한 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석을 단장으로 한 중국 당·정대표단을 접견했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 2026.7.17'중국인민지원군 조선전선 참전' 76돌을 하루 앞둔 지난 24일, 김정은 국무위원장은 이달 15일 개통된 신압록강대교를 건너 중국 단둥시의 항미원조기념관(抗美援朝紀念館)을 방문했다. 중국군(중공군)이 미국에 대항해 조선을 원조하고자 한국전쟁에 참전한 일을 기리는 이 기념관에서 김정은 위원장은 중국군 전사자들을 위해 헌화하고 묵념했다.중국인민지원군 사령원인 펑더화이(팽덕회)가 지프차를 타고 압록강철교를 넘고 중국군(중공군)이 이 한반도에 들어온 날은 1950년 10월 19일이다.중국 외교부 홈페이지는 한국전쟁에 관한 부분에서 "1950년 10월 19일 펑더화이 사령원이 부대를 이끌고 압록강을 건너 중국 인민의 항미원조전쟁을 개시했다"(1950年10月19日,彭德怀司令员率部队跨过鸭绿江,开始了中国人民抗美援朝战争)고 설명한다. 10월 25일은 중국군이 첫 전투를 벌인 날이다. 북·중 양국은 이날을 각각 항미원조기념일 및 중국인민지원군 조선전선 참전일로 인정한다.그런데 1950년 10월 25일은 김일성 정권이 볼 때 매우 치욕적인 날이다. 그달 27일자 <경향신문>의 기사 제목 중 하나는 '이승만 대통령 평양 방문 환영시민대회 개최, 대통령은 불참'이다. 10월 25일 오전 11시부터 평양시청 앞 광장에서는 당초 예정과 달리 이승만 대통령이 불참한 가운데 10만 군중이 태극기를 들고 그를 환영하는 행사가 열렸다. 북한 정권이 볼 때 10월 25일은 이런 이유에서 치욕적인 날인 동시에 중국군이 첫 전투를 벌였다는 점에서 다행스러운 날이었다.이제까지 북한 지도자가 그때의 일에 대한 감사 표시로 10월 25일에 즈음해 단둥을 공식 방문했다는 기록은 찾지 못했다. 참전 기념 여부를 떠나 단둥을 공식적으로 방문한 일도 없었던 것으로 보인다. 이동 중에 단둥을 거치거나 들른 일만 있었을 뿐이다. 그런 점에서 김정은의 이번 방문은 매우 이례적이다.과거에 안동(安東)으로 표기됐던 단둥은 조선시대에는 사신들이 이동하는 길목이었고, 일제강점기에는 독립투사들이 만주와 한반도를 오가던 이동 경로 중 하나였다. 중국군이 한국전쟁에 참전한 뒤에는 이곳이 중국군 보급을 위한 후방 기지가 됐다.1950년 11월 4일에 중국군의 참전을 공식 확인한 미군은 단둥과 신의주를 잇는 압록강철교의 북한 쪽 부분을 그달 8일부터 폭격해 9일에 폭파시켰다. 김정은은 이런 역사를 가진 단둥을 이례적으로 방문해 양국 친선의 이미지를 연출했다.미국과 주한미군에 대한 의존도가 높은 한국에서는 미군의 한국전쟁 참전일을 따로 기념하지 않는다. 보병과 포병으로 구성된 미 육군 제24보병사단 예하의 스미스 부대가 부산에 도착한 7월 1일도, 찰스 스미스 중령이 이끄는 이 대대급 부대가 경기도 오산에서 첫 전투를 벌인 7월 5일도 별도로 기리지 않는다. 한국 정부는 정전협정이 체결된 7월 27일을 '유엔군 참전의 날'로 기억할 뿐이다.북한은 중국군의 첫 전투 날짜를 택해 중국군의 참전을 기념하고, 한국은 정전협정이 체결된 날을 택해 유엔군의 참전을 기념한다. 외국군의 참전을 기리는 남북의 방식은 이처럼 판이하다.한국은 남과 북이 대결하는 상황에서 미국의 참전 지원을 받았다. 북한은 남·미(유엔군)와 북이 대결하는 상황에서 중국의 참전 지원을 받았다. 전쟁 구도상으로 보면, 미군 참전이 한국에 주는 안도감보다 중국군 참전이 북한에 주는 안도감이 더 컸다고 할 수 있다. 이번에 김정은은 그때의 감사함을 압록강을 직접 넘어갔다가 당일치기로 돌아오는 인상적인 방식으로 표현했다.