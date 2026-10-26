징둥닷컴

징둥닷컴을 통해 인기리에 판매되는 교육용 AI 토이.과거 보조금의 언어는 '보급률'이었습니다. 더 많은 가정이 에어컨과 냉장고를 갖게 하는 것, 즉 '있느냐 없느냐'의 문제였습니다. 2026년의 언어는 '침투율', 즉 전체 판매 가운데 AI 제품이 차지하는 비중으로 바뀌었습니다. 이제 질문은 '얼마나 AI 에 특화되었는가'입니다.올해 1분기 AI 가전 침투율은 50%를 넘어섰고, TV는 70%를 돌파했습니다. 국경절 연휴 기간 에이전트 가전 매출은 전년 대비 40% 이상 늘었고, AI 제품의 판매 비중이 처음으로 70%를 넘었습니다. 보조금의 과녁이 '총량 확대'에서 '구조 전환'으로 옮겨갔다는 뜻입니다. 그리고 이 전환은 시장이 자연스럽게 성숙한 결과가 아니 재정 파라미터를 의도적으로 다시 맞춘 결과입니다.AI 토이는 같은 전환의 또 다른 경로를 보여줍니다. AI 토이는 국가 보조금의 직접 지정 품목이 아닙니다. 그러나 '스마트 제품' 범주가 넓어지고 플랫폼이 전략적으로 키우면서 폭발했습니다. 중국 AI 토이 시장 규모는 2025년 290억 위안, 2026년 전망치는 342억 위안이며, 성장의 대부분을 온라인 채널이 이끌고 있습니다. AI 글라스가 '정부의 필터'를 통과해 문을 열었다면, AI 토이는 '플랫폼의 필터'를 통과해 문을 열었습니다. 길은 달라도 'AI 속성'이 시장 진입의 독립된 이유가 되었다는 점에서, 둘은 같은 구조 전환이 낳은 결과입니다.보조금의 수혜자를 소비자로만 보면 절반만 본 것입니다. 2026년 국가 보조금이 기업에 준 것은 할인 지원이 아니라 설비 투자의 불확실성을 줄여주는 장치였습니다.에이전트 가전 영역에서는 이 효과가 생산라인과 제품 라인업 양쪽에서 동시에 나타납니다. 메이디(Midea)에서는 올해 상반기에만 직원들이 자발적으로 만든 에이전트가 2만 개를 넘었고, 이를 통해 900만 시간 이상의 업무를 줄이고 4.5억 위안의 비용을 절감했습니다. 14개 핵심 에이전트가 사람이 시간 단위로 하던 일을 초 단위로 처리하며, 주요 업무 효율을 평균 30% 이상 끌어올렸습니다.하이얼(Haier)은 올해 중국가전박람회(AWE)에서 업계 최고 등급인 L4급 에이전트 가전 세트 '시커(Seeker)'를 세계 최초로 공개했습니다. '가전을 연결하는 것'에서 '가전 자체가 에이전트가 되는 것'으로 이야기의 축을 옮긴 것입니다. 여기에 청소·동반·가사 3대 로봇까지 내놓으며 '사람 손이 필요 없는 집안일'을 향한 제품 구성을 완성했습니다.물론 보조금이 없었어도 이런 움직임은 일어났을 수 있습니다. 그러나 '언제, 얼마나 과감하게'는 달랐을 것입니다. 기업이 AI 제품을 전면에 내세우는 순간 재고·유통·사후관리 전체를 AI 기준으로 다시 짜야 하고, 이 전환은 되돌리기 어렵습니다. 보조금은 기업이 'AI를 시도해보는 비용'의 일부를 재정이 나눠 지게 함으로써, 전환을 '선택지'에서 '정해진 경로'로 바꿔놓았습니다.다만 이 구조에는 역선택(Adverse Selection)의 위험이 따라붙습니다. 보조금과 플랫폼 트래픽이 'AI 라벨만 붙이면 팔린다'는 신호를 보내면, 기업은 실제 쓸모가 낮은 '보조금용 AI'에 투자할 유인을 갖게 됩니다. AI 토이를 두고 '인형 옷 입힌 AI 스피커'라는 조롱이 나오고, AI 글라스의 반품률이 30~70%에 이르는 것은 이 위험이 이미 현실이 되고 있다는 방증입니다. 보조금이 투자의 방향을 'AI 에이전트'로 틀었다면 다음 과제는 '에이전트의 질'을 어떻게 검증하느냐입니다.보조금은 정부가 소비자에게 직접 나눠주는 돈이 아닙니다. 징둥, 타오바오·티몰 같은 중국 전자상거래 플랫폼을 통해 집행됩니다. 따라서 이 플랫폼에 공식 입점해 보조금 채널에 참여한 브랜드만 실제로 소비자에게 혜택을 줄 수 있습니다. 보조금의 문은 플랫폼이라는 복도를 지나야만 닿을 수 있는 셈입니다.이 지점에서 해외 브랜드의 운명이 갈립니다. 메타 레이밴(Meta Ray-Ban)은 현지 분석에서 화웨이, 샤오미, 바이두와 함께 '주요 브랜드는 대체로 보조금 범위에 들어간다'고 언급될 만큼 일부 채널에서 보조금이 적용되는 것으로 보입니다. 반면 애플은 올해 들어 공식 채널에서 국가 보조금 행사 페이지가 사라졌고 일부 플랫폼에서만 지역별로 제한적인 지원이 이어지고 있습니다. 해외 브랜드에 대한 보조금 적용이 하나의 규칙이 아니라 브랜드별·채널별·지역별로 잘게 쪼개져 있다는 뜻입니다.문턱은 여기서 한 단계 더 높아집니다. 업계에서는 해외 브랜드가 중국 시장에 맞춘 AI 기능 현지화를 요구받을 수 있다고 지적합니다. 중국어 음성 비서, 현지 서비스 생태계와의 연동, 데이터 처리 방식 등이 보조금 적합성을 판단하는 과정에서 고려될 수 있다는 것입니다. 중국 브랜드에게는 기본값인 조건이 해외 브랜드에게는 별도의 개발 비용이 됩니다.1장에서 보았듯 2026년 보조금의 필터는 'AI 속성'입니다. 그런데 그 AI가 어떤 언어로 말하고, 어떤 생태계에 연결되며, 데이터를 어디서 처리하느냐까지 함께 묻기 시작하면 필터는 곧 국경이 됩니다. 관세처럼 눈에 보이는 장벽이 아니라 소비자에게 주는 혜택의 형태로 작동하는 보이지 않는 문턱입니다.해외 가전과 스마트폰이 중국 시장에서 넘어야 할 벽은 가격 경쟁력이 아니라 점점 '중국식 AI 생태계에 얼마나 들어와 있는가'로 바뀌고 있습니다. 중국에서 가전과 스마트폰을 파는 한국 기업들도 이 질문을 피해 갈 수 없습니다.소비자 쪽에서 보면 국가 보조금과 광군제의 결합은 분명한 성과를 냈습니다. AI 글라스는 보조금을 적용하면 입문 모델이 1000위안 이하로 내려왔고 AI 토이는 99위안대 제품이 폭발하며 현·진·향 단위의 지방 소도시와 농촌 시장까지 파고들었습니다. 올해 설 쇼핑 시즌, 타오바오·티몰의 AI 토이 거래액은 전년 대비 500배로 뛰었고 그 상당 부분이 지방 시장에서 나왔습니다. '첫 경험'의 가격 문턱이 실제로 낮아진 것입니다.그러나 첫사랑이 결혼으로 이어지지 못하듯, '첫 구매'와 '계속 쓰는 것' 사이에는 간극이 있습니다. AI 글라스는 올해 상반기 90.9만 대(전년 대비 85.5% 증가), 매출 18.8억 위안(98.7% 증가)을 기록했지만, 반품률은 30~70%로 휴대폰·태블릿 같은 성숙한 3C 제품을 크게 웃돕니다.이유는 세 가지입니다. 일반 안경(15~25g)보다 두 배 가까이 무거운 35~50g의 무게, AI 기능을 켜면 2~4시간에 그치는 배터리, 그리고 기대와 실제 기능 사이의 간극입니다. 사용자들의 불만은 '오래 쓰고 있기 힘들고, 오래 쓰게 되지도 않는다'는 한마디로 모입니다. AI 토이의 반품률도 약 50%에 이릅니다. '말을 할 줄 아는 것'과 '아이 곁을 지켜줄 수 있는 것' 사이의 거리가 생각보다 멀다는 평가입니다.보조금은 가격의 벽은 낮추지만, 쓸모의 벽까지 낮춰주지는 못합니다. 보조금이 만든 판매의 정점이 반품률이라는 바닥과 함께 있는 한, 침투율의 다음 구간을 결정하는 것은 보조금이 아니라 잔존율(Retention)입니다.올해 상반기 보조금 1위안은 10.3위안의 소비를 끌어냈습니다. 지난해 7.8위안보다 크게 늘었습니다. 필터를 바꾼 효과가 숫자로 증명된 셈입니다.그런데 같은 필터를 오래 쓰면 지렛대는 무뎌집니다. 돈을 한 번 더 쓸 때 늘어나는 소비는 2024년 2.3배에서 2025년 1.9배로 내려왔습니다. 냉장고를 이미 바꾼 집은 보조금이 또 나와도 냉장고를 다시 사지 않기 때문입니다.중국 정부의 답은 보조금을 더 붓는 것이 아니라, 필터를 다시 갈아 끼우는 것입니다. 에너지효율에서 AI로 바꾼 필터는 이제 에이전트 가전과 에이전트 단말기로 옮겨갈 것입니다. 이미 산 물건을 다시 사게 만드는 가장 확실한 방법은, 그 물건을 '구형'으로 만드는 새 기준을 세우는 것입니다. 말을 알아듣는 가전은 스스로 일하는 가전 앞에서 구형이 되고 대답하는 단말기는 대신 처리해주는 단말기 앞에서 구형이 됩니다.필터를 바꿀 때마다 지렛대는 다시 날카로워지고, 시장은 다음 단계로 한 칸씩 끌려 올라갑니다. 보조금은 돈이 아니라 기준이고, 중국은 그 기준을 계단처럼 설계하고 있습니다.2026년 국가 보조금은 AI 시대 소비 정책의 마중물입니다. 과거의 보조금이 더 많은 사람에게 가전을 사게 하는 '보편적 지원'이었다면, 올해의 보조금은 'AI가 없으면 보조금을 받을 이유도 없다'는 '선택적 겨냥'으로 바뀌었습니다. AI 글라스는 그 전환의 상징이고, AI 토이는 그 전환이 플랫폼을 타고 퍼지는 경로이며, 에이전트 가전은 그 전환이 산업의 생산라인까지 닿았다는 증거입니다.그러나 이 첫 문장이 완성되려면 네 갈림길을 지나야 합니다. 첫째, 보조금이 줄어든 뒤에도 AI 글라스가 '보조금 덕분에 싼 가격'이 아니라 'AI의 가치 자체'로 팔릴 수 있느냐입니다. 30~70%의 반품률은 이 질문에 아직 '아니오'에 가까운 답을 내놓고 있습니다.둘째, 기업이 '보조금용 AI'가 아니라 '살아남는 AI'에 투자하도록 유인 구조를 어떻게 바꿀 것이냐입니다. 메이디의 2만 개 에이전트와 하이얼의 L4급 세트가 '보조금 없이도 작동하는 지능'임을 스스로 증명해야 합니다.셋째, 정책의 축이 '구매 지원'에서 '사용 생태계 육성'으로 옮겨갈 수 있느냐입니다. 온디바이스 AI(On-device AI)와 에이전트 간 연동이 무르익지 않으면, AI 글라스와 AI 토이는 '사양'에 머물 뿐 '일상'이 되지 못합니다.넷째, 보조금이 'AI 산업 육성'에 머물지, '중국형 AI 생태계로의 편입 조건'으로 굳어질지입니다. 후자라면 해외 브랜드에게 중국 시장의 문턱은 앞으로 더 높아질 것입니다.11·11 파티는 시작됐습니다. 파티가 끝난 뒤에도 불이 꺼지지 않으려면, 다음 연료는 보조금이 아니라 '쓰고 싶은 이유'여야 합니다. AI 글라스와 AI 토이가 그 이유를 증명해낸다면, 2026년의 폭발적인 판매는 '보조금이 만든 유행'이 아니라 'AI 하드웨어 시장이 스스로 문을 연 첫 번째 파티'의 서막으로 기록될 것입니다. 그리고 그 파티장의 입구에는 중국어로 말하고 중국 생태계에 연결된 AI만 통과할 수 있는 새로운 검문대가 세워지고 있습니다.