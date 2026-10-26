동아일보

10월 26일 동아일보 5면 기사.이재명 대통령이 법무부 장관 후보를 민주당 박균택 의원과 양부남 의원으로 압축했다고 연합뉴스가 25일 보도했다. 그러나 두 의원 모두 대통령의 사법리스크 대응에 관여한 전력이 있어 누가 장관이 되더라도 대통령 관련 사건의 '공소취소' 논란이 재점화될 것이라는 우려가 여당 내에서도 나온다.두 사람은 모두 광주에 지역구를 둔 검사 출신 초선 의원이고, 직간접적으로 이 대통령의 사법리스크 대응에 나섰다는 공통점이 있다.문재인 정부 시절 법무부 검찰국장을 지낸 박균택(광주 광산갑)은 2022년 7월 민주당에 입당한 뒤 당 정치보복수사대책위원회 부위원장과 법률특보 등을 맡았고, 성남FC·대장동 사건 변호인으로 활동하며 이 대통령의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 입회하기도 했다.부산고검장 출신 양부남(광주 서을)도 2022년 대선 당시 이재명 캠프의 국민 검증법률지원단장을 맡았고, 직전 법무부 장관 후보에 지명됐다가 낙마한 김승원 의원과 함께 당 법률위원장을 지내며 '이재명 리스크' 대응을 총괄 지휘했다. 동아일보는 두 의원과 이 대통령 사건 변호인 출신의 김기표, 김동아, 이건태 의원을 묶어 '대장동 5인방'으로 지칭했다.여당 내에서는 우려의 목소리가 나온다. 익명의 민주당 중진 의원은 한겨레에 "이 대통령의 변호를 했던 게 오해를 살 수밖에 없다"며 "결국 대통령이 '자기 말 잘 듣는 사람만 시키는 거 아니냐'는 얘기가 나올 것"이라고 말했다. 또 다른 수도권 의원도 "법무부 장관은 대통령의 사법 문제와 거리를 두고 법과 원칙에 따라 판단해야 하는 자리인데, 대통령을 변호했던 사람이 장관을 맡으면 어떤 결정을 하더라도 정치적 의심을 받을 수 있다"고 말했다.반면, 또 다른 여당 중진 의원은 한국일보에 "대통령의 검찰개혁 의지를 제대로 관철하면서 동시에 법무부와 공소청을 안정시키려면 검찰 고위간부 출신의 경험과 함께 국정 철학을 잘 이해하는 현역 의원이 적합하다"며 "두 사람 이외에 별다른 선택지가 없었을 것"이라고 말했다.경향신문은 사설에서 청와대 민정수석실 비서관 다수(이태형 공직기강·전치영 민정·이장형 법무)와 조원철 법제처장, 김희수 국가정보원 기획조정실장이 대통령을 변호한 경력을 열거한 뒤 "대통령을 직접 변호했거나, 대통령의 수사·재판 대응에 조언해온 인사가 법무부 장관직 수행에 적합한지 의구심을 지우기 어렵다"고 지적했다.익명의 여권 관계자는 동아일보에 "청와대가 인선에 대한 확신이 있었다면 기존처럼 깜짝 발표를 했을 것"이라며 "이번엔 세평을 살펴보려는 의도"라고 말했다.정부가 2027년 1월로 예정된 가상자산 과세를 네 번째로 미루는 쪽으로 가닥을 잡았다고 복수의 신문들이 보도했다. 익명의 청와대 관계자는 동아일보에 "청년 자산 사다리 존중 등 청년층 목소리를 감안해 (가상자산 과세) 시행을 미루는 방향으로 논의 중"이라며 "당정 논의도 그런 방향으로 진행될 것"이라고 말했다. 또 다른 청와대 관계자도 경향신문에 "가상자산 과세는 당정 협의에서 유예하는 방향으로 진행될 것"이라고 말했다.가상자산 과세는 당초 2020년 12월 소득세법 개정으로 정해져 기본공제 250만원을 뺀 금액에 22%의 세율을 매기는 내용으로 2022년 1월 시행될 예정이었으나 세 차례 미뤄졌다.청와대는 미국이 2029년부터 경제협력개발기구(OECD)의 가상자산 거래정보 자동교환체계(CARF)에 참여하는 점을 유예 검토 배경으로 꼽았다. 해외 거래 정보를 확보하지 못한 채 과세하면 국내 거래소 이용자에게만 부담이 쏠릴 수 있다는 설명이다.앞서 여당에서도 과세 유예 움직임이 나왔다. 국회 정무위원회 소속 민주당 박민규 의원이 가상자산 과세 시행을 2029년으로 늦추는 소득세법 개정안을 16일 대표 발의했고, 김민석 민주당 대표도 22일 당의 유튜브 채널 '민티07'에 나와 "그대로 과세를 할지, 제도를 보완할지 등에 대해 집중 논의를 시작할 때가 됐다"고 말했다. 9월 15일 국회 인사청문회에서 "2027년 1월 시행이 바람직하다"고 밝혔던 이형일 재정경제부 장관은 22일 국정감사에서는 "최대한 숙고해 판단하겠다"며 한발 물러섰다.당정은 조만간 당정협의회를 열어 유예 여부와 기간 등 최종 결론을 낼 방침이다. 조선일보는 유예 기간으로 2년이 유력하다고 전했다.그러나 여당 내에서는 매번 시행을 미룰 수는 없다는 반론도 만만치 않다. 익명의 민주당 의원은 한겨레에 "(과세 유예는) 가상자산에 투자하는 청년들만 우대하는 셈이어서 과세 형평성에도 맞지 않는다"고 말했다.외국인 건강보험 재정이 사상 처음 1조원대 흑자를 냈다. 다만 중국 국적 가입자만 1년 만에 적자로 돌아서면서 외국인 건보 혜택의 적용을 놓고 전문가 의견이 갈린다.25일 전진숙 민주당 의원이 건보공단에서 받은 자료에 따르면 2025년 외국인 가입자의 보험료는 2조 5370억원, 급여비는 1조 5243억원으로 재정수지는 1조 128억원 흑자였다. 2017년부터 9년 연속 흑자 기록이다.이 중에서 2024년 55억 원 흑자였던 중국인의 건보 재정은 보험료 9564억원, 급여비 9973억원으로 409억원 적자로 돌아섰다. 외국인 가입자 수 상위 10개국 가운데 적자를 낸 국가는 중국이 유일하다. 보건복지부는 "중국인은 대개 고령층 비중이 높지만 다른 국가 출신은 주로 경제활동 연령층이 많아 나타나는 구조적 차이"라고 설명했다.정치권 일각에서는 상대국이 한국인에게 주는 의료 혜택 수준에 맞춰 외국인 건보 혜택을 적용하자는 '상호주의'가 부상하고 있다.주진우 국민의힘 의원은 "2021년부터 5년간 급여비 상위 외국인 10명 중 7명이 중국 국적이었다"며 "국민이 낸 건보료가 외국인의 '건보 빼먹기'에 악용되는 현 구조를 방치해서는 안 된다"고 말했다.그러나 강청희 건보공단 이사장은 지난달 8일 기자간담회에서 "외교는 상호주의가 원칙이지만 건강보장 문제는 상호주의를 하는 나라가 없다"며 "아프면 일단 치료를 하는 게 원칙"이라고 선을 그었다.전문가들은 전체 재정이 흑자인 만큼 특정국적자에 대한 일률적인 제한보다는 일부 악용 사례를 개별적으로 관리하는 것이 우선이라고 강조했다.함명일 순천향대 보건행정경영학과 교수는 "건보에만 상호주의를 적용하면 고용보험 등 다른 사회보험 제도와의 일관성을 해칠 수 있다"고 지적했고, 장성인 연세대 의대 예방의학과 교수는 "근로자와 배우자, 자녀까지 일괄 제한하기보다 부모 등 고령 피부양자의 의료 이용이 과도한지 살펴 이들의 가입 조건을 조정하는 방안을 검토할 수 있다"고 말했다.서울시가 26일 0시부터 잠수교 차량 통행을 전면 금지하고 한강 첫 보행 전용교 조성 공사를 시작한다. 1976년 개통한 뒤 50년 만에 차가 다니던 다리가 시민이 걷고 머무는 공간으로 바뀐다.공사는 2027년 8월까지 이어진다. 공사 중에도 보행자와 자전거는 다닐 수 있지만, 2027년 5월부터 8월 사이 포장 공사 때는 한 달 반 가량 보행자와 자전거 통행도 전면 통제된다.잠수교를 지나던 시내버스 405번과 740번은 상·하행 모두 반포대교로 돌아간다. 잠수교 남단 '반포한강공원·세빛섬' 정류장 2곳은 폐쇄돼 '반포대교 남단·한강시민공원 입구' 정류장을 이용해야 한다.길이 795m, 너비 18m의 잠수교는 한강 다리 가운데 가장 짧고 낮다. 2008년부터는 왕복 4차로 중 2개 차로를 보행자와 자전거 공간으로 써 왔다. 서울시는 차가 다니던 나머지 2개 차로를 보행길과 자전거길, 휴식·행사 공간으로 바꾼다. 다리 양옆에는 한강을 가까이서 볼 수 있는 확장 공간 22곳을 만든다. 선박 항로와 겹치는 2개 구간에는 발아래로 강물이 내려다보이는 투명 데크를 깐다. 서울시는 홍수 때 안전을 고려해 당초 공모안에 있던 공중보행데크는 설계에서 뺐다.프랑스 전역에서 고물가와 공공서비스 악화에 항의하는 대규모 시위가 일주일 만에 다시 열렸다.로이터통신에 따르면 24일(현지시간) 파리 등 전국 주요 도시에서 노동조합과 학생단체, 노란 조끼 운동 참가자들이 행진을 벌였고 일부는 해산 과정에서 경찰과 충돌했다.프랑스 내무부는 파리 11만명 등 전국에서 41만명이 참가했다고 밝혔고, 주최 측인 노동총연맹(CGT)은 80만명으로 추산했다. 당국 추산치만 놓고 보면 일주일 전 시위 때의 55만명보다는 규모가 줄었다. 로랑 뉘녜즈 내무장관은 경찰과 국가헌병대(gendarmerie) 등 7만명을 투입해 1314명을 체포했다고 밝혔다. 17일에는 체포된 사람이 2397명으로 늘었다.파리에서는 검은 옷과 복면 차림의 이른바 '블랙 블록' 약 500명이 최루가스와 물대포로 대응한 경찰과 충돌했다. 당국은 이들의 도심 진입을 막고 일부 구역에 통행금지를 시행했고, 루브르박물관과 오르세미술관은 문을 닫았다.정치권에서는 극좌 정당 '굴복하지 않는 프랑스(LFI)'의 장뤼크 멜랑숑 대표가 파리 시위에 참여했고, 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 후보는 오를레앙에서 내년 4월 대선을 겨냥한 집회를 열었다.물가 상승률과 국가 부채 비율이 높은 이탈리아와 그리스 등 다른 유럽 국가에서도 시위가 벌어졌다. 이탈리아 로마에서는 시위대 수백명이 콜로세움 진입을 시도했고, 밀라노에는 공수부대원 500명 등 군경 1400명이 투입됐다. 이탈리아 전역에서 371명이 연행됐고, 스페인 마드리드에서는 시민 수천명이 연금 보장을 요구하며 행진했다.▲ 경향신문 = 김정은 '당일치기 소통' … 북·중 더 밀착▲ 국민일보 = 김정은, 中뒷배 과시 북미회담 대비 행보▲ 동아일보 = 김정은, 中가는 트럼프 보란듯 '당일치기 방중'▲ 서울신문 = 반전의 오세훈 보수 판 바꾸나▲ 세계일보 = 北, 다시 中으로… 신압록강대교 경협 시동▲ 조선일보 = 12년 막힌 다리 건넜다, 북중 新밀월▲ 중앙일보 = 당일치기 여행하듯, 중국 간 김정은▲ 한겨레 = '북-중 혈맹·경협' 띄운 김정은의 파격 방중▲ 한국일보 = 南 끊고 中 잇는 北… 활로 안 보이는 대북 전략