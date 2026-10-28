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이재명 대통령이 지난 9월 29일 청와대에서 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의를 주재하고 있다.첫 단추는 공적 지원의 패러다임을 바꾸는 것이다. 대규모 산업용지와 전력망, 세제 혜택을 제공하는 대가로 국가·기업·지방정부 간 '지역 산업전환 협약' 체결을 의무화해야 한다.기업은 지역 중소기업과의 기술·조달 연계, 양질의 일자리 창출과 직업훈련, 지역 내 연구개발(R&D) 비중, 온실가스 배출과 물 사용 저감에 관한 계획을 공개하고 구체적인 이행을 약속해야 한다. 지원은 단계별 성과와 연동하고, 중대한 약속 위반 시 지원금 환수나 재협상이 가능하도록 법적 장치를 마련해야 한다. 공공지원의 규모에 비례해 공공의 결정권과 기업의 사회적 책무도 커져야 한다.협약이 실제로 작동하려면 중앙정부의 사업관리 방식부터 달라져야 한다. 산업부는 투자 유치, 국토부는 부지 조성, 다른 부처는 정주 여건을 각각 맡는 분절적 집행으로는 지역에 남는 성과를 담보하기 어렵다.중앙정부와 지방정부가 함께 산업·교육·노동·환경·재정을 포괄하는 통합계획을 세우고, 공공지출의 전 과정을 관리해야 한다. 공적 재원의 일부는 지역 중소기업의 기술학습과 공동연구를 위한 기금으로 배정해야 한다. 후속 지원의 핵심 기준은 공정률을 넘어 '지역 전체의 생산역량이 얼마나 커졌는가'로 삼아야 한다.지역은 첨단산업이 들어서는 부지를 제공하는 데서 나아가 독자적인 생산역량을 키우는 주체가 되어야 한다. 이를 위해서 각 산업의 특성에 맞게 투자 성과가 지역으로 돌아오는 체계를 설계해야 한다.반도체 거점에는 지역대학·연구기관·중소 협력기업을 잇는 공동 연구개발(R&D)과 시험·검증 기반을 구축해야 한다. 설계·소재·부품·장비와 후공정으로 이어지는 기술과 경험이 지역 안에 축적되도록 하는 '산업적 학습 회로'를 안착시키는 것이다.피지컬 AI는 공공조달과 실증사업을 지역 제조업의 공정 혁신 및 기술전환에 연결해야 한다. 새로운 기술을 도입하는 기업과 지역의 기존 기업이 함께 성장할 수 있도록 산업 간 연계를 만들어야 한다.AI 데이터센터는 막대한 전력과 부지를 사용하는 시설인 만큼 직접 고용 규모만으로 지역 기여를 평가해서는 안 된다. 지역 대학·벤처기업·공공기관이 초고성능 연산자원과 기술서비스를 실제로 이용할 수 있는 '데이터 및 컴퓨팅 접근권'도 공공지원의 핵심 조건에 포함해야 한다.이 모든 과정에서 중요한 것은 의사결정의 주도권이다. 대통령실·중앙부처·대기업의 밀실 협의만으로 지역산업의 백년대계를 정할 수는 없다. 지방정부·노동조합·지역 기업·대학·주민대표가 실질적인 의결권을 갖는 '지역 산업전환 거버넌스'를 구축해야 한다.형식적인 자문위원회를 하나 더 만드는 것으로는 부족하다. 정보의 투명한 공개, 사업계획에 대한 수정 및 거부권, 지역사회에 대한 설명 책임을 갖춘 기구여야 한다. 위원회가 실효성을 가질 때 비로소 지역의 '경제적 자기결정권'은 조달·금융·투자·노동에 관한 결정을 함께 내리는 실제적 권한으로 작동할 수 있다.나아가 산업단지 울타리 바깥의 삶도 산업정책의 핵심에 놓아야 한다. 정주 여건을 대기업 핵심 인력의 숙소나 편의시설 확충 수준으로 축소해서는 안 된다. 의료·돌봄·공공주거·대중교통 등 지역 공공 인프라를 주민 전체가 누릴 수 있도록 사업계획과 재원을 연계해야 한다.전력망과 용수를 확보하는 과정에서 농민과 기존 주민의 권리가 침해되는지도 검증해야 한다. 환경영향평가와 노동기본권을 규제 완화의 대상으로만 취급해서는 안 된다.