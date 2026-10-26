연합뉴스

"농촌봉사활동을 통해 나는 엄청난 비민주적 정치 행태들을 목격하고 놀랐다. 우리가 학교에서 배운 민주정치의 원론과는 너무도 거리가 멀기 때문이었다. 순수한 이상에 사로잡혀 있던 우리들에게 그것은 커다란 충격이었다."

지난 24일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에 마련된 최형우 전 내무부 장관의 빈소에 영정이 놓여있다. 고인은 1970∼1980년대 민주화 투쟁 과정에서 김영삼 전 대통령과 고락을 함께했으며 불도저식 추진력으로 문민 정부 초기의 개혁 정책에 기여했다. 김동영 전 정무1장관과 함께 '좌(左)동영 우(右)형우'로 불릴 정도로 상도동계의 핵심 인사로 통했다.김영삼 대통령의 '영원한 오른팔'로 불리던 최형우 전 내무부장관이 24일 오전 별세했다. 고 김동영(1936~1991) 정무1장관과 더불어 '좌동영 우형우'로 지칭되며 김영삼과 정치 역정을 함께했던 그가 향년 91세로 세상을 떠났다.최형우 전 장관은 김영삼 정부(1993~1998)하에서 내무부장관과 민주자유당(민자당) 사무총장 등을 역임했다. 그는 김대중-김종필의 DJP 연대가 승리한 1997년 대선을 앞둔 상태에서 민자당의 후신인 신한국당의 잠룡으로 떠올랐다. 이회창·이인제·이수성·이홍구·김덕룡·이한동·김윤환·박찬종과 함께 그는 집권당 9룡의 하나였다.그러나 그는 그해 6월 29일 개시된 당내 경선후보 등록에 참여하지 못했다. 그해 3월 12일자 <조선일보> 톱기사는 "대권 예비후보 중의 한 명인 신한국당 최형우 고문이 11일 오전 8시 50분쯤 서울프라자호텔에서 뇌졸중으로 갑자기 쓰러진 것으로 확인됐다"고 전했다. 62세인 이때 정치 일선에서 물러섰던 그가 근 30년 만에 작고하게 됐다.최형우라는 인물은 주로 김영삼 대통령과의 연관 속에서 기억되지만, 그의 삶은 그것만으로는 온전히 조명되지 않는다. 김영삼과 함께한 기간도 길지만, 1960년 이후의 민주화운동 속에서 살펴봐야 할 인물이다.1935년 울산에서 한의원집 손자로 태어나 부산공고를 거쳐 동국대학교 정치학과에 입학한 최형우가 정치권에 발을 디딘 계기는 1958년 겨울 농촌봉사활동이다. 3학년인 이때 재경 울산학우회장으로 선출돼, 지금은 울산광역시 소속인 울주 지역의 벽촌에 농활을 가게 된 것이 그런 계기가 됐다. 지방에서 서울로 공부하러 간 학생이 서울에서 정치활동의 단서를 연 게 아니라 벽지 농촌에 갔다가 그 단서를 찾았던 것이다.1993년에 발간된 <더 넓은 가슴으로 내일을>이라는 자서전에 그 시기 그의 생각이 담겨 있다. 1960년 3·15대선을 앞둔 1958년 겨울에 농활을 떠난 그가 1959년 상반기에 사실상의 선거운동을 벌이는 자유당을 보면서 했던 생각을 엿볼 수 있다.최형우가 농촌에서 목격한 것은 '정치'가 아니라 '폭력'이었다. "이승만 박사와 이기붕을 내세운 자유당은 경찰력만으로는 안심할 수 없어 어용단체인 반공청년단을 만들어 점점 폭력선거의 분위기를 조성해가고 있었다"고 그는 회고했다. "농민들의 비참한 삶은 모두 이승만 독재정권의 부정부패에서 비롯된다"는 것이 그가 얻은 결론이다.그때 그는 정치입문을 생각했다. "민주당에 입당을 하기로 결심했다"고 자서전은 말한다. 그는 친구들과 함께 울산 민주당의 갑구와 을구를 찾아다니며 입당 결심을 밝혔다. 그러나 뜻밖의 반응에 직면했다. 자원봉사를 하겠다는데도 쉽게 받아주지 않았기 때문이다.위 자서전은 을구 쪽의 반응을 소개하면서 "김택천 위원장은 경찰의 공갈·협박 때문에 기존 당원들조차 활동을 중지하거나 아예 탈당하는 형편이라며 매우 의아하게 생각했다"고 한 뒤 김택천이 "이런 시점에 학생들이 우리 당에 입당한다는 것이 선뜻 믿기지 않는군요"라고 말했다고 알려준다. 최형우는 "우리는 애걸복걸하다시피 하여 겨우 입당"했다고 회고했다.이 일은 그의 집안이 경찰들의 협박을 받는 원인이 됐다. 그는 한의원 하는 70대 할아버지가 겁 먹은 표정으로 자신을 찾아와 호통을 치며 눈물을 흘리는 상황을 감당해야 했다. 그 뒤 그는 왼쪽 가슴에 '불굴'이라는 글자를 써붙이고 반(反)자유당 운동을 벌였다. 그는 그런 상태로 극우 청년들의 테러를 감수하며 정치운동을 벌였다.최형우는 3·15 부정선거 이후에는 정치권이 아닌 학생운동 진영에서 역할을 모색했다. 그는 동국대 반(反)자유당 운동의 선봉장이 됐다. 자신이 속한 복학생 모임을 움직인 그는 교내에서 3·15부정선거 규탄대회를 열었다. 이날이 1960년 4월 19일 아침이다. 그는 "국회로 가자! 저 타락한 궁성으로 가자!"라며 학생들과 함께 지금의 서울시청 옆인 국회의사당으로 행진했다.그런데 그곳에 성균관대 학생들이 먼저 와서 연좌시위를 하고 있었다. 그는 학생들과 함께 경무대로 진격했다. 거기서 바리케이드를 치고 방어하는 경찰 저지선을 맞닥뜨렸다. 이때 동국대 학생들은 하수도 공사 중이라 주변에 널려 있던 하수도관을 굴리며 진격해 바리케이드를 무너트렸다. 하지만, 총을 쏘아대는 경찰들을 피해 결국 물러섰다.동국대 4·19 시위를 주도했던 최형우는 대학 졸업 뒤에 국회사무처에서도 일하고 울산지구당 상임부위원장으로도 일하고 아동복 공장 사장으로도 일했다. 그런 뒤 서울 광화문 근처 조선일보사 뒷골목에서 고바우갈빗집을 열었다. 1969년 3선 개헌이 임박한 이 시기에 그는 3선 개헌 저지 운동에 뛰어들었다.최형우는 그 시기가 식당 경영이 한창 잘될 때였다면서 "고바우갈비집의 경기와 상관없이 내 마음은 늘 정치판에 가 있었다"라고 회고했다. 그는 '4·19혁명과 6·3운동(한일협정반대운동)의 주역들이 힘을 합쳐 3선 개헌을 저지하자'는 제안을 받아들여 '4·19, 6·3범청년회'에 참여했다. 국회의원이자 고려대학교 4·19운동의 주역인 이기택이 위원장이 되고 그는 사무총장이 됐다.전단 배포와 거리 시위 등의 방법으로 3선 개헌 반대운동을 전개한 그는 이 때문에 경찰서와 중앙정보부에 끌려가 고초를 겪었다. 이 일은 그와 김영삼이 인연을 맺게 되는 단서가 됐다. 자서전에서 그는 3선 개헌안의 국회 통과(1969.9.14) 이후에 고바우갈비집에서 열기로 했던 '4·19, 6·3범청년회' 회합에 김영삼 신민당 의원도 참석하겠다는 약속을 했다고 썼다. 하지만 약속한 날에 나타난 사람은 김영삼의 비서관인 서석재였다.