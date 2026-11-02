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26.11.02 12:03최종 업데이트 26.11.02 12:03
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기획의 말
기후위기와 생태학살로 드러나는 우리 사회의 불평등과 부정의. 하루하루 현실로 다가오는 생존의 위기 앞에서 과연 다른 세계는 가능할 것인가를 묻는다. 다른 세계는 물론 가능하다고 믿는다. 다만 다른 행성이 아니라 바로 여기 우리가 살고 있는 지구, 우리가 발 딛고 있는 땅과 아직 푸른 하늘과 바다에서, 우리와 함께 살아가는 나무와 새들, 함께 호흡하는 뭇생명들이 공존하는 세계를 함께 상상하고자 한다.
고운사 사찰림
고운사 사찰림2025년 3월 의성산불의 상흔은 여전하지만, 고사목 사이사이에 활엽수 맹아와 초본들이 자라나면서 조금씩 생기를 되찾고 있다김혜진

펑, 펑!

마치 폭격하듯 불덩이가 날아들었다. 2025년 3월, 강풍을 탄 불길은 경북 의성의 천년고찰 고운사를 순식간에 집어삼켰다. 건물 26동과 사찰림의 97%인 242.92헥타르가 불에 탔다. 모든 것이 새카맸다.


고운사가 다시 주목 받은 건, 그로부터 4개월 뒤. 한국 불교계 최초로 산불 피해 사찰림을 인공조림이 아닌 자연 스스로의 회복력에 맡기는 '자연복원'을 결정하면서다. 그 결정의 주체는 고운사의 주지, 등운 스님이었다.

"고운사 사찰림은 토심이 20센티미터로 얕고 경사가 급해요. 봄눈이 무겁게 내리거나 태풍이 오면 나무들이 쉽게 넘어져요. 인공조림이 현실적으로 불가능한 열악한 환경이라서 자연한테 맡기기로 한 거죠."

스님의 결정을 지지하는 학계와 환경단체에 의해 '자연복원 모니터링 프로젝트'가 시작되었고, 30년 가까이 자연복원을 연구해 온 강원대 생명과학과 이규송 교수도 식생조사에 힘을 보태기로 했다. 생태계 회복을 온전히 파악하기 위해 식생 외에도 야생생물, 생물음향, 곤충 분야의 전문가들이 고운사 사찰림의 변화를 기록해 나갔다.

산불 후 1년 반이 흐른 지금, 고운사는 어떤 모습일까? 10월 초, 이규송 교수가 이끄는 식생연구팀의 고운사 현장 조사 소식을 듣고 그 길에 동행했다.

산불에 가장 잘 타는 '소나무 숲'이었다

어둑한 새벽길을 부지런히 달려 오전 8시 반, 고운사에 도착했다. 이른 아침의 산사는 나무를 오르내리는 다람쥐와 새들의 지저귐으로 활기가 넘쳤다. 그러나 고운사를 병풍처럼 둘러싼 산 능선에는 강렬했던 산불의 흔적이 고스란히 남아 있었다.

이규송 교수팀이 경내 근처에서 식생조사를 하는 동안, 법당에서 흘러나오는 천수경과 새소리를 듣고 있는데 머리 위로 뭔가가 후드득 떨어졌다. 이 교수에게 물으니, 갈참나무 도토리라고 했다.

잠시 후, 우리는 고운사 사찰림의 북사면을 오르기 시작했다. 앞사람의 발끝에서 흙먼지가 안개처럼 피어올랐다. 산은 가파르고, 흙은 건조했다. 아이 손바닥만 한 암반 자갈이 많아 자꾸 발이 미끄러졌고, 수풀과 관목들로 시야가 막혀 방형구 조사용 지지대로 풀을 헤치며 나아갔다. 산에 오르기 전, 이 교수가 긴 지지대를 손에 쥐여 준 이유를 자연스레 알게 되었다.

북사면 정상의 불탄 소나무숲
북사면 정상의 불탄 소나무숲파란 하늘과 대비되어 기묘한 분위기를 자아내는 불에 탄 소나무들김혜진

정상에 오르자, 기묘한 분위기에 압도당했다. 불에 탄 소나무들이 망령처럼 두 팔을 벌리고 흐느적거리는 듯했다. 산불 피해지를 처음 목격한 사람의 느낌을 간파한 듯, 이규송 교수가 입을 열었다.

"검은 껍질이 까져서 하얗게 된 데는 불이 셌다는 거예요. 내년엔 껍질이 까지는 나무가 더 많아질 거고, 드론으로 내려다보면 하얀 송장이 쫙 깔린 것처럼 보일 겁니다."

산불 전 고운사 유역은 약 84%가 소나무 단순림이거나 소나무가 우점하는 혼합림이었다. 피톤치드가 넘쳐나던 울창한 소나무 숲. 그러나 소나무는 산불에 가장 취약한 수종이다. 고운사 사찰림의 약 50%가 나무 꼭대기까지 타버리는 수관화 피해를 입은 데는 그만한 이유가 있었다.

"소나무는 송진이 있어 불이 잘 붙고 오래 타죠. 게다가 산불 시즌인 3월에도 잎을 달고 있어요. 잎에 붙은 불이 강한 바람을 만나 그 불씨가 먼 곳으로 날아가는 걸 '비화'라고 하는데, 그게 대형산불을 만드는 겁니다."

아이러니하게도 소나무는 지난 20년간 우리나라에 가장 많이 심은 수종이다. 이 교수는 IMF 때 시작된 숲가꾸기 사업으로 우리 산지가 온통 소나무 단순림이 되어버렸다며 안타까워했다.

산림청은 숲가꾸기를 '조림목이 성공적으로 뿌리내리게 하고, 건강하고 우량한 숲으로 키우는 사업'이라고 소개한다. 그러나 실상은 소나무 외의 수종과 풀을 모두 베어내어 오히려 건강한 숲을 해치는 사업에 가깝다는 게 이 교수의 지적이다.

더 놀라운 건, 소나무가 우리나라의 적지적수(適地適樹)가 아니라는 것이다. 우리나라 산지는 온대 몬순 낙엽활엽수림대로, 신갈·굴참나무와 같은 참나무류가 적지적수다. 참나무는 산불에 강한 수종으로, 실제 의성산불 당시 참나무에 둘러싸인 고운사의 전각들은 거센 불길 속에서 살아남았다.

국립강릉원주대 생명과학과 이규송 교수
국립강릉원주대 생명과학과 이규송 교수1998년부터 30년 가까이 자연복원을 연구해 왔으며, '고운사 사찰림 자연복원 프로젝트'에서 식생연구를 담당하고 있다김혜진

산불에 강한 활엽수림으로의 천이(遷移)

지난봄, 이규송 교수는 고운사 유역의 식생 모니터링 1년 차 보고서를 발표했다. 인공위성 분석과 현장 조사, 토양침식 위험도 평가를 통해 고운사 사찰림의 생태계 안정성을 다각도로 검토한 결과였다.

인공위성 분석과 현장 조사에 따르면, 고운사 사찰림은 인간의 개입 없이도 1년 만에 본래 식생 활력의 70%를 회복했고, 그 회복 속도는 점점 빨라지고 있다. 식생 회복의 가속 요인은 바로 우리나라의 적지적수인 참나무류의 활약이다. 소나무 우점림이었던 고운사 유역이 참나무류의 맹아(새로 돋아나는 싹)들로 인해 푸르름을 되찾고 있는 것이다.

신갈나무
신갈나무고운사 사찰림 북사면의 우점종으로, 불탄 숲을 푸르게 변화시키고 있다. 산불 직후 싹튼 맹아의 키가 1년 반 만에 2미터를 훌쩍 넘었다김혜진

실제로 산을 오르면서, 시커멓게 탄 소나무들 사이사이에서 푸르름을 보았다. 소나무가 죽자, 자신의 존재감을 맹렬히 드러내고 있는 신갈·굴참나무와 같은 활엽수들이었다. 이규송 교수는 산불 전, 크고 굵직한 참나무들이 있던 곳에서 식생 회복탄력성이 높게 나타난다며, 그 이유를 설명했다.

"소나무는 산불로 줄기가 타면 밑동이나 뿌리에서 새싹을 틔우는 능력이 없어요. 지금 잎이 푸르게 붙어있어도, 일단 수관이 손상을 입었으면 살아남기 어려워요. 그런데 활엽수는 몸통이 탔어도, 뿌리에서 새싹을 올리는 맹아 재생능력이 있어서 다시 살아날 수 있어요."

활엽수는 잎과 줄기에 수분이 많고 껍질이 두꺼워 불이 잘 붙지 않고, 불길이 나무 꼭대기로 번지는 걸 늦춰 산불에 강하다. 즉 산불의 확산을 막는 '생태적 방화벽'이 되어준다. 고운사 유역은 지금, 산불에 취약한 소나무림에서 산불에 강한 활엽수림으로 거듭나고 있다.

산사태에 취약한 건, '인공복구지'

산불 직후, 사람들이 가장 우려하는 것은 토양구조 약화로 인한 산사태 등 2차 재해의 위험이다. 그러나 오랜 연구에 따르면, 산불에 탄 소나무를 베어내지 않고, 활엽수 맹아들의 성장을 막지 않는 한 산불 피해지의 산사태 위험은 매우 낮다. 그렇다면 왜 사람들은 산사태 방지를 위해 벌목을 해야 한다고 여길까?

"산림청은 공포마케팅을 해요. 산불 피해지엔 반드시 산사태가 난다고 사람들에게 겁을 주죠. 그런데 전혀 그렇지 않아요. 죽은 나무의 뿌리가 땅을 잡아주는 힘이 세기 때문에 큰비가 와도 이듬해까지는 산사태가 나지 않아요. 그리고 맹아들이 땅에서 올라오잖아요. 죽은 나무와 새로 올라오는 맹아들이 서로 상호지지하면서 토양을 더욱 단단히 붙잡아요. 죽은 나무는 보통 3, 4년 후부터 썩고 넘어지기 시작하는데, 그때쯤 되면 새로 올라온 나무들이 뿌리를 확실히 잡아주기 때문에, 산사태 발생 위험은 크지 않습니다."

실제로 지난 1년간 고운사 유역의 토양침식 위험도를 평가한 결과, 전체 조사지역 토양의 60.6%가 안전 구간이었으며, 28.6%가 주의 구간, 위험 구간은 10.8%에 불과했다. 이 교수는 무조건적인 인공복구 반대론자가 아니다. 위험한 곳은 조치가 필요하지만, 반드시 과학적으로 증명된 '정확한 진단'을 통해서 해야 한다는 것이다. 그에 따르면, 그동안 산불 피해복구의 당연한 수순으로 여겨진 벌목, 그것이 오히려 산사태를 부른다.

"작년에 산사태가 가장 크게 난 데가 경남 산청이에요. 과거에 벌목한 지역에서 발생한 겁니다. 벌목하지 않은 곳에선 산사태가 한 건도 안 났어요. 만약 고운사 유역을 산불 직후 벌목했더라면, 지난여름에 큰 산사태가 났을 겁니다."

2023년 산불 피해를 입은 강릉의 인공조림지
2023년 산불 피해를 입은 강릉의 인공조림지불탄 소나무를 벌목한 후 인공조림을 했지만, 식재한 나무의 대부분이 죽었다. 숲가꾸기로 풀과 참나무들을 주기적으로 베어내어 민둥산의 모습이다김혜진

벌목은 보통 화재목만 베어내는 게 아니라 새로 올라오는 맹아들과 풀까지 싹 베어낸다. 그 결과, 화재목은 그루터기만 남아 분해가 빨라지면서 뿌리 힘이 약해지고, 맹아들은 생육 활력이 떨어진다. 게다가 가뜩이나 약해진 토양에 임도를 내고 그 위로 중장비가 오가면, 토양침식 위험은 급격히 증가한다.

이러한 이유로 이 교수는 '최소 3년 정도는 자연의 힘으로 산사태를 막고, 그 후에 벌목이나 조림을 검토하라'고 오랫동안 산림청에 제안해 왔다. 그러나 그 제안은 받아들여지지 않았다. 이 교수는 산림청이 제대로 된 진단 없이 인공조림을 하는 건, 의사가 아무런 진단 없이 바로 수술을 하는 것과 다름없다고 꼬집었다.

"산불이 나면 피해복구비가 당해연도에 나와요. 당해연도에 쓰지 않으면 사라지거든요. 사실 그 예산을 피해민들 보상에 써야 하는데, 피해민 보상을 위해선 조사가 필요하니까, 복잡한 절차와 진단 없이 빨리 시행할 수 있는 인공조림에 그 돈을 다 써버리는 거예요. 낭비죠."

이 교수는 숯처럼 아주 검게 그을린, 몸통이 가는 화재목을 발로 힘차게 밀었다. 바스러질 것처럼 보이던 소나무는 조금도 흔들릴 의사가 없어 보였다. 그 굳건함에 이 교수의 몸이 오히려 튕겨 나왔고, 그는 확신 있게 말했다.

"아직 2, 3년은 끄떡없어요!"

불탄 숲은 다양한 생명을 품는다

산불 후 1년 반, 그간의 관행대로였다면, 고운사 유역은 이미 벌목이 이루어졌을 시기다. 만약 그랬다면, 불탄 나무들뿐 아니라 새로 올라오고 있는 활엽수 맹아들과 초본들도 싹 베어져 민둥산이 되었을 것이다. 식생이 없는 민둥산은 생명을 품을 수 없다. 다행히도 지금 고운사 사찰림은 자연복원지로서, 인간의 개입 없이 다양한 생명을 품으며 건강히 회복 중이다.

산을 오르며 수많은 식생과 마주쳤다. 그중 가장 자주 목격된 식물은 참싸리였다. 참싸리는 콩과 식물로 뿌리혹박테리아와 공생해 공기 중 질소를 토양에 고정해, 산불로 척박해진 흙을 비옥하게 만든다. 숲 곳곳에 자리 잡은 참싸리 덕분에 참나무 맹아들은 1년 반 만에 최대 4미터까지 클 수 있었다.

한편 검게 그을린 고사목들에서도 새로운 변화가 움트고 있었다. 하얀 플레어스커트 모양의 치마버섯이 달라붙어 나무를 부드럽게 분해하고 있었고, 천공성 곤충인 나무좀아과는 나무속을 부지런히 뚫고 오가며 밑동 주위에 고운 톱밥을 떨어뜨렸다. 이 나뭇가루들은 자연스럽게 흙으로 스며들어 기름진 땅을 만든다. 버섯과 곤충이 합작해, 죽은 나무를 흙의 영양분으로 차근히 돌려보내고 있는 것이다.

치마버섯
치마버섯버섯의 갓 모양과 주름살이 치마를 닮았으며, 목재부후균으로서 죽은 나무를 분해해 자연으로 되돌리는 역할을 한다이규송

나무좀아과와 같은 목재성 곤충은 새들을 불러들였다. 생물음향 모니터링에 의하면, 딱따구리는 2026년 번식기에만 274건 탐지되었는데, 이들이 약해진 나무를 쪼아 만든 둥지는 스스로 구멍을 만들지 못하는 박새류, 소쩍새, 올빼미, 원앙과 같은 조류와 다람쥐 같은 소형 동물의 보금자리가 될 것으로 추정된다. 이처럼 고사목은 단순히 죽은 나무가 아니라, 숲 전체의 생명을 다시 일으키는 생태계 선순환의 단단한 바탕이 되고 있다.

고운사 사찰림은 야생동물의 활동공간으로도 이용되고 있었다. 야생생물 조사팀이 설치한 카메라 트랩에는 법정보호종인 수달, 담비, 삵 등이 포착되어, 산불 피해지가 야생동물의 피난처와 이동 경로로 당당히 기능하고 있음이 확인되었다.

이규송 교수의 말대로 '숲은 한 세트'였다. 고운사 사찰림이 품은 수많은 생물은 숲의 회복을 위해 서로 도와가며 저마다의 몫을 묵묵히 해내고 있었다. 인공조림지에서는 결코 볼 수 없는, 숲이 가진 눈부신 자생력이다.

등운 스님
등운 스님한국 불교계 최초로 '자연복원으로의 길'을 선택한 고운사의 주지. 40년간 머문 곳이기에 고운사의 자연환경을 누구보다 잘 알고 있다김혜진

현장조사팀보다 먼저 산을 내려오다 길을 잃었다. 길이 아닌 곳은 수풀이 마구 우거져, 거의 밀림이었다. 낯선 인간의 등장에 나무들은 팔을 잡고, 발을 걸고, 머리칼을 잡아당기고, 가시로 콕콕 찌르고 급기야 미끄러뜨려 여러 번 엉덩방아를 찧었다. 얼얼한 꼬리뼈를 문지르며 내려다본 바닥에는 차진 돌멩이 하나가 박혀있었다. "아프지? 히히!"라는 소리가 들리는 듯했다. 온몸에 흙먼지와 마른 나뭇잎을 덕지덕지 붙인 채 겨우 산을 내려와, 고운사의 주지 등운 스님과 마주 앉았다. 험난했던 하산 여정을 토로하자, 스님은 잔잔한 미소를 지었다.

"산이 가지 말라고 붙잡았네. 여기서 같이 살자고."

그렇다. 같이 살자고 붙든 건, 살아있는 숲이었다. 긴 차담 끝에 등운 스님은 '소나무재선충으로 뭇 소나무림이 민둥산이 될 때, 고운사의 숲은 자연의 힘으로 푸르게 변해있을 것'이라고 나지막이 말했다.

자연복원은 이제 시작이다. 우리는 이 고운사 사찰림의 회복 과정을 잘 지켜보아야 한다. 그 과정에서 잘못된 관행과 대형산불을 막을 수 있는 해답이 자연스럽게 드러날 것이기 때문이다. 물론, 숲은 이미 그 답을 알고 있다.
덧붙이는 글 기획 공동진행: (사)세상과함께, 익천문화재단 길동무
#고운사 #자연복원 #산불 #소나무숲 #이규송
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