▲고운사 사찰림
2025년 3월 의성산불의 상흔은 여전하지만, 고사목 사이사이에 활엽수 맹아와 초본들이 자라나면서 조금씩 생기를 되찾고 있다김혜진
펑, 펑!
마치 폭격하듯 불덩이가 날아들었다. 2025년 3월, 강풍을 탄 불길은 경북 의성의 천년고찰 고운사를 순식간에 집어삼켰다. 건물 26동과 사찰림의 97%인 242.92헥타르가 불에 탔다. 모든 것이 새카맸다.
고운사가 다시 주목 받은 건, 그로부터 4개월 뒤. 한국 불교계 최초로 산불 피해 사찰림을 인공조림이 아닌 자연 스스로의 회복력에 맡기는 '자연복원'을 결정하면서다. 그 결정의 주체는 고운사의 주지, 등운 스님이었다.
"고운사 사찰림은 토심이 20센티미터로 얕고 경사가 급해요. 봄눈이 무겁게 내리거나 태풍이 오면 나무들이 쉽게 넘어져요. 인공조림이 현실적으로 불가능한 열악한 환경이라서 자연한테 맡기기로 한 거죠."
스님의 결정을 지지하는 학계와 환경단체에 의해 '자연복원 모니터링 프로젝트'가 시작되었고, 30년 가까이 자연복원을 연구해 온 강원대 생명과학과 이규송 교수도 식생조사에 힘을 보태기로 했다. 생태계 회복을 온전히 파악하기 위해 식생 외에도 야생생물, 생물음향, 곤충 분야의 전문가들이 고운사 사찰림의 변화를 기록해 나갔다.
산불 후 1년 반이 흐른 지금, 고운사는 어떤 모습일까? 10월 초, 이규송 교수가 이끄는 식생연구팀의 고운사 현장 조사 소식을 듣고 그 길에 동행했다.
산불에 가장 잘 타는 '소나무 숲'이었다
어둑한 새벽길을 부지런히 달려 오전 8시 반, 고운사에 도착했다. 이른 아침의 산사는 나무를 오르내리는 다람쥐와 새들의 지저귐으로 활기가 넘쳤다. 그러나 고운사를 병풍처럼 둘러싼 산 능선에는 강렬했던 산불의 흔적이 고스란히 남아 있었다.
이규송 교수팀이 경내 근처에서 식생조사를 하는 동안, 법당에서 흘러나오는 천수경과 새소리를 듣고 있는데 머리 위로 뭔가가 후드득 떨어졌다. 이 교수에게 물으니, 갈참나무 도토리라고 했다.
잠시 후, 우리는 고운사 사찰림의 북사면을 오르기 시작했다. 앞사람의 발끝에서 흙먼지가 안개처럼 피어올랐다. 산은 가파르고, 흙은 건조했다. 아이 손바닥만 한 암반 자갈이 많아 자꾸 발이 미끄러졌고, 수풀과 관목들로 시야가 막혀 방형구 조사용 지지대로 풀을 헤치며 나아갔다. 산에 오르기 전, 이 교수가 긴 지지대를 손에 쥐여 준 이유를 자연스레 알게 되었다.