김혜진

"산불이 나면 피해복구비가 당해연도에 나와요. 당해연도에 쓰지 않으면 사라지거든요. 사실 그 예산을 피해민들 보상에 써야 하는데, 피해민 보상을 위해선 조사가 필요하니까, 복잡한 절차와 진단 없이 빨리 시행할 수 있는 인공조림에 그 돈을 다 써버리는 거예요. 낭비죠."

"아직 2, 3년은 끄떡없어요!"

불탄 소나무를 벌목한 후 인공조림을 했지만, 식재한 나무의 대부분이 죽었다. 숲가꾸기로 풀과 참나무들을 주기적으로 베어내어 민둥산의 모습이다벌목은 보통 화재목만 베어내는 게 아니라 새로 올라오는 맹아들과 풀까지 싹 베어낸다. 그 결과, 화재목은 그루터기만 남아 분해가 빨라지면서 뿌리 힘이 약해지고, 맹아들은 생육 활력이 떨어진다. 게다가 가뜩이나 약해진 토양에 임도를 내고 그 위로 중장비가 오가면, 토양침식 위험은 급격히 증가한다.이러한 이유로 이 교수는 '최소 3년 정도는 자연의 힘으로 산사태를 막고, 그 후에 벌목이나 조림을 검토하라'고 오랫동안 산림청에 제안해 왔다. 그러나 그 제안은 받아들여지지 않았다. 이 교수는 산림청이 제대로 된 진단 없이 인공조림을 하는 건, 의사가 아무런 진단 없이 바로 수술을 하는 것과 다름없다고 꼬집었다.이 교수는 숯처럼 아주 검게 그을린, 몸통이 가는 화재목을 발로 힘차게 밀었다. 바스러질 것처럼 보이던 소나무는 조금도 흔들릴 의사가 없어 보였다. 그 굳건함에 이 교수의 몸이 오히려 튕겨 나왔고, 그는 확신 있게 말했다.산불 후 1년 반, 그간의 관행대로였다면, 고운사 유역은 이미 벌목이 이루어졌을 시기다. 만약 그랬다면, 불탄 나무들뿐 아니라 새로 올라오고 있는 활엽수 맹아들과 초본들도 싹 베어져 민둥산이 되었을 것이다. 식생이 없는 민둥산은 생명을 품을 수 없다. 다행히도 지금 고운사 사찰림은 자연복원지로서, 인간의 개입 없이 다양한 생명을 품으며 건강히 회복 중이다.산을 오르며 수많은 식생과 마주쳤다. 그중 가장 자주 목격된 식물은 참싸리였다. 참싸리는 콩과 식물로 뿌리혹박테리아와 공생해 공기 중 질소를 토양에 고정해, 산불로 척박해진 흙을 비옥하게 만든다. 숲 곳곳에 자리 잡은 참싸리 덕분에 참나무 맹아들은 1년 반 만에 최대 4미터까지 클 수 있었다.한편 검게 그을린 고사목들에서도 새로운 변화가 움트고 있었다. 하얀 플레어스커트 모양의 치마버섯이 달라붙어 나무를 부드럽게 분해하고 있었고, 천공성 곤충인 나무좀아과는 나무속을 부지런히 뚫고 오가며 밑동 주위에 고운 톱밥을 떨어뜨렸다. 이 나뭇가루들은 자연스럽게 흙으로 스며들어 기름진 땅을 만든다. 버섯과 곤충이 합작해, 죽은 나무를 흙의 영양분으로 차근히 돌려보내고 있는 것이다.