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26.10.27 18:25최종 업데이트 26.10.27 20:14
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박현정 국가데이터처 인구동향과장이 9월 22일 세종시 정부세종청사에서 2025년 사망원인 통계에 대해 브리핑하고 있다.
박현정 국가데이터처 인구동향과장이 9월 22일 세종시 정부세종청사에서 2025년 사망원인 통계에 대해 브리핑하고 있다.연합뉴스

지난 9월 22일 국가데이터처는 2025년 사망원인통계 결과를 발표했다. 2025년 임신·출산 과정에서 사망한 여성은 33명이었고, 출생아 10만 명당 모성사망자 수인 전체 모성사망비는 13.0으로 전년(10.1)보다 28.8% 높았다.

언론은 '1년 사이 60% 늘었다', '9년 만에 최대'라고 보도하면서 '분만 기관이 없는 시군구 77곳'이라는 숫자를 나란히 배치했고, 고령 산모는 늘어나는데 분만 인프라가 무너져 산모가 죽어가고 있다고 썼다.


60%라는 수치가 주는 시각적 충격은 꽤나 크다. 그러나 사실 이 숫자는 모성사망자 중 직접 산과적 사망자만 따로 떼어, 그 수가 17명에서 27명으로 늘어난 것을 계산한 결과다. 출생아 수가 늘어난 것도 반영하지 않은 건수 비교이고, 전체 모성사망비로 보면 상승폭은 앞서 언급처럼 28.8%다. 이 28.8% 역시 연간 사망자가 50명을 밑돌고 전체 출생아 수마저 크게 줄어든 한국에서는 해석에 신중할 필요가 있다. 결론부터 말하면 2025년의 수치는 산모의 사망 위험이 전혀 변하지 않았더라도 우연만으로 충분히 나올 수 있는 범위 안에 있다.

'급증'이라는 착시: 우연을 필연으로 착각하게 될 때

출생률이 많이 떨어졌다고는 하나, 한국에서는 여전히 한 해 25만 명가량이 태어난다. 반면 임신·출산 과정 중 사망하는 여성은 33명으로 통계적으로 매우 드문 사건이다. 만약 여기서 10명이 줄어 23명이 사망했다면 모성사망비는 9.0으로 떨어져 전년보다 약 10% 감소하고, 반대로 10명이 늘어 43명이 사망했다면 16.9로 70% 가까이 증가한 결과가 된다.

10명의 생명이 가볍다는 뜻은 결코 아니지만, 분자가 이만큼 작으면 10명 안팎의 차이만으로 전년 대비 변화율이 감소에서 급증까지 오간다. 발생 빈도가 드문 사건일수록 통계에서 '우연'이 차지하는 몫은 커진다.

지난 14년 동안 산모의 사망 위험이 전혀 변하지 않았다고 가정해 보자. 2012년부터 2025년까지 총 출생아 약 469만 명, 사망한 산모는 469명으로 출생아 10만 명당 10.0명꼴이다. 2012년부터 보는 것은 2011년에 보완조사가 통합되면서 그 전후 수치를 그대로 비교하기 어렵기 때문이다. 이 확률을 2025년 출생아 수(25만 4000명)에 대입하면 기대되는 사망자 수는 25명이다. 실제 사망자는 33명이니 기댓값보다 8명이 더 많은 셈이다.

이 8명의 차이가 유의미한 위험 신호인지, 아니면 단순한 우연인지 확인하기 위해 통계적 실험을 진행했다. 매년 실제 출생아 수에 '10만 명당 10.0명'이라는 사망 확률을 고정해 두고, 14년 치 통계 흐름을 갖춘 가상의 평행세계를 무작위로 10만 개 만들어 본 것이다.

동일한 사망 확률을 적용하더라도 동전을 던질 때마다 앞면이 나오는 횟수가 매번 달라지듯, 각각의 평행세계에서 산모가 사망할 확률은 동일하지만 '우연(무작위 추출)'에 의해 연도별 실제 사망자 수가 조금씩 달라질 수 있도록 허용했다. 그림의 회색 선은 이렇게 만든 평행세계 중 30개이고, 음영은 10만 개 평행세계에서 연도별로 가운데 95%의 값이 들어가는 범위다.

R을 이용하여 시뮬레이션한 결과를 인공지능(Claude Fable 5.1)을 이용해 도식화.
R을 이용하여 시뮬레이션한 결과를 인공지능(Claude Fable 5.1)을 이용해 도식화.김진환

먼저 8명의 차이부터 보자. 2025년의 13.0(33명)은 그림의 음영, 즉 위험이 그대로인 평행세계에서 그해 값의 95%가 들어가는 범위 안에 있다. 범위의 위쪽에 가까운 값이라 해마다 나오지는 않지만, 위험이 그대로인 세계에서도 나올 수 있는 값이다. 실제 한국의 14년(빨간 선)도 해마다 오르내렸지만 이 범위를 벗어난 해는 한 번도 없었다.

14년 전체를 놓고 보면 이런 해가 나타나는 것은 더 흔하다. 평행세계 중 절반 이상(53%)에서 14년 중 최소 한 해는 모성사망비가 13.0 이상이었다. 14년 사이 전년 대비 60% 이상 오른 해가 한 번이라도 있었던 세계는 10개 중 4개 가까이(38%), 45% 이상 오른 해가 있었던 세계는 3분의 2 수준이었다. 마지막 해의 수치가 직전 9년 중 최고치를 기록해 모성사망비가 구조적으로 증가하는 듯한 착시를 일으키는 경우도 8개 중 1개꼴(12%)로 나타났다.

여기서 상승률은 모성사망 전체의 모성사망비 기준이며, 보도처럼 직접 산과적 사망만 떼어 내면 분자가 더 작아 변동은 이보다 커진다. 즉, 산모의 실제 사망 위험이 전혀 악화하지 않았더라도 통계적 우연만으로 지금과 같은 지표의 '급증'이나 '구조적 증가 추세'가 얼마든지 관찰될 수 있다.

2024년에서 2025년으로 넘어가며 실제로 관측된 28.8% 상승도 마찬가지다. 평행세계 10개 중 9개에서는 14년 사이 이보다 큰 전년 대비 상승이 적어도 한 번 나타났다. 요컨대 2025년의 통계는 위기가 임박했음을 알리는 경고 신호라기보다, 아무런 일도 일어나지 않은 평행세계에서도 충분히 나타날 수 있는 변동이다.

위기를 주장하는 숫자에서, 생명을 살리는 변화로

물론 지표상의 '급증'이 통계적 착시라고 해서, 현재의 분만 인프라에 아무런 문제가 없다거나 앞으로 닥쳐올 위기가 없다고 낙관하는 것은 결코 아니다. 지역 내 분만 기관이 없어 먼 거리를 이동해야 하는 의료취약지 임산부들의 고통은 엄연히 실재하며, 머지않아 한계에 다다를 시스템의 문제 역시 우리가 시급히 대비해야 할 현실이다.

하지만 그렇기 때문에 더더욱, 한 해 30건 남짓한 극소수의 사망 지표를 끌어와 무리하게 '당장의 붕괴'를 증명하려 들어서는 안 된다. 어설픈 통계로 불안을 조장하면, 정작 치열하게 다뤄야 할 지역 의료 접근성이나 미래를 위한 대비책은 소모적인 논쟁에 밀려 뒷전이 되기 십상이다.

숫자가 반대로 움직인 해를 보면 이런 논리의 문제가 드러난다. 2022년 9월 통계청은 2021년 사망원인통계에서 2021년 모성사망비가 8.8로 전년보다 24.9% 떨어졌다고 발표했다. 같은 논리면 2021년에는 분만 인프라가 갑자기 회복하기 시작했다고 봐야 한다.

그러나 3주 뒤 직선제산부인과의사회 기자간담회에서는 "앞으로 10년이 지나면 산부인과는 없어질 것"이라는 경고가 나왔고, 어디에도 모성사망이 줄었다는 이야기는 없었다. 내려갈 때는 아무도 주목하지 않던 숫자를 올라갈 때만 위기의 증거로 내세운다면, 결론에 숫자를 짜맞춘 셈 아니겠는가.

반면 모성사망 통계를 오래 다뤄 온 나라들은 한 해 수치의 등락에 큰 의미를 두지 않는다. 영국은 1952년부터 모든 모성사망을 한 건씩 비밀 조사(confidential enquiry)에 부쳐 다학제 평가자들이 진료 과정을 심층 검토하고, 그 결과를 해마다 보고서로 낸다.

사망률은 3년 치를 묶어 신뢰구간과 함께 제시하며, 보고서는 통계의 오르내림보다 무엇이 달랐다면 이 사람을 살릴 수 있었는지를 묻는 데 집중한다. 다른 선진국에도 이름과 형태는 달라도 비슷한 사례 검토 제도가 있다. 숫자보다 사례 하나하나의 맥락에 주목하는 것이 생명을 살리는 실질적 변화를 이끌어낸다는 사실을 알기 때문이다.

'죽음'이라는 단어가 주는 무거운 공포를 빌려 우연으로 충분히 설명되는 변동을 시스템 붕괴의 증거로 내세우는 일은 멈춰야 한다. 안타깝게 세상을 떠난 33명의 죽음을 진심으로 애도한다면, 숫자 싸움은 뒤로하고 그들이 한 명씩 왜 죽음에 이르렀는지 면밀히 묻고 답을 찾아야 한다. 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 더 견고한 보건의료체계를 만드는 데 힘을 보태야 할 때다.
덧붙이는 글 숫자가 커질 때만 위기의 증거로 쓰인다면, 그건 타당한 근거라기보다 무기에 가깝지 않을까요. 이 글이 진짜 해야 할 일이 무엇인지 다시금 생각해 보는 계기가 되기를 바랍니다.

이 기사는 Health Socialist Club 팀블로그에도 실립니다.
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