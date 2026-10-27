▲
R을 이용하여 시뮬레이션한 결과를 인공지능(Claude Fable 5.1)을 이용해 도식화.김진환
먼저 8명의 차이부터 보자. 2025년의 13.0(33명)은 그림의 음영, 즉 위험이 그대로인 평행세계에서 그해 값의 95%가 들어가는 범위 안에 있다. 범위의 위쪽에 가까운 값이라 해마다 나오지는 않지만, 위험이 그대로인 세계에서도 나올 수 있는 값이다. 실제 한국의 14년(빨간 선)도 해마다 오르내렸지만 이 범위를 벗어난 해는 한 번도 없었다.
14년 전체를 놓고 보면 이런 해가 나타나는 것은 더 흔하다. 평행세계 중 절반 이상(53%)에서 14년 중 최소 한 해는 모성사망비가 13.0 이상이었다. 14년 사이 전년 대비 60% 이상 오른 해가 한 번이라도 있었던 세계는 10개 중 4개 가까이(38%), 45% 이상 오른 해가 있었던 세계는 3분의 2 수준이었다. 마지막 해의 수치가 직전 9년 중 최고치를 기록해 모성사망비가 구조적으로 증가하는 듯한 착시를 일으키는 경우도 8개 중 1개꼴(12%)로 나타났다.
여기서 상승률은 모성사망 전체의 모성사망비 기준이며, 보도처럼 직접 산과적 사망만 떼어 내면 분자가 더 작아 변동은 이보다 커진다. 즉, 산모의 실제 사망 위험이 전혀 악화하지 않았더라도 통계적 우연만으로 지금과 같은 지표의 '급증'이나 '구조적 증가 추세'가 얼마든지 관찰될 수 있다.
2024년에서 2025년으로 넘어가며 실제로 관측된 28.8% 상승도 마찬가지다. 평행세계 10개 중 9개에서는 14년 사이 이보다 큰 전년 대비 상승이 적어도 한 번 나타났다. 요컨대 2025년의 통계는 위기가 임박했음을 알리는 경고 신호라기보다, 아무런 일도 일어나지 않은 평행세계에서도 충분히 나타날 수 있는 변동이다.
위기를 주장하는 숫자에서, 생명을 살리는 변화로
물론 지표상의 '급증'이 통계적 착시라고 해서, 현재의 분만 인프라에 아무런 문제가 없다거나 앞으로 닥쳐올 위기가 없다고 낙관하는 것은 결코 아니다. 지역 내 분만 기관이 없어 먼 거리를 이동해야 하는 의료취약지 임산부들의 고통은 엄연히 실재하며, 머지않아 한계에 다다를 시스템의 문제 역시 우리가 시급히 대비해야 할 현실이다.
하지만 그렇기 때문에 더더욱, 한 해 30건 남짓한 극소수의 사망 지표를 끌어와 무리하게 '당장의 붕괴'를 증명하려 들어서는 안 된다. 어설픈 통계로 불안을 조장하면, 정작 치열하게 다뤄야 할 지역 의료 접근성이나 미래를 위한 대비책은 소모적인 논쟁에 밀려 뒷전이 되기 십상이다.
숫자가 반대로 움직인 해를 보면 이런 논리의 문제가 드러난다. 2022년 9월 통계청은 2021년 사망원인통계
에서 2021년 모성사망비가 8.8로 전년보다 24.9% 떨어졌다고 발표했다. 같은 논리면 2021년에는 분만 인프라가 갑자기 회복하기 시작했다고 봐야 한다.
그러나 3주 뒤 직선제산부인과의사회 기자간담회에서는 "앞으로 10년이 지나면 산부인과는 없어질 것
"이라는 경고가 나왔고, 어디에도 모성사망이 줄었다는 이야기는 없었다. 내려갈 때는 아무도 주목하지 않던 숫자를 올라갈 때만 위기의 증거로 내세운다면, 결론에 숫자를 짜맞춘 셈 아니겠는가.
반면 모성사망 통계를 오래 다뤄 온 나라들은 한 해 수치의 등락에 큰 의미를 두지 않는다. 영국은 1952년부터 모든 모성사망을 한 건씩 비밀 조사(confidential enquiry)에 부쳐 다학제 평가자들이 진료 과정을 심층 검토하고, 그 결과를 해마다 보고서
로 낸다.
사망률은 3년 치를 묶어 신뢰구간과 함께 제시하며, 보고서는 통계의 오르내림보다 무엇이 달랐다면 이 사람을 살릴 수 있었는지를 묻는 데 집중한다. 다른 선진국에도 이름과 형태는 달라도 비슷한 사례 검토 제도가 있다. 숫자보다 사례 하나하나의 맥락에 주목하는 것이 생명을 살리는 실질적 변화를 이끌어낸다는 사실을 알기 때문이다.
'죽음'이라는 단어가 주는 무거운 공포를 빌려 우연으로 충분히 설명되는 변동을 시스템 붕괴의 증거로 내세우는 일은 멈춰야 한다. 안타깝게 세상을 떠난 33명의 죽음을 진심으로 애도한다면, 숫자 싸움은 뒤로하고 그들이 한 명씩 왜 죽음에 이르렀는지 면밀히 묻고 답을 찾아야 한다. 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 더 견고한 보건의료체계를 만드는 데 힘을 보태야 할 때다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고