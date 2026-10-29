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26.10.29 11:59최종 업데이트 26.10.29 12:00
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일하는 사람의 기록을 담은 책을 소개한다. 송곳이 되어 준 작가의 경험과 필자의 지금을 들여다보아 변방에서 안방으로 자리를 넓혀 먹고사는 오늘의 온도를 1℃ 올리고자 한다.
[기자말]
때가 되면 때를 밀러 간다. 중대한 업무가 끝난 주말엔 큰 탕에 폭삭 몸을 담그고 피로를 녹인다. 명절마다 내려간 고향에서도 목욕탕엔 꼭 들른다. 다른 곳보다 유난히 뜨거운 온탕, 근처 시장서 일하는 아주머니들로 그곳은 여전히 북새통이다. 그러나 보이지 않는 한 사람이 있다. '세신사'다.

사회 초년생 시절, 대형 서점의 3월은 무거운 대학교재로 서가마다 탑이 세워졌다. 서점원이었던 나는 학기초에 근육통을 앓았다. 학생 땐 엄두내지 못했던 세신비용 2만 원(현재는 2만 5천원~3만원)를 내고 세신사에게 자주 몸을 맡겼다. 그때마다 들었던 한 마디가 있었으니, "힘 좀 풀어~"

목욕탕 안에서 일하는 사람 이야기

처음 겪는 야근, 매달 치러야 했던 업무 평가에 몸이 움츠러들었다. 긴장한 나머지 툭 하면 어깨가 솟아올랐고, 그 무렵 타개책으로 찾아간 동네 불가마의 효능을 비로소 이해했다. 뭉친 근육을 주므르며 "어, 시원하다~!" 감탄사를 내뱉는 어른들의 마음도. 세신의 효능도 그때 맛봤다.

<때풍당당 세신사> 책표지
<때풍당당 세신사> 책표지이작은 작가, 이야기꽃 출판사

일을 처음 시작하는 사람의 시절을 응원하는 그림책이 나왔으니, 이른바 "깨끗해지는 책"이다. 제목은 <때풍당당 세신사>(2026년 10월 출간). 권투경기 출전 직전의 선수처럼, 양손에 때수건을 끼고 정면을 응시하는 세신사가 늠름하게 표지에 서 있다. 여탕으로 막 출근한 직후인 듯하다. 세신대 위에 놓인 장비도 가지런히 첫손님을 맞기 위해 심기일전 중이다.

<때풍당당 세신사>는 그림책 작가 이작은의 신간이다. 2025년, 마트를 여는 사람들의 신명나는 삶과 땀을 그린 <우리 동네 청수마트> 후속작. 작가는 그동안 엄마, 삼촌, 할머니 등 우리 삶 가까이서 분투하지만 쉬 조명되지 않았던 '평범한 어른들의 노동'을 화폭에 담아왔다. 그 꾸준함 끝에 <우리 동네 청수마트>는 제1회 김은미그림책상, '2026 한국에서 가장 즐거운 책' 상을 받았다.


이번 그림책은 뭉친 근육은 풀고, 묵힌 때는 벗겨주는 전문가, '세신사' 이야기. 최근 뜨거워진 '목욕탕 바람' 속에서 잘 언급되지 않던 '사람' 이야기라 반갑다. 팬데믹 이후 불황이었던 목욕탕이 유행을 탄 건 반갑지만, 굿즈와 신규 사우나숍에 치중한 콘텐츠에 이골이 나던 차에 희소식이다. 작가는 어느 동네에도 있을 법한 '보석 사우나'를 중심으로, 한 마을지도를 첫장에 펼쳐 보인다.

잘하기로 소문난 세신사의 미생 시절

마트와 놀이터, 큼지막한 학교 옆으로 김이 피어오르는 굴뚝 아래, 보석사우나가 독자의 눈길을 끈다. 작가는 동네에서 "시원하게 잘하기로 소문난 세신사"의 여정을 따라간다. 이 언니가 처음부터 때를 잘 밀었던 건 아니다. 씻을 '세', 몸 '신', 일하는 사람 '사'를 뜻하는 세신사를 하려면 사람의 몸 구석구석을 배워야 한다. 주인공은 목욕관리사 양성 학원에서 세신 기술을 다져간다.

목욕탕에 갈 때 세면도구를 챙기듯 세신사도 일할 때 쓰는 도구를 분신처럼 챙긴다. 살결이 연한 어린 사람을 위한 부드러운 때수건부터 오이 강판, 식초, 바셀린, 각질 제거용 돌까지 세신사의 아이템을 보는 재미가 쏠쏠하다. 대중탕 속 세신사가 직업의 뒤안길로 사라지는 요즘, 목욕탕 속 노동사를 청량하게 배우는 듯해 흥미롭다.

물에서 벌어지는 노동이어서인지, 수채화로 구성된 이번 책은 목욕탕 특유의 질감이 생생하다. 대야로 퍼붓는 물의 질감, 사위로 퍼지는 탕 속 수증기가 장면마다 탁월하게 넘실댄다. 때 미는 법과 마사지하는 법까지 두루 배운 주인공은 드디어 수료증을 받는다. 전작에서 "밥 먹어!" 동료들을 불러 허기를 달래줬던 '식당 이모'를 표현한 장면과 닮은 장면이 이 책에도 다른 버전으로 등장한다.

<때풍당당 세신사> 본문
<때풍당당 세신사> 본문이작은 작가, 이야기꽃 출판사

"너무 걱정 말아요. 잘할 수 있어요."

일터로 향하는 수료생들에게 고하는 원장의 격려가 책 중반부에 펼쳐진다. 묘하다. 세신사를 꿈꾸는 사람이 아닌데도 장면 속 이 한 마디가 훅 파고든다. 난생 처음 겪는 회사 업무로, 이직한 직장이 낯설어서 애먹는 모든 사람을 뜨끈하게 위로하는 것 같다. 그렇게 일곱 번 두드린 끝, 보석사우나에 자리잡은 주인공은 첫손님을 맞이한다.

목욕탕엔 계급이 없다, 맨몸이 있을 뿐

긴장한 탓인지 "일이 끝나고 난 뒤엔 어떻게 했는지 하나도 기억이 안" 나는 주인공은 별의별 손님을 겪는다. 온힘을 다해 밀어도 개운하지 않다는 손님, 마사지 재료를 더 올려달라는 손님 등 넋놓게 만드는 요구에 넉다운이 되기 일쑤. 작가는 물일을 오래한 탓에 퉁퉁 분 주인공 손발을 클로즈업한다. 반창고가 칭칭 감겨 있다. 실제로 세신사들은 건초염, 근골격계 질환, 피부염을 달고 산다.

여탕에서 으레 세신사가 망사 속옷을 입고 일하는 이유도 통풍을 잘 시키기 위해서다. 주인공 역시 검정 망사 속옷을 입고 동분서주한다. 세신사에게 망사 속옷이란 안전복인 셈. 욕탕 바닥에서 마를 새 없는 피부로 염증을 달고 사는 세신사의 하루에도 저녁이 찾아온다. "푹 자고 나면 다시 힘"을 얻는다고 믿는 주인공은 그렇게 숙련공이 되어간다.

<때풍당당 세신사> 본문
<때풍당당 세신사> 본문이작은 작가, 이야기꽃 출판사

세신사는 손님들의 몸을 보며 세상의 이치를 깨달아간다. 세상엔 참 많은 몸이 있고, 어떤 몸은 말랑하고, 단단하지만 똑같이 소중한 몸이라는 걸. 목욕탕엔 누구나 세상에 처음 올 때처럼 맨몸으로 입장한다. 국내서 베테랑 목욕관리사로 정평 난 김상섭 장인도 누누히 밝혔다. 목욕탕엔 '귄위의식'도, '빈부의 차'도 없다고. 둥그런 탕 속에는 물과 몸, 씻고 씻기는 소리만이 조화를 이룬다.

타인의 몸을 씻기는 필수 노동, 세신

그림책 끄트머리, 손님의 몸을 정성들여 씻기는 주인공의 상반신이 펼침면에 걸쳐 드러난다. 집중하는 눈빛, 세심한 동작, 타인의 몸을 귀하게 여기고자 사려깊게 다물은 입가를 보노라면 여러 생각이 교차한다. '때밀이'는 표준국어대사전에 등재된 단어이지만, 이 숭고한 노동의 현장 앞에서 함부로 내뱉을 수 없음을 유쾌하게 직면하게 된다. 세신사는, 신성한 직업이다.

<때풍당당 세신사> 본문
<때풍당당 세신사> 본문이작은 작가, 이야기꽃 출판사

까닭은 단순하다. 자신의 등을 밀 수 없는 사람은 지구상에 많으니까. 아프고, 나이 들고, 타인에게 내 몸을 의탁할 순간은 필연적으로 온다. 내가 미생이던 그 시절, "힘 좀 풀어~" 타일러줬던 고향 목욕탕의 세신사 언니께 몸을 맡길 기회는 더 이상 없다. 단지 시간이 흘러 직면했다. 긴장을 늦추고 힘 푸는 일에도 기술이 필요하다는 것을.

환경이 취약한 사람일수록 스트레스에 잘 노출되고, 최선을 다해야 한다는 압박에 시달린다. 시행착오를 반복할 기회가 없기에, 긴장할 가능성도 높다. 이제는 조금 안다. 그 시절, 목욕탕에서 내 몸을 어루만진 끝에 묵은 때를 벗기고 뭉친 근육을 풀어준 한 베테랑 기술자의 정성을. 그는 이미 인생의 기술 하나를 터득해 나를 씻겼다.

그것은 단순하지만 어려운 일. 숨 돌리고, 지금의 나를 물흐르듯 보며, 타인과 호흡 맞추기. 나에게도, 나의 일에게도 그러할 것. 세신사 언니는 사회초년생 시절 자신의 모습을 어린 내게서 발견하고, 유쾌하게 건넸을 것이다. "힘 좀 풀어~" 그렇게 힘은 고르게 분산되고, 우리를 둘러싼 세계는 동그래질 거라고 믿어보기. 그건 목욕탕에서 일하는 세신사에게 배운 것이다.
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변방에서 안방으로 : 일하는 사람책
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