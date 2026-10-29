이작은 작가, 이야기꽃 출판사

<때풍당당 세신사> 책표지일을 처음 시작하는 사람의 시절을 응원하는 그림책이 나왔으니, 이른바 "깨끗해지는 책"이다. 제목은 <때풍당당 세신사>(2026년 10월 출간). 권투경기 출전 직전의 선수처럼, 양손에 때수건을 끼고 정면을 응시하는 세신사가 늠름하게 표지에 서 있다. 여탕으로 막 출근한 직후인 듯하다. 세신대 위에 놓인 장비도 가지런히 첫손님을 맞기 위해 심기일전 중이다.<때풍당당 세신사>는 그림책 작가 이작은의 신간이다. 2025년, 마트를 여는 사람들의 신명나는 삶과 땀을 그린 <우리 동네 청수마트> 후속작. 작가는 그동안 엄마, 삼촌, 할머니 등 우리 삶 가까이서 분투하지만 쉬 조명되지 않았던 '평범한 어른들의 노동'을 화폭에 담아왔다. 그 꾸준함 끝에 <우리 동네 청수마트>는 제1회 김은미그림책상, '2026 한국에서 가장 즐거운 책' 상을 받았다.이번 그림책은 뭉친 근육은 풀고, 묵힌 때는 벗겨주는 전문가, '세신사' 이야기. 최근 뜨거워진 '목욕탕 바람' 속에서 잘 언급되지 않던 '사람' 이야기라 반갑다. 팬데믹 이후 불황이었던 목욕탕이 유행을 탄 건 반갑지만, 굿즈와 신규 사우나숍에 치중한 콘텐츠에 이골이 나던 차에 희소식이다. 작가는 어느 동네에도 있을 법한 '보석 사우나'를 중심으로, 한 마을지도를 첫장에 펼쳐 보인다.마트와 놀이터, 큼지막한 학교 옆으로 김이 피어오르는 굴뚝 아래, 보석사우나가 독자의 눈길을 끈다. 작가는 동네에서 "시원하게 잘하기로 소문난 세신사"의 여정을 따라간다. 이 언니가 처음부터 때를 잘 밀었던 건 아니다. 씻을 '세', 몸 '신', 일하는 사람 '사'를 뜻하는 세신사를 하려면 사람의 몸 구석구석을 배워야 한다. 주인공은 목욕관리사 양성 학원에서 세신 기술을 다져간다.목욕탕에 갈 때 세면도구를 챙기듯 세신사도 일할 때 쓰는 도구를 분신처럼 챙긴다. 살결이 연한 어린 사람을 위한 부드러운 때수건부터 오이 강판, 식초, 바셀린, 각질 제거용 돌까지 세신사의 아이템을 보는 재미가 쏠쏠하다. 대중탕 속 세신사가 직업의 뒤안길로 사라지는 요즘, 목욕탕 속 노동사를 청량하게 배우는 듯해 흥미롭다.물에서 벌어지는 노동이어서인지, 수채화로 구성된 이번 책은 목욕탕 특유의 질감이 생생하다. 대야로 퍼붓는 물의 질감, 사위로 퍼지는 탕 속 수증기가 장면마다 탁월하게 넘실댄다. 때 미는 법과 마사지하는 법까지 두루 배운 주인공은 드디어 수료증을 받는다. 전작에서 "밥 먹어!" 동료들을 불러 허기를 달래줬던 '식당 이모'를 표현한 장면과 닮은 장면이 이 책에도 다른 버전으로 등장한다.