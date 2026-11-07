위키미디어 공용

"나는 현대적인 소장(★★)의 전형이라네!"

▲<펜잰스의 해적들>의 대본과 가사를 쓴 윌리엄 슈웽크 길버트가 직접 그린 스탠리 소장. 온갖 학문에 정통하다고 자랑하면서도 정작 군사 전술에는 무지한 인물로, 당시 영국 사회의 권위와 허영을 풍자한다. 위키미디어 공용

<펜잰스의 해적들>은 영국의 극작가 윌리엄 슈웽크 길버트가 대본과 가사를 쓰고, 작곡가 아서 설리번이 음악을 만든 작품이다. 두 사람은 19세기 후반 영국에서 희극 오페라를 대중적인 공연 장르로 발전시킨 대표적인 작가들이었다.



작품은 1879년 12월 30일 영국 페인턴에서 저작권 확보를 위한 공연을 한 뒤, 이튿날 미국 뉴욕에서 정식 초연됐다. 이듬해 4월에는 런던 무대에 올랐다. 이후 세계 각지에서 꾸준히 공연됐으며, 1983년에는 케빈 클라인과 린다 론스태트 등이 출연한 뮤지컬 영화로도 제작됐다. 한국에서는 2015년 영국국립오페라 공연 실황이 영화관에서 상영됐고, 2019년 6월에는 서울에서 공연됐다.



줄거리는 다소 엉뚱하다. 어린 시절 유모의 실수로 해적단에 맡겨진 청년 프레더릭이 성인이 된 뒤 해적 생활에서 벗어나려고 한다. 그는 우연히 만난 스탠리 소장의 딸 메이블과 사랑에 빠진다. 그러나 해적들과의 약속, 윤년인 2월 29일에 태어난 탓에 생기는 나이 계산 문제 등이 얽히면서 소동이 벌어진다.



스탠리 소장의 노래는 작품에서 가장 유명한 장면 가운데 하나다. 그는 딸들을 거느리고 나타나 자신의 뛰어난 학식을 자랑한다. 빠른 박자에 맞춰 복잡한 단어와 긴 문장을 쉴 새 없이 쏟아내는 '패터 송(patter song)' 형식이다. 정확한 발음과 빠른 말솜씨가 요구되는 이러한 음악적 특징은 장군의 허풍을 더욱 우스꽝스럽게 만든다.



* 1879년 초연된 영국의 희극 오페라 <펜잰스의 해적들>에 등장하는 <나는 현대적인 소장의 전형>. 박학다식하지만 정작 군사 지식은 부족한 장군을 풍자한 노래다. 이 노래가 어딘가 귀에 익은 독자도 있을 것이다. 2017년 개봉한 애니메이션 <슈퍼배드 3>에서 미니언들이 노래 경연대회 오디션에 참가해 특유의 익살스러운 목소리로 합창했던 <파파 마마 로카 피파(Papa Mama Loca Pipa)>의 원곡이 바로 이 노래다.



노래 마지막 절에서 스탠리 소장은 마멜롱(mamelon, 흙으로 쌓은 둔덕)과 라블랭(ravelin, 요새 앞쪽에 설치하는 V자 모양의 방어시설) 같은 축성 용어부터 진지 공격과 기습 작전까지 더 공부해야 한다고 고백한다. 군수·보급을 뜻하는 용어조차 정확하게 이해하지 못한다.



그는 자신의 군사 지식이 19세기 초 수준에 머물러 있다고 인정한다. 노래가 발표된 1879년을 기준으로 하면 수십 년이나 뒤떨어진 셈이다. 그런데도 자신이 현대적인 장군의 전형이라는 주장은 조금도 굽히지 않는다.



이 노래가 장교 계급 매매제도를 직접 비판한 것은 아니다. 스탠리 소장이 돈을 주고 장군 계급을 샀다는 설정도 없다. 오히려 교양과 사회적 지위, 화려한 말솜씨가 실제 업무 능력보다 높이 평가받을 수 있는 사회의 모순을 과장한 풍자에 가깝다.



흥미롭게도 당시 영국에서는 스탠리 소장이 실존 인물인 '가닛 울즐리' 장군을 풍자했다는 해석이 퍼졌다. 그러나 울즐리는 영국군 개혁과 근대화에 기여한 군인이었다. 스탠리 소장의 실제 모델이 누구였는지를 놓고도 견해가 엇갈린다.



중요한 것은 극중 인물이 누구를 풍자했느냐가 아니다. 군복을 입고 높은 지위에 오른 사람이 정작 자신의 직업에 필요한 능력을 갖추지 못했다는 설정만으로도 관객들이 웃을 수 있었다는 사실이다. 영국군의 계급 매매제도가 사라진 뒤에도 그런 풍자가 통할 만큼, 권위와 능력 사이의 간극은 여전히 고질적 문제였던 것이다.



스탠리 소장이 오늘날 한국에 던지는 질문



스탠리 소장이 무대에 등장한 지 거의 150년이 흘렀다. 그동안 전쟁의 모습은 크게 달라졌다. 발라클라바의 계곡을 달리던 기병 대신 전투기와 드론이 날아다닌다. 정밀유도무기와 인공지능, 위성, 사이버전 능력도 전쟁의 중요한 요소가 됐다.



오늘날 군 지휘관에게는 자신이 속한 군과 병과에 관한 지식만으로 충분하지 않다. 육군의 지상작전은 공군의 항공지원과 연결되고, 해군의 해상작전도 다른 군의 전력과 긴밀하게 협력해야 한다. 여러 군의 능력을 하나의 작전 목표 아래 결합하는 합동작전의 중요성이 커진 것이다.



최근 한국에서 벌어지고 있는 육·해·공군사관학교 통합 논쟁도 이런 변화와 무관하지 않다. 정부가 추진하는 국군사관학교 구상은 군별로 나뉜 장교 양성체계를 개편하고 합동작전 능력을 강화하겠다는 취지를 담고 있다. 반면 각 군의 전문교육이 약화되거나 충분한 의견 수렴 없이 통합이 추진될 수 있다는 우려도 나온다.



▲2025년 5월 27일 공군 제1전투비행단과 해군 제3함대 장병들이 활주로 피해복구 합동훈련을 실시하고 있다. 서로 다른 임무와 전문성을 가진 두 군이 공동의 목표를 위해 협력하는 모습이다. 현대전에서는 각 군의 전문성뿐 아니라 이를 유기적으로 결합하는 합동작전 능력이 중요하다. 공군 제1전투비행단

물론 이 논쟁을 19세기 영국군의 문제와 직접 비교하기는 어렵다. 당시에는 재산과 신분이 장교의 경력에 미치는 영향이 문제였다면, 오늘날 한국에서는 변화하는 전쟁 환경에 맞춰 장교를 어떻게 교육할 것인가가 쟁점이다. 그러나 두 시대를 관통하는 질문은 동일하다. 군대는 어떤 능력을 갖춘 사람을 지휘관으로 길러내야 하는가.



발라클라바 전투는 지휘관 개인의 능력뿐 아니라 명령을 정확하게 전달하고 이해하는 일이 얼마나 중요한지도 보여준다. 상급 지휘관의 의도와 작전 목표가 제대로 공유되지 않았을 때 어떤 참사가 벌어질 수 있는지 드러난 것이다. 여러 군이 함께 작전을 수행하는 현대전에서는 이러한 문제가 더욱 복잡해질 수 있다.



그렇다고 합동작전 능력을 강화하는 방법이 반드시 사관학교 통합뿐인 것은 아니다. 각 군의 전문성을 유지하면서 공동교육과 합동훈련을 확대하는 방안도 있다. 어떤 제도가 더 효과적인지는 구체적인 교육과정과 운영방식, 충분한 검증을 통해 판단할 문제다.



결국 중요한 것은 사관학교를 그대로 유지하느냐, 하나로 합치느냐가 아니라, 그곳에서 어떤 장교를 길러내느냐다. 자기 분야의 전문성을 갖추면서도 다른 군의 작전을 이해하고, 복잡한 전장 상황에서 올바르게 판단할 수 있는 지휘관을 양성하는 것이 핵심이다.



노래 속 스탠리 소장은 영국의 역대 국왕을 술술 외우고, 복잡한 수학 문제를 풀고, 고대 문자를 해독할 수 있다고 자랑했다. 그러나 정작 군사 전술과 전략에는 어두웠다. 관객들은 그런 장군의 모습에 웃음을 터뜨렸다.



오늘날에도 그 웃음에는 생각해 볼만한 질문이 담겨 있다. 군 지휘관에게 필요한 지식은 무엇이며, 그 지식을 실제 전장에서 활용할 능력은 어떻게 길러지는가.



스탠리 소장은 끝까지 자신이 현대적인 장군의 전형이라고 주장했다. 하지만 어떤 군인이 진정한 현대적 지휘관인지를 결정하는 건 스스로 하는 자랑이 아니라, 그가 맞닥뜨릴 전쟁의 현실일 것이다. #전쟁과노래 #나는현대적인소장의전형 #펜젠스의해적들 #발라클라바전투 #통합사관학교 프리미엄 War & Song 이전글 "당신 동생이 지금 내 남편"... 군인들 피 끓게 한 노래 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 2025년 5월 27일 공군 제1전투비행단과 해군 제3함대 장병들이 활주로 피해복구 합동훈련을 실시하고 있다. 서로 다른 임무와 전문성을 가진 두 군이 공동의 목표를 위해 협력하는 모습이다. 현대전에서는 각 군의 전문성뿐 아니라 이를 유기적으로 결합하는 합동작전 능력이 중요하다.물론 이 논쟁을 19세기 영국군의 문제와 직접 비교하기는 어렵다. 당시에는 재산과 신분이 장교의 경력에 미치는 영향이 문제였다면, 오늘날 한국에서는 변화하는 전쟁 환경에 맞춰 장교를 어떻게 교육할 것인가가 쟁점이다. 그러나 두 시대를 관통하는 질문은 동일하다. 군대는 어떤 능력을 갖춘 사람을 지휘관으로 길러내야 하는가.발라클라바 전투는 지휘관 개인의 능력뿐 아니라 명령을 정확하게 전달하고 이해하는 일이 얼마나 중요한지도 보여준다. 상급 지휘관의 의도와 작전 목표가 제대로 공유되지 않았을 때 어떤 참사가 벌어질 수 있는지 드러난 것이다. 여러 군이 함께 작전을 수행하는 현대전에서는 이러한 문제가 더욱 복잡해질 수 있다.그렇다고 합동작전 능력을 강화하는 방법이 반드시 사관학교 통합뿐인 것은 아니다. 각 군의 전문성을 유지하면서 공동교육과 합동훈련을 확대하는 방안도 있다. 어떤 제도가 더 효과적인지는 구체적인 교육과정과 운영방식, 충분한 검증을 통해 판단할 문제다.결국 중요한 것은 사관학교를 그대로 유지하느냐, 하나로 합치느냐가 아니라, 그곳에서 어떤 장교를 길러내느냐다. 자기 분야의 전문성을 갖추면서도 다른 군의 작전을 이해하고, 복잡한 전장 상황에서 올바르게 판단할 수 있는 지휘관을 양성하는 것이 핵심이다.노래 속 스탠리 소장은 영국의 역대 국왕을 술술 외우고, 복잡한 수학 문제를 풀고, 고대 문자를 해독할 수 있다고 자랑했다. 그러나 정작 군사 전술과 전략에는 어두웠다. 관객들은 그런 장군의 모습에 웃음을 터뜨렸다.오늘날에도 그 웃음에는 생각해 볼만한 질문이 담겨 있다. 군 지휘관에게 필요한 지식은 무엇이며, 그 지식을 실제 전장에서 활용할 능력은 어떻게 길러지는가.스탠리 소장은 끝까지 자신이 현대적인 장군의 전형이라고 주장했다. 하지만 어떤 군인이 진정한 현대적 지휘관인지를 결정하는 건 스스로 하는 자랑이 아니라, 그가 맞닥뜨릴 전쟁의 현실일 것이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김도균 (capa1954) 내방 구독하기

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1854년 10월 25일 크림전쟁의 발라클라바 전투에서 러시아군 진지를 향해 돌격하는 영국군 경기병여단. 카디건 백작이 이끄는 기병대는 잘못 전달되고 해석된 명령에 따라 적의 집중 포화 속으로 달려갔다. 영국 화가 리처드 케이턴 우드빌이 1894년에 그린 작품이다.그렇다고 돌격에 나선 병사들이 겁을 먹고 물러선 것은 아니었다. 기병들은 대열을 유지하며 앞으로 나아갔다. 상당수는 러시아군 포병 진지에 도달해 적군과 싸웠다. 그러나 돌격 과정에서 막대한 피해를 입었고, 살아남은 병사들도 적의 포화를 뚫고 돌아와야 했다.영국 국립육군박물관에 따르면 돌격에 참가한 673명 가운데 260명이 전사하거나 부상 또는 포로가 됐다. 불과 몇 분 사이에 병력의 3분의 1 이상을 잃은 것이다. 군사적으로 얻은 성과에 비해 지나치게 큰 희생이었다.이 사건은 '경기병여단의 돌격(Charge of the Light Brigade)'이라는 이름으로 역사에 남았다. 영국 계관시인 '앨프리드 테니슨'은 같은 제목의 시를 발표했다. 그는 기병들의 용기를 찬양하면서도 명령에 잘못이 있었다는 사실을 시에 담았다. 병사들은 자신들이 왜 그런 위험한 곳으로 돌격해야 하는지 따질 위치에 있지 않았다. 그들은 명령을 묵묵히 수행했고, 그 대가를 자신들의 목숨으로 치러야 했다.물론 발라클라바의 참사를 장교 계급 매매제도 하나로 설명할 수는 없다. 모호한 명령과 전달 과정의 혼선, 지형에 따른 시야의 차이, 현장 지휘관들의 판단이 복합적으로 작용한 결과였다. 루컨과 카디건의 개인적 불화가 참사의 직접적인 원인이었다고 단정할 수도 없다.다만 이 사건은 군 지휘관의 능력과 지휘체계가 얼마나 중요한지를 보여줬다. 특히 두 지휘관이 모두 재산과 가문을 바탕으로 군 경력을 쌓았다는 사실은 당시 영국군의 장교 선발 방식에 의문을 제기할 만한 대목이었다.크림전쟁은 영국군의 여러 문제점을 드러냈다. 전투 지휘뿐 아니라 병참과 보급, 부상병 치료 등에서도 심각한 결함이 확인됐다. 군대를 운영하는 방식 전반에 변화가 필요하다는 목소리가 커졌다. 하지만 장교 계급 매매제도가 곧바로 폐지된 것은 아니었다. 오랜 관행이었던 데다 장교들이 계급을 구매하는 데 지불한 돈을 어떻게 보상할 것인지도 문제였다.결국 1871년 전쟁장관 '에드워드 카드웰'이 추진한 군제개혁 과정에서 영국 육군의 장교 계급 매매제도가 폐지됐다. 카드웰은 장교의 선발과 진급에서 재산이나 인맥보다 능력을 중시하는 방향으로 제도를 바꾸려 했다. 개혁은 계급 매매제도에만 그치지 않았다. 장병 복무 제도를 손질하고 예비전력을 확충하는 등 영국 육군을 근대적인 군대로 바꾸려는 조치들이 이어졌다.그러나 오랜 장교 문화가 하루아침에 사라진 것은 아니었다. 장교로 복무하려면 군복과 장비, 사교활동 등에 상당한 돈이 필요했다. 계급을 구매하는 제도가 없어졌더라도 경제적으로 넉넉하지 않은 사람이 장교 생활을 하기는 여전히 쉽지 않았다.군복을 입고 높은 계급장을 달았다는 사실만으로 훌륭한 지휘관이 되는 건 아니었다. 지휘관에게 필요한 능력은 무엇이며, 그 능력을 어떻게 평가해야 하는가. 영국군이 제도를 바꾼 뒤에도 남아 있던 질문이었다.계급 매매제도가 폐지된 지 8년이 지난 1879년, 영국의 희극 오페라 무대에 기묘한 장군이 등장했다. 극 중 '스탠리 장군'은 관객을 향해 자신이 얼마나 뛰어난 인물인지 설명하기 시작한다. 영국 역대 국왕을 모두 알고, 고대 그리스 마라톤 전투부터 나폴레옹이 패배한 워털루 전투까지 역사적인 전쟁들을 줄줄이 설명할 수 있다고 한다. 수학에도 능통해 복잡한 방정식과 이항정리를 척척 풀고, 동물과 식물, 광물에 관해서도 모르는 것이 없다고 떠벌린다.장군의 자랑은 여기서 그치지 않는다. 고대 로마 역사와 그리스 희극에도 정통하고, 유명 화가들의 그림을 구별할 수 있으며, 고대 바빌로니아 쐐기문자로 세탁비 청구서를 작성할 수도 있다고 자랑한다. 노래는 숨 돌릴 틈도 없이 빠르게 이어진다. 관객들은 장군의 엄청난 박식함에 감탄하기보다 그의 터무니없는 허풍에 웃음을 터뜨린다.그런데 노래가 끝날 무렵 더욱 기막힌 사실이 드러난다. 이 장군은 정작 지휘관에게 중요한 군사 지식에 대해선 아는 게 별로 없다. 요새를 구성하는 시설의 이름도 제대로 모르고, 소총과 투창을 구별하는 법도 배워야 한다. 현대 포병술이 얼마나 발전했는지도 공부해야 한다고 털어놓는다.그러면서도 그는 당당하게 외친다.1879년 발표된 영국의 희극 오페라 <펜잰스의 해적들>(더 파이리츠 오브 펜잰스·The Pirates of Penzance)에 등장하는 노래 <아이 앰 더 베리 모델 오브 어 모던 메이저 제너럴·I Am the Very Model of a Modern Major-General>의 한 장면이다. 우리말로 옮기면 '나는 현대적인 소장의 전형' 정도가 된다.