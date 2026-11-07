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26.11.07 17:59최종 업데이트 26.11.07 17:59
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전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.[편집자말]
1809년 영국의 풍자화가 토머스 롤런드슨이 그린 <하인을 대위로 바꾸는 요크의 마술사>. 영국군 총사령관이었던 요크 공작이 마술 지팡이를 휘둘러 하인을 육군 대위로 만드는 모습을 묘사했다. 당시 영국군의 장교 임명과 진급을 둘러싼 부패와 특권을 풍자한 작품이다. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 소장
1809년 영국의 풍자화가 토머스 롤런드슨이 그린 <하인을 대위로 바꾸는 요크의 마술사>. 영국군 총사령관이었던 요크 공작이 마술 지팡이를 휘둘러 하인을 육군 대위로 만드는 모습을 묘사했다. 당시 영국군의 장교 임명과 진급을 둘러싼 부패와 특권을 풍자한 작품이다. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 소장위키미디어 공용

19세기 후반까지 영국 육군에서는 돈을 주고 장교 계급을 살 수 있었다. 일정한 자격을 갖춘 사람이 정해진 금액을 지불하면 장교로 임관하거나 더 높은 계급으로 진급할 수 있는 제도였다. 장교가 진급하면서 자신이 갖고 있던 계급을 후임자에게 넘기고 돈을 받기도 했다.

오늘날에는 쉽게 납득하기 어려운 일이지만, 당시 영국 육군에서는 오랫동안 유지된 제도였다. 영어로 '퍼체이스 오브 커미션스(Purchase of Commissions)', 우리 말로 옮기면 '임관장 매매제도'다.


물론 누구나 돈만 내면 마음대로 장군이 될 수 있었던 것은 아니다. 군 당국의 승인이 필요했고, 계급을 구매할 수 있는 범위에도 제한이 있었다. 포병과 공병처럼 전문성이 요구되는 병과에는 이러한 제도가 적용되지 않았다.

그러나 부유한 가문 출신에게 유리한 제도였다는 사실은 분명했다. 귀족뿐 아니라 재산을 축적한 지주와 부유한 중산층 가문도 아들에게 장교 계급을 사줄 수 있었다. 반면 군사적 재능과 경험이 뛰어나더라도 돈이 없는 사람에게는 진급의 기회가 제한됐다.

이 제도에는 나름의 논리도 있었다. 상당한 재산을 가진 사람에게 군 지휘권을 맡기면 사회적 책임감과 독립성을 기대할 수 있다는 생각이었다. 장교가 퇴역하면서 계급을 팔아 노후 자금을 마련하는 수단이 되기도 했다.

하지만 장교의 자질을 평가할 때 군사적 능력보다 재산과 사회적 배경이 중요하게 작용한다는 문제는 피할 수 없었다. 이러한 영국군의 지휘체계가 안고 있던 문제는 19세기 중반 크림전쟁에서 여실히 드러났다. 특히 발라클라바 전투에서 벌어진 경기병여단의 돌격은 영국 군사사에 깊은 상처를 남겼다.

서로 말도 섞지 않던 처남과 매제

1854년 영국과 프랑스, 오스만제국 등이 러시아를 상대로 벌인 크림전쟁에서 영국군은 크림반도의 세바스토폴을 포위하고 있었다. 발라클라바는 연합군의 중요한 보급항이었다. 10월 25일 러시아군이 발라클라바 일대의 연합군 진지를 공격했다. 이날 영국군 기병부대에서는 역사에 남을 참사가 벌어졌다.

당시 영국군 기병사단장은 제3대 루컨 백작 '조지 빙엄'이었다. 그 휘하의 경기병여단장은 제7대 카디건 백작 '제임스 브루드넬'이었다. 두 사람은 모두 부유한 귀족 출신으로, 장교 계급을 구매하면서 군 경력을 쌓았다. 두 사람은 처남과 매제 사이이기도 했다. 루컨이 카디건의 여동생 앤과 결혼했으니, 카디건은 루컨의 처남이었다.

문제는 두 사람이 심각하게 불화하고 있었다는 사실이다. 루컨 부부의 결혼생활은 파탄에 이르렀고, 카디건은 여동생의 처지를 두고 매제에게 반감을 품었다. 루컨 역시 처남을 경멸했다. 둘 사이 관계가 나쁘다는 사실은 군 내부에서도 널리 알려져 있었다. 평소 서로 말도 섞지 않던 두 사람을 상관과 부하로 배치하는 것이 적절한지를 두고 우려하는 목소리까지 나왔다.

1854년 크림전쟁 당시 영국군 경기병여단장 카디건 백작(왼쪽)과 기병사단장 루컨 백작(오른쪽). 두 사람은 처남과 매부 사이였지만 심각한 불화를 겪고 있었다. 발라클라바 전투에서는 상관과 부하로서 비극적인 경기병여단 돌격에 관여했다.
1854년 크림전쟁 당시 영국군 경기병여단장 카디건 백작(왼쪽)과 기병사단장 루컨 백작(오른쪽). 두 사람은 처남과 매부 사이였지만 심각한 불화를 겪고 있었다. 발라클라바 전투에서는 상관과 부하로서 비극적인 경기병여단 돌격에 관여했다.위키미디어 공용

영국 국립육군박물관은 루컨이 실전 경험과 새로운 전술에 대한 이해가 부족했고, 이런 약점이 카디건과의 나쁜 관계 때문에 더 심해졌다고 설명한다.

발라클라바 전투 당일, 영국군 총사령관 래글런 경은 러시아군이 연합군의 대포를 빼앗아 가는 것을 막으려 했다. 그는 기병대에 적을 공격하라는 명령을 내렸다. 하지만 이 명령에는 결정적인 문제가 있었다. 래글런의 지휘소와 기병대가 있던 곳은 지형 때문에 시야가 달랐다. 높은 고지에 있던 래글런에게는 공격해야 할 목표가 잘 보였지만, 평지에 있던 루컨에게는 보이지 않았다.

명령서를 전달한 루이스 놀런 대위는 루컨에게 공격을 재촉했다. 루컨이 공격 목표를 묻자 놀런은 엉뚱한 쪽을 가리켰다고 전해진다. 하지만 그가 정확히 어느 방향을 가리켰고, 어떤 의도로 행동했는지는 지금도 논쟁의 대상이다.

루컨은 카디건에게 돌격을 지시했다. 카디건은 정면뿐 아니라 양쪽 언덕에도 러시아군 포대와 보병들이 집중 배치돼 있다고 지적했다. 그러나 루컨은 상관의 명령이므로 공격해야 한다고 답했다. 카디건이 전투 이틀 뒤 작성한 보고서에도 두 사람이 이런 대화를 나눴다는 사실이 기록돼 있다.

따라서 두 사람이 서로 말을 하지 않아 참사가 벌어졌다는 설명은 정확하지 않다. 평소에는 극도로 불화했지만, 전투 당일에는 실제로 명령을 주고받기는 했다. 문제는 그 과정에서도 잘못된 명령을 바로잡지 못했다는 데 있었다.

결국 카디건은 명령에 따랐다. 670여 명의 경기병이 말을 타고 계곡으로 돌진했다. 그들이 향하는 정면에는 러시아군 포병대가 기다리고 있었다. 계곡 양쪽 언덕에도 러시아군이 배치돼 있었다. 영국 기병대는 정면과 양측에서 쏟아지는 포탄과 총탄을 뚫고 달려야 했다.

1854년 10월 25일 크림전쟁의 발라클라바 전투에서 러시아군 진지를 향해 돌격하는 영국군 경기병여단. 카디건 백작이 이끄는 기병대는 잘못 전달되고 해석된 명령에 따라 적의 집중 포화 속으로 달려갔다. 영국 화가 리처드 케이턴 우드빌이 1894년에 그린 작품이다.
1854년 10월 25일 크림전쟁의 발라클라바 전투에서 러시아군 진지를 향해 돌격하는 영국군 경기병여단. 카디건 백작이 이끄는 기병대는 잘못 전달되고 해석된 명령에 따라 적의 집중 포화 속으로 달려갔다. 영국 화가 리처드 케이턴 우드빌이 1894년에 그린 작품이다.위키미디어 공용

그렇다고 돌격에 나선 병사들이 겁을 먹고 물러선 것은 아니었다. 기병들은 대열을 유지하며 앞으로 나아갔다. 상당수는 러시아군 포병 진지에 도달해 적군과 싸웠다. 그러나 돌격 과정에서 막대한 피해를 입었고, 살아남은 병사들도 적의 포화를 뚫고 돌아와야 했다.

영국 국립육군박물관에 따르면 돌격에 참가한 673명 가운데 260명이 전사하거나 부상 또는 포로가 됐다. 불과 몇 분 사이에 병력의 3분의 1 이상을 잃은 것이다. 군사적으로 얻은 성과에 비해 지나치게 큰 희생이었다.

이 사건은 '경기병여단의 돌격(Charge of the Light Brigade)'이라는 이름으로 역사에 남았다. 영국 계관시인 '앨프리드 테니슨'은 같은 제목의 시를 발표했다. 그는 기병들의 용기를 찬양하면서도 명령에 잘못이 있었다는 사실을 시에 담았다. 병사들은 자신들이 왜 그런 위험한 곳으로 돌격해야 하는지 따질 위치에 있지 않았다. 그들은 명령을 묵묵히 수행했고, 그 대가를 자신들의 목숨으로 치러야 했다.

물론 발라클라바의 참사를 장교 계급 매매제도 하나로 설명할 수는 없다. 모호한 명령과 전달 과정의 혼선, 지형에 따른 시야의 차이, 현장 지휘관들의 판단이 복합적으로 작용한 결과였다. 루컨과 카디건의 개인적 불화가 참사의 직접적인 원인이었다고 단정할 수도 없다.

다만 이 사건은 군 지휘관의 능력과 지휘체계가 얼마나 중요한지를 보여줬다. 특히 두 지휘관이 모두 재산과 가문을 바탕으로 군 경력을 쌓았다는 사실은 당시 영국군의 장교 선발 방식에 의문을 제기할 만한 대목이었다.

계급 매매제도는 사라졌지만

크림전쟁은 영국군의 여러 문제점을 드러냈다. 전투 지휘뿐 아니라 병참과 보급, 부상병 치료 등에서도 심각한 결함이 확인됐다. 군대를 운영하는 방식 전반에 변화가 필요하다는 목소리가 커졌다. 하지만 장교 계급 매매제도가 곧바로 폐지된 것은 아니었다. 오랜 관행이었던 데다 장교들이 계급을 구매하는 데 지불한 돈을 어떻게 보상할 것인지도 문제였다.

결국 1871년 전쟁장관 '에드워드 카드웰'이 추진한 군제개혁 과정에서 영국 육군의 장교 계급 매매제도가 폐지됐다. 카드웰은 장교의 선발과 진급에서 재산이나 인맥보다 능력을 중시하는 방향으로 제도를 바꾸려 했다. 개혁은 계급 매매제도에만 그치지 않았다. 장병 복무 제도를 손질하고 예비전력을 확충하는 등 영국 육군을 근대적인 군대로 바꾸려는 조치들이 이어졌다.

그러나 오랜 장교 문화가 하루아침에 사라진 것은 아니었다. 장교로 복무하려면 군복과 장비, 사교활동 등에 상당한 돈이 필요했다. 계급을 구매하는 제도가 없어졌더라도 경제적으로 넉넉하지 않은 사람이 장교 생활을 하기는 여전히 쉽지 않았다.

군복을 입고 높은 계급장을 달았다는 사실만으로 훌륭한 지휘관이 되는 건 아니었다. 지휘관에게 필요한 능력은 무엇이며, 그 능력을 어떻게 평가해야 하는가. 영국군이 제도를 바꾼 뒤에도 남아 있던 질문이었다.

무엇이든 알지만 전쟁은 모르는 장군

계급 매매제도가 폐지된 지 8년이 지난 1879년, 영국의 희극 오페라 무대에 기묘한 장군이 등장했다. 극 중 '스탠리 장군'은 관객을 향해 자신이 얼마나 뛰어난 인물인지 설명하기 시작한다. 영국 역대 국왕을 모두 알고, 고대 그리스 마라톤 전투부터 나폴레옹이 패배한 워털루 전투까지 역사적인 전쟁들을 줄줄이 설명할 수 있다고 한다. 수학에도 능통해 복잡한 방정식과 이항정리를 척척 풀고, 동물과 식물, 광물에 관해서도 모르는 것이 없다고 떠벌린다.

장군의 자랑은 여기서 그치지 않는다. 고대 로마 역사와 그리스 희극에도 정통하고, 유명 화가들의 그림을 구별할 수 있으며, 고대 바빌로니아 쐐기문자로 세탁비 청구서를 작성할 수도 있다고 자랑한다. 노래는 숨 돌릴 틈도 없이 빠르게 이어진다. 관객들은 장군의 엄청난 박식함에 감탄하기보다 그의 터무니없는 허풍에 웃음을 터뜨린다.

그런데 노래가 끝날 무렵 더욱 기막힌 사실이 드러난다. 이 장군은 정작 지휘관에게 중요한 군사 지식에 대해선 아는 게 별로 없다. 요새를 구성하는 시설의 이름도 제대로 모르고, 소총과 투창을 구별하는 법도 배워야 한다. 현대 포병술이 얼마나 발전했는지도 공부해야 한다고 털어놓는다.

그러면서도 그는 당당하게 외친다.

"나는 현대적인 소장(★★)의 전형이라네!"

1879년 발표된 영국의 희극 오페라 <펜잰스의 해적들>(더 파이리츠 오브 펜잰스·The Pirates of Penzance)에 등장하는 노래 <아이 앰 더 베리 모델 오브 어 모던 메이저 제너럴·I Am the Very Model of a Modern Major-General>의 한 장면이다. 우리말로 옮기면 '나는 현대적인 소장의 전형' 정도가 된다.

<펜잰스의 해적들>의 대본과 가사를 쓴 윌리엄 슈웽크 길버트가 직접 그린 스탠리 소장. 온갖 학문에 정통하다고 자랑하면서도 정작 군사 전술에는 무지한 인물로, 당시 영국 사회의 권위와 허영을 풍자한다.
<펜잰스의 해적들>의 대본과 가사를 쓴 윌리엄 슈웽크 길버트가 직접 그린 스탠리 소장. 온갖 학문에 정통하다고 자랑하면서도 정작 군사 전술에는 무지한 인물로, 당시 영국 사회의 권위와 허영을 풍자한다.위키미디어 공용

<펜잰스의 해적들>은 영국의 극작가 윌리엄 슈웽크 길버트가 대본과 가사를 쓰고, 작곡가 아서 설리번이 음악을 만든 작품이다. 두 사람은 19세기 후반 영국에서 희극 오페라를 대중적인 공연 장르로 발전시킨 대표적인 작가들이었다.

작품은 1879년 12월 30일 영국 페인턴에서 저작권 확보를 위한 공연을 한 뒤, 이튿날 미국 뉴욕에서 정식 초연됐다. 이듬해 4월에는 런던 무대에 올랐다. 이후 세계 각지에서 꾸준히 공연됐으며, 1983년에는 케빈 클라인과 린다 론스태트 등이 출연한 뮤지컬 영화로도 제작됐다. 한국에서는 2015년 영국국립오페라 공연 실황이 영화관에서 상영됐고, 2019년 6월에는 서울에서 공연됐다.

줄거리는 다소 엉뚱하다. 어린 시절 유모의 실수로 해적단에 맡겨진 청년 프레더릭이 성인이 된 뒤 해적 생활에서 벗어나려고 한다. 그는 우연히 만난 스탠리 소장의 딸 메이블과 사랑에 빠진다. 그러나 해적들과의 약속, 윤년인 2월 29일에 태어난 탓에 생기는 나이 계산 문제 등이 얽히면서 소동이 벌어진다.

스탠리 소장의 노래는 작품에서 가장 유명한 장면 가운데 하나다. 그는 딸들을 거느리고 나타나 자신의 뛰어난 학식을 자랑한다. 빠른 박자에 맞춰 복잡한 단어와 긴 문장을 쉴 새 없이 쏟아내는 '패터 송(patter song)' 형식이다. 정확한 발음과 빠른 말솜씨가 요구되는 이러한 음악적 특징은 장군의 허풍을 더욱 우스꽝스럽게 만든다.

* 1879년 초연된 영국의 희극 오페라 <펜잰스의 해적들>에 등장하는 <나는 현대적인 소장의 전형>. 박학다식하지만 정작 군사 지식은 부족한 장군을 풍자한 노래다. 이 노래가 어딘가 귀에 익은 독자도 있을 것이다. 2017년 개봉한 애니메이션 <슈퍼배드 3>에서 미니언들이 노래 경연대회 오디션에 참가해 특유의 익살스러운 목소리로 합창했던 <파파 마마 로카 피파(Papa Mama Loca Pipa)>의 원곡이 바로 이 노래다.

노래 마지막 절에서 스탠리 소장은 마멜롱(mamelon, 흙으로 쌓은 둔덕)과 라블랭(ravelin, 요새 앞쪽에 설치하는 V자 모양의 방어시설) 같은 축성 용어부터 진지 공격과 기습 작전까지 더 공부해야 한다고 고백한다. 군수·보급을 뜻하는 용어조차 정확하게 이해하지 못한다.

그는 자신의 군사 지식이 19세기 초 수준에 머물러 있다고 인정한다. 노래가 발표된 1879년을 기준으로 하면 수십 년이나 뒤떨어진 셈이다. 그런데도 자신이 현대적인 장군의 전형이라는 주장은 조금도 굽히지 않는다.

이 노래가 장교 계급 매매제도를 직접 비판한 것은 아니다. 스탠리 소장이 돈을 주고 장군 계급을 샀다는 설정도 없다. 오히려 교양과 사회적 지위, 화려한 말솜씨가 실제 업무 능력보다 높이 평가받을 수 있는 사회의 모순을 과장한 풍자에 가깝다.

흥미롭게도 당시 영국에서는 스탠리 소장이 실존 인물인 '가닛 울즐리' 장군을 풍자했다는 해석이 퍼졌다. 그러나 울즐리는 영국군 개혁과 근대화에 기여한 군인이었다. 스탠리 소장의 실제 모델이 누구였는지를 놓고도 견해가 엇갈린다.

중요한 것은 극중 인물이 누구를 풍자했느냐가 아니다. 군복을 입고 높은 지위에 오른 사람이 정작 자신의 직업에 필요한 능력을 갖추지 못했다는 설정만으로도 관객들이 웃을 수 있었다는 사실이다. 영국군의 계급 매매제도가 사라진 뒤에도 그런 풍자가 통할 만큼, 권위와 능력 사이의 간극은 여전히 고질적 문제였던 것이다.

스탠리 소장이 오늘날 한국에 던지는 질문

스탠리 소장이 무대에 등장한 지 거의 150년이 흘렀다. 그동안 전쟁의 모습은 크게 달라졌다. 발라클라바의 계곡을 달리던 기병 대신 전투기와 드론이 날아다닌다. 정밀유도무기와 인공지능, 위성, 사이버전 능력도 전쟁의 중요한 요소가 됐다.

오늘날 군 지휘관에게는 자신이 속한 군과 병과에 관한 지식만으로 충분하지 않다. 육군의 지상작전은 공군의 항공지원과 연결되고, 해군의 해상작전도 다른 군의 전력과 긴밀하게 협력해야 한다. 여러 군의 능력을 하나의 작전 목표 아래 결합하는 합동작전의 중요성이 커진 것이다.

최근 한국에서 벌어지고 있는 육·해·공군사관학교 통합 논쟁도 이런 변화와 무관하지 않다. 정부가 추진하는 국군사관학교 구상은 군별로 나뉜 장교 양성체계를 개편하고 합동작전 능력을 강화하겠다는 취지를 담고 있다. 반면 각 군의 전문교육이 약화되거나 충분한 의견 수렴 없이 통합이 추진될 수 있다는 우려도 나온다.

2025년 5월 27일 공군 제1전투비행단과 해군 제3함대 장병들이 활주로 피해복구 합동훈련을 실시하고 있다. 서로 다른 임무와 전문성을 가진 두 군이 공동의 목표를 위해 협력하는 모습이다. 현대전에서는 각 군의 전문성뿐 아니라 이를 유기적으로 결합하는 합동작전 능력이 중요하다.
2025년 5월 27일 공군 제1전투비행단과 해군 제3함대 장병들이 활주로 피해복구 합동훈련을 실시하고 있다. 서로 다른 임무와 전문성을 가진 두 군이 공동의 목표를 위해 협력하는 모습이다. 현대전에서는 각 군의 전문성뿐 아니라 이를 유기적으로 결합하는 합동작전 능력이 중요하다.공군 제1전투비행단

물론 이 논쟁을 19세기 영국군의 문제와 직접 비교하기는 어렵다. 당시에는 재산과 신분이 장교의 경력에 미치는 영향이 문제였다면, 오늘날 한국에서는 변화하는 전쟁 환경에 맞춰 장교를 어떻게 교육할 것인가가 쟁점이다. 그러나 두 시대를 관통하는 질문은 동일하다. 군대는 어떤 능력을 갖춘 사람을 지휘관으로 길러내야 하는가.

발라클라바 전투는 지휘관 개인의 능력뿐 아니라 명령을 정확하게 전달하고 이해하는 일이 얼마나 중요한지도 보여준다. 상급 지휘관의 의도와 작전 목표가 제대로 공유되지 않았을 때 어떤 참사가 벌어질 수 있는지 드러난 것이다. 여러 군이 함께 작전을 수행하는 현대전에서는 이러한 문제가 더욱 복잡해질 수 있다.

그렇다고 합동작전 능력을 강화하는 방법이 반드시 사관학교 통합뿐인 것은 아니다. 각 군의 전문성을 유지하면서 공동교육과 합동훈련을 확대하는 방안도 있다. 어떤 제도가 더 효과적인지는 구체적인 교육과정과 운영방식, 충분한 검증을 통해 판단할 문제다.

결국 중요한 것은 사관학교를 그대로 유지하느냐, 하나로 합치느냐가 아니라, 그곳에서 어떤 장교를 길러내느냐다. 자기 분야의 전문성을 갖추면서도 다른 군의 작전을 이해하고, 복잡한 전장 상황에서 올바르게 판단할 수 있는 지휘관을 양성하는 것이 핵심이다.

노래 속 스탠리 소장은 영국의 역대 국왕을 술술 외우고, 복잡한 수학 문제를 풀고, 고대 문자를 해독할 수 있다고 자랑했다. 그러나 정작 군사 전술과 전략에는 어두웠다. 관객들은 그런 장군의 모습에 웃음을 터뜨렸다.

오늘날에도 그 웃음에는 생각해 볼만한 질문이 담겨 있다. 군 지휘관에게 필요한 지식은 무엇이며, 그 지식을 실제 전장에서 활용할 능력은 어떻게 길러지는가.

스탠리 소장은 끝까지 자신이 현대적인 장군의 전형이라고 주장했다. 하지만 어떤 군인이 진정한 현대적 지휘관인지를 결정하는 건 스스로 하는 자랑이 아니라, 그가 맞닥뜨릴 전쟁의 현실일 것이다.
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