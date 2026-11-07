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1854년 10월 25일 크림전쟁의 발라클라바 전투에서 러시아군 진지를 향해 돌격하는 영국군 경기병여단. 카디건 백작이 이끄는 기병대는 잘못 전달되고 해석된 명령에 따라 적의 집중 포화 속으로 달려갔다. 영국 화가 리처드 케이턴 우드빌이 1894년에 그린 작품이다.위키미디어 공용
그렇다고 돌격에 나선 병사들이 겁을 먹고 물러선 것은 아니었다. 기병들은 대열을 유지하며 앞으로 나아갔다. 상당수는 러시아군 포병 진지에 도달해 적군과 싸웠다. 그러나 돌격 과정에서 막대한 피해를 입었고, 살아남은 병사들도 적의 포화를 뚫고 돌아와야 했다.
영국 국립육군박물관에 따르면 돌격에 참가한 673명 가운데 260명이 전사하거나 부상 또는 포로가 됐다. 불과 몇 분 사이에 병력의 3분의 1 이상을 잃은 것이다. 군사적으로 얻은 성과에 비해 지나치게 큰 희생이었다.
이 사건은 '경기병여단의 돌격(Charge of the Light Brigade)'이라는 이름으로 역사에 남았다. 영국 계관시인 '앨프리드 테니슨'은 같은 제목의 시를 발표했다. 그는 기병들의 용기를 찬양하면서도 명령에 잘못이 있었다는 사실을 시에 담았다. 병사들은 자신들이 왜 그런 위험한 곳으로 돌격해야 하는지 따질 위치에 있지 않았다. 그들은 명령을 묵묵히 수행했고, 그 대가를 자신들의 목숨으로 치러야 했다.
물론 발라클라바의 참사를 장교 계급 매매제도 하나로 설명할 수는 없다. 모호한 명령과 전달 과정의 혼선, 지형에 따른 시야의 차이, 현장 지휘관들의 판단이 복합적으로 작용한 결과였다. 루컨과 카디건의 개인적 불화가 참사의 직접적인 원인이었다고 단정할 수도 없다.
다만 이 사건은 군 지휘관의 능력과 지휘체계가 얼마나 중요한지를 보여줬다. 특히 두 지휘관이 모두 재산과 가문을 바탕으로 군 경력을 쌓았다는 사실은 당시 영국군의 장교 선발 방식에 의문을 제기할 만한 대목이었다.
계급 매매제도는 사라졌지만
크림전쟁은 영국군의 여러 문제점을 드러냈다. 전투 지휘뿐 아니라 병참과 보급, 부상병 치료 등에서도 심각한 결함이 확인됐다. 군대를 운영하는 방식 전반에 변화가 필요하다는 목소리가 커졌다. 하지만 장교 계급 매매제도가 곧바로 폐지된 것은 아니었다. 오랜 관행이었던 데다 장교들이 계급을 구매하는 데 지불한 돈을 어떻게 보상할 것인지도 문제였다.
결국 1871년 전쟁장관 '에드워드 카드웰'이 추진한 군제개혁 과정에서 영국 육군의 장교 계급 매매제도가 폐지됐다. 카드웰은 장교의 선발과 진급에서 재산이나 인맥보다 능력을 중시하는 방향으로 제도를 바꾸려 했다. 개혁은 계급 매매제도에만 그치지 않았다. 장병 복무 제도를 손질하고 예비전력을 확충하는 등 영국 육군을 근대적인 군대로 바꾸려는 조치들이 이어졌다.
그러나 오랜 장교 문화가 하루아침에 사라진 것은 아니었다. 장교로 복무하려면 군복과 장비, 사교활동 등에 상당한 돈이 필요했다. 계급을 구매하는 제도가 없어졌더라도 경제적으로 넉넉하지 않은 사람이 장교 생활을 하기는 여전히 쉽지 않았다.
군복을 입고 높은 계급장을 달았다는 사실만으로 훌륭한 지휘관이 되는 건 아니었다. 지휘관에게 필요한 능력은 무엇이며, 그 능력을 어떻게 평가해야 하는가. 영국군이 제도를 바꾼 뒤에도 남아 있던 질문이었다.
무엇이든 알지만 전쟁은 모르는 장군
계급 매매제도가 폐지된 지 8년이 지난 1879년, 영국의 희극 오페라 무대에 기묘한 장군이 등장했다. 극 중 '스탠리 장군'은 관객을 향해 자신이 얼마나 뛰어난 인물인지 설명하기 시작한다. 영국 역대 국왕을 모두 알고, 고대 그리스 마라톤 전투부터 나폴레옹이 패배한 워털루 전투까지 역사적인 전쟁들을 줄줄이 설명할 수 있다고 한다. 수학에도 능통해 복잡한 방정식과 이항정리를 척척 풀고, 동물과 식물, 광물에 관해서도 모르는 것이 없다고 떠벌린다.
장군의 자랑은 여기서 그치지 않는다. 고대 로마 역사와 그리스 희극에도 정통하고, 유명 화가들의 그림을 구별할 수 있으며, 고대 바빌로니아 쐐기문자로 세탁비 청구서를 작성할 수도 있다고 자랑한다. 노래는 숨 돌릴 틈도 없이 빠르게 이어진다. 관객들은 장군의 엄청난 박식함에 감탄하기보다 그의 터무니없는 허풍에 웃음을 터뜨린다.
그런데 노래가 끝날 무렵 더욱 기막힌 사실이 드러난다. 이 장군은 정작 지휘관에게 중요한 군사 지식에 대해선 아는 게 별로 없다. 요새를 구성하는 시설의 이름도 제대로 모르고, 소총과 투창을 구별하는 법도 배워야 한다. 현대 포병술이 얼마나 발전했는지도 공부해야 한다고 털어놓는다.
그러면서도 그는 당당하게 외친다.
"나는 현대적인 소장(★★)의 전형이라네!"
1879년 발표된 영국의 희극 오페라 <펜잰스의 해적들>(더 파이리츠 오브 펜잰스·The Pirates of Penzance)에 등장하는 노래 <아이 앰 더 베리 모델 오브 어 모던 메이저 제너럴·I Am the Very Model of a Modern Major-General>의 한 장면이다. 우리말로 옮기면 '나는 현대적인 소장의 전형' 정도가 된다.