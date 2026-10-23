경향신문

10월 23일 경향신문 4면 기사.여당이 소방관 인건비 전액을 국비로 부담하는 방안을 검토하고 있다. 신분은 국가직인데 지방정부가 대부분의 봉급을 지원하는 구조를 바꾸겠다는 취지다.경향신문에 따르면, 민주당 정책위원회는 19일 최고위원회에 소방 인건비 6조 5000억원 전액을 정부 일반회계로 편성하는 방안을 보고했다. 2026년 소방예산 8조 5967억원 중 국비는 9239억원(10.7%)인데, 이 방안이 시행되면 국비 비중이 80%대로 높아지게 된다.추미애 경기도지사가 13일 국정감사에서 소방 재정을 두고 "소방이 가장 큰, 골치 아픈 '재정 빨대' 같다"고 발언한 것이 여당이 대책을 마련하게 된 배경이 됐다. 추미애가 17일 순직한 소방관을 조문한 뒤 '빨대' 발언을 사과하면서 "사과를 바라시니까"라고 단서를 단 것이 민심을 더욱 악화시켰다.추미애 발언 이후 국회에서는 관련 법안 발의가 잇따랐다. 민주당 정청래 의원은 21일 소방특별회계 설치법 개정안으로 인건비 계정의 세입 부족분을 국가가 메우도록 했고, 같은 당 이언주 의원도 22일 인건비의 80% 이상을 국가가 부담하는 개정안을 냈다. 국민의힘 김재섭 의원은 소방관 인건비를 일반회계에서 대는 개정안을 19일 발의했다.소방공무원 인건비를 일반회계로 편성하면 법을 고치지 않아도 추가 예산을 확보할 수 있다. 정책위는 필수 노후장비 교체 때 국고 보조율을 50%에서 100%로 올리는 방안도 보고했다.익명의 정책위 관계자는 "구체적인 국고 지원 비중 등은 추후 당정 간 논의가 필요한 사항"이라고 말했다.소방청은 자체적으로 '119구급기금'이라는 별도 재원의 신설을 검토 중이다. 이 또한 담배 세수에 연동돼 판매가 줄면 함께 감소하는 소방안전교부세에 의존하는 구조를 바꾸자는 취지다. 행정안전부가 권영진 의원실에 낸 자료에 따르면, 2027년 소방안전교부세는 2026년의 9355억원보다 27.7%가량 줄어든 6760억원에 머물게 된다.동아일보가 권영진 의원실로부터 입수한 소방청 보고서에는 교통법규 위반 범칙금·과태료 예상 수입의 10%를 재원으로 기금을 만드는 안이 담겼다. 소방청은 기금이 신설되면 연간 약 1200억원을 확보할 수 있다고 추산했다. 소방청 안은 같은 수입의 20%를 받아 응급환자 이송 체계 구축과 119구급대 지원 등에 쓰이는 보건복지부의 응급의료기금을 참고했다.소방청은 "국고 보조 확대 방안을 중심으로 관련 부처와 협의해 나갈 계획이며, 119구급기금은 중장기적인 소방 재정 확충 방안의 하나로 검토되고 있다"고 밝혔다.이재명 대통령이 중대범죄수사청장의 국무회의 배석을 둘러싼 논란에 '탄핵 사유'라는 표현을 써 가며 강하게 맞받았다.이 대통령은 22일 소셜미디어 X에 "중수청에 대한 지휘감독 포기는 헌법과 정부조직법 위반으로 탄핵 사유이고, 직무유기로 형사 처벌받을 범죄"라며 "지휘 감독을 공개 회의에서 하지 말고 밀실에서 비공개로 하라는 것이냐"는 글을 올렸다.이 대통령은 전날 생성형 인공지능(AI) 제미나이에게 물어봤다며 배석 불가론을 반박한 것이 논란이 된 데 대해서도 "몰라서 제미나이를 인용한 것이 아니라 그 주장이 얼마나 초보적 논리와 팩트에 어긋나고 수준 낮은 것인지를 느껴보라고 한 것"이라고 적었다.성기홍 청와대 홍보소통수석도 대통령의 글이 올라오기 몇 시간 전 춘추관을 찾아 "(대통령은) 팩트를 찾아내는 도구로써 AI를 빗대어 말한 것"이라며 "AI에 국정을 기댄다는 것은 어폐가 있다"고 설명했다.대통령의 '탄핵' 발언은 야당의 반발을 다시 촉발시켰다. 국민의힘 박정훈 의원은 페이스북에 "그렇다면 검찰총장을 국무회의에 배석시키지 않았던 김대중·노무현·문재인 대통령도 탄핵됐어야 한다는 소리냐"고 반문했다. 무소속 한동훈 의원은 "정확히 반대다. 자기 범죄수사 막고, 정적 공격하기 위해 중수청이든 공소청이든 경찰이든 대통령이 수사 지휘하면 탄핵사유"라고 강조했다.대통령이 자신의 발언으로 생긴 논란에 반박을 이어가는 것에 대해서는 우려의 목소리도 나온다. 최창렬 용인대 특임교수는 경향신문에 "대통령이 민감한 사안인 탄핵까지 굳이 거론할 필요가 있었을까 생각이 든다"며 "옳고 그름을 떠나 무슨 정치적 실익이 있을지도 의문"이라고 말했다.민주당 박지원 의원은 22일 불교방송 인터뷰에서 진행자가 대통령의 잦은 소셜미디어 소통을 지적하자 "저도 잠 좀 주무시는 것이 좋다고 본다. 대통령은 휴식이 필요하다"고 말했다.고용노동부가 김범석 쿠팡Inc 의장이 과로로 숨진 노동자 고(故) 장덕준씨의 산재를 숨기도록 지시한 정황을 확인했다. 그러나 노동부는 공소시효가 지났고 산재 은폐죄를 적용하기도 어렵다는 이유로 형사처벌은 어렵다고 결론지었다.노동부는 22일 수사 결과를 발표하며 2020년 10월 12일 장씨가 숨진 뒤 김범석 당시 대표가 핵심 관계자들에게 "그가 열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 확실히 하라"는 메시지를 보낸 정황을 확인했다고 밝혔다. 노동부는 쿠팡 관계자들이 장씨가 나온 CCTV 영상을 초 단위로 분석해 휴식 장면 등을 분류한 정황도 확인했다고 밝혔다.그러나 노동부는 관련 고발장이 접수(2025년 12월)됐을 당시 공소시효(2025년 10월)가 끝난 상황이었지만, 국민적 관심이 높은 사안이라 수사를 이어간 것이라는 입장이다. 오영민 노동부 안전보건감독국장은 브리핑에서 "산재 은폐죄가 인정되려면 산재 발생 사실을 보고하지 않고, 외부에 알려지지 않도록 하는 적극적인 행위가 있어야 한다"고 말했다.유족은 노동부가 쿠팡에 면죄부를 준 수사라며 반발했다. 장씨의 어머니 박미숙씨는 "소식을 전해 듣고 너무 답답하고 무기력하다"고 말했고, 유족을 대리해 온 정병민 변호사는 한겨레에 "사건 발생 당시 노동부는 현장 조사도 나가지 않고 장씨의 부검감정서만 보고 사건을 종결했다"며 "안일한 대응이 이런 수사 결과로 이어졌다"고 비판했다.반면, 쿠팡은 "비위 행위로 해고되고 소송에서 패소한 전직 임원의 일방적 주장이며, 관련 수사에서 사실로 확인되지 않았음에도 부적절한 지시가 확인된 것처럼 발표된 것은 유감"이라는 입장을 내놓았다.한반도 전쟁을 배경으로 한 게임이 23일 출시되자 "분단 현실을 오락거리로 삼았다"는 비판과 "허구를 문제 삼지 말라"는 반론이 맞서고 있다.논란의 게임은 미국 마이크로소프트(MS) 계열 게임사가 만든 '콜 오브 듀티' 시리즈의 최신작 '모던워페어 4'다. 이 게임은 북한이 서울을 기습 공격하고 한미 연합군이 평양 주석궁 일대를 폭격하는 등 '제2차 한국전쟁'의 가상 시나리오를 담았는데, 게임 통계 사이트 스팀 DB의 22일 기준 판매 순위 1위에 올랐다.안철수 국민의힘 의원은 20일 페이스북에 이 게임을 소개하는 영상을 올리며 "단지 플레이 영상을 보는 것만으로도 대통령의 순진한 판단력이 대한민국에 얼마나 큰 파멸적 피해를 가져올지 학습할 수 있을 것"이라고 썼다.양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 조선일보에 "남북 관계가 좋지 않은 상황에서 청년들이 게임을 통해 북한을 일종의 스트레스 해소 대상으로 삼는 것으로 보인다"고 했다.반면, 문화평론가 김성수는 중앙일보에 "게임이 역사적 현실을 다루려면 치밀한 고증과 배경 묘사 등이 필요하고, 이게 게임의 내러티브"라며 "1950년대 전쟁과 같이 판타지식으로 묘사하는 것은 사실을 오도할 위험이 있다"고 우려했다.33일 만에 부산 북항 수로를 빠져나간 상어 '부캉이'가 약 5시간 뒤 수로 안으로 다시 돌아왔다. 당국은 억지로 내보내기보다 그물을 보강하고 상태를 지켜보기로 했다.부캉이는 21일 오전 9시 30분 시작된 3차 구조작업 끝에 오후 5시 40분쯤 수로 밖으로 나갔다. 당국은 수로 입구에 폰툰(수상 작업용 부유 시설)과 그물로 차단막을 설치했지만, 부캉이는 오후 11시쯤 안쪽에서 다시 발견됐다. 당국은 22일 오전 그물망을 들어 올리고 오탁방지망 일부를 철거해 더 먼 외해로 내보내는 재유도 작업에 나섰다.지환성 국립수산과학원 연구사는 중앙일보에 "외부 조명과 선박 소음·진동이 감각기관을 교란하거나 감각 기능이 둔화했을 수 있다"고 분석했다.최윤 군산대 해양생물자원학과 명예교수는 중앙일보에 "수로 밖 소형 선박의 엔진 진동과 소음이 물속으로 전달된다. 이런 자극을 피해 돌아왔을 가능성이 크다"며 "상처가 악화하고 수온이 18도 이하로 낮아지는 최악의 상황에서는 2주 이내 폐사할 수도 있다"고 경고했다.부캉이가 스스로 외해로 나가지 않으면 선박을 이용해 외해까지 끌고 가는 방식도 고려해 봐야 한다는 얘기다.부산시 푸른도시국 관계자는 동아일보에 "부캉이가 인공수로에 머물 때와 달리 수면 위로 모습을 드러내는 시간이 크게 줄고 있어 서서히 바다 수온에 적응하는 것으로 보인다"며 "강제로 유도하기보다는 그물 차단막을 보강하고 이동 상태를 면밀히 살펴보기로 결정했다"고 말했다.▲ 경향신문 = 김범석 '과로사 은폐 지시' 사실이었다▲ 국민일보 = 검침 줄자 노인 돌봄 공공고용 '억지춘향'▲ 동아일보 = 세계 웹사이트 70%에 보안 구멍 '버그마겟돈 비상'▲ 서울신문 = 李 "중수청 지휘감독 포기는 탄핵 사유"▲ 세계일보 = AI 발 '버그마겟돈' 공포… 웹사이트 '해킹' 비상▲ 조선일보 = 北 적반하장에도 말 한마디 없는 靑▲ 중앙일보 = 확성기 주도권도 뺏긴 정부▲ 한겨레 = "지휘 포기는 탄핵 사유" 우려 외면한 이 대통령▲ 한국일보 = MDL 굳히려는 北 "새 대응 수단 투입"