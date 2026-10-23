▲창동중학 사은기념비 앞에 모인 범도루트 대원들
3.13시위에 앞장선 창동중학 교사들을 기념하기 위해 세운 사은기념비방현석
창동중학의 200여 제자들이 이 사은기념비에 이름을 새겨넣지 못한 사람이 교장 마진만은 아니다.
교사 정기선. 그는 3.13시위를 함께 준비하고 참여했지만, 살아남은 교사였다.
1919년 1월 25일, 연길 국자가 소영진에서 독립투사들이 비밀리에 모였다. 조직적인 항일투쟁을 벌이기 위한 지역별 책임자를 정했다. 정기선은 정기영, 최봉설과 함께 와룡동 책임위원을 맡았다. 그는 학생들에게 가르친 것을 자기 삶으로 실천했다. 그는 교사였지만 교실에만 있지 않았다.
그는 마을 주민들을 조직하고, 3.13만세운동에 앞장섰다. 그 만세운동의 현장에서 동료이자 동지였던 교사들을 잃었다. 제자들을 잃고, 주민들도 잃었다. 1019년 3월 17일, 시위현장에서 죽은 13명을 용정 남쪽의 공동묘지 묻었다. 총상을 입은 부상자들도 잇따라 죽어갔다. 뼈아픈 상실이었다.
살아남은 자들의 상처는 깊었다. 모두 열아홉 명의 동지들을 만주 땅에 묻으며 더는 만세운동만으로 안 된다는데, 이견이 없었다. 무장투쟁을 결심한 동료들이 대한국민회 군대로, 북로군정서로, 홍범도의 대한독립군 부대로 떠났다. 그의 동지였던 최봉설과 임국정은 무장투쟁에 필요한 군자금 쟁취투쟁에 나섰다.
그리고 1920년이 왔다. 새해 벽두에 그의 동지들이 일본 현금수송 마차를 털었다. 6월에는 대한독립군, 북로군정서, 대한국민회 군대가 연합해 봉오동에서 일본군에 대승을 거두었다. 10월에는 청산리와 어랑촌에서 홍범도와 김좌진이 연합해 헐전 끝에 일본군을 패퇴시켰다. 잇따른 낭보에 정기선은 가슴이 뛰었다. 자신도 무장투쟁전선으로 달려가고 싶었지만 참았다. 누군가는 학교에 남아 아이들을 가르쳐야 했다. 더 열심히 가르쳐야 했다.
독립군에게 참패한 일본군은 북간도의 조선 동포들을 상대로 잔혹한 보복에 나섰다. 일본이 '비적 토벌'이라고 부르고, 우리역사가 '경신참변'이라고 부르는 일본군의 대학살 작전이 시작되었다. 이 학살작전의 대전제는 '백살일비'였고, 전술방침은 '삼광작전'이었다.
'백살일비'는 백명을 죽이면 그중에 비적 한 명은 있다는 것. 그들이 말하는 '비적'은 물론 우리 독립군이다. 아무나 1백 명을 죽이면 그중에 있을 독립군 한 명은 잡는다는 것이다. 삼광작전은 모두 빼앗고, 모두 죽이고, 모두 불태워버린다는 것이다. 그들은 누구의 것을 빼앗고, 누구를 죽이고, 무엇을 불태웠는가.
무고한 조선 동포들의 것을 닥치는 대로 빼앗았다. 여성들을 유린하고 아이들까지 죽였다. 박은식의 <한국독립운동지혈사>에 따르면 연길을 비롯한 길림성 일대 8개 현에서만 조선인 3664명이 무차별 학살당했다. 19개의 교회가 불태워졌다. 3200채의 집이 불탔다. 학교 59개도 불태우고 부쉈다.
1920년 말, 그렇게 불태우고 부순 학교 41개 중의 하나가 정기선이 교사로 근무한 창동중학이었다.
창동중학 교실은 부서지고, 교사들은 잡혀갔다. 교사 정기선도 일본군에게 끌려갔다. 그의 죽음은 차마 입으로 옮기기 어려운 기록으로 남아 있다. 일본군은 정기선을 산 채로 얼굴 가죽을 벗기는 고문을 했다. 두 눈을 파내서 죽였다. 그의 시신을 인수할 때 아무도 그의 얼굴을 알아볼 수 없었다.
일본군은 왜 그렇게 학교 선생을 잔인하게 죽였을까.
정기선은 총을 든 독립군도 아니었다. 무장부대를 지휘하는 장군도 아니었다. 아이들을 가르치는 선생으로 남은 사람이었다. 일본 침략자들은 알았던 것이다. 독립군 한 사람을 죽이면 한 사람의 적이 사라진다. 그러나 선생 한 사람을 죽이면 미래의 독립군 수십 명, 수백 명이 사라진다. 한 명이 수십, 수백 명의 독립군을 만들어내는 사람이 선생이었다. 이유 없는 복종을 거부하고 자유를 꿈꾸는 인간을 기르는 사람들이 선생이었다.
정기선은 바로 그런 선생이었다. 정기선과 같은 선생 하나를 없애는 것은 독립군 수십 명, 수백 명을 없애는 일이었다.
위대하도다 스승의 은혜