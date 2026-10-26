삼성 라이온즈

요미우리 자이언츠에서 함께 데뷔해 각각 일본프로야구의 정상급 투수로 성장한 두 재일동포 투수 김일융과 장명부가 한국 무대에서 다시 만났다.물론 대조적인 면도 있었다. 김일융은 경기에 나설 때는 순도 높은 활약으로 승리를 이끌어냈지만 잦은 부상으로 많은 경기에 출장하지 못해 '유리몸의 에이스'라는 애증어린 별명을 얻은 선수였다. 반면 장명부는 더 많은 경기에 나서 많은 이닝을 소화하며 이기든 지든 팀을 지탱하는 투수였다.또 어린 시절부터 요미우리 자이언츠에서 특별대우를 받으며 '거인의 야구'를 내면화한 김일융이 깨끗한 매너와 세련된 언변을 자랑했다면 변방을 떠돌며 잡초처럼 성장한 장명부는 수싸움과 기싸움을 즐겼고 홈플레이트 쪽으로 바짝 붙는 타자들의 가슴께로 공을 던져 물러나게 만드는 '브러쉬백 피칭'의 달인으로 이름을 날렸다. 김일융이 '팀 퍼스트'를 외치며 개인적 돌출 행동을 엄격히 통제한 카와카미 테츠하루와 '기세와 정면승부'를 강조한 나가시마 시게오 감독의 지도를 받으며 성장한 반면, 장명부를 이끈 스승이 '치밀한 분석'의 대가 노무라 카츠야와 '근성과 허허실실의 승부사' 코바 타케시였다는 점과도 무관하지 않았다.비슷한 시기에 출발해 서로 다른 길로 접어든 뒤 각자의 방식으로 일본 프로야구 무대의 정상급으로 올라선 두 재일동포 투수가 내리막길로 접어든 뒤 한국에서 재회하게 됐다는 점도 묘한 인연이다. 약한 몸에도 불구하고 1979년에 236.1이닝을 던지며 15승을 거두는 무리를 감행했던 김일융은 이후 4년을 통틀어 12승에 그치는 부진에 빠졌고, 1981년 시즌 중 번트수비를 하다가 허리를 다친 장명부는 1982년 3승에 그쳤다. 그리고 바로 그 시점에 한국에서 프로야구가 시작됐고, 기대를 훨씬 뛰어넘은 흥행 성공과 예상보다 훨씬 얇았던 선수층의 불균형이 일본 프로야구에서 활약하던 재일동포 선수들에게 시선을 돌리게 했다.특히 프로출범 첫 해 1할대 승률로 초토화된 삼미 슈퍼스타즈의 사정이 급했다. 10년 전 군산상고의 황금사자기 제패를 기폭제 삼아 전국화된 야구의 인기가 프로야구 창설의 바탕이었는데, 오히려 전통의 야구도시 인천에서 팬들이 이탈한다면 적지 않은 차질이 생길 터였다. 인위적으로 팀의 성적을 끌어올릴 수는 없더라도, 팬들이 매일 다음 경기에 대한 최소한의 기대를 포기하지 않도록 해야 했다. 당장 이듬해부터 세계선수권대회 강제소집에서 해제된 국가대표 몇 명이 수혈된다고는 하지만, 그거야 다른 팀들도 마찬가지라 전력불균형 해소에 얼마나 기여할 수 있을지는 알 수 없었다.1982년 가을, 장명부는 허리 부상 때문에 극심한 부진을 겪은 탓에 연봉 삭감을 요구받는 수모를 당하고 있었다. 그런데 일본 프로야구의 정상급 투수를 영입할 수 있다면 일본에서 받는 것보다 더 많은 경제적 보상을 해줄 수 있다는 한국 기업의 적극적인 뜻이 전해졌고, 얼마 뒤 장명부는 김포행 비행기에 몸을 실었다. 한국의 부름은 그에게 돈과 자존심을 모두 지킬 수 있는 괜찮은 기회였다. 하지만 돈과 자존심이 전부는 아니었다.장명부는 1974년 일본으로 귀화했다. 결혼이 계기였다. 난카이 호크스 이적 2년 만에 9승을 기록하며 팀 선발진의 한 축으로 자리를 잡은 해였다. 비록 차별 받는 재일조선인이지만 일본 사회의 당당한 한 구성원으로서 자신감을 얻기 시작한 시점이라고도 할 수 있다. 결혼 상대는 후쿠시 치에코. 혼슈 북쪽의 끝, 홋카이도와 마주보고 있는 아오모리 현 출신이었다. 비록 하위직이긴 했지만 공무원 집안의 딸로, 대학을 졸업한 재원이기도 했다. 장명부에게 그런 번듯한 상대와의 결혼은, 상류층은 아니라도 일본 사회의 안정적인 일원으로 편입될 기회였다.결혼과 동시에 귀화를 결정한 데는 몇 가지 이유가 있었을 것이다. 공무원 집안인 처가와 아내에게 폐를 끼치고 싶지 않은 마음도 있었을 것이고, 앞으로 태어날 자녀들의 미래에 걸림돌을 만들지 않으려는 의지도 있었을 것이다. 하지만 그 이전에 그에게는 '조선'이라는 국적을 굳이 지켜야 할 특별한 이유가 없었다. 이미 고교를 졸업할 무렵 재일조선인이라는 이유로 사회인 팀 입단이 취소되는 일을 겪고 앨범을 꺼내 태워버렸을 때, 그는 이미 막연한 미련 따위는 함께 태워버렸을지도 모른다.한국식으로는 '장명부', 일본식으로는 '마츠바라 아키오'라는 이름으로 살아가던 그는 귀화와 동시에 아내를 따라 성을 바꾸어 '후쿠시 아키오'가 되었고, 얼마 뒤에는 이름마저 바꾸어 '후쿠시 히로아키'가 되었다. 하지만 일본인이 됐고 일본식 이름을 가지게 됐다고 해서 장명부가 한국이라는 나라를 향하는 막연한 마음까지 지워버린 것은 아니었다. 그가 불태우고 지워버린 것은 재일조선인이라는 정체성과 한데 엉겨붙어있던 불행했던 가족관계, 지독한 가난, 외로움과 좌절 같은 그 자신의 과거들이었다. 반면 바다 건너편에 있다는 한국이라는 나라는, 미묘하게 그의 마음을 끌어당기는 곳이었다.장명부의 마음과 한국을 잇는 몇 가지 계기가 있었다. 물론 아버지의 나라라는 선천적 인연이 가장 근본적인 것임은 분명했다. 하지만 아버지로 인해 끊임없이 고통 받으며 자라온 그에게 그것은 그다지 붙들고 싶은 것은 아니었을 것이다. 그보다는, 그가 서울에 와서 이복 형을 만났던 1975년의 기억이 더 진했을 수도 있다. 그는 한국에서 가장 깊은 인간적 신뢰를 나누었던 홍순일 기자에게도 그 일에 대해 여러 번 이야기한 적이 있었다.1975년 시즌이 끝난 10월 말, 장훈을 필두로 백인천, 주동식, 김무종, 송일수, 이충남 등 일본 프로야구 1군과 2군에서 뛰던 선수들이 한 팀을 이루어 한국을 방문해 실업선발팀과 친선경기를 한 일이 있었다. 그 때 장명부 역시 장훈의 권유에 따라 동행했다. 그런데 그 날, 아버지가 징용되기 전 한국에서 낳은 10살 위의 이복형 장재현이 찾아왔고, 동대문운동장 정문 앞에서 만났다. 그 때 태어나서 처음 만나는, 말도 통하지 않는 그 형은, 어떤 이유에서였는지 이복동생을 부둥켜안고 한참 울다가 돌아갔다.장명부는 그 기묘한 만남에 대해 '어리둥절했다'고 표현했다. 형은 눈물을 흘렸지만, 동생은 엉거주춤 그에게 안긴 채 눈알만 굴려대고 있었을 것이다. 하지만 처음 만나는 누군가가, 더구나 단 한 마디 간단한 대화도 할 수 없었던 사람이, 오직 같은 핏줄이라는 이유로 부둥켜안고 뜨거운 눈물을 흘린다는 사실이 그의 마음에 어떤 진동을 일으켰던 것은 분명해 보인다.물론 한국 방문 경기에 참가했다는 사실 자체가, 막연하게나마 그에게 한국에 대한 관심이 있었음을 보여준다. 동생 장용부는, 형이 고등학생 시절 아버지 몰래 한국어를 배우러 다닌 적이 있었다고 말한다. 그래서 TV 방송 중에 한국어가 들릴 때 보면서 고개를 끄덕이곤 했는데, 알아듣느냐고 묻자 그렇다고 답하더라는 것이다. 1975년은 장명부가 일본으로 귀화한 직후였다. 그에게 귀화라는 결단이 한국이라는 나라와의 결별을 뜻하는 것은 아니었으리라고 생각할 수 있는 대목이다.또 한 가지는 그가 1977년 히로시마 도요카프로 이적하면서 생긴 인연들이었다. 당시 그 팀은 '자이니치들 밖에 없는 팀'이라고 불리곤 했다. 실제로 그 팀의 선수들 중 재일조선인들의 비중이 일본인보다 높았던 것은 아니다. 하지만 확실히 많은 재일동포들이 그 팀에 있었고, 장명부는 비슷한 정체성을 가진 이들이 모여서 교감하고 상부상조하는 독특한 환경을 그 팀에서 만났다. 장명부와 함께 건너와 삼미 슈퍼스타즈에서 뛰었던 내야수 이영구는 도요카프 시절 '열 명 넘는 재일동포 선수들이 따로 모여서 회식을 하곤 했다'고 회상했다.