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2021년 7월 27일 당시 윤석열 검찰총장이 부산 서구에 있는 한 돼지국밥집에서 국민의힘 부산 국회의원들과 식사하고 있다.연합뉴스
12.3 내란 기획·준비 핵심 역할을 한 여인형 전 국군방첩사령관이 '무릎을 꿇고 비상계엄을 만류했다'고 주장한 날을 두고 윤석열씨가 "늦게까지 일하고 나면 소맥을 많이 먹었는데, 저는 전혀 기억이 안 난다"고 법정에서 진술했다.
22일 오후 서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사)가 연 내란우두머리 사건 항소심 공판에서 윤씨를 상대로 한 변호인 측의 피고인신문이 진행됐다. 이날 윤씨 변호인은 '2024년 5~6월경 삼청동 안가 저녁 자리에서 당시 대통령이던 윤석열이 비상대권과 계엄을 언급했으며 자신이 무릎을 꿇고 만류했다'는 여 전 사령관 진술을 거론했다.
그러자 윤씨는 "저는 전혀 기억이 안 난다"면서도 "(당시는) 방첩사령관이 중요 사항을 대통령에게 직접 보고했던 때다. 제가 늦게까지 일하고 나면 소맥을 많이 먹는데 건장한 군인이니까 잘 먹는 줄 알고 대작을 하면 저는 멀쩡한데 상대가 더 취한 모양"이라고 당시를 떠올렸다.
윤씨는 "당시 여인형과 긴밀한 이야기, 대화할 만큼 살가운 사이라고 보기 어렵다"며 "본인이 무릎꿇었다고 이야기하던데, 저는 기억이 안 난다"고 말하기도 했다.
그러자 변호인은 "피고인 입장에서는 음주 여부를 떠나 (당시 만남과 나눈 대화가) 기억 안 날 정도로 중요하지 않았던 것 아닌가"라고 반문했는데, 윤씨는 "제가 마음먹고 국방부 장관에게 '보안 조심하라고 했잖아' 그런 마음이 있고 하면 그런 이야기를 할 수가 없다"고 호응했다.
변호인은 "(2024년) 6월 17일 안가 저녁식사 자리에 김용현(전 국방부 장관)·여인형·곽종근(전 특전사령관)·이진우(전 수방사령관)·강호필(전 지작사령관)을 만났다"며 "피고인(윤석열)이 1996년 강릉 무장공비 사건 관련한 에피소드 이야기를 하는 정도의 자리 아니었나"라고 물었다.
"1996년 (춘천지방검찰청) 강릉(지청)에 있을 때 무장공비 그런 얘기를 했으면 (제가) 술이 상당히 많이 된 모양이다. 자꾸 술 얘기가 나와 송구하다. 술을 마시지 말았어야 했는데, 장성들이 그렇게 픽픽 쓰러지는 줄 모르고 술을 많이 준 게. 재판을 받으면서 보니 '아이참 너무 좀 많이 힘들었겠구나' 생각도 했다." - 윤석열
윤씨는 '(위 술자리에서) 여기 모두가 충성스러운 군인들이라는 취지의 말이 나왔다는데, 칭찬하는 자리서 나온 말 아닌가'라는 질문을 받고 "전혀 기억이 안 난다"며 "다른 장군들은 술을 주면 딱 마시고 말이 없는데 이진우는 술을 안 해서 그런지 딸이 아버지에게 조목조목 묻는 것처럼 제게 늘 질문하는 인상을 받았다"고 답했다.
윤씨와 군 주요 사령관들의 술 이야기는 또 있었다. 변호인은 "(2024년) 7월 10일 해외순방 중 미국 하와이 소재 호텔에서 강호필 등과 간단한 술자리를 하지 않았나"라며 "이후 (강호필이) 전역하고 싶다는 의사를 (신원식 등에게) 표현했다는데 당시 어떤 이야기가 오고갔나"라고 윤씨에게 질문했다(관련기사: [단독] "윤석열 '한동훈은 빨갱이... 군이 참여해야 하는 것 아니냐' 말해"
https://omn.kr/2g1fm).
윤씨는 "가벼운 게 아니라 그날 좀 많이 했다"며 "미국 인도·태평양사령부(인태사령부) 행사와 하와이 교민 행사가 성공적이었고, 장성들 환대도 많이 받았다. 그래서 제가 수행하던 장관부터 강호필까지 해서 그날 바다를 보며 술을 좀 많이 했다"고 답했다.
그러면서 "(제가) 다음날 행사 때문에 워싱턴에 가야 하고 강호필도 현역 군인이라 한국을 가야했다"며 "경호처장(당시 김용현)이 '강호필 맥주 한 잔 더 줍시다'라고 해서 다시 주니 좀 많이 취한 것 같아서 '좀 쉬라'고 하고 끝났다. 그런 (성격의) 자리였다"고 했다.
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