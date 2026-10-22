동아일보

10월 22일 동아일보 1면 기사.이재명 대통령이 수사기관장의 국무회의 배석에 대한 비판을 "위헌적 억지"라고 반박했다. 이 과정에서 AI에 의존해 답변한 것은 또 다른 논란거리를 만들었다.이 대통령은 21일 소셜미디어 X에 "제미나이에게 물어봤다"며 공소청장과 중수청장의 배석 불가론을 "헌법과 정부조직법이 규정한 대통령의 행정감독권과 정부 통솔 구조를 정면으로 부정하는 궤변"이라고 썼다. 헌법 66조 4항은 '행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다'고, 정부조직법 11조는 '대통령이 모든 중앙행정기관의 장을 지휘·감독한다'고 각각 명시되어 있다.그러나 이번 논란의 핵심은 합법성을 따지는 게 아니라 수사기관장의 참석이 수사 중립의 가치를 지키는 데 도움이 되냐에 있다는 게 전문가들의 대체적인 견해다.유승익 참여연대 사법감시센터 소장은 경향신문에 "청와대 민정수석과 행정안전부 장관, 중수청장으로 통하는 지시 라인이 있는데, 국무회의 정례 배석은 대통령이 중수청장과 직거래하겠다, 큰 방향성에 대해 지시하겠다는 메시지로 읽힌다"며 "향후 수사기관이 정부 여당 관련 수사를 할 경우 아무리 공정하게 하더라도 성격을 의심받을 수 있다"고 했다.이창현 한국외대 로스쿨 교수는 조선일보에 "청와대는 조희대 대법원이 대법관 제청에 앞서 해온 사전 협의 관행을 지키지 않았다고 비판한다"며 "그러면서 국무회의와 관련해 역대 정부가 존중한 관행은 무시하는 건 잘못"이라고 지적했다.한겨레는 중수청도 이런 우려를 청와대 쪽에 전달했다고 보도했다. 익명의 중수청 관계자는 "어떤 수사 결과가 나와도 불공정하다는 얘기가 나올 수 있다. 현 정부 수사를 불송치하면 제대로 수사했는데도 누가 공정하다고 믿을 수 있겠느냐"고 말했다.모델과 질문, 사용자 성향에 따라 답변이 제각각으로 나오는 AI를 대통령이 근거로 내세운 것도 논란이 됐다. 한국일보가 제미나이에 '중수청장, 공소청장의 국무회의 참석의 헌법적, 법적 근거를 알려달라'고 묻자 대통령의 게시글과 비슷한 답변을 내놓았다. 그러나 제미나이는 '이들의 국무회의 참석은 문제가 없냐'는 물음에는 "법적 근거의 타당성과 정치적 중립성·독립성 훼손 우려라는 양측의 입장이 팽팽하게 맞서며 논란이 되고 있다"고 답했다고 한다.청와대 관계자는 '국정을 AI에 묻는 것은 부적절하다'는 지적에 "AI를 완벽히 신뢰한다는 뜻이 아니라, AI조차 이렇게 답변하는 사안까지 일각에서 편향된 시각으로 바라보고 있다는 점을 짚은 것"이라고 설명했다.유홍준 국립중앙박물관장이 박물관 전시회에 자신이 소장한 친일파 글씨를 출품한 것에 책임을 지고 21일 물러났다.유홍준은 이날 오전 입장문을 통해 "국민 여러분께서 국립중앙박물관(국중박)에 보내주신 깊은 신뢰와 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"며 "실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀다"고 밝혔다. 이 대통령이 오후 사직안을 재가하며 면직이 확정됐다.유홍준은 2025년 7월 21일 취임한 지 1년 3개월 만에 물러났는데, 차관급 정무직인 관장이 임기 중 개인의 실책으로 낙마한 것은 1945년 국중박 개관 이후 처음이다.1993년부터 출간한 '나의 문화유산 답사기' 시리즈로 인기를 끈 그는 문화재청장으로 재직하던 2008년 2월 10일 발생한 숭례문 방화 사건으로 청장에서 물러난 적이 있다.박물관·미술관계 관계자들은 중앙일보에 사퇴는 당연하다는 반응을 보였다. 김홍남 전 국립중앙박물관장은 "공직에서 '사(私)'가 끼는 것이 가장 위험한데, 그런 일이 벌어졌다"고 했고, 정준모 전 국립현대미술관 학예연구실장은 "국제 박물관·미술관계에서 금기시하는 '직원의 이해 충돌' 사안"이라며 "이참에 박물관 내부의 '셀프 출품 금지' 등 윤리 강령을 확실히 해야 한다"고 말했다.부모의 경제력에 따라 소득 하위 10% 가구와 상위 10% 가구 자녀의 정규직 취업률 격차가 4배 이상 벌어진다는 연구 결과가 나왔다.학술지 '한국 사회정책'에 21일 실린 '가족 자원과 청년 노동시장 이행의 불평등' 보고서에 따르면, 가구소득 1분위(하위 10%)와 10분위(상위 10%)에 속하는 자녀가 34세일 때 정규직 취업률은 각각 23%, 94%였다.이는 한국노동패널 자료를 활용해 1980~1996년생 청년 4051명을 대상으로 지역, 성별 등 변수를 제외하고 분석한 결과다. 순자산 하위 33%와 상위 33% 가구 자녀가 34세일 때 정규직 취업률도 각각 45%, 92%로 2배 넘게 벌어졌다. 아버지가 중졸 이하면 62%, 4년제 대학 졸업 이상이면 92%였다.첫 직장이 정규직이냐, 비정규직이냐에 따라 근속기간이 달라지는 현상도 두드러졌다. 국회미래연구원 분석에서 1989~1998년생 가운데 정규직으로 시작한 이들은 이후 10년간 정규직 근무 기간이 8년 3개월이었고, 비정규직으로 시작한 이들은 3년 1개월에 그쳤다. 한국노동연구원 자료상 15~29세 임금 근로자 중 비정규직 비중은 2019년 40.4%에서 2025년 45.6%로 높아졌다.'한국 사회정책' 보고서를 쓴 하은솔 한국보건사회연구원 전문연구원은 동아일보에 "노동시장 진입기에 불평등이 심화되지 않도록 양질의 일자리를 확대하는 동시에 청년들이 충분한 직업 탐색의 기회를 가질 수 있도록 사회안전망을 강화해야 한다"고 말했다.최영기 한림대 객원교수(전 한국노동연구원장)도 "부모의 지위가 자녀들의 대학 진학을 넘어 고용 지위까지 영향을 주며 세습 불평등이 나타나고 있다"며 "교육, 노동, 경제 등 전방위에 걸쳐 불평등을 완화하기 위한 노력이 필요하다"고 말했다.21일 국가 데이터처 발표에 따르면, 정규직(405만 원)과 비정규직(211만 원)의 월평균 임금 격차도 194만 원으로 2004년 이후 가장 크게 벌어졌다.다만 2026년 8월 15~29세 비정규직은 148만 2000명으로 6만 4000명 감소했다. 김락현 데이터처 고용통계과장은 중앙일보에 "청년층은 고용 상황 자체가 어려워 비정규직 취업자 감소에도 일부 영향을 미친 것으로 보인다"고 말했다.특검 조사를 받은 중앙선거관리위원회 직원이 이튿날 숨진 채 발견됐다. 그의 변호인은 의뢰인이 압박 속에서 조사받았다고 했고, 특검은 강압이 없었다고 반박했다.경찰은 21일 오전 7시 6분께 경기 화성시의 한 아파트에서 투신한 것으로 보이는 선관위 5급 공무원 A씨의 사망 경위를 조사하고 있다. A씨는 20일 오전 10시부터 오후 8시 55분까지 입찰 방해와 업무상 배임 혐의로 이태한 특별검사팀의 피의자 조사를 받고 11시쯤 귀가했다. 특검팀은 21일 언론 공지에서 "조사 과정에서 강압적인 분위기는 전혀 없었고, 조사 및 조서 내용에 대한 이의 제기도 없었다"고 밝혔다. 특검팀은 식사 시간 등 휴식 3시간 20분을 뺀 조사 시간이 7시간 35분이고, 심야조사는 없었다고 설명했다.그러나 A씨의 변호를 맡은 박현정 변호사는 한겨레에 "전날 오후 조사부터 특별수사관과 검사가 추가로 들어와 세 명이 동시에 조사했다"고 말했다. 선관위는 입장문에서 "위원회 직원이 계속된 수사로 인해 극심한 심리적 부담을 겪고 소중한 생명을 잃게 된 점은 매우 유감스럽다"고 밝혔다.특검팀은 같은 날 노태악 전 중앙선관위원장의 자택과 선관위를 압수수색했다. 전직 대법관에 대한 압수수색은 2018년 검찰의 사법행정권 남용 의혹 수사 이후 처음이다.폭력 사태로 번진 프랑스 시위의 원인을 놓고 프랑스 정치권의 공방이 격해지고 있다. 정부는 극좌를, 극우는 이민자를 탓하지만 수사당국은 신중한 입장을 보이고 있다.극우 성향의 국민연합은 "이번 사태에 연루된 약탈자 상당수가 이민자 출신"이라고 주장했고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 "프랑스가 불타고 있다"며 이번 사태를 이민 문제와 연결 지었다.내년 4월 18일 대선 1차 투표를 앞두고 국민연합의 유력 대선후보로 거론되는 마린 르펜 의원은 주요 여론조사에서 30%대 지지율로 독보적인 1위를 기록하고 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령의 측근인 장바티스트 모로 전 하원의원은 19일 로이터통신에 "르펜은 이제 대선 유세에 돈을 쓸 필요가 없어졌다"며 "그의 앞에는 6차선 고속도로가 뚫렸다"고 개탄했다.반면 마크롱은 18일 연설에서 극좌 급진 단체와 다수의 범죄자를 폭력의 주체로 지목하고 "공화국을 무너뜨리려 한 이들은 책임을 져야 한다"고 말했다.로르 베퀴오 파리 검찰총장은 19일 방송에서 구금 인사들이 정당 소속을 밝히지 않고 있다며 "이들이 극좌에 속하는 지는 확인할 수 없다"고 말했다.프랑스 정보당국은 극좌 세력이 17일 오후부터 파리 공화국광장에서 경찰과 충돌했다고 보지만, 광범위한 약탈의 주역은 아니라고 분석했다. 본격적으로 약탈이 전개된 것은 소셜미디어 호소에 응한 이들이 뒤섞인 결과라는 설명이다.프랑스가 인종과 민족을 기준으로 한 통계를 수집하지 않은 상태에서 극우정당의 주장을 검증하기가 어려운 측면도 있다.▲ 경향신문 = 북 김여정 "확성기 이달 가동 상태 돌입"▲ 국민일보 = "세상이 알아야" 비틀린 분노… 일상을 공격하다▲ 동아일보 = 부모 지갑이 가른 출발선 정규직 취업률 4배 차이▲ 서울신문 = 'MDL 요새' 찾은 김여정 "대남 확성기 10월 중 가동"▲ 세계일보 = 비정규직 역대 최고 임금 격차 194만원▲ 조선일보 = '복지 중독' 경기도 빚 증가율 전국 1위▲ 중앙일보 = "10년후 한국, 프랑스처럼 된다"▲ 한겨레 = 김여정, MDL 시찰 "이달중 대남확성기 가동"▲ 한국일보 = 중수청장 국무회의 배석, AI에 물었다는 李