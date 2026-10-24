이현우

더원프로모션에서 주최하고 삼성섬유센터에서 열렸던 프로복싱물론 헤드기어를 착용하지 않는다. 상의를 탈의하고 하의는 주로 화려한 바지를 입는다. 홍·청 색상의 경기복만 입을 수 있는 생활체육, 아마추어와 대비되는 부분이다. 경기의 재미와 박진감을 더하기 위해 글러브의 경우 웰터급(한계 체중 66.68kg) 이하는 8온스를 착용한다. 아마추어 대비 2온스가 가볍다. 문제는 프로 글러브와 아마추어 글러브는 같은 무게일지라도 큰 차이가 있다. 아마추어 글러브는 정권(주먹을 쥐었을 때 앞부분) 부분 패딩이 두툼하다.반면, 프로 글러브는 KO율을 높이기 위해 주먹을 보호하는 정도의 패딩만 있다. 이전에 체육관 동생 시합에 갔다가 글러브를 만져본 적이 있다. 정권 부분을 손으로 누르면 푹 들어간다. 타격 시에 완충 작용 없이 상대에게 닿는 것이다. '맞으면 죽겠구나'라는 생각이 절로 들었다. 도전을 참 좋아하고 즐기는 필자가 프로에 도전하지 않고 아마추어 선수 활동에만 만족하는 이유다.기본적인 시합 규칙이 다른 만큼 경기를 보는 묘미도 다르다. 화끈한 시합을 보고 싶다면 프로 시합을 보길 추천하고, 빠른 템포와 정점에 이른 기술적인 복싱을 보고 싶다면 아마추어 시합을 보길 추천한다. 물론 아마추어 시합이더라도 중량급 경기에서는 KO가 나올 정도로 화끈한 시합들이 꽤 있다.107회 전국체전이 제주도에서 지난 16일부터 22일까지 열렸다. 전국체전 복싱 경기는 대한복싱협회 유튜브에서 무료로 볼 수 있다.필자도 전국체전에 참여하기 위해 지난 6월 서울시 대표 선발전에 참가했다. 서울시청 김두래 선수를 만나 고배를 마셨지만, 다음 시합 준비를 위해 전국체전 복싱 시합을 시청했다. 나를 이겼던 선수가 이왕이면 금메달 따기를 간절히 바라면서 말이다.복싱 시합을 그저 싸움 구경하듯 본다면 복싱의 매력을 충분히 만끽할 수 없다. 몇 가지 아마추어복싱 규칙과, 알아두면 좋을 복싱 상식을 소개하고자 한다.첫째, 점수 제도다. 프로 복싱은 심판 3명이 채점하지만, 아마추어 복싱은 심판 5명이 채점한다. 심판은 동점을 줄 수 없기에 매 라운드 승자를 결정해야만 한다. 녹다운이 있으면 10대 8(진 선수에게 7점도 줄 수 있지만 거의 나오지 않는다. 복싱은 10점 만점 채점제로, 라운드 별로 반드시 이긴 선수에게 10점을 부여해야 한다)을 줄 수 있다. 3라운드이기 때문에 심판 한 명당 어떤 선수든 손을 들어주게 된다.아마추어 복싱은 라운드가 끝날 때마다 심판의 판정이 공개된다. 참고로 프로 복싱은 협회에 따라 중간에 한 번 점수를 공개하는 오픈스코어링 제도를 운영하는 시합도 있지만, 보통 다 끝난 후 점수가 공개된다.심판별로 바라보는 관점이 다르기에 판정이 엇갈리기도 한다. 같은 라운드를 보고도 다른 판정이 나오는 것이다. 이 부분이 묘미이기도 하지만, 동시에 판정 공정성을 두고 복싱팬들의 뭇매를 맞는 경우가 나오는 이유이기도 하다.둘째, 아마추어 복싱은 정말 빠르기 때문에 타격이 정확하게 되었는지, 때로는 누가 더 많이 맞추었는지 육안으로 확인하기 어려울 때가 많다. 앞서 언급한 판정이 다른 이유도 이 때문이 아닐까. 그래서일까? 아마추어 복서들 시합을 보다 보면, 손을 드는 제스처를 많이 보게 된다. 내가 맞추었다고 어필하는 것이다. 직관하면 다시 확인할 방도가 없다. 하지만 유튜브나 영상으로 본다면 선수들이 손을 드는 순간, 속도를 늦추어 확인하는 것도 아마추어 복싱을 즐기는 방법이다.셋째, 두 선수의 주손이 어떤 손인지 보는 것도 흥미롭다. 복싱에서 오른손잡이는 오소독스(orthodox), 왼손잡이는 사우스포(southpaw)라고 부른다. 복싱 경기가 펼쳐지면 사우스포는 장점을 발휘한다. 오른손잡이는 일반적으로 왼손잡이를 만날 확률이 낮다. 반면 왼손잡이는 오른손잡이를 만날 확률이 높다. 그러면 확률적으로 누구에게 유리하겠는가. 보통 오른손잡이와 왼손잡이가 만나면 싸움 거리가 멀어지는데, 이에 익숙한 왼손잡이가 경기를 지배하는 경우가 많다.필자도 왼손잡이에게 두 번의 뼈아픈 패배를 맛 본 이력이 있다. 패배는 자양분이 된다. 요즘은 사우스포 상대를 상상하며 섀도(상대를 상상하며 혼자 훈련하는 것)와 샌드백 훈련을 자주 한다. 섀도 훈련을 할 때마다 그 선수가 앞에 서서 아른거리기 때문이다.