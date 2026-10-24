기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.24 11:59최종 업데이트 26.10.24 11:59
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
2일 일본 아이치현 니시오의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 복싱 남자 90kg급 결승전. 한국 김민성이 인도 안쿠시를 상대하고 있다. 2026.10.2
2일 일본 아이치현 니시오의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 복싱 남자 90kg급 결승전. 한국 김민성이 인도 안쿠시를 상대하고 있다. 2026.10.2연합뉴스

최근 복싱계에서 좋은 소식이 연달아 들렸다.

얼마 전 막을 내린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 김민성(80kg)과 장동환(60kg)이 은메달을 수확했다. 아마추어뿐만 아니라 프로에서도 좋은 소식이 들렸다. 슈퍼미들급(한계 체중 76.2kg) 윤덕노 선수는 지난 9일 일본의 모리와키 유이토 선수를 상대로 7라운드 TKO 승리를 거뒀다. 세계무대에 한 걸음 더 가까워진 것.


윤덕노 선수의 시합은 OPBF(동양태평양복싱연맹)와 WBO 아시아퍼시픽 슈퍼미들급 타이틀 두 개가 동시에 걸렸다. 상대인 모리와키 유이토 선수는 2020 도쿄올림픽에 일본 국가대표로서 출전한 경력이 있다.

복싱을 즐겁게 보기 위한 상식들

복싱 경기를 즐겁게 보기 위해 알아둬야 할 상식이 있다. 복싱은 크게 생활체육, 세미프로, 아마추어, 프로가 있다. 가장 큰 차이는 라운드 수와 헤드기어 착용 여부다. 주최사에 따라 조금씩 차이가 있지만 생활체육 대회는 2분 2라운드다. 헤드기어를 착용하고 글러브는 14온스나 16온스를 착용한다.

세미프로는 2분 3라운드. 글러브는 주최사에 따라 다른데 최근 열린 세미프로 복싱 시합에서는 14온스를 착용했다고 한다. 무엇보다 가장 큰 차이는 헤드기어를 벗는 것이다. 아마추어는 3분 3라운드. 글러브는 체급별로 다른데 65kg 기준, 10온스를 착용한다. 홍·청의 민소매와 반바지를 입는다. 또한 헤드기어를 벗는다. 경험상 더 아프거나 고통스럽다기보다는 헤드기어를 벗기 때문에 찰과상과 같은 외상에 더 쉽게 노출되는 것 같다.

복싱에서 '아마추어'는 우리가 흔히 아는 아마추어와는 조금 다르다. 복싱 아마추어는 대한체육회 산하 대한복싱협회에서 관리한다. 대한복싱협회는 생활체육 대회를 열기도 하지만 주로 실업팀 선수들이 겨루는 무대를 소관한다.

인기 종목인 축구, 야구, 농구와 같은 종목은 대기업이 프로 구단을 운영하지만 복싱과 같은 비인기종목은 공공성 차원에서 지자체가 실업팀을 운영한다. 비인기 종목 선수가 훈련에 매진하도록 연봉을 지원하고 선수를 육성하는 것이다. 연봉은 대략 3천~5천만 원 내외를 받는 것으로 알고 있다. 성적이 좋은 선수는 1억 원대 연봉도 받는다.

아마추어라고 부르지만 국민체육진흥법에서는 '전문체육선수'라는 명칭을 쓴다. 이번 아시안게임에서 은메달을 수확한 김민성, 장동환 선수도 대한복싱협회 소속 아마추어 선수다. 필자도 실업팀 소속은 아니지만 협회에 등록하여 아마추어 선수로 활동하고 있다.

마지막으로 프로 선수가 있다. 타이슨, 무하마드 알리, 카넬로 알바레즈, 메이웨더를 비롯해 우리가 한 번쯤 들어봤을 법한 복싱 선수들은 하나같이 프로로 활동한 선수들이다. 프로는 3분 4라운드가 기본이다. 전적이 쌓일수록 6라운드, 8라운드, 10라운드, 12라운드로 진행된다. 3분 10라운드라면 싸우는 시간만 30분이다. 1라운드라도 스파링해 본 자라면 알 테다. 3분 10라운드는 상상되지 않는 영역이다.

더원프로모션에서 주최하고 삼성섬유센터에서 열렸던 프로복싱
더원프로모션에서 주최하고 삼성섬유센터에서 열렸던 프로복싱이현우

물론 헤드기어를 착용하지 않는다. 상의를 탈의하고 하의는 주로 화려한 바지를 입는다. 홍·청 색상의 경기복만 입을 수 있는 생활체육, 아마추어와 대비되는 부분이다. 경기의 재미와 박진감을 더하기 위해 글러브의 경우 웰터급(한계 체중 66.68kg) 이하는 8온스를 착용한다. 아마추어 대비 2온스가 가볍다. 문제는 프로 글러브와 아마추어 글러브는 같은 무게일지라도 큰 차이가 있다. 아마추어 글러브는 정권(주먹을 쥐었을 때 앞부분) 부분 패딩이 두툼하다.

반면, 프로 글러브는 KO율을 높이기 위해 주먹을 보호하는 정도의 패딩만 있다. 이전에 체육관 동생 시합에 갔다가 글러브를 만져본 적이 있다. 정권 부분을 손으로 누르면 푹 들어간다. 타격 시에 완충 작용 없이 상대에게 닿는 것이다. '맞으면 죽겠구나'라는 생각이 절로 들었다. 도전을 참 좋아하고 즐기는 필자가 프로에 도전하지 않고 아마추어 선수 활동에만 만족하는 이유다.

기본적인 시합 규칙이 다른 만큼 경기를 보는 묘미도 다르다. 화끈한 시합을 보고 싶다면 프로 시합을 보길 추천하고, 빠른 템포와 정점에 이른 기술적인 복싱을 보고 싶다면 아마추어 시합을 보길 추천한다. 물론 아마추어 시합이더라도 중량급 경기에서는 KO가 나올 정도로 화끈한 시합들이 꽤 있다.

'역시 복싱은 예술'이라는 말이 나오는 순간

107회 전국체전이 제주도에서 지난 16일부터 22일까지 열렸다. 전국체전 복싱 경기는 대한복싱협회 유튜브에서 무료로 볼 수 있다.

필자도 전국체전에 참여하기 위해 지난 6월 서울시 대표 선발전에 참가했다. 서울시청 김두래 선수를 만나 고배를 마셨지만, 다음 시합 준비를 위해 전국체전 복싱 시합을 시청했다. 나를 이겼던 선수가 이왕이면 금메달 따기를 간절히 바라면서 말이다.

복싱 시합을 그저 싸움 구경하듯 본다면 복싱의 매력을 충분히 만끽할 수 없다. 몇 가지 아마추어복싱 규칙과, 알아두면 좋을 복싱 상식을 소개하고자 한다.

첫째, 점수 제도다. 프로 복싱은 심판 3명이 채점하지만, 아마추어 복싱은 심판 5명이 채점한다. 심판은 동점을 줄 수 없기에 매 라운드 승자를 결정해야만 한다. 녹다운이 있으면 10대 8(진 선수에게 7점도 줄 수 있지만 거의 나오지 않는다. 복싱은 10점 만점 채점제로, 라운드 별로 반드시 이긴 선수에게 10점을 부여해야 한다)을 줄 수 있다. 3라운드이기 때문에 심판 한 명당 어떤 선수든 손을 들어주게 된다.

아마추어 복싱은 라운드가 끝날 때마다 심판의 판정이 공개된다. 참고로 프로 복싱은 협회에 따라 중간에 한 번 점수를 공개하는 오픈스코어링 제도를 운영하는 시합도 있지만, 보통 다 끝난 후 점수가 공개된다.

심판별로 바라보는 관점이 다르기에 판정이 엇갈리기도 한다. 같은 라운드를 보고도 다른 판정이 나오는 것이다. 이 부분이 묘미이기도 하지만, 동시에 판정 공정성을 두고 복싱팬들의 뭇매를 맞는 경우가 나오는 이유이기도 하다.

둘째, 아마추어 복싱은 정말 빠르기 때문에 타격이 정확하게 되었는지, 때로는 누가 더 많이 맞추었는지 육안으로 확인하기 어려울 때가 많다. 앞서 언급한 판정이 다른 이유도 이 때문이 아닐까. 그래서일까? 아마추어 복서들 시합을 보다 보면, 손을 드는 제스처를 많이 보게 된다. 내가 맞추었다고 어필하는 것이다. 직관하면 다시 확인할 방도가 없다. 하지만 유튜브나 영상으로 본다면 선수들이 손을 드는 순간, 속도를 늦추어 확인하는 것도 아마추어 복싱을 즐기는 방법이다.

셋째, 두 선수의 주손이 어떤 손인지 보는 것도 흥미롭다. 복싱에서 오른손잡이는 오소독스(orthodox), 왼손잡이는 사우스포(southpaw)라고 부른다. 복싱 경기가 펼쳐지면 사우스포는 장점을 발휘한다. 오른손잡이는 일반적으로 왼손잡이를 만날 확률이 낮다. 반면 왼손잡이는 오른손잡이를 만날 확률이 높다. 그러면 확률적으로 누구에게 유리하겠는가. 보통 오른손잡이와 왼손잡이가 만나면 싸움 거리가 멀어지는데, 이에 익숙한 왼손잡이가 경기를 지배하는 경우가 많다.

필자도 왼손잡이에게 두 번의 뼈아픈 패배를 맛 본 이력이 있다. 패배는 자양분이 된다. 요즘은 사우스포 상대를 상상하며 섀도(상대를 상상하며 혼자 훈련하는 것)와 샌드백 훈련을 자주 한다. 섀도 훈련을 할 때마다 그 선수가 앞에 서서 아른거리기 때문이다.

전국체전 서울시 대표 선발전에 참가했던 필자와 왼손잡이였던 상대 선수
전국체전 서울시 대표 선발전에 참가했던 필자와 왼손잡이였던 상대 선수이현우

넷째, 복싱 스타일의 차이를 관찰하자. 여러 복싱 스타일이 있지만 이번에는 인파이터와 아웃복서만 기억해 두자. 인파이터는 접근전을 선호한다. '돌격 앞으로!'가 어울리는 스타일이다. 앞발에 중심을 두고 상대와의 거리를 좁히고 싸우려고 한다. 대표적인 인파이터는 타이슨과 파키아오가 있고, 복싱 만화 <더파이팅> 주인공 일보도 인파이터다.

반면 아웃복서는 원거리에서 싸운다. 손을 뻗으면 닿을 거리를 유지하며 사각 링을 넓게 사용한다. 앞서 설명한 왼손잡이는 보통 거리를 두고 뒷손 카운터를 날카롭게 찌르는 아웃복서가 많다. 대표적인 아웃복서는 메이웨더, 무하마드 알리가 있다.

요즘 대세는 '인앤아웃(in&out)' 복서다. 필자가 가장 좋아하는 라이트헤비급 드미트리 비볼이 그렇다. 앞뒤로 스텝을 밟으며 끊임없이 압박한다. 자신이 편한 거리에서 연타를 날리고 공격이 끝나면 스텝으로 유유히 뒤로 빠지는 것이다. 자로 잰 듯한 거리 조절을 보고 있노라면 '역시 복싱은 예술'이라는 말이 절로 나온다.

마지막으로 알아둬야 할 몇 가지 반칙이 있다. 복싱은 주먹으로만 공격이 허용된다. 당연히 주먹이 아닌 팔꿈치나 어깨, 머리로 타격해서는 안 된다.

타격 허용 부위는 허리 위부터 머리까지다. 후두부와 등은 때려서는 안 된다. 특히 후두부는 타격 후 사망한 복서가 꽤 있을 정도로 위험하다. 손을 계속 뻗고 있거나 고개를 많이 숙여서도 안 된다. 아마추어 시합에서는 종종 심판이 주의를 주는 모습을 볼 수 있는데, 대부분 고개를 숙이는 행위 때문이다. 주의가 누적되면 감점이 되기도 한다.

사각 링이라는 무한한 매력

스포츠가 흥미로운 이유는 규칙이 있기 때문이다. 동일한 조건이기 때문에 기술을 연마한다. 조금 더 빠르게, 정확하게, 그리고 강하게. 치열한 전략 싸움도 펼쳐진다. 이게 바로 스포츠를 보는 묘미다. 스리백 전략과 포백 전략을 알아야 월드컵을, 번트 전략 정도는 알아야 야구를 더욱 즐겁게 볼 수 있지 않겠는가.

국내 복싱계가 심상치 않다. 사단법인 한국복싱커미션(KBM)에서 주관하는 복싱 시합 횟수는 2022년 18회, 2023년 17회, 2024년과 2025년 31회, 2026년 37회(예정 포함)다. 프로 복싱 저변이 확대되고 있다는 뜻 아니겠는가. 폭발적인 인기는 아니지만 복싱 팬도 확연히 늘어나긴 했다.

이번 글에서 안내한 복싱 규칙과 몇 가지 상식을 알아둔다면 당신은 이미 복싱 준전문가다. 비록 처음에는 싸움과 유사한 원초적인 매력 때문에 링 위로 눈길이 갈 수밖에 없다. 하지만 계속 시선을 머물게 만드는 건, 경기의 심리전과 전략 싸움 때문이다. 이 매력을 발견하게 되는 순간, 당신은 사각 링이라는 무한한 매력에서 빠져나올 수 없게 될 것이다.

조심하시라. 당신도 어느새 필자처럼 링 위에서 헤드기어를 벗고 주먹을 뻗고 있을지도 모른다. 웰컴 투 더 복싱 월드.
덧붙이는 글 이 기사는 brunch.co.kr/@rulerstic에도 실립니다.
#아마추어복싱 #복싱 #전국체전
프리미엄

비주류의 어퍼컷
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
이현우 (lhwnr) 내방

독자의견

목차31 첫화부터 읽기>
이전글 주먹은 참아도, 이건 못 참겠네... 4년 차 복서의 고백