기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.10.22 10:09최종 업데이트 26.10.22 10:09
  • 본문듣기
구글 검색 선호 출처로 추가
지난 6일, 파리에서 고등학생들이 주도하고 노조 및 교사들이 동참한 전국 행동의 날 시위 도중, 한 사람이 프랑스어로 “청소년들은 너희의 헛소리를 더 이상 참지 않겠다”라고 적힌 피켓을 들고 있다.
지난 6일, 파리에서 고등학생들이 주도하고 노조 및 교사들이 동참한 전국 행동의 날 시위 도중, 한 사람이 프랑스어로 “청소년들은 너희의 헛소리를 더 이상 참지 않겠다”라고 적힌 피켓을 들고 있다.AFP/연합뉴스

지난 9월 프랑스 파리 외곽의 고등학생들이 교사 부족과 과밀학급, 낡은 교실 등 열악한 교육환경의 개선을 요구하며 시위를 시작했다. 교실 문제로 시작된 학생 시위는 프랑스의 높은 생활비와 공공서비스 부족에 대한 시민들의 불만과 맞물러 전국적인 소요로 번지고 있다.

한국은 안전할까?


2025년 기준 27조 5000억 원에 달하는 고비용 사교육비, 지역별 학교·돌봄 격차, 줄어드는 교사, 정체된 청년 고용률과 높은 대도시 거주비용 등을 보면 한국의 현실도 안전하지 않다. 특히 초중고 교육예산이 감소하는 재정개편이 추진되고 국회 통과가 코앞에 와 있는 지금, 우리는 프랑스 사태가 보내는 경고에 귀 기울여야 한다.

12월 초 결정을 앞둔 <지방교육재정교부금 개편안>과 <미래대응기금>

정부는 지난 8월 21일 관계부처 브리핑을 통해<지방교육재정교부금 개편방안>과<미래대응기금 추진방안>을 발표하였다. 이 두 방안이 담긴<2027년 예산안>과 5개 법률안은 9월 3일 국회로 제출되었고, 현재 심의가 진행되고 있다.

헌법 제54조에 따라 국회는 회계연도 개시 30일 전까지 예산안을 의결해야 하므로 법정 처리 시한은 12월 2일이다. 따라서 늦어도 12월 초에는 재정 개편안이 확정될 것이고, 그 핵심인 초중고 교육예산, 곧 지방교육재정교부금 개편안도 함께 정해질 것이다.

먼저 지방교육재정교부금에 대해 간략히 설명하면, 지방교육재정교부금은 1972년부터 시행된 교육재정 제도로, 한국 초중고 교육에서 가장 오래 유지된 제도이다. 1974년 시행된 고교평준화 제도보다 앞서 시행되어 올해로 시행 55년째에 접어들었다.

내국세의 일정 비율(20.79%)을 법으로 정해 매년 안정적인 재원을 지급하는 방식은 OECD 회원국 가운데서도 찾아보기 어려운 독특한 제도이다. 세수가 매년 불규칙해 교육재정도 불안정하다는 평가를 받지만, 이보다 매년 안정적으로 내국세의 20.79%를 보장해 주는 재정 확보가 그간 더 큰 힘을 발휘했다.

덕분에 한국은 단기간에 초중등 교육의 보편화를 이룰 수 있었다. 또한 교부금이 시·도교육청의 재정수요와 수입의 격차를 메우는 방식으로 배분되어, 한국의 학교는 대도시든, 도서·산간·벽지든 대체로 균질한 교육환경과 교사를 확보할 수 있었다. 지방교육재정교부금이라는 재정 제도가 없었다면 불가능한 일이었을 것이다.

이렇게 톡톡히 제 역할을 해왔던 교부금 제도가 큰 폭의 변화를 요구받게 된 데에는 크게 두 가지 배경이 있다.

학령인구가 급감하는데 일정 비율을 보장하는 교육예산은 불합리하다는 사회적 요구와, 초중등 이외의 영유아·고등평생교육 분야로 재원을 재배분하는 것이 국가 성장에 맞겠다는 요구가 수년 동안 거셌다.

국회에서 심의 중인<지방교육재정교부금 개편안>과 <미래대응기금>안은 이러한 사회적 요구를 바탕으로 만들어졌고 그 필요성은 충분히 인정된다. 다만, 만에 하나 개편의 원래 취지와 목적대로 운용되지 못한다면, 반세기 넘게 유지해 온 내국세 20.79% 연동 방식을 폐지한 목적과 실익은 완전히 사라지고 대한민국 사회는 '소탐대실'의 우를 범하게 될 것이다.

'증가'의 착시를 걷어내라 : 교부금 개편안·미래대응기금의 불편한 숫자들

지난 8월 10일 교사노동조합연맹, 대학무상화평준화운동본부, 서울교육단체협의회, 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합 등 330여 개 단체로 구성된 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)'이 10일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '교육재정 사수를 위한 청와대 앞 1박 2일 긴급행동-지방교육재정교부금 개편 저지 긴급 결의대회'를 하고 있는 모습.
지난 8월 10일 교사노동조합연맹, 대학무상화평준화운동본부, 서울교육단체협의회, 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합 등 330여 개 단체로 구성된 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)'이 10일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '교육재정 사수를 위한 청와대 앞 1박 2일 긴급행동-지방교육재정교부금 개편 저지 긴급 결의대회'를 하고 있는 모습.이정민

현재 교부금 개편안과 미래대응기금 추진안에서 어떤 점을 유의해서 보아야 할까. 정부는 이번 교부금 개편이 지방교육재정교부금의 안정성을 높인다고 강조한다. 그러나 숫자를 뜯어보면 짚어야 할 대목이 적지 않다.

첫째, '증가'의 착시를 경계해야 한다.

정부는 2027년 교부금은 전년 본예산보다 7조 2031억 원, 10.1% 증가로 충분히 늘었다고 강조하지만, 실제 학교 현장에서 활용되는 예산은 추경예산이며, 2026년 추경예산 76조 4381억 원과 견주면 증가분은 3.2%(2조 4337억 원)에 그친다.

교직원 인건비는 매년 약 2조 5000억 원씩 증가하고, 최근 2년간 학교비정규직(교육공무직원) 인건비 지출 결산액도 18% 늘었다.

실제 지난 10년간 학령인구는 크게 줄었지만 인건비는 연 5%씩 늘어났고, 학급당 학생 수가 30명에서 20명으로 줄어도 교실 한 칸, 교사 한 명, 난방비는 그대로 든다.학생 수 감소가 고정비용 감소로 바로 이어지지 않는, 교육활동의 특성을 헤아려야 한다.

둘째, 교부금 개편으로 이전되는 재원이 미래대응기금을 통한 '신규 교육투자'로 설명되고 있는데, 포장을 걷어내고 냉정하게 볼 필요가 있다.

정부는 2027년 미래대응기금 교육·인재계정으로 10조 1029억 원을 편성했지만, 이 중 2조 5000억 원은 예산편성 단계부터 사업비로 배정하지 않은 여유자금이다. 남은 7조 6029억 원이 실제 사업비인데, 이 가운데 교육부가 집행하는 예산은 4조 9315억 원이다. 이 4조 9315억 원 중 신설사업(8개)은 2조 3880억 원(48.4%)에 그치고, 나머지 2조 5436억 원(51.6%)은 기존 교육부 사업이 이관된 것이다.

같은 기간 고등·평생교육지원특별회계는 2조 770억 원이 줄었다. 즉 고등교육 재원이 특별회계에서 기금으로 상당 부분 옮겨 간 구조이므로, 교육부가 미래대응기금 교육·인재계정으로 투입한 4조 9315억 원 전체를 신규 교육투자라고 할 수 없다.

영유아 분야도 교사 대 아동 비율을 개선하는 용도로 총 5269억 원이 편성되었는데, 이 역시 기존 예산의 일부를 증액한 금액이다. 교육 전 분야로 투자가 확대된다고 하지만, 경로만 만들어졌을 뿐 신규 예산 투입은 기대에 미치지 못한다.

셋째, 정부는 교부금이 전년보다 낮을 경우 차액을 보전한다는 법 조항을 강조한다. 문제는 보전장치가 가장 필요한 순간에 작동하지 않을 수 있다는 것이다. 보전 재원을 미래대응기금의 교육·인재계정으로 명시하고 있기 때문이다.

경제 불황기에 내국세 예산이 줄면 교부금 사정이 나빠지고 교육·인재계정도 잇따라 재원이 비게 된다. 가장 필요한 순간에 교부금 차액 보전을 위한 금고도 재원이 없어지는 것이다. 이러한 상황에서는 초중고 학교에 투입될 보전액이 국고로 긴급 지원되어야 하지만, 현재의 미래대응기금법에 국고 지원이 명시되어 있지 않다.

마지막으로 국회 교육위원회의 예산 심의권 훼손이 상당하다.

교육부가 교육·인재계정 사업비의 65%를 집행하는데도 기금은 기획예산처 소관이고 국회 심사는 교육위원회가 아닌 재정경제기획위원회가 맡는다. 교육위원회의 심사권은 공동화될 수밖에 없으므로 교육위원회가 심의에 참여하도록 하는 내용의 법 개정이 필요하다.

또한 교육·인재계정의 4분의 1에 해당하는 2조 5천억 원이 사업비가 아닌 예치금(여유자금)으로 묶여 있는데, 용도와 이월 규칙이 법에 분명하지 않다는 점도 개선해야 한다.

2027년 예산안은 미래대응기금법과 교부금법의 통과를 전제로 짜였다. 법안이 통과되지 않으면 교육부의 미래대응기금 4조 9315억 원은 재원 근거를 잃고, 이미 감액 편성된 고등·평생교육지원특별회계에도 심각한 차질이 생긴다. 따라서 교육재정 개편안이 원래 목적대로 운용되도록 국회는 몇 가지 사항을 보완해야 한다.

국회가 시급히 보완해야 하는 5가지

남은 국회 심의 기간에 최소한 다음 다섯 가지는 법률과 시행령에 반영되어야 한다.

첫째, 보전 재원의 출처와 최소 전입을 법률에 명시해야 한다.

추가 세수가 음(−) 일 때에도 교육·인재계정에 최소 전입이 이루어지도록 하고, 계정이 비었을 때에는 일반회계 국고에서 지출되도록 정해야 한다.

둘째, 교부금 보전의 기준을 명목 금액이 아닌 실질 여력으로 바꿔야 한다.

전년보다 교부금이 늘어도 물가상승분과 인건비 같은 고정경비에 상당량이 쓰이는 만큼, 인건비 지원을 포함한 실질 재정 여력을 기준으로 보전하도록 하는 섬세한 규정 개정이 필요하다.

셋째, 현재 미래대응기금 교육·인재계정 2조 5000억 원의 여유자금 용도를 '교육사업 안정화 준비'로 목적을 규정하고 관련 이월 규칙을 명시해야 한다.

거점국립대 혁신사업처럼 여러 해에 걸쳐 집행해야 하는 사업이 많기 때문에, 실제 여유자금으로 활용되기 어렵다. 교육 분야 예산으로 끝까지 활용할 수 있도록 해줘야 한다.

넷째, 국회 교육위원회의 예산 심의권을 보장해야 한다.

교육·인재계정 기금운용계획안은 교육위원회의 동의를 거치도록 하고, 미래대응기금운용심의회에 교육 분야 전문가의 참여를 법으로 명시해야 한다.

다섯째, 교육청이 국가 사무를 대신 수행하는 중앙정부 사업의 경우, 재정부담이 상당히 큰 사업에 대해서는 '국가정책적으로 시급하거나 대규모 재정지원이 필요한 교육사업'으로 지정해 미래대응기금에서 지원하도록 할 필요가 있다.

교육재정을 안정적으로 지원하자는 참뜻은 전년 대비 숫자를 더 늘리는 것이 아니라, 경기가 나빠져도 학교가 멈추지 않을 것이라는 약속이어야 한다.

12월 첫 주까지 남은 시간은 길지 않다. 국회는 이 문제를 재정 기술의 문제가 아니라 학교 현장의 지속 가능성이라는 관점에서 보완해야 한다.

* 필자 소개: 이혜진은 강원대 교육재정중점연구소 연구교수이다. 문재인 정부에서 교육부 장관정책보좌관을 역임했으며, 이후 대통령직속 국정기획위원회 위원과 청와대 교육비서관실 행정관 등을 맡으며 정부의 교육정책 수립·운영에 관여했다. 현재 인구감소에 대응하는 교육정책과 합리적인 교육재정에 대해 연구하고 있다.

#미래대응기금 #지방교육재정교부금 #교육예산 #교육재정개편
프리미엄

사의재의 직필

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이혜진 (sauijae1722) 내방

독자의견

목차88 첫화부터 읽기>
이전글 '일극집중'에 30년 몸살... 광주전남통합시 역할이 중요한 까닭