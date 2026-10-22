이정민

* 필자 소개: 이혜진은 강원대 교육재정중점연구소 연구교수이다. 문재인 정부에서 교육부 장관정책보좌관을 역임했으며, 이후 대통령직속 국정기획위원회 위원과 청와대 교육비서관실 행정관 등을 맡으며 정부의 교육정책 수립·운영에 관여했다. 현재 인구감소에 대응하는 교육정책과 합리적인 교육재정에 대해 연구하고 있다.

지난 8월 10일 교사노동조합연맹, 대학무상화평준화운동본부, 서울교육단체협의회, 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합 등 330여 개 단체로 구성된 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)'이 10일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '교육재정 사수를 위한 청와대 앞 1박 2일 긴급행동-지방교육재정교부금 개편 저지 긴급 결의대회'를 하고 있는 모습.현재 교부금 개편안과 미래대응기금 추진안에서 어떤 점을 유의해서 보아야 할까. 정부는 이번 교부금 개편이 지방교육재정교부금의 안정성을 높인다고 강조한다. 그러나 숫자를 뜯어보면 짚어야 할 대목이 적지 않다.첫째, '증가'의 착시를 경계해야 한다.정부는 2027년 교부금은 전년 본예산보다 7조 2031억 원, 10.1% 증가로 충분히 늘었다고 강조하지만, 실제 학교 현장에서 활용되는 예산은 추경예산이며, 2026년 추경예산 76조 4381억 원과 견주면 증가분은 3.2%(2조 4337억 원)에 그친다.교직원 인건비는 매년 약 2조 5000억 원씩 증가하고, 최근 2년간 학교비정규직(교육공무직원) 인건비 지출 결산액도 18% 늘었다.실제 지난 10년간 학령인구는 크게 줄었지만 인건비는 연 5%씩 늘어났고, 학급당 학생 수가 30명에서 20명으로 줄어도 교실 한 칸, 교사 한 명, 난방비는 그대로 든다.학생 수 감소가 고정비용 감소로 바로 이어지지 않는, 교육활동의 특성을 헤아려야 한다.둘째, 교부금 개편으로 이전되는 재원이 미래대응기금을 통한 '신규 교육투자'로 설명되고 있는데, 포장을 걷어내고 냉정하게 볼 필요가 있다.정부는 2027년 미래대응기금 교육·인재계정으로 10조 1029억 원을 편성했지만, 이 중 2조 5000억 원은 예산편성 단계부터 사업비로 배정하지 않은 여유자금이다. 남은 7조 6029억 원이 실제 사업비인데, 이 가운데 교육부가 집행하는 예산은 4조 9315억 원이다. 이 4조 9315억 원 중 신설사업(8개)은 2조 3880억 원(48.4%)에 그치고, 나머지 2조 5436억 원(51.6%)은 기존 교육부 사업이 이관된 것이다.같은 기간 고등·평생교육지원특별회계는 2조 770억 원이 줄었다. 즉 고등교육 재원이 특별회계에서 기금으로 상당 부분 옮겨 간 구조이므로, 교육부가 미래대응기금 교육·인재계정으로 투입한 4조 9315억 원 전체를 신규 교육투자라고 할 수 없다.영유아 분야도 교사 대 아동 비율을 개선하는 용도로 총 5269억 원이 편성되었는데, 이 역시 기존 예산의 일부를 증액한 금액이다. 교육 전 분야로 투자가 확대된다고 하지만, 경로만 만들어졌을 뿐 신규 예산 투입은 기대에 미치지 못한다.셋째, 정부는 교부금이 전년보다 낮을 경우 차액을 보전한다는 법 조항을 강조한다. 문제는 보전장치가 가장 필요한 순간에 작동하지 않을 수 있다는 것이다. 보전 재원을 미래대응기금의 교육·인재계정으로 명시하고 있기 때문이다.경제 불황기에 내국세 예산이 줄면 교부금 사정이 나빠지고 교육·인재계정도 잇따라 재원이 비게 된다. 가장 필요한 순간에 교부금 차액 보전을 위한 금고도 재원이 없어지는 것이다. 이러한 상황에서는 초중고 학교에 투입될 보전액이 국고로 긴급 지원되어야 하지만, 현재의 미래대응기금법에 국고 지원이 명시되어 있지 않다.마지막으로 국회 교육위원회의 예산 심의권 훼손이 상당하다.교육부가 교육·인재계정 사업비의 65%를 집행하는데도 기금은 기획예산처 소관이고 국회 심사는 교육위원회가 아닌 재정경제기획위원회가 맡는다. 교육위원회의 심사권은 공동화될 수밖에 없으므로 교육위원회가 심의에 참여하도록 하는 내용의 법 개정이 필요하다.또한 교육·인재계정의 4분의 1에 해당하는 2조 5천억 원이 사업비가 아닌 예치금(여유자금)으로 묶여 있는데, 용도와 이월 규칙이 법에 분명하지 않다는 점도 개선해야 한다.2027년 예산안은 미래대응기금법과 교부금법의 통과를 전제로 짜였다. 법안이 통과되지 않으면 교육부의 미래대응기금 4조 9315억 원은 재원 근거를 잃고, 이미 감액 편성된 고등·평생교육지원특별회계에도 심각한 차질이 생긴다. 따라서 교육재정 개편안이 원래 목적대로 운용되도록 국회는 몇 가지 사항을 보완해야 한다.남은 국회 심의 기간에 최소한 다음 다섯 가지는 법률과 시행령에 반영되어야 한다.첫째, 보전 재원의 출처와 최소 전입을 법률에 명시해야 한다.추가 세수가 음(−) 일 때에도 교육·인재계정에 최소 전입이 이루어지도록 하고, 계정이 비었을 때에는 일반회계 국고에서 지출되도록 정해야 한다.둘째, 교부금 보전의 기준을 명목 금액이 아닌 실질 여력으로 바꿔야 한다.전년보다 교부금이 늘어도 물가상승분과 인건비 같은 고정경비에 상당량이 쓰이는 만큼, 인건비 지원을 포함한 실질 재정 여력을 기준으로 보전하도록 하는 섬세한 규정 개정이 필요하다.셋째, 현재 미래대응기금 교육·인재계정 2조 5000억 원의 여유자금 용도를 '교육사업 안정화 준비'로 목적을 규정하고 관련 이월 규칙을 명시해야 한다.거점국립대 혁신사업처럼 여러 해에 걸쳐 집행해야 하는 사업이 많기 때문에, 실제 여유자금으로 활용되기 어렵다. 교육 분야 예산으로 끝까지 활용할 수 있도록 해줘야 한다.넷째, 국회 교육위원회의 예산 심의권을 보장해야 한다.교육·인재계정 기금운용계획안은 교육위원회의 동의를 거치도록 하고, 미래대응기금운용심의회에 교육 분야 전문가의 참여를 법으로 명시해야 한다.다섯째, 교육청이 국가 사무를 대신 수행하는 중앙정부 사업의 경우, 재정부담이 상당히 큰 사업에 대해서는 '국가정책적으로 시급하거나 대규모 재정지원이 필요한 교육사업'으로 지정해 미래대응기금에서 지원하도록 할 필요가 있다.교육재정을 안정적으로 지원하자는 참뜻은 전년 대비 숫자를 더 늘리는 것이 아니라, 경기가 나빠져도 학교가 멈추지 않을 것이라는 약속이어야 한다.12월 첫 주까지 남은 시간은 길지 않다. 국회는 이 문제를 재정 기술의 문제가 아니라 학교 현장의 지속 가능성이라는 관점에서 보완해야 한다.